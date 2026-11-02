https://ukraina.ru/20261102/germaniya-mozhet-sorvat-chempionat-mira-po-khokkeyu-iz-za-vozrascheniya-rossii-1084230278.html

Германия может сорвать чемпионат мира по хоккею из-за возращения России

Германия может сорвать чемпионат мира по хоккею из-за возращения России - 02.11.2026 Украина.ру

Германия может сорвать чемпионат мира по хоккею из-за возращения России

Германия допустила, что может отказаться от проведения чемпионата мира 2027 года по хоккею из-за допуска российских спортсменов. В то же время Украина рискует не попасть на турнир из-за возвращения российских спортсменов

2026-11-02T17:17

2026-11-02T17:17

2026-11-02T17:17

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Чемпионат мира по хоккею должен пройти в Германии с 14 по 30 мая будущего года. Глава Федерации хоккея ФРГ Франк Лутц признался, что вариант с отказом от турнира рассматривается. Среди причин для возможного отказа он назвал финансовые трудности, так как "из-за вопросов безопасности" федерации придется увеличить расходы."Я не хочу рисовать мрачную картину и ставить под сомнение целесообразность турнира, но, конечно, мы должны рассматривать вариант с отказом от проведения чемпионата мира, — сказал Лутц. — Я верю, что мы найдем решение, я довольно оптимистично настроен в этом вопросе". Германия далеко не первая страна, которая выражает свое несогласие с возрващением российских хоккеистов на мировую арену. Ранее против этого выступила Канада. Федерация хоккея Канады разделяет разочарование IIHF в связи с решением CAS и ждет прояснения влияния этого решения на национальные ассоциации и будущие соревнования. Премьер-министр страны Марк Карни назвал решение нежеланным, а госсекретарь по спорту Адам ван Куверден напомнил, что "Канада сохранит ограничения на участие российских спортсменов в мероприятиях, проводимых на территории страны".Именно Канада принимает ближайший турнир, на котором могут выступить российские хоккеисты: речь идет о молодежном чемпионате мира, который пройдет с 26 декабря по 5 января в Эдмонтоне и Ред-Дире.То есть российские хоккеисты могут попросту не получить визы для въезда в Канаду. И это не гипотетическая угроза: с 2024-го по 2026-й известно минимум шесть случаев отказа в визах российским спортсменам и функционерам. Но и это еще не все. Под угрозой может оказаться сборная Украины. В мае она заняла второе место в первом дивизионе и впервые за 20 лет получила право выступить среди сильнейших команд мира. Украину уже включили в группу А чемпионата мира-2027. Однако, как отмечает издание, украинская сборная имеет самый низкий мировой рейтинг среди 16 участников предстоящего турнира и потому может стать кандидатом на исключение ради возвращения России. В то же время среди недовольных решением CAS также оказались Норвегия, Германия, Австрия, Чехия, Словакия, Финляндия и Швеция. Правда, вероятность бойкота со стороны несогласных мала.Глава федерации хоккея Швеции Андрес Ларссон заявил, что не будет саботировать турниры с участием России. В Финляндии отметили, что игроки будут сами решать, хотят они выступать на чемпионатах со сборной России или нет. А премьер-министр провинции Альберта Даниэль Смит, где и пройдет молодежный чемпионат мира, заявила, что не будет препятствовать участию России: "Мы все надеемся на международное урегулирование конфликта. Полагаем, что занятия спортом могут стать путем к более тесному сотрудничеству, хотя это и трудно принять тем, кто не согласен с этим решением. Однако именно так постановили международные организации".30 октября Спортивный арбитражный суд (CAS) обязал Международную федерацию хоккея (IIHF) снять с российских сборных ограничение на участие в мировых турнирах. Инстанция отменила все пять резолюций Совета IIHF, которые ограничивали допуск российских команд.Министр спорта и глава Олимпийского комитета России Михаил Дегтярёв сообщил, что CAS обязал федерацию обеспечить участие российских команд в турнирах IIHF в сезоне 2026/27.В самом решении CAS говорится, что суд счел необоснованными опасения IIHF по поводу безопасности, лежавшие в основе отстранения. В Международной федерации хоккея между тем заявили, что не согласны с решением, но признают авторитет CAS и будут действовать в соответствии с ним.

https://ukraina.ru/20261102/finlyandiya-namerena-zapretit-rossiyskikh-sportsmenov-vopreki-resheniyu-suda-1084214235.html

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новости, германия, россия, канада, марк карни, михаил дегтярь, спортивный арбитражный суд, хоккей, чемпионат, украина