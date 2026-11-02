https://ukraina.ru/20261102/atomnaya-ugroza-taker-karlson-predupredil-o-yadernoy-voyne-na-ukraine-a-zelenskiy-pozval-ego-v-kiev-1084228310.html

Атомная угроза. Такер Карлсон предупредил о ядерной войне на Украине, а Зеленский позвал его в Киев

Атомная угроза. Такер Карлсон предупредил о ядерной войне на Украине, а Зеленский позвал его в Киев - 02.11.2026 Украина.ру

Атомная угроза. Такер Карлсон предупредил о ядерной войне на Украине, а Зеленский позвал его в Киев

Известный американский журналист Такер Карлсон заявил о том, что Соединенные Штаты Америки могут нанести ядерный удар по Ирану – утверждая, что это могло бы привести к применению ядерного оружия на территории Украины

2026-11-02T17:02

2026-11-02T17:02

2026-11-02T17:02

эксклюзив

украина

мир без границ

пентагон

нато

иран

сша

такер карлсон

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Карлсон посвятил этой теме большой пост, сообщив, что Пентагон готовится применить ядерную боеголовку для уничтожения подземного производственного комплекса в районе горы Пикакс. Этот завод расположен около города Нетенза, в центральной части Исламской Республики, между Тегераном и Исфаханом, и уже не раз подвергался американским ракетным атакам.Согласно данным израильской разведки, возле Нетенза якобы продолжается обогащение урана – несмотря на то, что президент США Дональд Трамп неоднократно заявлял прессе о полном уничтожении иранских ядерных мощностей. А мощный слой гранита, толщиной не менее 90 метров, не позволяет разрушить этот подземный завод с помощью самых разрушительных видов неядерного оружия, которые имеются на сегодня в арсеналах стран НАТО.Карлсон утверждает, что решение об атаке может быть принято уже в ближайшие дни – до 7 ноября, сразу после проведения промежуточных выборов в США, когда у Трампа не будет необходимости действовать с оглядкой на их результаты.По словам Такера, президент США находится под давлением Беньямина Нетаньяху. Американский журналист ссылается на информированные источники, рассказывая о том, что премьер-министр Израиля ежедневно разговаривает с Белым домом по телефону, настаивая на очередной атаке против Ирана. Потому что Нетаньяху не может сформировать новое правительство по итогам недавних выборов в Кнессет, и рискует потерять власть, рассчитывая избежать этого сценария с помощью нового витка эскалации на Ближнем Востоке.Карлсон обрисовал предположительный расклад сил в окружении Дональда Трампа. По его данным, продолжение агрессии против Ирана поддерживают американские "ястребы" из числа неоконсервативного лобби – государственный секретарь Марко Рубио и директор Центрального разведывательного управления Джон Рэтклифф. А влиятельные американские военные в лице министра войны Пита Хегсета и руководителя Центрального командования вооруженными силами США Брэда Купера также призывают к продолжению боевых действий.При этом журналист отмечает – политическое руководство Демократической партии, включая ее неформального лидера, бывшего президента Барака Обаму, также выступает в поддержку силового сценария, высказываясь против мирного урегулирования отношений с Ираном. А это значит, что демократы не будут оказывать активное противодействие республиканской администрации, ограничившись ничего не значащими выступлениями в Конгрессе.Такер Карлсон предупреждает, что ядерный удар по территории Ирана приведет к экологической катастрофе в Персидском заливе, а его последствия непосредственно затронут 100 миллионов человек, проживающих в странах ближневосточного региона. В частности, применение атомного оружия оставило бы страны Персидского залива без питьевой воды, поскольку ее немногочисленные источники неизбежно подвергнутся в этом случае радиоактивному заражению.Журналист сделал предостережение по поводу глобальных последствий ядерной атаки американцев – утверждая, что она способна спровоцировать применение ядерного оружия на Украине и в других регионах мира."Ни одна страна, кроме Соединенных Штатов, никогда не применяла ядерное оружие в войне. Ядерная атака на Иран создала бы новый прецедент. Русские уже заявили, по крайней мере двум другим правительствам, что американский удар по Ирану позволит им использовать ядерное оружие против Украины. Пакистан и Индия испытали бы искушение сделать то же самое против друг друга. После первого ядерного удара третья мировая война неизбежна. Эта война была бы короткой и окончательной", – написал об этом в своем сообщении Такер Карлсон.Заявления Карлсона вызывали в мире значительный резонанс. А влиятельные американские издания также сообщают, что Дональд Трамп рассматривает возможность новых ударов по Ирану сразу после завершения завтрашних промежуточных выборов.По данным журнала The Atlantic, руководство Пентагона представило американскому президенту несколько вариантов военной кампании, которая может иметь краткосрочный характер, или, наоборот, затянется на несколько месяцев. Издание Axios подтверждает проведение интенсивных переговоров между Вашингтоном и Тель-Авивом. А сам президент США снова перешел к воинственной риторике, обещая разобраться с Ираном за считанные минуты."Мы можем сделать это за десять минут. У нас это запланировано… Единственная причина, по которой я еще не покончил с Ираном состоит в том, что я хочу быть великодушным. Но в какой-то момент нам придется обрушить на них молот", – сказал он об этом во время общения с журналистами.Иран ведет себя в этой ситуации сдержано, не демонстрируя никаких признаков испуга. Министр иностранных дел Исламской Республики Аббас Аракчи в очередной раз потребовал от США отменить экономические санкции и прекратить блокаду иранского побережья – называя это необходимым условием для достижения мирного соглашения с Белым домом. А в Министерстве иностранных дел России заявили о том, что возобновление боевых действий в Персидском заливе не поможет найти выход из тупика, в который зашла американская стратегия на Ближнем Востоке."Трагический опыт последних месяцев убеждает, что военные авантюры, сеющие смерть и разрушения в Иране, бессильны сломить волю иранцев отстаивать суверенитет и независимость своей страны. Тем, кто сегодня грозит новыми ударами, стоит над этим задуматься", – высказалась об этом официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.Сообщение Такера Карлсона вызвало в украинских социальных сетях настоящую панику – тем более, что 2 ноября на Украине взломали мобильное приложение "Тревога", и сотни тысяч украинских пользователей получили предупреждения о радиационной опасности, химической угрозе и атаке баллистической ракеты "Орешник".Многие украинцы серьезно напуганы. Они опасаются, что Владимир Зеленский приведет страну к самому катастрофическому из всех возможных сценариев – постоянно поднимая уровень эскалации в конфликте с Россией.Сам Зеленский пока что не комментировал предупреждение американского журналиста. Однако буквально накануне он раскритиковал Карлсона за критику украинской власти, которая преследует прихожан Украинской православной церкви. И даже мимоходом пригласил его приехать на Украину, чтобы насладиться процветающей там "демократией"."Я думаю, этот человек никогда не был в Украине. Как он может обсуждать, что происходит в Украине, и говорить о том, что происходит с верующими людьми в Украине? Но он может приехать и увидеть, что происходит, каково отношение к разным религиям, разным национальностям", – заявил глава украинского режима во время интервью ведущему программы This Week on Capitol Hill Тони Перкинсу, которое вышло в эфир 31 октября.Зеленский забыл сообщить, что Такер Карлсон давно находится в базе террористического сайта "Миротворец". Любая попытка приехать в Киев стоила бы известному американскому телеведущему свободы и даже жизни – поскольку он получил со стороны украинских националистов немало угроз.А жителям Украины приходится с тревогой наблюдать за развитием событий на Ближнем Востоке, ощущая себя заложниками в руках у Зеленского и его заокеанских "партнеров".

https://ukraina.ru/20260917/taker-karlson-raskryl-istinnye-tseli-zelenskogo-na-ukraine-i-sdelal-mrachnyy-prognoz-dlya-naseleniya-1083246171.html

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эксклюзив, украина, мир без границ, пентагон, нато, иран, сша, такер карлсон