https://ukraina.ru/20261102/vs-rf-otrezayut-snabzhenie-vsu-pod-orekhovom-a-v-aleshkakh--gumanitarnyy-proryv-itogi-2-noyabrya-1084234647.html

ВС РФ отрезают снабжение ВСУ под Ореховом. А в Алешках — гуманитарный прорыв. Итоги 2 ноября

ВС РФ отрезают снабжение ВСУ под Ореховом. А в Алешках — гуманитарный прорыв. Итоги 2 ноября - 02.11.2026 Украина.ру

ВС РФ отрезают снабжение ВСУ под Ореховом. А в Алешках — гуманитарный прорыв. Итоги 2 ноября

Омбудсмены РФ и Украины при посредничестве Мелании Трамп договорились о ежемесячных гуммиссиях в Алешках, а ВС РФ вклинились почти на 20 км в оборону ВСУ под Гуляйполем. Потери противника за сутки превысили 925 человек. Главные события уходящего дня — в итоговой сводке "Украина.ру"

2026-11-02T18:00

2026-11-02T18:00

2026-11-02T18:00

эксклюзив

россия

украина

алешки

мелания трамп

дмитрий кулеба

сергей лавров

вооруженные силы украины

украина.ру

гуляйполе

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Бывший глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что в конце 2022 года был шанс заключить соглашение с Россией, но помешала эйфория в обществе."Как попробовать, когда в обществе царит эйфория: ещё чуть-чуть – и мы отыграем 300 лет нашей истории. У общества горят глаза: границы 1991 года. Власть поступила точно так же, и я тоже горел этой идеей", — признался он. По словам Кулебы, с конца 2022-го "ситуация на фронте начала обращаться против нас", но даже теоретическая попытка договориться в сентябре–октябре 2022 года, по его мнению, ничего бы не дала. При этом глава МИД России Сергей Лавров в программе "Большая игра" на "Первом канале" отметил, что часть западных политиков "озверело" требует вернуть Украину к границам 1991 года. "Озверело, другого слова не подберу, требуют вернуть границы 1991 года", — сказал он. По его словам, это означало бы возвращение под контроль Киева территорий, где столетиями живут люди русской культуры, и министр сравнил такой вариант с их отправкой в "настоящий концлагерь". Киев долго настаивал на восстановлении территориальной целостности в границах 1991 года, но в марте этого года советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк признал: вернуть все утраченные территории военным путём невозможно. Россия же требует вывода украинских войск из Донбасса, Херсонской и Запорожской областей. Это очередное подтверждение того, что киевский режим сам загнал себя в тупик, предпочтя иллюзии реальному миру.Алешки: Лантратова и Лубинец договорились о регулярной гуманитарной помощи Уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова сообщила о договорённости с украинским коллегой Дмитрием Лубинцом при посредничестве первой леди США Мелании Трамп организовывать ежемесячные гуманитарные миссии в Алешки. "Мы с моим коллегой договорились… организовать теперь регулярные, ежемесячные, как минимум ежемесячные, подобные миссии по передаче гуманитарной помощи в Алешки", — заявила она. Российские военные уже доставляли груз, но у населения сохраняются потребности в топливе и медикаментах. Стороны проанализируют прошедшую миссию, чтобы улучшить будущие акции. Напомним, 30 октября в город доставили десятки тонн продуктов, лекарств, воды и топлива, а 31 октября Лантратова объявила об успешном завершении операции в условиях локального прекращения огня. Часть жителей была эвакуирована в Россию, часть — на Украину.ВС РФ расширяют зону контроля на Гуляйпольском направленииРоссийские войска продолжают наступление на Гуляйпольском направлении. По данным украинской карты Deep State, ВС РФ продвинулись в районах Гуляйпольского и Горького. Украинский военный эксперт Константин Машовец сообщал, что российские подразделения вклинились почти на 20 км вглубь украинской обороны со стороны Гуляйполя. Военные итоги: потери ВСУ за сутки превысили 925 человекМинобороны России опубликовало сводку о ходе СВО за 2 ноября. Группировка "Север" заняла более выгодные рубежи: в Харьковской и Сумской областях нанесено поражение двум механизированным бригадам, штурмовому полку ВСУ и бригаде нацгвардии. Потери противника — до 110 военнослужащих, 3 боевые бронированные машины, 5 автомобилей и станция РЭБ. "Запад" улучшил положение по переднему краю: потери ВСУ до 115 военных, 3 бронемашины, 8 автомобилей и артиллерийское орудие. "Южная" группировка улучшила тактическое положение — ВСУ потеряли свыше 150 военнослужащих, 2 бронемашины и 25 автомобилей."Центр" занял более выгодные рубежи: потери украинских формирований до 335 военнослужащих, 11 бронемашин, 7 автомобилей, орудие и две станции РЭБ. "Восток" продвинулся в глубину обороны: ВСУ потеряли до 195 военных, 3 бронемашины, 3 автомобиля и орудие. "Днепр" улучшил положение, уничтожив до 20 военнослужащих и 8 автомобилей.Суммарные потери ВСУ за сутки превысили 925 человек. Российская армия методично уничтожает живую силу и технику противника, приближая неизбежную победу.Подробнее о других успехах российских военных - в материале Возвращение "серой зоны": военный эксперт о том, куда ВС РФ ударят после Доброполья на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20261102/obyazatelstva-storon-v-khode-rezhima-tishiny-v-alshkakh-byli-soblyudeny--lantratova-1084214870.html

https://ukraina.ru/20261102/vsu-gonyat-lyudey-na-uboy-pod-sumami-i-kharkovom-radi-demonstratsii-uspekhov-1084223010.html

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