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Филиал ада: под Киевом держат 30 человек, позволили вывезти четверых

Филиал ада: под Киевом держат 30 человек, позволили вывезти четверых - 02.11.2026 Украина.ру

Филиал ада: под Киевом держат 30 человек, позволили вывезти четверых

В Петропавловской Борщаговке под Киевом после того, как медика все же впустили в здание с заложниками, наружу начали выносить людей со страшными травмами. Полиция утверждает, что всё это фейк

2026-11-02T20:34

2026-11-02T20:34

2026-11-02T20:34

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Очевидцы сообщают, что из дома вывезли четверых тяжелобольных, среди которых мужчина со сломанным позвоночником, а также люди с поломанными ребрами и многочисленными следами побоев."Если меня не будет через 15 минут, делайте что хотите", — сказала собравшимся возле ворот людям врач скорой помощи после того, как ей позволили в сопровождении полицейского войти в здание.Она обошла все этажи, подвал и чердак, подтвердив, что внутри удерживают 25–30 мужчин. Однако забрать в больницу разрешили только четверых. На кадрах видно, как одному из пострадавших, жалующемуся на температуру и головокружение, становится плохо прямо у ворот.Полиция Киевской области назвала происходящее "фейком". Люди, собравшиеся под зданием, требуют отпустить всех и кричат "Позор!".Как утверждают источники одного из украинских телеграм-каналов, представители 13-й бригады НГУ "Хартия" организовали в доме "тюрьму", где могут удерживаться дезертиры из их подразделений, а также те, кого готовят к "выкупу". По их информации, кроме начальников "Хартии" в деле замешано также руководство местной полиции и ТЦК.Командующий Нацгвардией Александр Пивненко прибыл на место и подтвердил, что в доме находятся военнослужащие.Подробнее о том, как все начиналось – в материале Медик на коленях, полиция бездействует: что происходит под Киевом на сайте Украина.ру.

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