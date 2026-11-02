https://ukraina.ru/20261102/spetsbrigada-varyag-rezerv-putina-koshmarit-vsu-na-zaporozhskom-fronte-1084235509.html

Спецбригада "Варяг": "резерв Путина" кошмарит ВСУ на Запорожском фронте

Спецбригада "Варяг": "резерв Путина" кошмарит ВСУ на Запорожском фронте - 02.11.2026 Украина.ру

Спецбригада "Варяг": "резерв Путина" кошмарит ВСУ на Запорожском фронте

Её операторы нанесли успешные удары в Киеве по Северному мосту, который является логистической артерией, по которой осуществляются поставки б/к для ВСУ. Также они уничтожили дата-центры в Киеве

2026-11-02T18:14

2026-11-02T18:14

2026-11-02T18:14

эксклюзив

сво

дроны

герань

александр "варяг" матюшин

александр чаленко

запорожская область

запорожское направление

славянско-краматорская агломерация

доброполье

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ВСУ на протяжении последней недели постоянно пытаются контратаковать на востоке Славянско-Краматорской агломерации: то выбить российские подразделения из Рай-Александровки, то с помощью дронов перерезать логистику наступающим на них российским штурмовым группам.Поэтому постоянно под ударами бандеровских дронов находятся фронтовые дороги в районе Светлодарска, Дебальцево и Горловки."Также постоянные контратаки укропов идут на Доброполье. Иногда даже их ДРГ удается зайти в город, но там они либо уничтожаются, либо вытесняются, но все равно наши целеустремленно продвигаются на север от города в сторону Белозерского. Так, там недавно наш ФАБ-500 уничтожил полностью пункт временной дислокации противника. Также наши штурмовики на юго-западе от Доброполья продвигаются от Гулево на севере - к Нефедоровке", - рассказал изданию Украина.ру ополченец первой волны, старший лейтенант Александр "Варяг" Матюшин.Враг пытается контратаковать наши позиции рядом с населенными пунктами – Золотой Колодезь и Нововодяное, добавил он.По его словам, успешное продвижение российской армии идет и на Запорожском фронте, где развернулась битва между российскими и украинскими дронами."Так, бойцы одной из рот 71-го мотострелкового полка постоянно устраивают охоту на украинские дроны. Они выезжают в район действия вэсэушных БПЛА, высаживают по дороге стрелков, вооруженных карабинами и крупнокалиберными пулеметами, которые залегают в засаде. Сами въезжают в нужный квадрат. Когда появляются украинские дроны, они на большой скорости начинают от них нестись в сторону своих позиций. Когда они въезжают в район нашей засады, то по дронам открывают огонь. Это в итоге дает возможность израсходовать украинские дроны, что в свою очередь позволяет в этом месте продвинуться нашим штурмовым группам", - рассказал Матюшин.Также бойцы спецбригады "Варяг" с помощью своих продвинутых дронов кошмарят с одной стороны логистику врага, а с другой – постоянно устраивает битвы с украинскими дронами в районе трассы Бердянск – Токмак, чтобы те не чувствовали себя вольготно на ней, что в свою очередь давало бы возможность движению и мирного транспорта, добавил он.В ВСУ считается, что "Варяг" - одно из самых оснащенных новейшими дронами подразделений российской армии. У них есть даже беспилотники на оптоволокне, способные летать на 30 км. Именно операторы спецбригады летом этого года уничтожали украинские АЗС в Херсонской, Николаевской, Запорожской и Днепропетровской областях. Украинские военные считают, что спецбригада "Варяг" входит в… "резерв Путина". Именно ее операторы нанесли успешные удары в Киеве по Северному мосту, который является логистической артерией, по которой осуществляются поставки б/к для ВСУ. Также они уничтожили дата-центры в украинской столице. В общем, спецбригада "Варяг" - это очень серьезное и квалифицированное подразделение.Матюшин также рассказал, что сейчас происходит с Малой Токмачкой, которая уже стала мемом. По его словам, ее вообще никто сейчас не контролирует, потому что это попросту невозможно из-за того, что село превращено в одни сплошные руины, и поэтому там просто трудно закрепиться, как украинцам, так и российским штурмовым группам."Помимо руин есть еще одно обстоятельство. Это то, что окружающие лесополосы контролируются ВСУ, которые могут бить по нашим штурмовым группам, которые входят в Малую Токмачку. Поэтому, когда диванные эксперты, не нюхавшие пороха и не знающие обстановки в этом районе, начинают писать ироничные посты, пусть сначала изучат то, что там на самом деле происходит", - советует Матюшин.Читайте также статью Александра Чаленко "Угроза номер один": Украина и Европа в ужасе от российского "Рассвета"

https://ukraina.ru/20261027/armiya-rossii-beret-v-polukoltso-druzhkovku-u-vsu-v-gorode-est-tolko-odin-vykhod-1084098567.html

https://ukraina.ru/20261023/pvo-ne-spravlyaetsya-kakie-rossiyskie-rakety-byut-po-obektam-na-ukraine-1084003026.html

запорожская область

запорожское направление

славянско-краматорская агломерация

доброполье

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Александр Чаленко https://cdn.imgukraina.ru/img/07e9/02/05/1060827997_359:13:900:554_100x100_80_0_0_9a4b8cf06badf45bdf27f5218705ff12.jpg

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Александр Чаленко https://cdn.imgukraina.ru/img/07e9/02/05/1060827997_359:13:900:554_100x100_80_0_0_9a4b8cf06badf45bdf27f5218705ff12.jpg

эксклюзив, сво, дроны, герань, александр "варяг" матюшин, александр чаленко, запорожская область, запорожское направление, славянско-краматорская агломерация, доброполье