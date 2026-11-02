ВС РФ отрезают снабжение ВСУ под Ореховом. А в Алешках — гуманитарный прорыв. Итоги 2 ноября - 02.11.2026 Украина.ру
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ВС РФ отрезают снабжение ВСУ под Ореховом. А в Алешках — гуманитарный прорыв. Итоги 2 ноября
ВС РФ отрезают снабжение ВСУ под Ореховом. А в Алешках — гуманитарный прорыв. Итоги 2 ноября - 02.11.2026 Украина.ру
ВС РФ отрезают снабжение ВСУ под Ореховом. А в Алешках — гуманитарный прорыв. Итоги 2 ноября
Омбудсмены РФ и Украины при посредничестве Мелании Трамп договорились о ежемесячных гуммиссиях в Алешках, а ВС РФ вклинились почти на 20 км в оборону ВСУ под Гуляйполем. Потери противника за сутки превысили 925 человек. Главные события уходящего дня — в итоговой сводке "Украина.ру"
2026-11-02T18:00
2026-11-02T18:00
эксклюзив
россия
украина
алешки
мелания трамп
дмитрий кулеба
сергей лавров
вооруженные силы украины
украина.ру
гуляйполе
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Бывший глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что в конце 2022 года был шанс заключить соглашение с Россией, но помешала эйфория в обществе."Как попробовать, когда в обществе царит эйфория: ещё чуть-чуть – и мы отыграем 300 лет нашей истории. У общества горят глаза: границы 1991 года. Власть поступила точно так же, и я тоже горел этой идеей", — признался он. По словам Кулебы, с конца 2022-го "ситуация на фронте начала обращаться против нас", но даже теоретическая попытка договориться в сентябре–октябре 2022 года, по его мнению, ничего бы не дала. При этом глава МИД России Сергей Лавров в программе "Большая игра" на "Первом канале" отметил, что часть западных политиков "озверело" требует вернуть Украину к границам 1991 года. "Озверело, другого слова не подберу, требуют вернуть границы 1991 года", — сказал он. По его словам, это означало бы возвращение под контроль Киева территорий, где столетиями живут люди русской культуры, и министр сравнил такой вариант с их отправкой в "настоящий концлагерь". Киев долго настаивал на восстановлении территориальной целостности в границах 1991 года, но в марте этого года советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк признал: вернуть все утраченные территории военным путём невозможно. Россия же требует вывода украинских войск из Донбасса, Херсонской и Запорожской областей. Это очередное подтверждение того, что киевский режим сам загнал себя в тупик, предпочтя иллюзии реальному миру.Алешки: Лантратова и Лубинец договорились о регулярной гуманитарной помощи Уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова сообщила о договорённости с украинским коллегой Дмитрием Лубинцом при посредничестве первой леди США Мелании Трамп организовывать ежемесячные гуманитарные миссии в Алешки. "Мы с моим коллегой договорились… организовать теперь регулярные, ежемесячные, как минимум ежемесячные, подобные миссии по передаче гуманитарной помощи в Алешки", — заявила она. Российские военные уже доставляли груз, но у населения сохраняются потребности в топливе и медикаментах. Стороны проанализируют прошедшую миссию, чтобы улучшить будущие акции. Напомним, 30 октября в город доставили десятки тонн продуктов, лекарств, воды и топлива, а 31 октября Лантратова объявила об успешном завершении операции в условиях локального прекращения огня. Часть жителей была эвакуирована в Россию, часть — на Украину.ВС РФ расширяют зону контроля на Гуляйпольском направленииРоссийские войска продолжают наступление на Гуляйпольском направлении. По данным украинской карты Deep State, ВС РФ продвинулись в районах Гуляйпольского и Горького. Украинский военный эксперт Константин Машовец сообщал, что российские подразделения вклинились почти на 20 км вглубь украинской обороны со стороны Гуляйполя. Военные итоги: потери ВСУ за сутки превысили 925 человекМинобороны России опубликовало сводку о ходе СВО за 2 ноября. Группировка "Север" заняла более выгодные рубежи: в Харьковской и Сумской областях нанесено поражение двум механизированным бригадам, штурмовому полку ВСУ и бригаде нацгвардии. Потери противника — до 110 военнослужащих, 3 боевые бронированные машины, 5 автомобилей и станция РЭБ. "Запад" улучшил положение по переднему краю: потери ВСУ до 115 военных, 3 бронемашины, 8 автомобилей и артиллерийское орудие. "Южная" группировка улучшила тактическое положение — ВСУ потеряли свыше 150 военнослужащих, 2 бронемашины и 25 автомобилей."Центр" занял более выгодные рубежи: потери украинских формирований до 335 военнослужащих, 11 бронемашин, 7 автомобилей, орудие и две станции РЭБ. "Восток" продвинулся в глубину обороны: ВСУ потеряли до 195 военных, 3 бронемашины, 3 автомобиля и орудие. "Днепр" улучшил положение, уничтожив до 20 военнослужащих и 8 автомобилей.Суммарные потери ВСУ за сутки превысили 925 человек. Российская армия методично уничтожает живую силу и технику противника, приближая неизбежную победу.Подробнее о других успехах российских военных - в материале Возвращение "серой зоны": военный эксперт о том, куда ВС РФ ударят после Доброполья на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20261102/obyazatelstva-storon-v-khode-rezhima-tishiny-v-alshkakh-byli-soblyudeny--lantratova-1084214870.html
https://ukraina.ru/20261102/vsu-gonyat-lyudey-na-uboy-pod-sumami-i-kharkovom-radi-demonstratsii-uspekhov-1084223010.html
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Мария Илащук
Мария Илащук
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4.7
96
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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5
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эксклюзив, россия, украина, алешки, мелания трамп, дмитрий кулеба, сергей лавров, вооруженные силы украины, украина.ру, гуляйполе, всу, потери, вс рф, север, юг украины, восток
Эксклюзив, Россия, Украина, Алешки, Мелания Трамп, Дмитрий Кулеба, Сергей Лавров, Вооруженные силы Украины, Украина.ру, Гуляйполе, ВСУ, потери, ВС РФ, север, юг Украины, Восток

ВС РФ отрезают снабжение ВСУ под Ореховом. А в Алешках — гуманитарный прорыв. Итоги 2 ноября

18:00 02.11.2026
 
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Алёшки - РИА Новости, 1920, 02.11.2026
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Мария Илащук
автор издания Украина.ру
Все материалы
Омбудсмены РФ и Украины при посредничестве Мелании Трамп договорились о ежемесячных гуммиссиях в Алешках, а ВС РФ вклинились почти на 20 км в оборону ВСУ под Гуляйполем. Потери противника за сутки превысили 925 человек. Главные события уходящего дня — в итоговой сводке "Украина.ру"
Бывший глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что в конце 2022 года был шанс заключить соглашение с Россией, но помешала эйфория в обществе.
"Как попробовать, когда в обществе царит эйфория: ещё чуть-чуть – и мы отыграем 300 лет нашей истории. У общества горят глаза: границы 1991 года. Власть поступила точно так же, и я тоже горел этой идеей", — признался он.
По словам Кулебы, с конца 2022-го "ситуация на фронте начала обращаться против нас", но даже теоретическая попытка договориться в сентябре–октябре 2022 года, по его мнению, ничего бы не дала.
При этом глава МИД России Сергей Лавров в программе "Большая игра" на "Первом канале" отметил, что часть западных политиков "озверело" требует вернуть Украину к границам 1991 года.
"Озверело, другого слова не подберу, требуют вернуть границы 1991 года", — сказал он.
По его словам, это означало бы возвращение под контроль Киева территорий, где столетиями живут люди русской культуры, и министр сравнил такой вариант с их отправкой в "настоящий концлагерь".
Киев долго настаивал на восстановлении территориальной целостности в границах 1991 года, но в марте этого года советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк признал: вернуть все утраченные территории военным путём невозможно.
Россия же требует вывода украинских войск из Донбасса, Херсонской и Запорожской областей. Это очередное подтверждение того, что киевский режим сам загнал себя в тупик, предпочтя иллюзии реальному миру.
Алешки: Лантратова и Лубинец договорились о регулярной гуманитарной помощи
Уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова сообщила о договорённости с украинским коллегой Дмитрием Лубинцом при посредничестве первой леди США Мелании Трамп организовывать ежемесячные гуманитарные миссии в Алешки.
"Мы с моим коллегой договорились… организовать теперь регулярные, ежемесячные, как минимум ежемесячные, подобные миссии по передаче гуманитарной помощи в Алешки", — заявила она.
Российские военные уже доставляли груз, но у населения сохраняются потребности в топливе и медикаментах. Стороны проанализируют прошедшую миссию, чтобы улучшить будущие акции.
Уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова общается с прессой перед отъездом в Алешки - РИА Новости, 1920, 02.11.2026
02:37
Обязательства сторон в ходе режима тишины в Алёшках были соблюдены — ЛантратоваРоссия и Украина выполнили обязательства по соблюдению режима тишины в Алёшках Херсонской области, что позволило вывезти всех желающих и доставить помощь оставшимся жителям города. Об этом уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова в ночь на 2 ноября сообщила в канале на платформе "Макс"
Напомним, 30 октября в город доставили десятки тонн продуктов, лекарств, воды и топлива, а 31 октября Лантратова объявила об успешном завершении операции в условиях локального прекращения огня. Часть жителей была эвакуирована в Россию, часть — на Украину.
ВС РФ расширяют зону контроля на Гуляйпольском направлении
Российские войска продолжают наступление на Гуляйпольском направлении. По данным украинской карты Deep State, ВС РФ продвинулись в районах Гуляйпольского и Горького.
Украинский военный эксперт Константин Машовец сообщал, что российские подразделения вклинились почти на 20 км вглубь украинской обороны со стороны Гуляйполя.
Военные итоги: потери ВСУ за сутки превысили 925 человек
Минобороны России опубликовало сводку о ходе СВО за 2 ноября. Группировка "Север" заняла более выгодные рубежи: в Харьковской и Сумской областях нанесено поражение двум механизированным бригадам, штурмовому полку ВСУ и бригаде нацгвардии.
Потери противника — до 110 военнослужащих, 3 боевые бронированные машины, 5 автомобилей и станция РЭБ.
Апти Алаудинов - РИА Новости, 1920, 02.11.2026
11:49
На убой ради отчетов: Алаудинов раскрыл тактику ВСУ под Сумами и ХарьковомУкраинские войска предпринимают безуспешные попытки контратаковать малыми группами в Сумской и Харьковской областях, рассказал командир спецназа "Ахмат", замначальника Главного военно-политического управления ВС РФ Апти Алаудинов, передает РИА Новости
"Запад" улучшил положение по переднему краю: потери ВСУ до 115 военных, 3 бронемашины, 8 автомобилей и артиллерийское орудие.
"Южная" группировка улучшила тактическое положение — ВСУ потеряли свыше 150 военнослужащих, 2 бронемашины и 25 автомобилей.
"Центр" занял более выгодные рубежи: потери украинских формирований до 335 военнослужащих, 11 бронемашин, 7 автомобилей, орудие и две станции РЭБ.
"Восток" продвинулся в глубину обороны: ВСУ потеряли до 195 военных, 3 бронемашины, 3 автомобиля и орудие. "Днепр" улучшил положение, уничтожив до 20 военнослужащих и 8 автомобилей.
Суммарные потери ВСУ за сутки превысили 925 человек. Российская армия методично уничтожает живую силу и технику противника, приближая неизбежную победу.
Подробнее о других успехах российских военных - в материале Возвращение "серой зоны": военный эксперт о том, куда ВС РФ ударят после Доброполья на сайте Украина.ру.
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ЭксклюзивРоссияУкраинаАлешкиМелания ТрампДмитрий КулебаСергей ЛавровВооруженные силы УкраиныУкраина.руГуляйполеВСУпотериВС РФсеверюг УкраиныВосток
 
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