https://ukraina.ru/20261102/zuby-drakona-u-vorot-kaliningrada-polsha-styagivaet-voyska-k-granitsam-rf--1084240023.html

"Зубы дракона" у ворот Калининграда: Польша стягивает войска к границам РФ

"Зубы дракона" у ворот Калининграда: Польша стягивает войска к границам РФ - 02.11.2026 Украина.ру

"Зубы дракона" у ворот Калининграда: Польша стягивает войска к границам РФ

Варшава приводит свои спецслужбы и армию в состояние боевой готовности, стягивая войска к границам Калининградской области. Как сообщает польский портал RMF24, поводом стала якобы полученная информация о возможном прорыве границы группами вооруженных людей с российской территории

2026-11-02T19:49

2026-11-02T19:49

2026-11-02T19:52

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В штабе национальной полиции Варминско-Мазурской и Подляской областей уже создан специальный штаб операций для борьбы с "диверсантами", пишет издание, называя при этом российский регион "Кёнигсбергской областью". Под этой легендой сводные отряды полицейских, военных и пограничников фактически занимают позиции для прямого военного конфликта, отмечает российский военный блогер и журналист Александр Коц."Главной целью альянса станет Калининградская область – регион, одновременно уязвимый с географической точки зрения и хорошо укрепленный с военной. На первом этапе натовцы попытаются блокировать этот анклав с моря и с суши. Тут и пригодятся сводные группы полицейских и военных, которые встанут на блокпостах", — написал журналист в своём телеграм-канале.России в этой схеме отведена роль агрессора, который будет вынужден пробиваться к осажденному Калининграду через Сувалкский коридор. Западные военные инженеры уже сейчас превращают этот 60-километровый участок между Белоруссией и Польшей в неприступную систему фортификаций — "зубы дракона", противотанковые рвы и минные поля.План Запада циничен: когда российская армия сточит свой наступательный потенциал об эти укрепления, по ней должен ударить весь военно-воздушный кулак Североатлантического альянса.Напомним, с 26 октября по 8 ноября многонациональная бригада НАТО проводит в Латвии манёвры Resolute Reforger 2026. Это самые масштабные учения за всё время существования бригады. Подробнее – в материале Тысяча единиц техники и 3000 военных: у границ РФ проходят крупнейшие учения НАТО на сайте Украиена.ру.

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новости, россия, калининград, польша, александр коц, нато