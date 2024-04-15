https://ukraina.ru/20240415/1054520357.html

Игры клептократов: Запад не может определиться, что делать с российскими резервами

Игры клептократов: Запад не может определиться, что делать с российскими резервами - 15.04.2024 Украина.ру

Игры клептократов: Запад не может определиться, что делать с российскими резервами

Власти Великобритании продолжают питать Украину надеждами на передачу ей в том или ином виде замороженных российских активов. В реальности все эти разговоры скорее всего так разговорами и останутся, понимание этого постепенно добирается и до Туманного Альбиона

2024-04-15T16:17

2024-04-15T16:17

2024-04-15T16:17

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резервы

россия

украина

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британия

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Заблокированные активыПосле начала специальной военной операции на Украине, на Западе после введения санкций против РФ заморозили российские золотовалютные резервы, которые хранились там.Эти резервы были предназначены для защиты экономики России перед лицом внешних кризисов. При необходимости эти средства позволяют государству выплачивать валютный долг, обеспечивают критический импорт, стабилизируют валютный рынок.Размещение их в других государствах – стандартная и даже необходимая практика.Как поясняли ранее в российском Центробанке, на случай мирового финансового кризиса резервы хранились в долларах и евро – именно в этой валюте РФ ведет внешнюю торговлю, в ней номинированы долги компаний, банков и государства. Эта валюта нужна на случай падения цен на российские экспортные товары и резкого оттока капитала из стран с развивающимися рынками.Часть резервов были выведены из-под доллара и евро, после 2014 года ставка была сделана на юань и золото на случай геополитического кризиса и осложнений отношений с Западом.В 2022 году оказались заблокированы те активы, которые были размещены в западных странах. Так, Германия и Франция на тот момент занимали второе и третье место по размерам активов, которые РФ хранила за рубежом (15,7 и 9,9 процентов соответственно).Роль БританииПосле блокировки на Западе стали раздаваться голоса в поддержку передачи этих активов Украине. Этот вариант, разумеется, активно поддерживает Киев, однако спустя два года воз и ныне там.Тем не менее, западные лидеры периодически поднимают эту тему и разрабатывают схемы, по которым можно было бы такую операцию провернуть.В Великобритании в последний раз этот вопрос комментировал глава МИД Дэвид Кэмерон."Им [Украине] нужны деньги в виде замороженных российских активов, и мы добиваемся значительного прогресса в том, как получить доступ к этим средствам на согласованной основе. Основа, которую, я думаю, мы сможем развить на саммите Большой семерки", - сказал британский министр.В настоящее время муссируются несколько вариантов того, как использовать российские резервы с пользой для Украины. Условно их можно разделить на два пути: полная конфискация и без конфискации, с передачей Киеву доходов с этих резервов. Варианты из серии "оба хуже".Во-первых, никто на Западе толком не знает, сколько российских резервов и где они хранятся. Банковская тайна там пока еще остается тайной.Во-вторых, отъем в том или ином виде российских денег – акция заведомо ничего общего не имеющая с законностью, поэтому создавать такой опасный прецедент никто не хочет.Тем не менее, в той же Британии на словах не желают отказываться от своих планов.Ударит по санкциямНа днях издание Politico опубликовало материал на основе экспертных оценок британских специалистов и политиков, которые осторожно предположили, что никакого развития история с резервами РФ не получит.Отмечается, что активы российского Центробанка, замороженные в Британии, составляют около 26 млрд фунтов. К этой сумме журналисты плюсуют 18 млрд фунтов других отдельных замороженных активов."Замораживание активов рассматривается как юридически соразмерное, поскольку является временным шагом. Хотя власти могут использовать прибыль, полученную от инвестирования денег, как согласился сделать ЕС, сами активы теоретически в какой-то момент будут возвращены. С другой стороны, их окончательная конфискация может иметь серьезные юридические последствия", - пишет Politico.Издание напомнило комментарий высокопоставленного консерватора и председателя влиятельного казначейского комитета Палаты общин Харриет Болдуин, которая заявила, что государство не может "выходить и беспорядочно конфисковывать активы людей", так как это будет означать трансформацию Британии в клептократическое государство.Опрошенные британские чиновники и эксперты сходятся во мнении, что безвозвратная конфискация российских средств дискредитирует западную санкционную политику, которая призвана быть временной мерой для давления и принуждения к выгодным Западу действиям.Иными словами, пойти на изъятие резервов России означает окончательно и бесповоротно отказаться от идеи каких-либо переговоров и договоренностей с Москвой.Кроме того, даже в форме дележа процентов с российских денег исполнение такого решения рискует затянуться на годы, если не на десятилетия из-за юридических сложностей, неминуемых судебных исков и прочего.Дискуссия продолжаетсяОжидается, что в более-менее проработанной форме идея использования доходов с резервов РФ будет представлена на саммите G7 в июне.На сегодняшней день консенсуса по этому вопросу среди западных стран нет. Поддержку этой инициативе оказывают США, во многом из-за того, что большая часть замороженных российских активов находится в Европе (в Соединенных Штатах хранится лишь 6,4% от общего количества).Активность Кэмерона по данному вопросу также может свидетельствовать о том, что Вашингтон дал политическую отмашку на решение вопроса с российскими деньгами. Недавно глава британской дипломатии совершил визит в Соединенные Штаты, где пытался прощупать почву на предмет перспективы поддержки Украины после возможного прихода к власти Дональда Трампа.Учитывая, что вместе с ослаблением России США также заинтересованы в сохранении подчиненной себе роли Европы, такой шаг может быть выгоден Вашингтону.Дело в том, что европейские чиновники опасаются, что действия с резервами РФ могут негативно ударить по евро, а именно подорвать доверие к этой валюте международных инвесторов, которые не захотят с ней больше связываться и перестанут вкладываться в европейские гособлигации.По некоторым данным, отрицательную позицию по передаче доходов от российских средств занимают Германия, Франция и Италия.В ЕС не хотят форсировать события и настаивают на более подробном изучении последствий такого шага.

https://ukraina.ru/20240410/1054427224.html

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Павел Котов

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Павел Котов

эксклюзив, резервы, россия, украина, валюта, британия