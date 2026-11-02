Германия может сорвать чемпионат мира по хоккею из-за возращения России - 02.11.2026 Украина.ру
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Германия может сорвать чемпионат мира по хоккею из-за возращения России
Германия может сорвать чемпионат мира по хоккею из-за возращения России - 02.11.2026 Украина.ру
Германия может сорвать чемпионат мира по хоккею из-за возращения России
Германия допустила, что может отказаться от проведения чемпионата мира 2027 года по хоккею из-за допуска российских спортсменов. В то же время Украина рискует не попасть на турнир из-за возвращения российских спортсменов
2026-11-02T17:17
2026-11-02T17:17
новости
германия
россия
канада
марк карни
михаил дегтярь
спортивный арбитражный суд
хоккей
чемпионат
украина
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Чемпионат мира по хоккею должен пройти в Германии с 14 по 30 мая будущего года. Глава Федерации хоккея ФРГ Франк Лутц признался, что вариант с отказом от турнира рассматривается. Среди причин для возможного отказа он назвал финансовые трудности, так как "из-за вопросов безопасности" федерации придется увеличить расходы."Я не хочу рисовать мрачную картину и ставить под сомнение целесообразность турнира, но, конечно, мы должны рассматривать вариант с отказом от проведения чемпионата мира, — сказал Лутц. — Я верю, что мы найдем решение, я довольно оптимистично настроен в этом вопросе". Германия далеко не первая страна, которая выражает свое несогласие с возрващением российских хоккеистов на мировую арену. Ранее против этого выступила Канада. Федерация хоккея Канады разделяет разочарование IIHF в связи с решением CAS и ждет прояснения влияния этого решения на национальные ассоциации и будущие соревнования. Премьер-министр страны Марк Карни назвал решение нежеланным, а госсекретарь по спорту Адам ван Куверден напомнил, что "Канада сохранит ограничения на участие российских спортсменов в мероприятиях, проводимых на территории страны".Именно Канада принимает ближайший турнир, на котором могут выступить российские хоккеисты: речь идет о молодежном чемпионате мира, который пройдет с 26 декабря по 5 января в Эдмонтоне и Ред-Дире.То есть российские хоккеисты могут попросту не получить визы для въезда в Канаду. И это не гипотетическая угроза: с 2024-го по 2026-й известно минимум шесть случаев отказа в визах российским спортсменам и функционерам. Но и это еще не все. Под угрозой может оказаться сборная Украины. В мае она заняла второе место в первом дивизионе и впервые за 20 лет получила право выступить среди сильнейших команд мира. Украину уже включили в группу А чемпионата мира-2027. Однако, как отмечает издание, украинская сборная имеет самый низкий мировой рейтинг среди 16 участников предстоящего турнира и потому может стать кандидатом на исключение ради возвращения России. В то же время среди недовольных решением CAS также оказались Норвегия, Германия, Австрия, Чехия, Словакия, Финляндия и Швеция. Правда, вероятность бойкота со стороны несогласных мала.Глава федерации хоккея Швеции Андрес Ларссон заявил, что не будет саботировать турниры с участием России. В Финляндии отметили, что игроки будут сами решать, хотят они выступать на чемпионатах со сборной России или нет. А премьер-министр провинции Альберта Даниэль Смит, где и пройдет молодежный чемпионат мира, заявила, что не будет препятствовать участию России: "Мы все надеемся на международное урегулирование конфликта. Полагаем, что занятия спортом могут стать путем к более тесному сотрудничеству, хотя это и трудно принять тем, кто не согласен с этим решением. Однако именно так постановили международные организации".30 октября Спортивный арбитражный суд (CAS) обязал Международную федерацию хоккея (IIHF) снять с российских сборных ограничение на участие в мировых турнирах. Инстанция отменила все пять резолюций Совета IIHF, которые ограничивали допуск российских команд.Министр спорта и глава Олимпийского комитета России Михаил Дегтярёв сообщил, что CAS обязал федерацию обеспечить участие российских команд в турнирах IIHF в сезоне 2026/27.В самом решении CAS говорится, что суд счел необоснованными опасения IIHF по поводу безопасности, лежавшие в основе отстранения. В Международной федерации хоккея между тем заявили, что не согласны с решением, но признают авторитет CAS и будут действовать в соответствии с ним.
https://ukraina.ru/20261102/finlyandiya-namerena-zapretit-rossiyskikh-sportsmenov-vopreki-resheniyu-suda-1084214235.html
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новости, германия, россия, канада, марк карни, михаил дегтярь, спортивный арбитражный суд, хоккей, чемпионат, украина
Новости, Германия, Россия, Канада, Марк Карни, Михаил Дегтярь, Спортивный арбитражный суд, хоккей, чемпионат, Украина

Германия может сорвать чемпионат мира по хоккею из-за возращения России

17:17 02.11.2026
 
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© Фото : Академия "Красная машина Юниор"
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Германия допустила, что может отказаться от проведения чемпионата мира 2027 года по хоккею из-за допуска российских спортсменов. В то же время Украина рискует не попасть на турнир из-за возвращения российских спортсменов
Чемпионат мира по хоккею должен пройти в Германии с 14 по 30 мая будущего года. Глава Федерации хоккея ФРГ Франк Лутц признался, что вариант с отказом от турнира рассматривается. Среди причин для возможного отказа он назвал финансовые трудности, так как "из-за вопросов безопасности" федерации придется увеличить расходы.
"Я не хочу рисовать мрачную картину и ставить под сомнение целесообразность турнира, но, конечно, мы должны рассматривать вариант с отказом от проведения чемпионата мира, — сказал Лутц. — Я верю, что мы найдем решение, я довольно оптимистично настроен в этом вопросе".
Германия далеко не первая страна, которая выражает свое несогласие с возрващением российских хоккеистов на мировую арену. Ранее против этого выступила Канада.
Федерация хоккея Канады разделяет разочарование IIHF в связи с решением CAS и ждет прояснения влияния этого решения на национальные ассоциации и будущие соревнования. Премьер-министр страны Марк Карни назвал решение нежеланным, а госсекретарь по спорту Адам ван Куверден напомнил, что "Канада сохранит ограничения на участие российских спортсменов в мероприятиях, проводимых на территории страны".
Именно Канада принимает ближайший турнир, на котором могут выступить российские хоккеисты: речь идет о молодежном чемпионате мира, который пройдет с 26 декабря по 5 января в Эдмонтоне и Ред-Дире.
То есть российские хоккеисты могут попросту не получить визы для въезда в Канаду. И это не гипотетическая угроза: с 2024-го по 2026-й известно минимум шесть случаев отказа в визах российским спортсменам и функционерам.
Но и это еще не все. Под угрозой может оказаться сборная Украины. В мае она заняла второе место в первом дивизионе и впервые за 20 лет получила право выступить среди сильнейших команд мира.
Украину уже включили в группу А чемпионата мира-2027. Однако, как отмечает издание, украинская сборная имеет самый низкий мировой рейтинг среди 16 участников предстоящего турнира и потому может стать кандидатом на исключение ради возвращения России.
В то же время среди недовольных решением CAS также оказались Норвегия, Германия, Австрия, Чехия, Словакия, Финляндия и Швеция. Правда, вероятность бойкота со стороны несогласных мала.
Глава федерации хоккея Швеции Андрес Ларссон заявил, что не будет саботировать турниры с участием России. В Финляндии отметили, что игроки будут сами решать, хотят они выступать на чемпионатах со сборной России или нет.
А премьер-министр провинции Альберта Даниэль Смит, где и пройдет молодежный чемпионат мира, заявила, что не будет препятствовать участию России: "Мы все надеемся на международное урегулирование конфликта. Полагаем, что занятия спортом могут стать путем к более тесному сотрудничеству, хотя это и трудно принять тем, кто не согласен с этим решением. Однако именно так постановили международные организации".
Флаги Финляндии и Хельсинки - РИА Новости, 1920, 02.11.2026
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30 октября Спортивный арбитражный суд (CAS) обязал Международную федерацию хоккея (IIHF) снять с российских сборных ограничение на участие в мировых турнирах. Инстанция отменила все пять резолюций Совета IIHF, которые ограничивали допуск российских команд.
Министр спорта и глава Олимпийского комитета России Михаил Дегтярёв сообщил, что CAS обязал федерацию обеспечить участие российских команд в турнирах IIHF в сезоне 2026/27.
"Решение CAS ставит точку в этом вопросе, поскольку является окончательным и обжалованию не подлежит. Впереди сложная работа совместно с Международной федерацией хоккея по реализации решения CAS и возвращению российских команд к участию в соревнованиях под эгидой IIHF", — заявил тогда Дегтярёв.
В самом решении CAS говорится, что суд счел необоснованными опасения IIHF по поводу безопасности, лежавшие в основе отстранения. В Международной федерации хоккея между тем заявили, что не согласны с решением, но признают авторитет CAS и будут действовать в соответствии с ним.
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