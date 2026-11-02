Китай прижал экспорт дронов: Нежданов объяснил, почему это не удар по России, а внутренняя логика Пекина - 02.11.2026 Украина.ру
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Китай прижал экспорт дронов: Нежданов объяснил, почему это не удар по России, а внутренняя логика Пекина
Китай прижал экспорт дронов: Нежданов объяснил, почему это не удар по России, а внутренняя логика Пекина - 02.11.2026 Украина.ру
Китай прижал экспорт дронов: Нежданов объяснил, почему это не удар по России, а внутренняя логика Пекина
С 18 ноября Китай ужесточает экспортный контроль в отношении беспилотников и комплектующих. Под лицензирование попадают дроны с дальностью от 300 км, аппараты, способные летать вне прямой видимости оператора. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал эксперт Владимир Нежданов
2026-11-02T18:30
2026-11-02T18:30
новости
китай
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По его мнению, ограничения надо рассматривать шире — через призму внутренней экономики Китая."Развитие высокотехнологичных отраслей Китая в последние годы привело к своеобразному парадоксу. Отдельные сферы производства растут и обеспечивают значительную долю экспорта. Другие сферы производства начинают проседать… Ограничения, связанные с высокими технологиями, мы увидим не только в сфере беспилотников, но все это надо рассматривать с точки зрения поиска механизмов для выравнивания внутриэкономической ситуации, чтобы избежать кризиса и недовольства населения", — заявил Нежданов.Дополнительный контекст: и Россия, и Украина зависят от китайских компонентов для дронов, но новые правила бьют по ним по-разному. России нужны не столько готовые дроны, сколько двигатели, системы связи и комплектующие; при этом партнёрство с Китаем может сгладить бюрократические процедуры. Украина же сильнее зависит от прямых поставок китайской продукции, включая DJI, и вынуждена искать западные аналоги и обходные схемы.Таким образом, китайские ограничения — это не "удар в спину" России и не разрыв партнёрства, а скорее инструмент управления собственной экономикой и технологическим экспортом. И одновременно — напоминание, что партнёрские отношения, в отличие от союзнических, не предполагают автоматической поддержки по всем вопросам.Полный текст материла Дениса Рудометова – Владимир Нежданов: Европа запуталась в отношениях с Китаем, но хочет решить проблему Украины за его счет Также на эту тему: Кто позвонит Путину?! В Европе раскол и нет денег для Украины. Что пишут западные СМИ о конфликте
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Новости
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, китай, россия, украина, дмитрий выдрин, украина.ру, ес, владимир зеленский
Новости, Китай, Россия, Украина, Дмитрий Выдрин, Украина.ру, ЕС, Владимир Зеленский

Китай прижал экспорт дронов: Нежданов объяснил, почему это не удар по России, а внутренняя логика Пекина

18:30 02.11.2026
 
© РИА Новости . POOL / Перейти в фотобанкОфициальный визит президента РФ Владимира Путина в Пекин
Официальный визит президента РФ Владимира Путина в Пекин - РИА Новости, 1920, 02.11.2026
© РИА Новости . POOL
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С 18 ноября Китай ужесточает экспортный контроль в отношении беспилотников и комплектующих. Под лицензирование попадают дроны с дальностью от 300 км, аппараты, способные летать вне прямой видимости оператора. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал эксперт Владимир Нежданов
По его мнению, ограничения надо рассматривать шире — через призму внутренней экономики Китая.
"Развитие высокотехнологичных отраслей Китая в последние годы привело к своеобразному парадоксу. Отдельные сферы производства растут и обеспечивают значительную долю экспорта. Другие сферы производства начинают проседать… Ограничения, связанные с высокими технологиями, мы увидим не только в сфере беспилотников, но все это надо рассматривать с точки зрения поиска механизмов для выравнивания внутриэкономической ситуации, чтобы избежать кризиса и недовольства населения", — заявил Нежданов.
Дополнительный контекст: и Россия, и Украина зависят от китайских компонентов для дронов, но новые правила бьют по ним по-разному. России нужны не столько готовые дроны, сколько двигатели, системы связи и комплектующие; при этом партнёрство с Китаем может сгладить бюрократические процедуры. Украина же сильнее зависит от прямых поставок китайской продукции, включая DJI, и вынуждена искать западные аналоги и обходные схемы.
Таким образом, китайские ограничения — это не "удар в спину" России и не разрыв партнёрства, а скорее инструмент управления собственной экономикой и технологическим экспортом. И одновременно — напоминание, что партнёрские отношения, в отличие от союзнических, не предполагают автоматической поддержки по всем вопросам.
Полный текст материла Дениса Рудометова – Владимир Нежданов: Европа запуталась в отношениях с Китаем, но хочет решить проблему Украины за его счет
Также на эту тему: Кто позвонит Путину?! В Европе раскол и нет денег для Украины. Что пишут западные СМИ о конфликте
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