АТЭС, Россия–США–Китай: Нежданов объяснил, почему Европа нервничает, а Пекин не сдаст Москву - 02.11.2026 Украина.ру
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АТЭС, Россия–США–Китай: Нежданов объяснил, почему Европа нервничает, а Пекин не сдаст Москву
АТЭС, Россия–США–Китай: Нежданов объяснил, почему Европа нервничает, а Пекин не сдаст Москву - 02.11.2026 Украина.ру
АТЭС, Россия–США–Китай: Нежданов объяснил, почему Европа нервничает, а Пекин не сдаст Москву
Ожидаемая встреча лидеров России, США и Китая на полях саммита АТЭС в Шеньчжэне — беспрецедентное событие, вызванное уникальным политическим моментом. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал эксперт Института актуальных международных проблем Дипломатической академии МИД России, преподаватель РАНХиГС и ТюмГУ Владимир Нежданов
2026-11-02T19:30
2026-11-02T19:30
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По его словам, европейская сторона болезненно реагирует на объявляемые события, но природа этой встречи иная, чем пытаются представить в Брюсселе."АТЭС — это экономический саммит, и Россия, и Китай подчеркивали, что контекст саммита не стоит политизировать. Ожидаемая в рамках АТЭС встреча — это беспрецедентное событие, которое вызвано уникальным политическим моментом, когда со стороны России, США и Китая демонстрируется политическая воля к диалогу", — заявил Нежданов.Эксперт также напомнил, что современная политика — это не XVIII–XIX века, когда "сильные мира сего могли одним росчерком пера решить грандиозные вопросы". Сегодня это "кропотливая работа больших команд, шерпов и вовлечённых специалистов". Авральная подготовка к встрече, по его мнению, демонстрирует, что три постоянных члена Совбеза ООН готовы к диалогу, и это будет "политическим сигналом к началу какой-то масштабной работы".Саммит АТЭС 2026 года пройдёт в ноябре в Шеньчжэне (Китай). Для Европы это особенно чувствительно, поскольку её представителей за столом переговоров не будет — именно об этом ранее говорил канцлер ФРГ Фридрих Мерц, настаивая, что урегулирование без участия Киева и Европы неприемлемо. Однако, как отметил Нежданов, у ЕС отсутствует чёткая позиция по Китаю: Брюссель одновременно считает Пекин партнёром, конкурентом и системным соперником, что мешает выстроить предсказуемую логику диалога.Полный текст материла Дениса Рудометова – Владимир Нежданов: Европа запуталась в отношениях с Китаем, но хочет решить проблему Украины за его счет Также материал по этой теме: Русофобская пропаганда уже не справляется. Европейцы устали от Украины, но прекратить помощь не могут
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новости, китай, россия, европа, фридрих мерц, атэс, украина.ру, совет безопасности оон, ес, восточная европа, саммит, кнр (китай), владимир путин, си цзиньпин, брюссель
Новости, Китай, Россия, Европа, Фридрих Мерц, АТЭС, Украина.ру, Совет Безопасности ООН, ЕС, Восточная Европа, саммит, КНР (Китай), Владимир Путин, Си Цзиньпин, Брюссель

АТЭС, Россия–США–Китай: Нежданов объяснил, почему Европа нервничает, а Пекин не сдаст Москву

19:30 02.11.2026
 
© Shutterstock/FOTODOM
- РИА Новости, 1920, 02.11.2026
© Shutterstock/FOTODOM
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Ожидаемая встреча лидеров России, США и Китая на полях саммита АТЭС в Шеньчжэне — беспрецедентное событие, вызванное уникальным политическим моментом. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал эксперт Института актуальных международных проблем Дипломатической академии МИД России, преподаватель РАНХиГС и ТюмГУ Владимир Нежданов
По его словам, европейская сторона болезненно реагирует на объявляемые события, но природа этой встречи иная, чем пытаются представить в Брюсселе.
"АТЭС — это экономический саммит, и Россия, и Китай подчеркивали, что контекст саммита не стоит политизировать. Ожидаемая в рамках АТЭС встреча — это беспрецедентное событие, которое вызвано уникальным политическим моментом, когда со стороны России, США и Китая демонстрируется политическая воля к диалогу", — заявил Нежданов.
Эксперт также напомнил, что современная политика — это не XVIII–XIX века, когда "сильные мира сего могли одним росчерком пера решить грандиозные вопросы". Сегодня это "кропотливая работа больших команд, шерпов и вовлечённых специалистов". Авральная подготовка к встрече, по его мнению, демонстрирует, что три постоянных члена Совбеза ООН готовы к диалогу, и это будет "политическим сигналом к началу какой-то масштабной работы".
Саммит АТЭС 2026 года пройдёт в ноябре в Шеньчжэне (Китай). Для Европы это особенно чувствительно, поскольку её представителей за столом переговоров не будет — именно об этом ранее говорил канцлер ФРГ Фридрих Мерц, настаивая, что урегулирование без участия Киева и Европы неприемлемо.
Однако, как отметил Нежданов, у ЕС отсутствует чёткая позиция по Китаю: Брюссель одновременно считает Пекин партнёром, конкурентом и системным соперником, что мешает выстроить предсказуемую логику диалога.
Полный текст материла Дениса Рудометова – Владимир Нежданов: Европа запуталась в отношениях с Китаем, но хочет решить проблему Украины за его счет
Также материал по этой теме: Русофобская пропаганда уже не справляется. Европейцы устали от Украины, но прекратить помощь не могут
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