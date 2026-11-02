https://ukraina.ru/20261102/kitay-prizhal-eksport-dronov-nezhdanov-obyasnil-pochemu-eto-ne-udar-po-rossii-a-vnutrennyaya-logika-1084210354.html

Китай прижал экспорт дронов: Нежданов объяснил, почему это не удар по России, а внутренняя логика Пекина

Китай прижал экспорт дронов: Нежданов объяснил, почему это не удар по России, а внутренняя логика Пекина - 02.11.2026 Украина.ру

Китай прижал экспорт дронов: Нежданов объяснил, почему это не удар по России, а внутренняя логика Пекина

С 18 ноября Китай ужесточает экспортный контроль в отношении беспилотников и комплектующих. Под лицензирование попадают дроны с дальностью от 300 км, аппараты, способные летать вне прямой видимости оператора. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал эксперт Владимир Нежданов

2026-11-02T18:30

2026-11-02T18:30

2026-11-02T18:30

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По его мнению, ограничения надо рассматривать шире — через призму внутренней экономики Китая."Развитие высокотехнологичных отраслей Китая в последние годы привело к своеобразному парадоксу. Отдельные сферы производства растут и обеспечивают значительную долю экспорта. Другие сферы производства начинают проседать… Ограничения, связанные с высокими технологиями, мы увидим не только в сфере беспилотников, но все это надо рассматривать с точки зрения поиска механизмов для выравнивания внутриэкономической ситуации, чтобы избежать кризиса и недовольства населения", — заявил Нежданов.Дополнительный контекст: и Россия, и Украина зависят от китайских компонентов для дронов, но новые правила бьют по ним по-разному. России нужны не столько готовые дроны, сколько двигатели, системы связи и комплектующие; при этом партнёрство с Китаем может сгладить бюрократические процедуры. Украина же сильнее зависит от прямых поставок китайской продукции, включая DJI, и вынуждена искать западные аналоги и обходные схемы.Таким образом, китайские ограничения — это не "удар в спину" России и не разрыв партнёрства, а скорее инструмент управления собственной экономикой и технологическим экспортом. И одновременно — напоминание, что партнёрские отношения, в отличие от союзнических, не предполагают автоматической поддержки по всем вопросам.Полный текст материла Дениса Рудометова – Владимир Нежданов: Европа запуталась в отношениях с Китаем, но хочет решить проблему Украины за его счет Также на эту тему: Кто позвонит Путину?! В Европе раскол и нет денег для Украины. Что пишут западные СМИ о конфликте

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, китай, россия, украина, дмитрий выдрин, украина.ру, ес, владимир зеленский