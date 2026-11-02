https://ukraina.ru/20261102/v-tri-raza-dorozhe-glava-equinor-predupredil-zamerzayuschuyu-evropu-o-krizise-1084235334.html

В три раза дороже: глава Equinor предупредил замерзающую Европу о кризисе

В три раза дороже: глава Equinor предупредил замерзающую Европу о кризисе - 02.11.2026 Украина.ру

В три раза дороже: глава Equinor предупредил замерзающую Европу о кризисе

Европа входит в отопительный сезон 2026 года в состоянии критической уязвимости, признал генеральный директор норвежской энергетической компании Equinor Андерс Опедал на выставке ADIPEC в Абу-Даби

2026-11-02T17:26

2026-11-02T17:26

2026-11-02T17:26

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европа

ближний восток

азия

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По его словам, запасы природного газа в подземных хранилищах (ПХГ) ЕС находятся на самом низком для этого сезона уровне с 2011 года. К началу зимы ПХГ удалось заполнить лишь на 75%, в то время как в прошлые годы этот показатель превышал 90%.Главным фактором, сорвавшим подготовку Европы к холодам, стал масштабный геополитический кризис 2026 года. После обострения конфликта на Ближнем Востоке и фактического закрытия Ормузского пролива мировые поставки сжиженного природного газа (СПГ) рухнули примерно на 20%, что взвинтило базовые цены на газ в Европе более чем в три раза. Из-за катастрофической нехватки резервов Евросоюз теперь будет жестче конкурировать за танкеры с Азией, что неминуемо приведет к новым скачкам цен.На этом фоне Норвегия, являющаяся ключевым экспортером трубопроводного газа в ЕС, фиксирует панику среди клиентов. Как отметил Опедал, чтобы просто не замерзнуть, европейские компании массово переходят на сверхдолгосрочные контракты с Equinor — сроком на 15 лет и более. Напомним, ранее Дмитрий Песков назвал невозможными поставки в Европу через Украину, напомнив, что газовый рынок гораздо шире европейского, хотя тот и остаётся премиальным.

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