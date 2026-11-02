ВС РФ отрезают снабжение ВСУ под Ореховом. А в Алешках — гуманитарный прорыв. Итоги 2 ноября
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Дмитрий ЛубинецАлёшки
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Дмитрий Лубинец
Омбудсмены РФ и Украины при посредничестве Мелании Трамп договорились о ежемесячных гуммиссиях в Алешках, а ВС РФ вклинились почти на 20 км в оборону ВСУ под Гуляйполем. Потери противника за сутки превысили 925 человек. Главные события уходящего дня — в итоговой сводке "Украина.ру"
Бывший глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что в конце 2022 года был шанс заключить соглашение с Россией, но помешала эйфория в обществе.
"Как попробовать, когда в обществе царит эйфория: ещё чуть-чуть – и мы отыграем 300 лет нашей истории. У общества горят глаза: границы 1991 года. Власть поступила точно так же, и я тоже горел этой идеей", — признался он.
По словам Кулебы, с конца 2022-го "ситуация на фронте начала обращаться против нас", но даже теоретическая попытка договориться в сентябре–октябре 2022 года, по его мнению, ничего бы не дала.
При этом глава МИД России Сергей Лавров в программе "Большая игра" на "Первом канале" отметил, что часть западных политиков "озверело" требует вернуть Украину к границам 1991 года.
"Озверело, другого слова не подберу, требуют вернуть границы 1991 года", — сказал он.
По его словам, это означало бы возвращение под контроль Киева территорий, где столетиями живут люди русской культуры, и министр сравнил такой вариант с их отправкой в "настоящий концлагерь".
Киев долго настаивал на восстановлении территориальной целостности в границах 1991 года, но в марте этого года советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк признал: вернуть все утраченные территории военным путём невозможно.
Россия же требует вывода украинских войск из Донбасса, Херсонской и Запорожской областей. Это очередное подтверждение того, что киевский режим сам загнал себя в тупик, предпочтя иллюзии реальному миру.
Алешки: Лантратова и Лубинец договорились о регулярной гуманитарной помощи
Уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова сообщила о договорённости с украинским коллегой Дмитрием Лубинцом при посредничестве первой леди США Мелании Трамп организовывать ежемесячные гуманитарные миссии в Алешки.
"Мы с моим коллегой договорились… организовать теперь регулярные, ежемесячные, как минимум ежемесячные, подобные миссии по передаче гуманитарной помощи в Алешки", — заявила она.
Российские военные уже доставляли груз, но у населения сохраняются потребности в топливе и медикаментах. Стороны проанализируют прошедшую миссию, чтобы улучшить будущие акции.
02:37Обязательства сторон в ходе режима тишины в Алёшках были соблюдены — ЛантратоваРоссия и Украина выполнили обязательства по соблюдению режима тишины в Алёшках Херсонской области, что позволило вывезти всех желающих и доставить помощь оставшимся жителям города. Об этом уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова в ночь на 2 ноября сообщила в канале на платформе "Макс"
Напомним, 30 октября в город доставили десятки тонн продуктов, лекарств, воды и топлива, а 31 октября Лантратова объявила об успешном завершении операции в условиях локального прекращения огня. Часть жителей была эвакуирована в Россию, часть — на Украину.
ВС РФ расширяют зону контроля на Гуляйпольском направлении
Российские войска продолжают наступление на Гуляйпольском направлении. По данным украинской карты Deep State, ВС РФ продвинулись в районах Гуляйпольского и Горького.
Российские войска продолжают наступление на Гуляйпольском направлении. По данным украинской карты Deep State, ВС РФ продвинулись в районах Гуляйпольского и Горького.
Украинский военный эксперт Константин Машовец сообщал, что российские подразделения вклинились почти на 20 км вглубь украинской обороны со стороны Гуляйполя.
Военные итоги: потери ВСУ за сутки превысили 925 человек
Минобороны России опубликовало сводку о ходе СВО за 2 ноября. Группировка "Север" заняла более выгодные рубежи: в Харьковской и Сумской областях нанесено поражение двум механизированным бригадам, штурмовому полку ВСУ и бригаде нацгвардии.
Минобороны России опубликовало сводку о ходе СВО за 2 ноября. Группировка "Север" заняла более выгодные рубежи: в Харьковской и Сумской областях нанесено поражение двум механизированным бригадам, штурмовому полку ВСУ и бригаде нацгвардии.
Потери противника — до 110 военнослужащих, 3 боевые бронированные машины, 5 автомобилей и станция РЭБ.
11:49На убой ради отчетов: Алаудинов раскрыл тактику ВСУ под Сумами и ХарьковомУкраинские войска предпринимают безуспешные попытки контратаковать малыми группами в Сумской и Харьковской областях, рассказал командир спецназа "Ахмат", замначальника Главного военно-политического управления ВС РФ Апти Алаудинов, передает РИА Новости
"Запад" улучшил положение по переднему краю: потери ВСУ до 115 военных, 3 бронемашины, 8 автомобилей и артиллерийское орудие.
"Южная" группировка улучшила тактическое положение — ВСУ потеряли свыше 150 военнослужащих, 2 бронемашины и 25 автомобилей.
"Центр" занял более выгодные рубежи: потери украинских формирований до 335 военнослужащих, 11 бронемашин, 7 автомобилей, орудие и две станции РЭБ.
"Восток" продвинулся в глубину обороны: ВСУ потеряли до 195 военных, 3 бронемашины, 3 автомобиля и орудие. "Днепр" улучшил положение, уничтожив до 20 военнослужащих и 8 автомобилей.
Суммарные потери ВСУ за сутки превысили 925 человек. Российская армия методично уничтожает живую силу и технику противника, приближая неизбежную победу.
Подробнее о других успехах российских военных - в материале Возвращение "серой зоны": военный эксперт о том, куда ВС РФ ударят после Доброполья на сайте Украина.ру.
Подписывайся на