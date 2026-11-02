В три раза дороже: глава Equinor предупредил замерзающую Европу о кризисе - 02.11.2026 Украина.ру
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В три раза дороже: глава Equinor предупредил замерзающую Европу о кризисе
В три раза дороже: глава Equinor предупредил замерзающую Европу о кризисе - 02.11.2026 Украина.ру
В три раза дороже: глава Equinor предупредил замерзающую Европу о кризисе
Европа входит в отопительный сезон 2026 года в состоянии критической уязвимости, признал генеральный директор норвежской энергетической компании Equinor Андерс Опедал на выставке ADIPEC в Абу-Даби
2026-11-02T17:26
2026-11-02T17:26
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азия
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По его словам, запасы природного газа в подземных хранилищах (ПХГ) ЕС находятся на самом низком для этого сезона уровне с 2011 года. К началу зимы ПХГ удалось заполнить лишь на 75%, в то время как в прошлые годы этот показатель превышал 90%.Главным фактором, сорвавшим подготовку Европы к холодам, стал масштабный геополитический кризис 2026 года. После обострения конфликта на Ближнем Востоке и фактического закрытия Ормузского пролива мировые поставки сжиженного природного газа (СПГ) рухнули примерно на 20%, что взвинтило базовые цены на газ в Европе более чем в три раза. Из-за катастрофической нехватки резервов Евросоюз теперь будет жестче конкурировать за танкеры с Азией, что неминуемо приведет к новым скачкам цен.На этом фоне Норвегия, являющаяся ключевым экспортером трубопроводного газа в ЕС, фиксирует панику среди клиентов. Как отметил Опедал, чтобы просто не замерзнуть, европейские компании массово переходят на сверхдолгосрочные контракты с Equinor — сроком на 15 лет и более. Напомним, ранее Дмитрий Песков назвал невозможными поставки в Европу через Украину, напомнив, что газовый рынок гораздо шире европейского, хотя тот и остаётся премиальным.
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новости, европа, ближний восток, азия, дмитрий песков, ес
Новости, Европа, Ближний Восток, Азия, Дмитрий Песков, ЕС

В три раза дороже: глава Equinor предупредил замерзающую Европу о кризисе

17:26 02.11.2026
 
© AP / Virginia Mayo
- РИА Новости, 1920, 02.11.2026
© AP / Virginia Mayo
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Европа входит в отопительный сезон 2026 года в состоянии критической уязвимости, признал генеральный директор норвежской энергетической компании Equinor Андерс Опедал на выставке ADIPEC в Абу-Даби
По его словам, запасы природного газа в подземных хранилищах (ПХГ) ЕС находятся на самом низком для этого сезона уровне с 2011 года. К началу зимы ПХГ удалось заполнить лишь на 75%, в то время как в прошлые годы этот показатель превышал 90%.
Главным фактором, сорвавшим подготовку Европы к холодам, стал масштабный геополитический кризис 2026 года. После обострения конфликта на Ближнем Востоке и фактического закрытия Ормузского пролива мировые поставки сжиженного природного газа (СПГ) рухнули примерно на 20%, что взвинтило базовые цены на газ в Европе более чем в три раза. Из-за катастрофической нехватки резервов Евросоюз теперь будет жестче конкурировать за танкеры с Азией, что неминуемо приведет к новым скачкам цен.
На этом фоне Норвегия, являющаяся ключевым экспортером трубопроводного газа в ЕС, фиксирует панику среди клиентов. Как отметил Опедал, чтобы просто не замерзнуть, европейские компании массово переходят на сверхдолгосрочные контракты с Equinor — сроком на 15 лет и более.

Напомним, ранее Дмитрий Песков назвал невозможными поставки в Европу через Украину, напомнив, что газовый рынок гораздо шире европейского, хотя тот и остаётся премиальным.
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