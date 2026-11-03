Филиал ада: из секретной тюрьмы "Азова"* под Киевом вывели раненого подростка - 03.11.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20261103/filial-ada-iz-sekretnoy-tyurmy-azova-pod-kievom-vyveli-ranenogo-podrostka--1084240802.html
Филиал ада: из секретной тюрьмы "Азова"* под Киевом вывели раненого подростка
Филиал ада: из секретной тюрьмы "Азова"* под Киевом вывели раненого подростка - 03.11.2026 Украина.ру
Филиал ада: из секретной тюрьмы "Азова"* под Киевом вывели раненого подростка
В Петропавловской Борщаговке под Киевом из подвала дома с заложниками вывели четырнадцатилетнего раненого подростка. О развитии событий украинский портал "Новости.LIVE" в ночь на 3 ноября пишет в своём телеграм-канале
2026-11-03T00:59
2026-11-03T00:59
украина.ру
новости
украина
киев
"азов"
артем дмитрук
рада
тцк
нацгвардия
пытки
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn.imgukraina.ru/img/07ea/0b/03/1084240681_0:446:802:897_1920x0_80_0_0_83b54951278cb0973caeba9398f8aeff.jpg
Как стало известно, в подвале дома насильственно удерживают от 25 до 40 человек, большинство из которых избиты до полусмерти."В Петропавловской Борщаговке из дома вывели раненого 14-летнего парня", — говорится в сообщении портала.Отмечается, что из здания подростка вывела его сестра.По информации украинского издания "Страна.ua", ссылающегося на сообщение самого корпуса, неофициальную тюрьму для военных в подвале дома в Киевской области "устроил 1-й корпус нацгвардии Украины "Азов*".Как пишет издание, в корпусе заявили, что четверо военнослужащих, задержанных после совершения дисциплинарных проступков, имели травмы, в связи с чем были направлены в госпиталь для обследования. Националистами также утверждается, что факт присутствия насильственных действий ещё якобы только предстоит установить.Вечером 2 ноября украинские СМИ сообщили, что у дома с заложниками собралась толпа. Люди скандировали "позор" и снимали происходящее на камеры. Со временем акция протеста переросла в силовую стычку гражданских с полицейскими, очевидцы слышали выстрелы.Глава нацгвардии Александр Пивненко заявил, что в подвале держали военнослужащих, в том числе тех, кто самовольно оставил часть. Военный омбудсмен Украины Ольга Решетилова сообщила, что по этому происшествию назначена проверка.Покинувший Украину депутат Рады Артём Дмитрук утверждает, что в подвале секретной тюрьмы за последний месяц несколько человек были забиты до смерти.Ранее сообщалось, что в здание с заложниками всё же впустили медика, наружу начали выносить людей со страшными травмами.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.* Террористическая организация, запрещенная в России.
https://ukraina.ru/20261102/medik-na-kolenyakh-politsiya-bezdeystvuet-chto-proiskhodit-pod-kievom-1084238049.html
украина
киев
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.imgukraina.ru/img/07ea/0b/03/1084240681_0:299:802:900_1920x0_80_0_0_97c92bc5f8742d8bab3c604af4b74739.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
украина.ру, новости, украина, киев, "азов", артем дмитрук, рада, тцк, нацгвардия, пытки, военные преступления, подростки, киевский режим, бандеровцы, украинский неонацизм, украинские неонацисты, оун-упа, оун
Украина.ру, Новости, Украина, Киев, "Азов", Артем Дмитрук, Рада, ТЦК, Нацгвардия, пытки, Военные преступления, подростки, киевский режим, бандеровцы, украинский неонацизм, украинские неонацисты, ОУН-УПА, ОУН

Филиал ада: из секретной тюрьмы "Азова"* под Киевом вывели раненого подростка

00:59 03.11.2026
 
© Фото : УНИАНПолиция на месте происшествия в селе Петропавловская Борщаговка в Киевской области, где вооруженные мужчины удерживают около 40 человек в подвале дома
Полиция на месте происшествия в селе Петропавловская Борщаговка в Киевской области, где вооруженные мужчины удерживают около 40 человек в подвале дома - РИА Новости, 1920, 03.11.2026
© Фото : УНИАН
Читать в
ДзенTelegram
В Петропавловской Борщаговке под Киевом из подвала дома с заложниками вывели четырнадцатилетнего раненого подростка. О развитии событий украинский портал "Новости.LIVE" в ночь на 3 ноября пишет в своём телеграм-канале
Как стало известно, в подвале дома насильственно удерживают от 25 до 40 человек, большинство из которых избиты до полусмерти.
"В Петропавловской Борщаговке из дома вывели раненого 14-летнего парня", — говорится в сообщении портала.
Отмечается, что из здания подростка вывела его сестра.
По информации украинского издания "Страна.ua", ссылающегося на сообщение самого корпуса, неофициальную тюрьму для военных в подвале дома в Киевской области "устроил 1-й корпус нацгвардии Украины "Азов*".
Как пишет издание, в корпусе заявили, что четверо военнослужащих, задержанных после совершения дисциплинарных проступков, имели травмы, в связи с чем были направлены в госпиталь для обследования. Националистами также утверждается, что факт присутствия насильственных действий ещё якобы только предстоит установить.
Вечером 2 ноября украинские СМИ сообщили, что у дома с заложниками собралась толпа. Люди скандировали "позор" и снимали происходящее на камеры. Со временем акция протеста переросла в силовую стычку гражданских с полицейскими, очевидцы слышали выстрелы.
Глава нацгвардии Александр Пивненко заявил, что в подвале держали военнослужащих, в том числе тех, кто самовольно оставил часть. Военный омбудсмен Украины Ольга Решетилова сообщила, что по этому происшествию назначена проверка.
Покинувший Украину депутат Рады Артём Дмитрук утверждает, что в подвале секретной тюрьмы за последний месяц несколько человек были забиты до смерти.
Ранее сообщалось, что в здание с заложниками всё же впустили медика, наружу начали выносить людей со страшными травмами.
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
Заложники под Киевом - РИА Новости, 1920, 02.11.2026
Вчера, 18:17
Медик на коленях, полиция бездействует: что происходит под КиевомВ селе Петропавловская Борщаговка под Киевом в подвале частного дома удерживают около 40 человек, сообщают украинские паблики. Среди заложников есть раненые и один погибший, но полицию и скорую помощь внутрь не пускают, так как объект якобы имеет статус военного
* Террористическая организация, запрещенная в России.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
Украина.руНовостиУкраинаКиев"Азов"Артем ДмитрукРадаТЦКНацгвардияпыткиВоенные преступленияподросткикиевский режимбандеровцыукраинский неонацизмукраинские неонацистыОУН-УПАОУН
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
01:18Минобороны РФ доложило о сбитых над Россией беспилотниках
00:59Филиал ада: из секретной тюрьмы "Азова"* под Киевом вывели раненого подростка
20:34Филиал ада: под Киевом держат 30 человек, позволили вывезти четверых
20:30Серьезные цели в тылу врага: Самойлов рассказал, как реактивные дроны громят ВСУ
19:49"Зубы дракона" у ворот Калининграда: Польша стягивает войска к границам РФ
19:30АТЭС, Россия–США–Китай: Нежданов объяснил, почему Европа нервничает, а Пекин не сдаст Москву
19:00Дмитрий Суслов: У Европы остались считанные месяцы на миллиардную помощь Украине
18:42Катастрофы вместо выборов. Отцы "цветных революций" начали менять власть по-новому
18:31Миллиарды во время войны: бывший советник Зеленского пошёл на сделку и сдаёт подельников в СБУ
18:30Китай прижал экспорт дронов: Нежданов объяснил, почему это не удар по России, а внутренняя логика Пекина
18:24Творчество на фронте, документалисты и информационная борьба. 02 ноября 2026 года, вечерний эфир 53:49
18:17Медик на коленях, полиция бездействует: что происходит под Киевом
18:16Почему ВСУ провалили операцию "труба" под Купянском и где скоро начнётся подземная война – Анпилогов
18:14Спецбригада "Варяг": "резерв Путина" кошмарит ВСУ на Запорожском фронте
18:00ВС РФ отрезают снабжение ВСУ под Ореховом. А в Алешках — гуманитарный прорыв. Итоги 2 ноября
17:57Лубинец раскрыл, почему жителей Алешек не эвакуировали прямо в Херсон
17:54"Убийца Starlink" стал невидимкой: РФ модернизировала комплекс "Волна-Купол-Гарант"
17:26В три раза дороже: глава Equinor предупредил замерзающую Европу о кризисе
17:17Германия может сорвать чемпионат мира по хоккею из-за возращения России
17:02Атомная угроза. Такер Карлсон предупредил о ядерной войне на Украине, а Зеленский позвал его в Киев
Лента новостейМолния