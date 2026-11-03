Минобороны РФ доложило о сбитых над Россией беспилотниках - 03.11.2026 Украина.ру
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Минобороны РФ доложило о сбитых над Россией беспилотниках
Минобороны РФ доложило о сбитых над Россией беспилотниках - 03.11.2026 Украина.ру
Минобороны РФ доложило о сбитых над Россией беспилотниках
Силы ПВО за день перехватили и уничтожили над регионами России 22 украинских беспилотника, за сутки — 234. Об этом Минобороны РФ вечером 2 ноября сообщило в своём телеграм-канале
2026-11-03T01:18
2026-11-03T01:18
украина.ру
минобороны рф
пво
сво
спецоперация
россия
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краснодарский край
белгородская область
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Вооружённые формирования киевского режима непрерывно атакуют российские регионы с помощью ударных БПЛА дальнего действия. Большая часть террористических налётов, как правило, проводится ночью."В течение дня, в период с 8:00 до 20:00 мск, дежурными силами ПВО уничтожены 22 украинских беспилотных летательных средства", — говорится в заявлении военного ведомства.Уточняется, что вражеские дроны были сбиты над территориями Белгородской, Брянской, Курской, Орловской, Ростовской областей и Московского региона.По данным минобороны, предшествующей ночью, с 20:00 мск 1 ноября до 8:00 мск 2 ноября, над территориями Брянской, Белгородской, Курской, Калужской, Тульской, Воронежской, Псковской, Орловской, Липецкой, Саратовской, Самарской, Рязанской, Тамбовской, Ростовской областей, Московского региона, Краснодарского края, Крыма и над акваториями Чёрного и Азовского морей сбиты 212 украинских беспилотников.Таким образом, всего за прошедшие сутки над российскими регионами были уничтожены 234 украинских ударных БПЛА дальнего действия.Ранее сообщалось, что силы ПВО за предшествующий день перехватили и уничтожили над регионами России 47 украинских беспилотников, за сутки — 282.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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Украина.ру, Минобороны РФ, ПВО, СВО, Спецоперация, Россия, Ростовская область, краснодарский край, Белгородская область, Брянская область, Курская область, Орловская область, Московская область, Калужская область, Воронежская область, Псков, Липецк, Саратовская область, Самара, Рязанская область, Крым, Черное море, Азовское море, БПЛА, БПЛА сегодня, атака БПЛА, беспилотники, беспилотники сегодня, атака Украины сегодня, обстрелы, обстрелы России сегодня, ВСУ, Вооруженные силы Украины

Минобороны РФ доложило о сбитых над Россией беспилотниках

01:18 03.11.2026
 
© РИА Новости . Михаил ФомичевРабота войск ПВО
Работа войск ПВО - РИА Новости, 1920, 03.11.2026
© РИА Новости . Михаил Фомичев
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Силы ПВО за день перехватили и уничтожили над регионами России 22 украинских беспилотника, за сутки — 234. Об этом Минобороны РФ вечером 2 ноября сообщило в своём телеграм-канале
Вооружённые формирования киевского режима непрерывно атакуют российские регионы с помощью ударных БПЛА дальнего действия. Большая часть террористических налётов, как правило, проводится ночью.
"В течение дня, в период с 8:00 до 20:00 мск, дежурными силами ПВО уничтожены 22 украинских беспилотных летательных средства", — говорится в заявлении военного ведомства.
Уточняется, что вражеские дроны были сбиты над территориями Белгородской, Брянской, Курской, Орловской, Ростовской областей и Московского региона.
По данным минобороны, предшествующей ночью, с 20:00 мск 1 ноября до 8:00 мск 2 ноября, над территориями Брянской, Белгородской, Курской, Калужской, Тульской, Воронежской, Псковской, Орловской, Липецкой, Саратовской, Самарской, Рязанской, Тамбовской, Ростовской областей, Московского региона, Краснодарского края, Крыма и над акваториями Чёрного и Азовского морей сбиты 212 украинских беспилотников.
Таким образом, всего за прошедшие сутки над российскими регионами были уничтожены 234 украинских ударных БПЛА дальнего действия.
Ранее сообщалось, что силы ПВО за предшествующий день перехватили и уничтожили над регионами России 47 украинских беспилотников, за сутки — 282.
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