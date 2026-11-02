https://ukraina.ru/20261102/ates-rossiyasshakitay-nezhdanov-obyasnil-pochemu-evropa-nervnichaet-a-pekin-ne-sdast-moskvu-1084210622.html

АТЭС, Россия–США–Китай: Нежданов объяснил, почему Европа нервничает, а Пекин не сдаст Москву

АТЭС, Россия–США–Китай: Нежданов объяснил, почему Европа нервничает, а Пекин не сдаст Москву - 02.11.2026 Украина.ру

АТЭС, Россия–США–Китай: Нежданов объяснил, почему Европа нервничает, а Пекин не сдаст Москву

Ожидаемая встреча лидеров России, США и Китая на полях саммита АТЭС в Шеньчжэне — беспрецедентное событие, вызванное уникальным политическим моментом. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал эксперт Института актуальных международных проблем Дипломатической академии МИД России, преподаватель РАНХиГС и ТюмГУ Владимир Нежданов

2026-11-02T19:30

2026-11-02T19:30

2026-11-02T19:30

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По его словам, европейская сторона болезненно реагирует на объявляемые события, но природа этой встречи иная, чем пытаются представить в Брюсселе."АТЭС — это экономический саммит, и Россия, и Китай подчеркивали, что контекст саммита не стоит политизировать. Ожидаемая в рамках АТЭС встреча — это беспрецедентное событие, которое вызвано уникальным политическим моментом, когда со стороны России, США и Китая демонстрируется политическая воля к диалогу", — заявил Нежданов.Эксперт также напомнил, что современная политика — это не XVIII–XIX века, когда "сильные мира сего могли одним росчерком пера решить грандиозные вопросы". Сегодня это "кропотливая работа больших команд, шерпов и вовлечённых специалистов". Авральная подготовка к встрече, по его мнению, демонстрирует, что три постоянных члена Совбеза ООН готовы к диалогу, и это будет "политическим сигналом к началу какой-то масштабной работы".Саммит АТЭС 2026 года пройдёт в ноябре в Шеньчжэне (Китай). Для Европы это особенно чувствительно, поскольку её представителей за столом переговоров не будет — именно об этом ранее говорил канцлер ФРГ Фридрих Мерц, настаивая, что урегулирование без участия Киева и Европы неприемлемо. Однако, как отметил Нежданов, у ЕС отсутствует чёткая позиция по Китаю: Брюссель одновременно считает Пекин партнёром, конкурентом и системным соперником, что мешает выстроить предсказуемую логику диалога.Полный текст материла Дениса Рудометова – Владимир Нежданов: Европа запуталась в отношениях с Китаем, но хочет решить проблему Украины за его счет Также материал по этой теме: Русофобская пропаганда уже не справляется. Европейцы устали от Украины, но прекратить помощь не могут

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