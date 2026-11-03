https://ukraina.ru/20261103/raketnaya-opasnost-bpla-krymskiy-most-i-zakrytye-aeroporty-svodka-po-regionam-rossii-k-etomu-chasu-1084241212.html

Ракетная опасность, БПЛА, Крымский мост и закрытые аэропорты. Сводка по регионам России к этому часу

Ракетная опасность, БПЛА, Крымский мост и закрытые аэропорты. Сводка по регионам России к этому часу - 03.11.2026 Украина.ру

Ракетная опасность, БПЛА, Крымский мост и закрытые аэропорты. Сводка по регионам России к этому часу

Ракетную опасность и "красный уровень" по БПЛА объявили в ряде регионов России в связи с угрозой украинских ударов. Представляем сводку на 2:00 мск 3 ноября, составленную по данным Росавиации, телеграм-канала Украина.ру и российских мониторинговых каналов

2026-11-03T02:00

2026-11-03T02:00

2026-11-03T02:02

украина.ру

новости

россия

краснодарский край

крымский мост

крым

севастополь

москва

московская область

запорожская область

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn.imgukraina.ru/img/07ea/06/0a/1080035279_0:71:1350:830_1920x0_80_0_0_3e8abdd107e35ca6943ba5defd6b7db9.jpg

Воздушная (авиационная, ракетная, бомбовая) опасность вечером 2 ноября объявлялась в Краснодарском крае.Тревога по БПЛА ("красный уровень" опасности по БПЛА) в ночь на 3 ноября объявлялась в Крыму и Севастополе, в Краснодарском крае, в Москве, в Московской, Запорожской, Брянской, Смоленской, Тверской, Тульской, Калужской, Рязанской, Владимирской, Ивановской, Ярославской, Белгородской, Курской, Орловской, Нижегородской, Липецкой областях*, ЛНР и ДНР."Жёлтый уровень" опасности по БПЛА был объявлен в Новгородской, Вологодской, Псковской, Херсонской, Воронежской, Ростовской областях*.Во многих регионах объявлялась угроза реактивных дронов.Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто.Росавиация из-за тревоги по БПЛА вечером вечером 2 ноября и в ночь на 3 ноября вводила временные ограничения на полёты в аэропортах Калуги (20:55 мск), Внуково (22:49 мск), Домодедово (23:28 мск), Жуковский (0:18 мск).В настоящее время аэропорты Жуковский и Шереметьево принимают и отправляют рейсы по согласованию с соответствующими органами "в связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагавани".В ряде аэропортов ограничения снимались, но затем вводились повторно.Ограничения на взлёты и посадки вводятся для обеспечения безопасности полётов, в связи с объявлением в регионах режима опасности (тревоги) по украинским ударным беспилотникам.Ранее сообщалось, что силы ПВО за день перехватили и уничтожили над регионами России 22 украинских беспилотника, за сутки — 234.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.* Области расположены по убыванию времени последних объявлений

россия

краснодарский край

крымский мост

крым

севастополь

москва

московская область

запорожская область

брянская область

смоленск

тверь

калужская область

рязанская область

ивановская область

ярославль

белгородская область

курская область

орловская область

липецк

днр

лнр

псков

воронежская область

херсонская область

ростовская область

домодедово

аэропорт

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

украина.ру, новости, россия, краснодарский край, крымский мост, крым, севастополь, москва, московская область, запорожская область, брянская область, смоленск, тверь, калужская область, рязанская область, ивановская область, ярославль, белгородская область, курская область, орловская область, нижегородская область, липецк, днр, лнр, росавиация, внуково, псков, воронежская область, херсонская область, ростовская область, бпла, бпла сегодня, атака бпла, беспилотники, беспилотники сегодня, атака украины сегодня, обстрелы россии сегодня, пво, сво, домодедово, аэропорты, аэропорт, шереметьево