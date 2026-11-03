https://ukraina.ru/20261103/filial-ada-iz-sekretnoy-tyurmy-azova-pod-kievom-vyveli-ranenogo-podrostka--1084240802.html

Филиал ада: из секретной тюрьмы "Азова"* под Киевом вывели раненого подростка

Филиал ада: из секретной тюрьмы "Азова"* под Киевом вывели раненого подростка - 03.11.2026 Украина.ру

Филиал ада: из секретной тюрьмы "Азова"* под Киевом вывели раненого подростка

В Петропавловской Борщаговке под Киевом из подвала дома с заложниками вывели четырнадцатилетнего раненого подростка. О развитии событий украинский портал "Новости.LIVE" в ночь на 3 ноября пишет в своём телеграм-канале

2026-11-03T00:59

2026-11-03T00:59

2026-11-03T00:59

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Как стало известно, в подвале дома насильственно удерживают от 25 до 40 человек, большинство из которых избиты до полусмерти."В Петропавловской Борщаговке из дома вывели раненого 14-летнего парня", — говорится в сообщении портала.Отмечается, что из здания подростка вывела его сестра.По информации украинского издания "Страна.ua", ссылающегося на сообщение самого корпуса, неофициальную тюрьму для военных в подвале дома в Киевской области "устроил 1-й корпус нацгвардии Украины "Азов*".Как пишет издание, в корпусе заявили, что четверо военнослужащих, задержанных после совершения дисциплинарных проступков, имели травмы, в связи с чем были направлены в госпиталь для обследования. Националистами также утверждается, что факт присутствия насильственных действий ещё якобы только предстоит установить.Вечером 2 ноября украинские СМИ сообщили, что у дома с заложниками собралась толпа. Люди скандировали "позор" и снимали происходящее на камеры. Со временем акция протеста переросла в силовую стычку гражданских с полицейскими, очевидцы слышали выстрелы.Глава нацгвардии Александр Пивненко заявил, что в подвале держали военнослужащих, в том числе тех, кто самовольно оставил часть. Военный омбудсмен Украины Ольга Решетилова сообщила, что по этому происшествию назначена проверка.Покинувший Украину депутат Рады Артём Дмитрук утверждает, что в подвале секретной тюрьмы за последний месяц несколько человек были забиты до смерти.Ранее сообщалось, что в здание с заложниками всё же впустили медика, наружу начали выносить людей со страшными травмами.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.* Террористическая организация, запрещенная в России.

https://ukraina.ru/20261102/medik-na-kolenyakh-politsiya-bezdeystvuet-chto-proiskhodit-pod-kievom-1084238049.html

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