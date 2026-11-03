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Минобороны РФ доложило о сбитых над Россией беспилотниках

Минобороны РФ доложило о сбитых над Россией беспилотниках - 03.11.2026 Украина.ру

Минобороны РФ доложило о сбитых над Россией беспилотниках

Силы ПВО за день перехватили и уничтожили над регионами России 22 украинских беспилотника, за сутки — 234. Об этом Минобороны РФ вечером 2 ноября сообщило в своём телеграм-канале

2026-11-03T01:18

2026-11-03T01:18

2026-11-03T01:18

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Вооружённые формирования киевского режима непрерывно атакуют российские регионы с помощью ударных БПЛА дальнего действия. Большая часть террористических налётов, как правило, проводится ночью."В течение дня, в период с 8:00 до 20:00 мск, дежурными силами ПВО уничтожены 22 украинских беспилотных летательных средства", — говорится в заявлении военного ведомства.Уточняется, что вражеские дроны были сбиты над территориями Белгородской, Брянской, Курской, Орловской, Ростовской областей и Московского региона.По данным минобороны, предшествующей ночью, с 20:00 мск 1 ноября до 8:00 мск 2 ноября, над территориями Брянской, Белгородской, Курской, Калужской, Тульской, Воронежской, Псковской, Орловской, Липецкой, Саратовской, Самарской, Рязанской, Тамбовской, Ростовской областей, Московского региона, Краснодарского края, Крыма и над акваториями Чёрного и Азовского морей сбиты 212 украинских беспилотников.Таким образом, всего за прошедшие сутки над российскими регионами были уничтожены 234 украинских ударных БПЛА дальнего действия.Ранее сообщалось, что силы ПВО за предшествующий день перехватили и уничтожили над регионами России 47 украинских беспилотников, за сутки — 282.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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