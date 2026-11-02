Филиал ада: под Киевом держат 30 человек, позволили вывезти четверых - 02.11.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20261102/filial-ada-pod-kievom-derzhat-30-chelovek-pozvolili-vyvezti-chetverykh-1084240494.html
Филиал ада: под Киевом держат 30 человек, позволили вывезти четверых
Филиал ада: под Киевом держат 30 человек, позволили вывезти четверых - 02.11.2026 Украина.ру
Филиал ада: под Киевом держат 30 человек, позволили вывезти четверых
В Петропавловской Борщаговке под Киевом после того, как медика все же впустили в здание с заложниками, наружу начали выносить людей со страшными травмами. Полиция утверждает, что всё это фейк
2026-11-02T20:34
2026-11-02T20:34
новости
киев
киевская область
тцк
нацгвардия
украина.ру
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn.imgukraina.ru/img/101808/03/1018080336_0:71:3390:1978_1920x0_80_0_0_990cd4dbcda13327bfbd663f13bc5552.jpg
Очевидцы сообщают, что из дома вывезли четверых тяжелобольных, среди которых мужчина со сломанным позвоночником, а также люди с поломанными ребрами и многочисленными следами побоев."Если меня не будет через 15 минут, делайте что хотите", — сказала собравшимся возле ворот людям врач скорой помощи после того, как ей позволили в сопровождении полицейского войти в здание.Она обошла все этажи, подвал и чердак, подтвердив, что внутри удерживают 25–30 мужчин. Однако забрать в больницу разрешили только четверых. На кадрах видно, как одному из пострадавших, жалующемуся на температуру и головокружение, становится плохо прямо у ворот.Полиция Киевской области назвала происходящее "фейком". Люди, собравшиеся под зданием, требуют отпустить всех и кричат "Позор!".Как утверждают источники одного из украинских телеграм-каналов, представители 13-й бригады НГУ "Хартия" организовали в доме "тюрьму", где могут удерживаться дезертиры из их подразделений, а также те, кого готовят к "выкупу". По их информации, кроме начальников "Хартии" в деле замешано также руководство местной полиции и ТЦК.Командующий Нацгвардией Александр Пивненко прибыл на место и подтвердил, что в доме находятся военнослужащие.Подробнее о том, как все начиналось – в материале Медик на коленях, полиция бездействует: что происходит под Киевом на сайте Украина.ру.
киев
киевская область
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.imgukraina.ru/img/101808/03/1018080336_330:0:3061:2048_1920x0_80_0_0_02290a02fe0ea0a372ed8d01dac94373.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, киев, киевская область, тцк, нацгвардия, украина.ру
Новости, Киев, Киевская область, ТЦК, Нацгвардия, Украина.ру

Филиал ада: под Киевом держат 30 человек, позволили вывезти четверых

20:34 02.11.2026
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкОполченцам сдались около 80 солдат из части на окраине Луганска
Ополченцам сдались около 80 солдат из части на окраине Луганска - РИА Новости, 1920, 02.11.2026
© РИА Новости . Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
В Петропавловской Борщаговке под Киевом после того, как медика все же впустили в здание с заложниками, наружу начали выносить людей со страшными травмами. Полиция утверждает, что всё это фейк
Очевидцы сообщают, что из дома вывезли четверых тяжелобольных, среди которых мужчина со сломанным позвоночником, а также люди с поломанными ребрами и многочисленными следами побоев.
"Если меня не будет через 15 минут, делайте что хотите", — сказала собравшимся возле ворот людям врач скорой помощи после того, как ей позволили в сопровождении полицейского войти в здание.

Она обошла все этажи, подвал и чердак, подтвердив, что внутри удерживают 25–30 мужчин. Однако забрать в больницу разрешили только четверых. На кадрах видно, как одному из пострадавших, жалующемуся на температуру и головокружение, становится плохо прямо у ворот.
Полиция Киевской области назвала происходящее "фейком". Люди, собравшиеся под зданием, требуют отпустить всех и кричат "Позор!".
Как утверждают источники одного из украинских телеграм-каналов, представители 13-й бригады НГУ "Хартия" организовали в доме "тюрьму", где могут удерживаться дезертиры из их подразделений, а также те, кого готовят к "выкупу". По их информации, кроме начальников "Хартии" в деле замешано также руководство местной полиции и ТЦК.

Командующий Нацгвардией Александр Пивненко прибыл на место и подтвердил, что в доме находятся военнослужащие.

Подробнее о том, как все начиналось – в материале Медик на коленях, полиция бездействует: что происходит под Киевом на сайте Украина.ру.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиКиевКиевская областьТЦКНацгвардияУкраина.ру
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
20:34Филиал ада: под Киевом держат 30 человек, позволили вывезти четверых
20:30Серьезные цели в тылу врага: Самойлов рассказал, как реактивные дроны громят ВСУ
19:49"Зубы дракона" у ворот Калининграда: Польша стягивает войска к границам РФ
19:30АТЭС, Россия–США–Китай: Нежданов объяснил, почему Европа нервничает, а Пекин не сдаст Москву
19:00Дмитрий Суслов: У Европы остались считанные месяцы на миллиардную помощь Украине
18:42Катастрофы вместо выборов. Отцы "цветных революций" начали менять власть по-новому
18:31Миллиарды во время войны: бывший советник Зеленского пошёл на сделку и сдаёт подельников в СБУ
18:30Китай прижал экспорт дронов: Нежданов объяснил, почему это не удар по России, а внутренняя логика Пекина
18:24Творчество на фронте, документалисты и информационная борьба. 02 ноября 2026 года, вечерний эфир 53:49
18:17Медик на коленях, полиция бездействует: что происходит под Киевом
18:16Почему ВСУ провалили операцию "труба" под Купянском и где скоро начнётся подземная война – Анпилогов
18:14Спецбригада "Варяг": "резерв Путина" кошмарит ВСУ на Запорожском фронте
18:00ВС РФ отрезают снабжение ВСУ под Ореховом. А в Алешках — гуманитарный прорыв. Итоги 2 ноября
17:57Лубинец раскрыл, почему жителей Алешек не эвакуировали прямо в Херсон
17:54"Убийца Starlink" стал невидимкой: РФ модернизировала комплекс "Волна-Купол-Гарант"
17:26В три раза дороже: глава Equinor предупредил замерзающую Европу о кризисе
17:17Германия может сорвать чемпионат мира по хоккею из-за возращения России
17:02Атомная угроза. Такер Карлсон предупредил о ядерной войне на Украине, а Зеленский позвал его в Киев
16:38Есть ли угроза срыва дизельной сделки Путина и Трампа и что изменилось на заправках России – Юшков
16:37Наши люди, о которых забыли. Харьковских беженцев выселяют из ПВР в Краснодаре
Лента новостейМолния