Катастрофы вместо выборов. Отцы "цветных революций" начали менять власть по-новому - 02.11.2026 Украина.ру
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Катастрофы вместо выборов. Отцы "цветных революций" начали менять власть по-новому
Катастрофы вместо выборов. Отцы "цветных революций" начали менять власть по-новому - 02.11.2026 Украина.ру
Катастрофы вместо выборов. Отцы "цветных революций" начали менять власть по-новому
1 ноября победители досрочных парламентских выборов в Сербии из движения "Студенческий список" организовали шествие в память о погибших во время обрушения навеса на железнодорожном вокзале в Нови-Саде.
2026-11-02T18:42
2026-11-02T18:42
мнения
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владимир скачко
испания
сербия
украина
александр вучич
виктор янукович
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Тогда, в 2024 году, погибли 16 человек, в том числе двое детей, которые своей страшной смертью и предопределили победу нынешних так называемых студентов. За два года после трагедии сербские власти во главе с президентом Александром Вучича не дали внятных ответов на вопросы "Кто виноват?" и "Кто наказан?"А возникшая на крови жертв внезапная оппозиция в свою очередь как бы стихийно организовалась в кружки по главному интересу – памяти о погибших. Постепенно оформилась в гражданскую группу "Студенты в блокаде", переросшую в избирательное объединение "Студенческий список — Студенты побеждают" (большинство погибших были студентами) и потребовала сначала наказания виновных. А потом, когда поняла, что никто ничего не хочет делать, выдвинула требование досрочных парламентских выборов и отстранения президента Вучича. И, как видим, победила.И вот накануне второй годовщины состоялась многотысячная демонстрация-шествие. Грустная память смешалась с победным торжеством, после чего, однако, яснее не стало главное – что же будут делать победители, чтобы выполнить свои требования? У "студентов" пока нет ни чёткой программы руководства государством, ни вызывающих мало-мальское народное доверие кандидатов на руководящие посты, ни даже плана по выполнению собственных требований. А ведь кроме наказания виноватых путём установления и обнародования имён всех причастных к катастрофе и устранения Вучича, "студенты" делали акцент на борьбе с коррупцией, создании независимой судебной системы, ревизии государственных контрактов, реформе СМИ и повышении доступности социальных услуг (образование, здравоохранение).Вы не поверите, но нечто похожее на социально-политический взрыв в Сербии намечается в Испании, где 28 октября 2026 года на высокоскоростной линии Мадрид — Севилья, недалеко от населённого пункта Урда (провинция Толедо, автономное сообщество Кастилия-Ла-Манча) случилось страшное столкновение двух поездов: AVE государственной компании Renfe и состава частного оператора Iryo. В момент столкновения в поездах находились более 500 пассажиров. Несколько вагонов сошли с рельсов и упали с насыпи. В результате трагедии погибли не менее 69 человек, десятки получили ранения. По всей стране стихийно возникло движение протеста с требованием разобраться с причинами, установить виновных и примерно их наказать.Родственники погибших и неравнодушные граждане самой разной политической ориентации начали самоорганизовываться в некое общественное движение (или движения) без четкой политической привязанности к какой-нибудь партии. Хотя все они требуют смены политической власти в Испании, на которую возложили пока абстрактную, но адресную ответственность.Очень кстати все вспомнили, что за девять месяцев до этого, в январе 2026 года, на той же линии произошла похожая авария со смертельным исходом (погибли 46 человек). Так протесты приобрели резко политический характер. Нынешняя трагедия произошла за месяц до досрочных парламентских выборов, назначенных на 29 ноября.Главными мишенями для протеста стали министр транспорта Испании Оскар Пуэнте и премьер-министр Педро Санчес. И, конечно, страшно возросло давление на правящую Социалистическую партию (PSOE), а также яростно встрепенулись оппозиционеры из Народной партии Альберто Нуньеса Фейхоо и ультраправой Vox, которые пытаются организовать и возглавить поход на власть и за властью. На фоне требований провести независимое расследование и аудит не только "железки", но и всей власти, всех аспектов её деятельности. В этом видится залог обязательной смены руководства страны.Но общим для двух стран является то, что в Сербии причиной смены власти уже стало, а в Испании может стать народное движение, не ведомое какой-либо определенной политической партией, а возникшее стихийно.Например, "Студенческий список" был зарегистрирован в качестве субъекта выборов не как политическая партия, а как группа граждан, неравнодушных, имеющих свои требования. Люди сами заподозрили коррупцию и непрозрачность при реконструкции вокзала в Нови-Саде и при его обрушении, а медлительность и нежелание властей разбираться запустили волну протестов. И одной из главных движущих сил стали студенты, раскачавшие всю страну блокадами вузов, шествиями и митингами.При формировании избирательного списка движения в него вошли преподаватели, врачи, юристы, деятели искусства, спортсмены и активисты, но не допускались действующие функционеры правящей коалиции и парламентской оппозиции, а также сами студенты, которым было приказано доучиться в вузах, а не мечтать о политкарьере.О чем-то похожем говорят и в Испании, где степень недоверия к политикам нарастает, а политизация людей снизу усиливается. И потому победить на выборах могут совсем уж неожиданные, мало кому известные люди, вдруг ставшие политиками.Если анализировать ситуацию привычными терминами, то в Сербии уже случилась, а в Испании может случиться народная (в смысле поддержанная народом) "цветная революция". Но не организованная неправительственными организациями условных соросят, ушлыми функционерами из оппозиции или прочими политическими авантюристами, воспользовавшимися народным недовольством и протестами, а основанная на подлинном и широком народном протесте.Второе отличие событий в Сербии и Испании от обычной политической борьбы и даже привычных уже "цветных революций" – это непосредственный повод для протестов. В обычных "цветняках", которые за последние 20-25 лет практиковались по всей планете, обычно были выборы. Точнее – обвинения действующих властей в фальсификации их результатов.А поскольку выборы как широкая кампания политизировали значительную часть населения и эта политическая активность аккумулировала в себя недовольство властью, получалась горючая смесь из немедленного действия и ожидания перемен, охвативших широкие массы активистов. Ведомые такими чувствами, хорошо унавоженные организаторами из соросят и проплаченных функционеров, эти люди шли на майданы и сносили власти.Теперь же повод совсем другой – катастрофы и бедствия, которые и становятся всеобщими триггерами и поводами для проявления более широкого недовольства.То есть очень похоже, что для организаторов политических процессов, политтехнологов, политологов, мастеров политических игрищ, инспирировавших раньше "цветняки" по заказу своих хозяев и спонсоров, выборы уже надоели. Или исчерпали свой организационно-протестный потенциал. На их место пришли рукотворные кровавые катаклизмы, которые можно удачно раскрутить через СМИ и интернет, подвести под них протестную основу, обвинить в них власти и натравить возмущённых людей на власть, канализируя их ненависть в нужном подчас персональном (как в Сербии против Вучича или на Украине против Виктора Януковича) направлении.В Испании таким человеком-мишенью и политиком-раздражителем уже стал премьер Санчес.Другими словами, если верить американскому историку науки Томасу Куну, на наших глазах происходит смена парадигм. То есть общепринятых моделей развития политических процессов: общей картины рационального устройства общества, мировоззрения, матрицы, характеризующей совокупность убеждений, ценностей, технических средств и общепризнанных образцов и шаблонов для решения задач-головоломок.Примечательным тут может быть только то, что смену парадигмы учинили тоже в Сербии, где в 2000-м, собственно, была проведена первая успешная "цветная революция" – бульдозерная, против президента Слободана Милошевича. Потом "цветняки" пошли гулять по миру и дважды успешно и разрушительно "посетили" Украину.Цветная революция в новой парадигме – на основе не требования отмены выборов, а расследования катастрофы – обкатывалась в Сербии на протяжении 2024-2026 годов в виде протестов студентов, которые теперь по всей стране требовали не отмены выборов, а их проведения. Но обязательно – смены власти, которая не нравилась студентам.И теперь важно установить, были ли у этих студентов заказчики и спонсоры. Если эти люди проявятся или будут установлены, станет ясно, откуда ветер дует и кто такой умный, что придумал новый повод свергать и менять власть.И вы не поверите, но, когда Сербия и, может быть, Испания уже будут пожинать плоды смены власти, вызванной техногенной катастрофой, аналогичные процессы могут сыграть свою роль и в Греции, где очередные парламентские выборы должны состояться до 25 июля 2027 года. А может быть, и раньше, под давлением людей.Греческие недовольные тоже хотят сменить на них власть и готовятся к протестам и к обработке населения, используя как повод железнодорожную катастрофу в Темпи. Она случилась в ночь с 28 февраля на 1 марта 2023 года на станции Эвангелизмос недалеко от города Лариса. Пассажирский поезд следовал по маршруту Афины — Салоники.От удара лоб в лоб пассажирского и грузового поездов погибли 57 человек, а еще 85 получили ранения. Это крупнейшая железнодорожная авария в истории Греции, расследованием причин и установлением виновных которой греки недовольны до сих пор.Родственники погибших подали в суд на премьер-министра Кириакоса Мицотакиса и еще 16 человек, требуя установить ответственность за катастрофу и провести полное расследование ситуации на железных дорогах за 15 лет до аварии. Протесты и митинги проходили в разных городах и иногда перерастали в столкновения с полицией. Параллельно объявлялись забастовки, которые серьезно парализовали работу общественного транспорта.Как пишут греческие СМИ, волна протестов не прошла бесследно, и подготовка к выборам может стать катализатором народного протеста на новой основе. Ждать осталось недолго.
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https://ukraina.ru/20261011/prosrochennykh-raket-ne-budet-krizis-v-ispanii-neozhidanno-auknulsya-zelenskomu-1083739368.html
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мнения, весь скачко, владимир скачко, испания, сербия, украина, александр вучич, виктор янукович
Мнения, весь Скачко, Владимир Скачко, Испания, Сербия, Украина, Александр Вучич, Виктор Янукович

Катастрофы вместо выборов. Отцы "цветных революций" начали менять власть по-новому

18:42 02.11.2026
 
© REUTERS
- РИА Новости, 1920, 02.11.2026
© REUTERS
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Владимир Скачко авторы
Владимир Скачко
обозреватель издания Украина.ру
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1 ноября победители досрочных парламентских выборов в Сербии из движения "Студенческий список" организовали шествие в память о погибших во время обрушения навеса на железнодорожном вокзале в Нови-Саде.
Тогда, в 2024 году, погибли 16 человек, в том числе двое детей, которые своей страшной смертью и предопределили победу нынешних так называемых студентов. За два года после трагедии сербские власти во главе с президентом Александром Вучича не дали внятных ответов на вопросы "Кто виноват?" и "Кто наказан?"
А возникшая на крови жертв внезапная оппозиция в свою очередь как бы стихийно организовалась в кружки по главному интересу – памяти о погибших. Постепенно оформилась в гражданскую группу "Студенты в блокаде", переросшую в избирательное объединение "Студенческий список — Студенты побеждают" (большинство погибших были студентами) и потребовала сначала наказания виновных.
А потом, когда поняла, что никто ничего не хочет делать, выдвинула требование досрочных парламентских выборов и отстранения президента Вучича. И, как видим, победила.
И вот накануне второй годовщины состоялась многотысячная демонстрация-шествие. Грустная память смешалась с победным торжеством, после чего, однако, яснее не стало главное – что же будут делать победители, чтобы выполнить свои требования?
У "студентов" пока нет ни чёткой программы руководства государством, ни вызывающих мало-мальское народное доверие кандидатов на руководящие посты, ни даже плана по выполнению собственных требований. А ведь кроме наказания виноватых путём установления и обнародования имён всех причастных к катастрофе и устранения Вучича, "студенты" делали акцент на борьбе с коррупцией, создании независимой судебной системы, ревизии государственных контрактов, реформе СМИ и повышении доступности социальных услуг (образование, здравоохранение).
Предвыборная агитация в Белграде - РИА Новости, 1920, 26.10.2026
26 октября, 17:40
Вучич уходит в оппозицию: чего России и Украине ждать от новых властей СербииВ Сербии по итогам внеочередных парламентских выборов, состоявшихся 25 октября, произойдет смена власти
Вы не поверите, но нечто похожее на социально-политический взрыв в Сербии намечается в Испании, где 28 октября 2026 года на высокоскоростной линии Мадрид — Севилья, недалеко от населённого пункта Урда (провинция Толедо, автономное сообщество Кастилия-Ла-Манча) случилось страшное столкновение двух поездов: AVE государственной компании Renfe и состава частного оператора Iryo.
В момент столкновения в поездах находились более 500 пассажиров. Несколько вагонов сошли с рельсов и упали с насыпи. В результате трагедии погибли не менее 69 человек, десятки получили ранения.
По всей стране стихийно возникло движение протеста с требованием разобраться с причинами, установить виновных и примерно их наказать.
Родственники погибших и неравнодушные граждане самой разной политической ориентации начали самоорганизовываться в некое общественное движение (или движения) без четкой политической привязанности к какой-нибудь партии. Хотя все они требуют смены политической власти в Испании, на которую возложили пока абстрактную, но адресную ответственность.
Очень кстати все вспомнили, что за девять месяцев до этого, в январе 2026 года, на той же линии произошла похожая авария со смертельным исходом (погибли 46 человек). Так протесты приобрели резко политический характер. Нынешняя трагедия произошла за месяц до досрочных парламентских выборов, назначенных на 29 ноября.
Главными мишенями для протеста стали министр транспорта Испании Оскар Пуэнте и премьер-министр Педро Санчес. И, конечно, страшно возросло давление на правящую Социалистическую партию (PSOE), а также яростно встрепенулись оппозиционеры из Народной партии Альберто Нуньеса Фейхоо и ультраправой Vox, которые пытаются организовать и возглавить поход на власть и за властью.
На фоне требований провести независимое расследование и аудит не только "железки", но и всей власти, всех аспектов её деятельности. В этом видится залог обязательной смены руководства страны.
Владимир Зеленский во время встречи с президентом США Дональдом Трампом на ГА ООН - РИА Новости, 1920, 11.10.2026
11 октября, 11:05
"Просроченных" ракет не будет: кризис в Испании неожиданно аукнулся ЗеленскомуИспания отказалась передать Украине ракеты для американского зенитно-ракетного комплекса Patriot. По данным британского издания The Daily Telegraph, испанцы вместе с греками отложили принятие данного решения – несмотря на то, что оно было одобрено Мадридом еще в прошлом месяце
Но общим для двух стран является то, что в Сербии причиной смены власти уже стало, а в Испании может стать народное движение, не ведомое какой-либо определенной политической партией, а возникшее стихийно.
Например, "Студенческий список" был зарегистрирован в качестве субъекта выборов не как политическая партия, а как группа граждан, неравнодушных, имеющих свои требования. Люди сами заподозрили коррупцию и непрозрачность при реконструкции вокзала в Нови-Саде и при его обрушении, а медлительность и нежелание властей разбираться запустили волну протестов. И одной из главных движущих сил стали студенты, раскачавшие всю страну блокадами вузов, шествиями и митингами.
При формировании избирательного списка движения в него вошли преподаватели, врачи, юристы, деятели искусства, спортсмены и активисты, но не допускались действующие функционеры правящей коалиции и парламентской оппозиции, а также сами студенты, которым было приказано доучиться в вузах, а не мечтать о политкарьере.
О чем-то похожем говорят и в Испании, где степень недоверия к политикам нарастает, а политизация людей снизу усиливается. И потому победить на выборах могут совсем уж неожиданные, мало кому известные люди, вдруг ставшие политиками.
Если анализировать ситуацию привычными терминами, то в Сербии уже случилась, а в Испании может случиться народная (в смысле поддержанная народом) "цветная революция". Но не организованная неправительственными организациями условных соросят, ушлыми функционерами из оппозиции или прочими политическими авантюристами, воспользовавшимися народным недовольством и протестами, а основанная на подлинном и широком народном протесте.
Второе отличие событий в Сербии и Испании от обычной политической борьбы и даже привычных уже "цветных революций" – это непосредственный повод для протестов. В обычных "цветняках", которые за последние 20-25 лет практиковались по всей планете, обычно были выборы. Точнее – обвинения действующих властей в фальсификации их результатов.
А поскольку выборы как широкая кампания политизировали значительную часть населения и эта политическая активность аккумулировала в себя недовольство властью, получалась горючая смесь из немедленного действия и ожидания перемен, охвативших широкие массы активистов. Ведомые такими чувствами, хорошо унавоженные организаторами из соросят и проплаченных функционеров, эти люди шли на майданы и сносили власти.
Теперь же повод совсем другой – катастрофы и бедствия, которые и становятся всеобщими триггерами и поводами для проявления более широкого недовольства.
- РИА Новости, 1920, 30.06.2026
30 июня, 06:20
Технологии цветных революций выходят из-под контроля. Великобритания стала первойНа прошедшей неделе премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил о том, что покидает свой пост. Он уйдет в отставку, как только будет избран новый лидер Лейбористской партии, которым практически гарантированно станет бывший мэр Манчестера Энди Бернем.
То есть очень похоже, что для организаторов политических процессов, политтехнологов, политологов, мастеров политических игрищ, инспирировавших раньше "цветняки" по заказу своих хозяев и спонсоров, выборы уже надоели. Или исчерпали свой организационно-протестный потенциал.
На их место пришли рукотворные кровавые катаклизмы, которые можно удачно раскрутить через СМИ и интернет, подвести под них протестную основу, обвинить в них власти и натравить возмущённых людей на власть, канализируя их ненависть в нужном подчас персональном (как в Сербии против Вучича или на Украине против Виктора Януковича) направлении.
В Испании таким человеком-мишенью и политиком-раздражителем уже стал премьер Санчес.
Другими словами, если верить американскому историку науки Томасу Куну, на наших глазах происходит смена парадигм. То есть общепринятых моделей развития политических процессов: общей картины рационального устройства общества, мировоззрения, матрицы, характеризующей совокупность убеждений, ценностей, технических средств и общепризнанных образцов и шаблонов для решения задач-головоломок.
Примечательным тут может быть только то, что смену парадигмы учинили тоже в Сербии, где в 2000-м, собственно, была проведена первая успешная "цветная революция" – бульдозерная, против президента Слободана Милошевича. Потом "цветняки" пошли гулять по миру и дважды успешно и разрушительно "посетили" Украину.
Цветная революция в новой парадигме – на основе не требования отмены выборов, а расследования катастрофы – обкатывалась в Сербии на протяжении 2024-2026 годов в виде протестов студентов, которые теперь по всей стране требовали не отмены выборов, а их проведения. Но обязательно – смены власти, которая не нравилась студентам.
И теперь важно установить, были ли у этих студентов заказчики и спонсоры. Если эти люди проявятся или будут установлены, станет ясно, откуда ветер дует и кто такой умный, что придумал новый повод свергать и менять власть.
И вы не поверите, но, когда Сербия и, может быть, Испания уже будут пожинать плоды смены власти, вызванной техногенной катастрофой, аналогичные процессы могут сыграть свою роль и в Греции, где очередные парламентские выборы должны состояться до 25 июля 2027 года. А может быть, и раньше, под давлением людей.
Греческие недовольные тоже хотят сменить на них власть и готовятся к протестам и к обработке населения, используя как повод железнодорожную катастрофу в Темпи. Она случилась в ночь с 28 февраля на 1 марта 2023 года на станции Эвангелизмос недалеко от города Лариса. Пассажирский поезд следовал по маршруту Афины — Салоники.
Страны мира. Греция - РИА Новости, 1920, 05.10.2026
5 октября, 09:34
"Проверим каждую пулю": Греция пригрозила аудитом помощи УкраинеОппозиционная парламентская партия "Греческое решение" намерена провести аудит военной помощи, переданной Афинами Киеву. Об этом заявил лидер партии Кириакос Велопулос
От удара лоб в лоб пассажирского и грузового поездов погибли 57 человек, а еще 85 получили ранения. Это крупнейшая железнодорожная авария в истории Греции, расследованием причин и установлением виновных которой греки недовольны до сих пор.
Родственники погибших подали в суд на премьер-министра Кириакоса Мицотакиса и еще 16 человек, требуя установить ответственность за катастрофу и провести полное расследование ситуации на железных дорогах за 15 лет до аварии. Протесты и митинги проходили в разных городах и иногда перерастали в столкновения с полицией. Параллельно объявлялись забастовки, которые серьезно парализовали работу общественного транспорта.
Как пишут греческие СМИ, волна протестов не прошла бесследно, и подготовка к выборам может стать катализатором народного протеста на новой основе. Ждать осталось недолго.
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