https://ukraina.ru/20240422/1054645921.html

США снова главный милитарист планеты. Вооружать Украину хотят за счет России

США снова главный милитарист планеты. Вооружать Украину хотят за счет России - 22.04.2024 Украина.ру

США снова главный милитарист планеты. Вооружать Украину хотят за счет России

Траты на оборону в странах мира достигли исторического максимума: за 2023 год на эти нужды было потрачено 2,443 трлн долларов. Судя по всему, данная тенденция сохранится и в текущем году. На днях Соединенные Штаты одобрили очередной пакет военной помощи Украине на 61 млрд долларов

2024-04-22T11:57

2024-04-22T11:57

2024-04-22T12:47

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Рекордные тратыОб историческом рекорде по тратам на оборону сообщил на днях Стокгольмский международный институт исследования проблем мира (SIPRI).По данным отчета, сумма в 2,443 трлн долларов превысила аналогичный показатель за 2022 год на 6,8%. Данный рост – максимальный с 2009 года, а сама цифра стала рекордной. Исходя из этого получается, что на оборону пришлось 2,3% мирового ВВП.Примечательно, что больше всех на военные нужды тратят США (915 млрд). На втором месте Китай (296 млрд). На эти два государства приходится около половины всех затрат на оборону. В пятерке лидеров также РФ, Индия и Саудовская Аравия.Что касается Украины, то с показателем в 64,8 млрд она находится на восьмой строчке.Помогая друзьям, помогаешь себеСоединенные Штаты – традиционный лидер этого рейтинга. В последнее время эта страна активно помогает Украине, Израилю и Тайваню – своим "прокси", которые реализуют интересы Америки в разных регионах планеты.Естественно, такая поддержка требует больших затрат, однако для американского ВПК это золотая пора. Львиная доля выделенных средств уйдет на заказы для местной промышленности. В конце прошлой недели палата представителей конгресса США одобрила четыре законопроекта, по которым "содействие в сфере безопасности" будет оказано все той же тройке – Украине, Израилю и Тайваню. Всего будет выделено 95 млрд долларов, из которых большая часть (61 млрд) отойдет Киеву.Из этой суммы, выделенной Украине, примерно половина останется в США, эти деньги пойдут на восполнение "похудевших" американских арсеналов и на военнослужащих армии Соединенных Штатов, которые обучают украинских военных или же дислоцируются в Восточной Европе."Мы отправим [Украине] военное оборудование из наших собственных запасов, а затем используем деньги, которые нам разрешит тратить Конгресс, для пополнения этих запасов, на покупку техники у американских поставщиков. Сюда входят системы Patriot, которые делают в Аризоне, ракеты Javelin из Алабамы и артиллерийские снаряды, которые собирают в Пенсильвании, Огайо и Техасе. Мы инвестируем в промышленную базу Америки, покупаем американские товары, произведённые американскими рабочими, поддерживаем рабочие места почти в 40 штатах и укрепляем нашу собственную национальную безопасность. Мы поможем нашим друзьям и одновременно поможем себе", - заявил президент США Джо Байден на прошлой неделе.Кредит, который может стать безвозвратнымРешение о передаче Украине очередной партии военной помощи было принято после нескольких месяцев дискуссии, в ходе которой республиканцы пытались увязать эту помощь с вопросом охраны американо-мексиканской границы. Теперь эти законы должны пройти утверждение в сенате (контролируется демократами), после чего документ подпишет глава государства.Одна из главных особенностей нынешнего пакета военной помощи – часть средств Киеву будет отпущена в кредит.Речь идет о 9,5 млрд долларов, которые будут предоставлены в качестве экономической помощи. Из этой суммы 1,5 млрд могут пойти на различную экономическую помощь Киеву, а 7,8 млрд на прямую бюджетную поддержку, которую при этом нельзя будет направить на выплату пенсий.Эти деньги, согласно законопроекту, украинская сторона должна будет в будущем вернуть, однако предусмотрен вариант, при котором этого делать не придется.Так, с 15 ноября (то есть после выборов президента США), действующий глава государства может списать половину долга, а с 1 января 2026 года президент сможет списать остальное, аргументировав это перед конгрессом и получив его одобрение.США обогащаются, Украина разоряетсяРешение Вашингтона выделить очередные миллиарды киевскому режиму было ожидаемым и прогнозируемым, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.Выделение американцами военной помощи Украине, Израилю и Тайваню усугубит мировые кризисные явления, прокомментировала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Выделение Соединенными Штатами военной помощи Украине, Израилю и Тайваню усугубит мировые кризисные явления: военная помощь киевскому режиму является прямым спонсированием террористической деятельности, Тайваню — вмешательством во внутренние дела Китая, Израилю — прямой дорогой к эскалации беспрецедентного обострения в регионе", - написала она у себя в телеграм-канале.Россия, конечно, победит в конфликте с Украиной, несмотря на "61 млрд кровавых долларов" военной помощи от США, уверен зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.США пошли на кражуЕще один важный момент в голосовании за помощь Украине, это одобренный тогда же закон о конфискации российских активов и передачи их Киеву.Издание Украина.ру ранее подробно писало о ситуации с замороженными активами РФ. Они оказались в подвешенном состоянии после начала российской спецоперации на Украине. С тех пор на Западе не могут определиться с тем, как их можно использовать и можно ли это делать вообще.Отмечалось, что в Европе российские деньги просто так трогать опасаются: это идет вразрез законам и может спровоцировать крайне негативные последствия для европейской валюты. В США, судя по всему, решили рискнуть и посмотреть, как пройдет такая процедура и что из этого будет.Соединенные Штаты удерживают у себя 5 млрд российских активов. Для сравнения – в Европе эта сумма составляет около 210 млрд евро.Спровоцировать ЕвропуВашингтон пошел на откровенно неправовое решение, совершив кражу, прокомментировал голосование в Конгрессе у себя в телеграм-канале спикер Госдумы Вячеслав Володин.У Москвы есть все основания принять симметричные решения по отношению к зарубежным активам, подчеркнул председатель нижней палаты российского парламента.Володин добавил, что главная цель США – спровоцировать Евросоюз на аналогичный шаг.Несмотря на решение Соединенных Штатов по российским активам, есть мнение, что никакой конфискации и передачи их Киеву прямо сейчас не будет.Российские активы никто трогать не будет. Они будут существовать как финансовые гаранты, под которые американский Минфин в лучшем случае может выпустить акции или ценные бумаги, заявил в интервью Украина.ру политолог, американист Грег Вайнер.По его словам, до освоения активов России Западом еще очень далеко.

https://ukraina.ru/20240321/1054024639.html

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эксклюзив, сша, украина, россия, активы, военная помощь, вячеслав володин, джо байден, дмитрий песков, впк, сенат