США снова главный милитарист планеты. Вооружать Украину хотят за счет России
11:57 22.04.2024 (обновлено: 12:47 22.04.2024)
Траты на оборону в странах мира достигли исторического максимума: за 2023 год на эти нужды было потрачено 2,443 трлн долларов. Судя по всему, данная тенденция сохранится и в текущем году. На днях Соединенные Штаты одобрили очередной пакет военной помощи Украине на 61 млрд долларов
Рекордные траты
Об историческом рекорде по тратам на оборону сообщил на днях Стокгольмский международный институт исследования проблем мира (SIPRI).
По данным отчета, сумма в 2,443 трлн долларов превысила аналогичный показатель за 2022 год на 6,8%. Данный рост – максимальный с 2009 года, а сама цифра стала рекордной. Исходя из этого получается, что на оборону пришлось 2,3% мирового ВВП.
Примечательно, что больше всех на военные нужды тратят США (915 млрд). На втором месте Китай (296 млрд). На эти два государства приходится около половины всех затрат на оборону. В пятерке лидеров также РФ, Индия и Саудовская Аравия.
Что касается Украины, то с показателем в 64,8 млрд она находится на восьмой строчке.
Помогая друзьям, помогаешь себе
Соединенные Штаты – традиционный лидер этого рейтинга. В последнее время эта страна активно помогает Украине, Израилю и Тайваню – своим "прокси", которые реализуют интересы Америки в разных регионах планеты.
Естественно, такая поддержка требует больших затрат, однако для американского ВПК это золотая пора. Львиная доля выделенных средств уйдет на заказы для местной промышленности.
В конце прошлой недели палата представителей конгресса США одобрила четыре законопроекта, по которым "содействие в сфере безопасности" будет оказано все той же тройке – Украине, Израилю и Тайваню. Всего будет выделено 95 млрд долларов, из которых большая часть (61 млрд) отойдет Киеву.
Из этой суммы, выделенной Украине, примерно половина останется в США, эти деньги пойдут на восполнение "похудевших" американских арсеналов и на военнослужащих армии Соединенных Штатов, которые обучают украинских военных или же дислоцируются в Восточной Европе.
"Мы отправим [Украине] военное оборудование из наших собственных запасов, а затем используем деньги, которые нам разрешит тратить Конгресс, для пополнения этих запасов, на покупку техники у американских поставщиков. Сюда входят системы Patriot, которые делают в Аризоне, ракеты Javelin из Алабамы и артиллерийские снаряды, которые собирают в Пенсильвании, Огайо и Техасе. Мы инвестируем в промышленную базу Америки, покупаем американские товары, произведённые американскими рабочими, поддерживаем рабочие места почти в 40 штатах и укрепляем нашу собственную национальную безопасность. Мы поможем нашим друзьям и одновременно поможем себе", - заявил президент США Джо Байден на прошлой неделе.
Кредит, который может стать безвозвратным
Решение о передаче Украине очередной партии военной помощи было принято после нескольких месяцев дискуссии, в ходе которой республиканцы пытались увязать эту помощь с вопросом охраны американо-мексиканской границы. Теперь эти законы должны пройти утверждение в сенате (контролируется демократами), после чего документ подпишет глава государства.
Одна из главных особенностей нынешнего пакета военной помощи – часть средств Киеву будет отпущена в кредит.
Речь идет о 9,5 млрд долларов, которые будут предоставлены в качестве экономической помощи. Из этой суммы 1,5 млрд могут пойти на различную экономическую помощь Киеву, а 7,8 млрд на прямую бюджетную поддержку, которую при этом нельзя будет направить на выплату пенсий.
Эти деньги, согласно законопроекту, украинская сторона должна будет в будущем вернуть, однако предусмотрен вариант, при котором этого делать не придется.
Так, с 15 ноября (то есть после выборов президента США), действующий глава государства может списать половину долга, а с 1 января 2026 года президент сможет списать остальное, аргументировав это перед конгрессом и получив его одобрение.
США обогащаются, Украина разоряется
Решение Вашингтона выделить очередные миллиарды киевскому режиму было ожидаемым и прогнозируемым, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Это еще больше обогатит Соединенные Штаты Америки и еще больше разорит Украину, сделает больше погибших украинцев по вине киевского режима", - сказал он.
Выделение американцами военной помощи Украине, Израилю и Тайваню усугубит мировые кризисные явления, прокомментировала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Выделение Соединенными Штатами военной помощи Украине, Израилю и Тайваню усугубит мировые кризисные явления: военная помощь киевскому режиму является прямым спонсированием террористической деятельности, Тайваню — вмешательством во внутренние дела Китая, Израилю — прямой дорогой к эскалации беспрецедентного обострения в регионе", - написала она у себя в телеграм-канале.
Россия, конечно, победит в конфликте с Украиной, несмотря на "61 млрд кровавых долларов" военной помощи от США, уверен зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.
"Сила и Правда за нами. Но с учетом состоявшегося русофобского решения не могу со всей искренностью не пожелать США как можно быстрее самим погрузиться в новую гражданскую войну", - написал он в своем телеграм-канале.
США пошли на кражу
Еще один важный момент в голосовании за помощь Украине, это одобренный тогда же закон о конфискации российских активов и передачи их Киеву.
Издание Украина.ру ранее подробно писало о ситуации с замороженными активами РФ. Они оказались в подвешенном состоянии после начала российской спецоперации на Украине. С тех пор на Западе не могут определиться с тем, как их можно использовать и можно ли это делать вообще.
21 марта, 17:38Отобрать и поделить: Россия не отдаст Западу свои замороженные резервы без бояНа Западе продолжают решать судьбу замороженных активов России. Лучше всего этот процесс откровенного грабежа можно обрисовать известной фразой "и хочется, и колется": как бы добраться до этих средств и не обрушить всю мировую финансовую систему
Отмечалось, что в Европе российские деньги просто так трогать опасаются: это идет вразрез законам и может спровоцировать крайне негативные последствия для европейской валюты. В США, судя по всему, решили рискнуть и посмотреть, как пройдет такая процедура и что из этого будет.
Соединенные Штаты удерживают у себя 5 млрд российских активов. Для сравнения – в Европе эта сумма составляет около 210 млрд евро.
Спровоцировать Европу
Вашингтон пошел на откровенно неправовое решение, совершив кражу, прокомментировал голосование в Конгрессе у себя в телеграм-канале спикер Госдумы Вячеслав Володин.
"Это, безусловно, подорвет доверие к США других государств, бизнеса и частных инвесторов. Разрушит принцип неприкосновенности собственности, на котором базируется вся мировая финансовая система. Нанесет непоправимый ущерб международному праву, создав прецедент, и любое государство будет вправе поступать подобным образом", - написал он.
У Москвы есть все основания принять симметричные решения по отношению к зарубежным активам, подчеркнул председатель нижней палаты российского парламента.
Володин добавил, что главная цель США – спровоцировать Евросоюз на аналогичный шаг.
Несмотря на решение Соединенных Штатов по российским активам, есть мнение, что никакой конфискации и передачи их Киеву прямо сейчас не будет.
Российские активы никто трогать не будет. Они будут существовать как финансовые гаранты, под которые американский Минфин в лучшем случае может выпустить акции или ценные бумаги, заявил в интервью Украина.ру политолог, американист Грег Вайнер.
"Приведу простой пример для понимания. Например, вы покупаете дом и под него делаете первый взнос в 20%. Примерно такая же схема с российскими резервами планируется", - сказал эксперт.
По его словам, до освоения активов России Западом еще очень далеко.