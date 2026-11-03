Ракетная опасность, БПЛА, Крымский мост и закрытые аэропорты. Сводка по регионам России к этому часу - 03.11.2026 Украина.ру
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Ракетная опасность, БПЛА, Крымский мост и закрытые аэропорты. Сводка по регионам России к этому часу
Ракетная опасность, БПЛА, Крымский мост и закрытые аэропорты. Сводка по регионам России к этому часу - 03.11.2026 Украина.ру
Ракетная опасность, БПЛА, Крымский мост и закрытые аэропорты. Сводка по регионам России к этому часу
Ракетную опасность и "красный уровень" по БПЛА объявили в ряде регионов России в связи с угрозой украинских ударов. Представляем сводку на 2:00 мск 3 ноября, составленную по данным Росавиации, телеграм-канала Украина.ру и российских мониторинговых каналов
2026-11-03T02:00
2026-11-03T02:02
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Воздушная (авиационная, ракетная, бомбовая) опасность вечером 2 ноября объявлялась в Краснодарском крае.Тревога по БПЛА ("красный уровень" опасности по БПЛА) в ночь на 3 ноября объявлялась в Крыму и Севастополе, в Краснодарском крае, в Москве, в Московской, Запорожской, Брянской, Смоленской, Тверской, Тульской, Калужской, Рязанской, Владимирской, Ивановской, Ярославской, Белгородской, Курской, Орловской, Нижегородской, Липецкой областях*, ЛНР и ДНР."Жёлтый уровень" опасности по БПЛА был объявлен в Новгородской, Вологодской, Псковской, Херсонской, Воронежской, Ростовской областях*.Во многих регионах объявлялась угроза реактивных дронов.Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто.Росавиация из-за тревоги по БПЛА вечером вечером 2 ноября и в ночь на 3 ноября вводила временные ограничения на полёты в аэропортах Калуги (20:55 мск), Внуково (22:49 мск), Домодедово (23:28 мск), Жуковский (0:18 мск).В настоящее время аэропорты Жуковский и Шереметьево принимают и отправляют рейсы по согласованию с соответствующими органами "в связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагавани".В ряде аэропортов ограничения снимались, но затем вводились повторно.Ограничения на взлёты и посадки вводятся для обеспечения безопасности полётов, в связи с объявлением в регионах режима опасности (тревоги) по украинским ударным беспилотникам.Ранее сообщалось, что силы ПВО за день перехватили и уничтожили над регионами России 22 украинских беспилотника, за сутки — 234.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.* Области расположены по убыванию времени последних объявлений
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украина.ру, новости, россия, краснодарский край, крымский мост, крым, севастополь, москва, московская область, запорожская область, брянская область, смоленск, тверь, калужская область, рязанская область, ивановская область, ярославль, белгородская область, курская область, орловская область, нижегородская область, липецк, днр, лнр, росавиация, внуково, псков, воронежская область, херсонская область, ростовская область, бпла, бпла сегодня, атака бпла, беспилотники, беспилотники сегодня, атака украины сегодня, обстрелы россии сегодня, пво, сво, домодедово, аэропорты, аэропорт, шереметьево
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Ракетная опасность, БПЛА, Крымский мост и закрытые аэропорты. Сводка по регионам России к этому часу

02:00 03.11.2026 (обновлено: 02:02 03.11.2026)
 
© РИА НовостиВоеннослужащие в центре управления зенитным ракетным комплексом "Бук-МЗ" Вооруженных сил России
Военнослужащие в центре управления зенитным ракетным комплексом Бук-МЗ Вооруженных сил России - РИА Новости, 1920, 03.11.2026
© РИА Новости
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Ракетную опасность и "красный уровень" по БПЛА объявили в ряде регионов России в связи с угрозой украинских ударов. Представляем сводку на 2:00 мск 3 ноября, составленную по данным Росавиации, телеграм-канала Украина.ру и российских мониторинговых каналов
Воздушная (авиационная, ракетная, бомбовая) опасность вечером 2 ноября объявлялась в Краснодарском крае.
Тревога по БПЛА ("красный уровень" опасности по БПЛА) в ночь на 3 ноября объявлялась в Крыму и Севастополе, в Краснодарском крае, в Москве, в Московской, Запорожской, Брянской, Смоленской, Тверской, Тульской, Калужской, Рязанской, Владимирской, Ивановской, Ярославской, Белгородской, Курской, Орловской, Нижегородской, Липецкой областях*, ЛНР и ДНР.
"Жёлтый уровень" опасности по БПЛА был объявлен в Новгородской, Вологодской, Псковской, Херсонской, Воронежской, Ростовской областях*.
Во многих регионах объявлялась угроза реактивных дронов.
Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто.
Росавиация из-за тревоги по БПЛА вечером вечером 2 ноября и в ночь на 3 ноября вводила временные ограничения на полёты в аэропортах Калуги (20:55 мск), Внуково (22:49 мск), Домодедово (23:28 мск), Жуковский (0:18 мск).
В настоящее время аэропорты Жуковский и Шереметьево принимают и отправляют рейсы по согласованию с соответствующими органами "в связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагавани".
В ряде аэропортов ограничения снимались, но затем вводились повторно.
Ограничения на взлёты и посадки вводятся для обеспечения безопасности полётов, в связи с объявлением в регионах режима опасности (тревоги) по украинским ударным беспилотникам.
Ранее сообщалось, что силы ПВО за день перехватили и уничтожили над регионами России 22 украинских беспилотника, за сутки — 234.
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