https://ukraina.ru/20261102/medik-na-kolenyakh-politsiya-bezdeystvuet-chto-proiskhodit-pod-kievom-1084238049.html
Медик на коленях, полиция бездействует: что происходит под Киевом
Медик на коленях, полиция бездействует: что происходит под Киевом - 02.11.2026 Украина.ру
Медик на коленях, полиция бездействует: что происходит под Киевом
В селе Петропавловская Борщаговка под Киевом в подвале частного дома удерживают около 40 человек, сообщают украинские паблики. Среди заложников есть раненые и один погибший, но полицию и скорую помощь внутрь не пускают, так как объект якобы имеет статус военного
2026-11-02T18:17
2026-11-02T18:17
2026-11-02T18:17
новости
киев
тцк
полиция
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На опубликованном видео медик стоит на коленях и умоляет правоохранителей пропустить ее на территорию, чтобы оказать помощь людям с переломами и травмами.По сообщениям очевидцев, один из мужчин пытался перелезть через забор, чтобы попасть на территорию, но ему разбили голову. Из здания попытались сбежать двое мужчин, один из которых был в балаклаве, — собравшиеся попытались его задержать, началась потасовка, в ходе которой одному из полицейских разбили лицо кастетом. Среди удерживаемых якобы находится мужчина, самовольно оставивший воинскую часть (СОЧ), за освобождение которого требуют деньги. Также сообщается, что у одного из пострадавших перелом позвоночника, а всего в тяжелом состоянии находятся четверо человек. На место прибыл представитель ТЦК. Собравшиеся призывают полицию зайти в дом и проверить, что там происходит, но правоохранители отказывается.При этом украинский телеканал ТСН со ссылкой на источники в правоохранительных органах заявляет, что сообщения о десятках задержанных — это фейк, и в подвале удерживают лишь одного мужчину в статусе СОЧ. На данный момент официальные структуры ситуацию не комментируют.
киев
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Украина.ру
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, киев, тцк, полиция
Медик на коленях, полиция бездействует: что происходит под Киевом
В селе Петропавловская Борщаговка под Киевом в подвале частного дома удерживают около 40 человек, сообщают украинские паблики. Среди заложников есть раненые и один погибший, но полицию и скорую помощь внутрь не пускают, так как объект якобы имеет статус военного
На опубликованном видео медик стоит на коленях и умоляет правоохранителей пропустить ее на территорию, чтобы оказать помощь людям с переломами и травмами.
По сообщениям очевидцев, один из мужчин пытался перелезть через забор, чтобы попасть на территорию, но ему разбили голову. Из здания попытались сбежать двое мужчин, один из которых был в балаклаве, — собравшиеся попытались его задержать, началась потасовка, в ходе которой одному из полицейских разбили лицо кастетом.
Среди удерживаемых якобы находится мужчина, самовольно оставивший воинскую часть (СОЧ), за освобождение которого требуют деньги. Также сообщается, что у одного из пострадавших перелом позвоночника, а всего в тяжелом состоянии находятся четверо человек.
На место прибыл представитель ТЦК. Собравшиеся призывают полицию зайти в дом и проверить, что там происходит, но правоохранители отказывается.
При этом украинский телеканал ТСН со ссылкой на источники в правоохранительных органах заявляет, что сообщения о десятках задержанных — это фейк, и в подвале удерживают лишь одного мужчину в статусе СОЧ. На данный момент официальные структуры ситуацию не комментируют.