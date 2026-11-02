"Зубы дракона" у ворот Калининграда: Польша стягивает войска к границам РФ - 02.11.2026 Украина.ру
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"Зубы дракона" у ворот Калининграда: Польша стягивает войска к границам РФ
"Зубы дракона" у ворот Калининграда: Польша стягивает войска к границам РФ - 02.11.2026 Украина.ру
"Зубы дракона" у ворот Калининграда: Польша стягивает войска к границам РФ
Варшава приводит свои спецслужбы и армию в состояние боевой готовности, стягивая войска к границам Калининградской области. Как сообщает польский портал RMF24, поводом стала якобы полученная информация о возможном прорыве границы группами вооруженных людей с российской территории
2026-11-02T19:49
2026-11-02T19:52
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В штабе национальной полиции Варминско-Мазурской и Подляской областей уже создан специальный штаб операций для борьбы с "диверсантами", пишет издание, называя при этом российский регион "Кёнигсбергской областью". Под этой легендой сводные отряды полицейских, военных и пограничников фактически занимают позиции для прямого военного конфликта, отмечает российский военный блогер и журналист Александр Коц."Главной целью альянса станет Калининградская область – регион, одновременно уязвимый с географической точки зрения и хорошо укрепленный с военной. На первом этапе натовцы попытаются блокировать этот анклав с моря и с суши. Тут и пригодятся сводные группы полицейских и военных, которые встанут на блокпостах", — написал журналист в своём телеграм-канале.России в этой схеме отведена роль агрессора, который будет вынужден пробиваться к осажденному Калининграду через Сувалкский коридор. Западные военные инженеры уже сейчас превращают этот 60-километровый участок между Белоруссией и Польшей в неприступную систему фортификаций — "зубы дракона", противотанковые рвы и минные поля.План Запада циничен: когда российская армия сточит свой наступательный потенциал об эти укрепления, по ней должен ударить весь военно-воздушный кулак Североатлантического альянса.Напомним, с 26 октября по 8 ноября многонациональная бригада НАТО проводит в Латвии манёвры Resolute Reforger 2026. Это самые масштабные учения за всё время существования бригады. Подробнее – в материале Тысяча единиц техники и 3000 военных: у границ РФ проходят крупнейшие учения НАТО на сайте Украиена.ру.
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новости, россия, калининград, польша, александр коц, нато
Новости, Россия, Калининград, Польша, Александр Коц, НАТО

"Зубы дракона" у ворот Калининграда: Польша стягивает войска к границам РФ

19:49 02.11.2026 (обновлено: 19:52 02.11.2026)
 
© РИА Новости . Игорь Зарембо / Перейти в фотобанкГорода России. Калининград
Города России. Калининград - РИА Новости, 1920, 02.11.2026
© РИА Новости . Игорь Зарембо
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Варшава приводит свои спецслужбы и армию в состояние боевой готовности, стягивая войска к границам Калининградской области. Как сообщает польский портал RMF24, поводом стала якобы полученная информация о возможном прорыве границы группами вооруженных людей с российской территории
В штабе национальной полиции Варминско-Мазурской и Подляской областей уже создан специальный штаб операций для борьбы с "диверсантами", пишет издание, называя при этом российский регион "Кёнигсбергской областью".

Под этой легендой сводные отряды полицейских, военных и пограничников фактически занимают позиции для прямого военного конфликта, отмечает российский военный блогер и журналист Александр Коц.
"Главной целью альянса станет Калининградская область – регион, одновременно уязвимый с географической точки зрения и хорошо укрепленный с военной. На первом этапе натовцы попытаются блокировать этот анклав с моря и с суши. Тут и пригодятся сводные группы полицейских и военных, которые встанут на блокпостах", — написал журналист в своём телеграм-канале.
России в этой схеме отведена роль агрессора, который будет вынужден пробиваться к осажденному Калининграду через Сувалкский коридор. Западные военные инженеры уже сейчас превращают этот 60-километровый участок между Белоруссией и Польшей в неприступную систему фортификаций — "зубы дракона", противотанковые рвы и минные поля.
План Запада циничен: когда российская армия сточит свой наступательный потенциал об эти укрепления, по ней должен ударить весь военно-воздушный кулак Североатлантического альянса.

Напомним, с 26 октября по 8 ноября многонациональная бригада НАТО проводит в Латвии манёвры Resolute Reforger 2026. Это самые масштабные учения за всё время существования бригады. Подробнее – в материале Тысяча единиц техники и 3000 военных: у границ РФ проходят крупнейшие учения НАТО на сайте Украиена.ру.
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