Спецбригада "Варяг": "резерв Путина" кошмарит ВСУ на Запорожском фронте - 02.11.2026 Украина.ру
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Спецбригада "Варяг": "резерв Путина" кошмарит ВСУ на Запорожском фронте
Спецбригада "Варяг": "резерв Путина" кошмарит ВСУ на Запорожском фронте - 02.11.2026 Украина.ру
Спецбригада "Варяг": "резерв Путина" кошмарит ВСУ на Запорожском фронте
Её операторы нанесли успешные удары в Киеве по Северному мосту, который является логистической артерией, по которой осуществляются поставки б/к для ВСУ. Также они уничтожили дата-центры в Киеве
2026-11-02T18:14
2026-11-02T18:14
эксклюзив
сво
дроны
герань
александр "варяг" матюшин
александр чаленко
запорожская область
запорожское направление
славянско-краматорская агломерация
доброполье
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ВСУ на протяжении последней недели постоянно пытаются контратаковать на востоке Славянско-Краматорской агломерации: то выбить российские подразделения из Рай-Александровки, то с помощью дронов перерезать логистику наступающим на них российским штурмовым группам.Поэтому постоянно под ударами бандеровских дронов находятся фронтовые дороги в районе Светлодарска, Дебальцево и Горловки."Также постоянные контратаки укропов идут на Доброполье. Иногда даже их ДРГ удается зайти в город, но там они либо уничтожаются, либо вытесняются, но все равно наши целеустремленно продвигаются на север от города в сторону Белозерского. Так, там недавно наш ФАБ-500 уничтожил полностью пункт временной дислокации противника. Также наши штурмовики на юго-западе от Доброполья продвигаются от Гулево на севере - к Нефедоровке", - рассказал изданию Украина.ру ополченец первой волны, старший лейтенант Александр "Варяг" Матюшин.Враг пытается контратаковать наши позиции рядом с населенными пунктами – Золотой Колодезь и Нововодяное, добавил он.По его словам, успешное продвижение российской армии идет и на Запорожском фронте, где развернулась битва между российскими и украинскими дронами."Так, бойцы одной из рот 71-го мотострелкового полка постоянно устраивают охоту на украинские дроны. Они выезжают в район действия вэсэушных БПЛА, высаживают по дороге стрелков, вооруженных карабинами и крупнокалиберными пулеметами, которые залегают в засаде. Сами въезжают в нужный квадрат. Когда появляются украинские дроны, они на большой скорости начинают от них нестись в сторону своих позиций. Когда они въезжают в район нашей засады, то по дронам открывают огонь. Это в итоге дает возможность израсходовать украинские дроны, что в свою очередь позволяет в этом месте продвинуться нашим штурмовым группам", - рассказал Матюшин.Также бойцы спецбригады "Варяг" с помощью своих продвинутых дронов кошмарят с одной стороны логистику врага, а с другой – постоянно устраивает битвы с украинскими дронами в районе трассы Бердянск – Токмак, чтобы те не чувствовали себя вольготно на ней, что в свою очередь давало бы возможность движению и мирного транспорта, добавил он.В ВСУ считается, что "Варяг" - одно из самых оснащенных новейшими дронами подразделений российской армии. У них есть даже беспилотники на оптоволокне, способные летать на 30 км. Именно операторы спецбригады летом этого года уничтожали украинские АЗС в Херсонской, Николаевской, Запорожской и Днепропетровской областях. Украинские военные считают, что спецбригада "Варяг" входит в… "резерв Путина". Именно ее операторы нанесли успешные удары в Киеве по Северному мосту, который является логистической артерией, по которой осуществляются поставки б/к для ВСУ. Также они уничтожили дата-центры в украинской столице. В общем, спецбригада "Варяг" - это очень серьезное и квалифицированное подразделение.Матюшин также рассказал, что сейчас происходит с Малой Токмачкой, которая уже стала мемом. По его словам, ее вообще никто сейчас не контролирует, потому что это попросту невозможно из-за того, что село превращено в одни сплошные руины, и поэтому там просто трудно закрепиться, как украинцам, так и российским штурмовым группам."Помимо руин есть еще одно обстоятельство. Это то, что окружающие лесополосы контролируются ВСУ, которые могут бить по нашим штурмовым группам, которые входят в Малую Токмачку. Поэтому, когда диванные эксперты, не нюхавшие пороха и не знающие обстановки в этом районе, начинают писать ироничные посты, пусть сначала изучат то, что там на самом деле происходит", - советует Матюшин.Читайте также статью Александра Чаленко "Угроза номер один": Украина и Европа в ужасе от российского "Рассвета"
https://ukraina.ru/20261027/armiya-rossii-beret-v-polukoltso-druzhkovku-u-vsu-v-gorode-est-tolko-odin-vykhod-1084098567.html
https://ukraina.ru/20261023/pvo-ne-spravlyaetsya-kakie-rossiyskie-rakety-byut-po-obektam-na-ukraine-1084003026.html
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запорожское направление
славянско-краматорская агломерация
доброполье
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эксклюзив, сво, дроны, герань, александр "варяг" матюшин, александр чаленко, запорожская область, запорожское направление, славянско-краматорская агломерация, доброполье
Эксклюзив, СВО, дроны, Герань, Александр "Варяг" Матюшин, Александр Чаленко, Запорожская область, Запорожское направление, Славянско-Краматорская агломерация, Доброполье

Спецбригада "Варяг": "резерв Путина" кошмарит ВСУ на Запорожском фронте

18:14 02.11.2026
 
© Фото : сгенерировано ИИОператор БПЛА
Оператор БПЛА - РИА Новости, 1920, 02.11.2026
© Фото : сгенерировано ИИ
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Александр Чаленко авторы
Александр Чаленко
автор издания Украина.ру
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Её операторы нанесли успешные удары в Киеве по Северному мосту, который является логистической артерией, по которой осуществляются поставки б/к для ВСУ. Также они уничтожили дата-центры в Киеве
ВСУ на протяжении последней недели постоянно пытаются контратаковать на востоке Славянско-Краматорской агломерации: то выбить российские подразделения из Рай-Александровки, то с помощью дронов перерезать логистику наступающим на них российским штурмовым группам.
Поэтому постоянно под ударами бандеровских дронов находятся фронтовые дороги в районе Светлодарска, Дебальцево и Горловки.
"Также постоянные контратаки укропов идут на Доброполье. Иногда даже их ДРГ удается зайти в город, но там они либо уничтожаются, либо вытесняются, но все равно наши целеустремленно продвигаются на север от города в сторону Белозерского. Так, там недавно наш ФАБ-500 уничтожил полностью пункт временной дислокации противника. Также наши штурмовики на юго-западе от Доброполья продвигаются от Гулево на севере - к Нефедоровке", - рассказал изданию Украина.ру ополченец первой волны, старший лейтенант Александр "Варяг" Матюшин.
Враг пытается контратаковать наши позиции рядом с населенными пунктами – Золотой Колодезь и Нововодяное, добавил он.
- РИА Новости, 1920, 27.10.2026
27 октября, 15:37
Армия России берет в полукольцо Дружковку: у ВСУ в городе есть только один выходРоссийская армия продолжает вести наступление на "пояс крепостей" Краматорско-Славянской агломерации с юга – на Дружковку
По его словам, успешное продвижение российской армии идет и на Запорожском фронте, где развернулась битва между российскими и украинскими дронами.
"Так, бойцы одной из рот 71-го мотострелкового полка постоянно устраивают охоту на украинские дроны. Они выезжают в район действия вэсэушных БПЛА, высаживают по дороге стрелков, вооруженных карабинами и крупнокалиберными пулеметами, которые залегают в засаде. Сами въезжают в нужный квадрат. Когда появляются украинские дроны, они на большой скорости начинают от них нестись в сторону своих позиций. Когда они въезжают в район нашей засады, то по дронам открывают огонь. Это в итоге дает возможность израсходовать украинские дроны, что в свою очередь позволяет в этом месте продвинуться нашим штурмовым группам", - рассказал Матюшин.
Также бойцы спецбригады "Варяг" с помощью своих продвинутых дронов кошмарят с одной стороны логистику врага, а с другой – постоянно устраивает битвы с украинскими дронами в районе трассы Бердянск – Токмак, чтобы те не чувствовали себя вольготно на ней, что в свою очередь давало бы возможность движению и мирного транспорта, добавил он.
В ВСУ считается, что "Варяг" - одно из самых оснащенных новейшими дронами подразделений российской армии. У них есть даже беспилотники на оптоволокне, способные летать на 30 км. Именно операторы спецбригады летом этого года уничтожали украинские АЗС в Херсонской, Николаевской, Запорожской и Днепропетровской областях.
Украинские военные считают, что спецбригада "Варяг" входит в… "резерв Путина".
Именно ее операторы нанесли успешные удары в Киеве по Северному мосту, который является логистической артерией, по которой осуществляются поставки б/к для ВСУ. Также они уничтожили дата-центры в украинской столице. В общем, спецбригада "Варяг" - это очень серьезное и квалифицированное подразделение.
Российские ракеты - РИА Новости, 1920, 23.10.2026
23 октября, 06:01
ПВО не справляется: какие российские ракеты бьют по объектам на УкраинеВ ночь на 22 октября по Киеву ударили три баллистические ракеты с кассетными боеголовками. Сообщается, что среди них была и новинка: ракета, которая взрывается над землей и используется для максимального поражения техники и военных на площади 400 на 400 метров.
Матюшин также рассказал, что сейчас происходит с Малой Токмачкой, которая уже стала мемом. По его словам, ее вообще никто сейчас не контролирует, потому что это попросту невозможно из-за того, что село превращено в одни сплошные руины, и поэтому там просто трудно закрепиться, как украинцам, так и российским штурмовым группам.
"Помимо руин есть еще одно обстоятельство. Это то, что окружающие лесополосы контролируются ВСУ, которые могут бить по нашим штурмовым группам, которые входят в Малую Токмачку. Поэтому, когда диванные эксперты, не нюхавшие пороха и не знающие обстановки в этом районе, начинают писать ироничные посты, пусть сначала изучат то, что там на самом деле происходит", - советует Матюшин.
Читайте также статью Александра Чаленко "Угроза номер один": Украина и Европа в ужасе от российского "Рассвета"
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ЭксклюзивСВОдроныГераньАлександр "Варяг" МатюшинАлександр ЧаленкоЗапорожская областьЗапорожское направлениеСлавянско-Краматорская агломерацияДоброполье
 
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