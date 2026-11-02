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Миллиарды во время войны: бывший советник Зеленского пошёл на сделку и сдаёт подельников в СБУ

Миллиарды во время войны: бывший советник Зеленского пошёл на сделку и сдаёт подельников в СБУ - 02.11.2026 Украина.ру

Миллиарды во время войны: бывший советник Зеленского пошёл на сделку и сдаёт подельников в СБУ

Высший антикоррупционный суд утвердил сделку со следствием для Артема Шило – скандального экс-советника Офиса президента и бывшего начальника управления контрразведки в сфере экономической безопасности СБУ.

2026-11-02T18:31

2026-11-02T18:31

2026-11-02T18:31

эксклюзив

украина

узбекистан

владимир зеленский

сбу

офис президента

высший антикоррупционный суд

коррупция

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Вместо восьми лет колонии главный фигурант дела о распиле железнодорожных бюджетов отделался тремя годами испытательного срока, обязался сдать подельников и согласился отдать в доход государства и армии 669 миллионов гривен (1,189 миллиарда рублей).Перед украинским обществом развернулся крупнейший в истории страны легальный выкуп собственной неприкосновенности. Но Шило – это лишь верхушка айсберга, не утаившая свои миллиарды.Цена чистой совестиСуд официально признал Артема Шило виновным по двум тяжелым статьям Уголовного кодекса Украины: организация завладения чужим имуществом в особо крупных размерах и легализация доходов, полученных преступным путем. Итоговый срок составил восемь лет лишения свободы.Однако тут же, на основании 75 статьи Уголовного кодекса, судьи освободили осужденного от реальной тюрьмы, установив щадящий испытательный срок на три года.Юридическая индульгенция стоила дорого, но оказалась вполне подъемной для подполковника СБУ. Приговор обязал осужденного выплатить 204 миллиона гривен (363 миллиона рублей) уголовного штрафа с рассрочкой на год – равными долями по пятьдесят один миллион ежеквартально.К штрафу добавились 60 миллионов гривен прямой компенсации убытков акционерному обществу "Укрзализныця" и 80 миллионов гривен разового добровольного взноса в благотворительный фонд "Повернись живим" на закупку средств РЭБ и дронов для ВСУ.Финальным аккордом стала конфискация: государство изъяло три элитные киевские квартиры общей площадью почти 400 квадратных метров и 325,7 миллионов гривен "живыми" деньгами со счетов и банковских ячеек.Суммарный объем фискального компромисса перевалил за 669 миллионов гривен.Также суд запретил Артему Шило в течение трех лет занимать руководящие должности в правоохранительных органах и воинских формированиях. При этом персональный бронированный автомобиль Mercedes-Benz коллегия судей предусмотрительно вывела из-под ареста и вернула владельцу.В оптике режима Зеленского всё логично: если у пойманного силовика есть ликвидные активы на десятки миллионов долларов, системе гораздо выгоднее принять платеж, чем кормить ценного кадра баландой в тюремной камере и пытаться изъять активы, которые ещё непонятно на кого записаны и как честным путём заполучить.О чем говорит дело ШилоУголовное производство, ставшее для бывшего куратора экономической безопасности фатальным, началось с классической военной закупки.Весной 2024 года детективы Национального антикоррупционного бюро Украины и прокуроры САП задержали Шило как лидера организованной преступной группы: он стоял за масштабной схемой закупки силовых трансформаторов для нужд железной дороги в разгар массированных ракетных ударов по энергосистеме Украины.Оборудование производилось на мощностях предприятия "Чирчикский трансформаторный завод" в Узбекистане. Напрямую в Украину товар не шел: заговорщики специально учредили подставную фирму в Болгарии, через которую и прогнали всю партию. В Болгарии трансформаторы покупались по базовому фабричному прайсу, а перепродавались государственной компании с наценкой почти в 100%.Прямой ущерб от этой схемы составил 94,8 миллиона гривен, а с учетом параллельных контрактов на поставку кабельной продукции общие потери железной дороги превысили 210 миллионов.Когда независимые украинские поставщики пытались выйти на тендер с ценами в полтора-два раза ниже аппетитов болгарской прокладки, в дело вступала служебная бумага с гербовой печатью.В официальном пресс-релизе следствия НАБУ зафиксировало роль руководства СБУ: Шило через свои связи сделал так, чтобы остальные участники тендера к торгам не допускались под предлогом "угрозы национальной безопасности". Конкурентам приписывали "российский след", а победителем неизменно становился один из сообщников Шило.Миллионные транши распределялись через подставных физлиц, заводились в семейную сеть элитных салонов красоты 365 Studio и выводились в Дубай, где семья борца с экономической преступностью успела скупить премиальную недвижимость на 4 миллиона долларов.От "железки" до казиноВ целом же Артем Шило долгие годы занимал важное место в украинской системе, являясь ключевым оператором негласного силового ресурса, обслуживающего и нужды силовиков, и интересы Банковой.Дослужившись до кресла заместителя начальника ДКИБ, Шило в 2021 году внезапно уволился из органов и материализовался на улице Банковой в статусе внештатного советника Офиса президента. Журналисты-расследователи проекта и профильные медиа открыто называли его креатурой и доверенным силовиком заместителя главы ОП Олега Татарова, курирующего всю правоохранительную вертикаль страны.Именно в период вольного советничества развернулся один из самых громких скандалов первых месяцев СВО. Весной 2022 года украинскую лицензию на проведение азартных игр сенсационно получило общество "Твоя беттинговая компания", оперировавшее под вывеской одного из крупнейших нелегальных букмекеров.Скандал вылился в петиции и аннулирование лицензии, но авторы схемы не понесли никакого урона.В августе 2022 года чиновник триумфально вернулся в СБУ на должность начальника Главного управления контрразведывательной защиты интересов государства в сфере экономической безопасности. Как отмечали украинские расследователи, создание подобных управлений всегда имело единственную цель – построение шлюзов для обилечивания бизнеса под прикрытием охраны национального суверенитета.На чём богатеет СБУЧтобы осознать, откуда у подсудимого офицера взялись сотни миллионов гривен на выкуп из-под стражи, необходимо систематизировать теневые источники заработка верхушки спецслужбы. Весь негласный доход аппарата генерируется монопольным правом парализовать коммерческую деятельность любого предприятия буквально по щелчку пальцев.Первой и самой доходной статьей остается допуск к государственным закупкам. Офицер СБУ среднего звена обладает полномочиями направить в тендерный комитет государственного монополиста или министерства письмо о наличии оперативных рисков. Проверить фактуру в суде невозможно: бумага опирается на закрытые контрразведывательные материалы.Чиновники-закупщики обязаны отклонить предложение неугодного участника. Снятие претензий или выдача разрешительной справки на поставку многомиллиардных объемов топлива, труб или турбин может обернуться суммой в 15% от суммы контракта.Вторым мощным направлением выступает системный контроль над высокомаржинальными серыми рынками, прежде всего игорным бизнесом, порноиндустрией и финансовым процессингом. Доступ зарубежных платежных шлюзов к украинским банковским картам, маскировка азартных транзакций под покупку видеоигр, бесперебойная работа нелегальных интернет-казино – все эти процессы физически не могут существовать без покровительства профильных отделов СБУ.Третья статья ренты родилась внутри подразделений информационной безопасности. Следователи открывают дежурное фактовое уголовное дело по статьям о несанкционированном вмешательстве в компьютерные сети, финансировании сепаратизма или нарушении тайны переписки.Утром спецназ блокирует офис крупной IT-компании, изымает рабочие ноутбуки разработчиков и накладывает арест на корпоративные счета. Через неделю владельцу бизнеса называют имена доверенных юридических компаний, договор на абонентское обслуживание с которыми чудесным образом прекращает следственные действия и возвращает конфискованную технику.Четвертый фундаментальный промысел сосредоточен на таможенных терминалах и товарных коридорах. Экономические подразделения обладают правом инициировать полный таможенный досмотр любых грузов под предлогом поиска товаров двойного назначения, компонентов оружия или санкционной продукции. Прайс за беспрепятственный проезд оформляется как фиксированная ставка с каждого оформленного транспортного средства.Пятым источником выступает монополия на рынке нелегального обналичивания безналичных средств. Конвертационные центры, через которые бизнес уклоняется от налогов и выводит деньги в теневой оборот, физически не способны функционировать без прямой "крыши" кураторов из силовой вертикали.Периодические победные отчеты об облавах и ликвидации теневых площадок на практике означают лишь зачистку независимых или строптивых игроков. Оставшихся операторов рынка принудительно заводят в единую систему сдачи процента от общего оборота нелегального бизнеса.Показательная безнаказанностьВ деле Артёма Шило украинское государство де-факто признало: если системный силовик попался на махинациях во время войны, он может купить индульгенцию.Следствие получило 660 миллионов гривен, но система оставила в полной неприкосновенности саму государственную машину вымогательства. Никто не отменил право офицеров спецслужбы вмешиваться в хозяйственные споры, строчить безапелляционные письма о национальной безопасности и превращать уголовно-процессуальный кодекс в инструмент отжима долей в коммерческих структурах.

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эксклюзив, украина, узбекистан, владимир зеленский, сбу, офис президента, высший антикоррупционный суд, коррупция