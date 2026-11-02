https://ukraina.ru/20261102/sereznye-tseli-v-tylu-vraga-samoylov-rasskazal-kak-reaktivnye-drony-gromyat-vsu-1084226249.html

Серьезные цели в тылу врага: Самойлов рассказал, как реактивные дроны громят ВСУ

Серьезные цели в тылу врага: Самойлов рассказал, как реактивные дроны громят ВСУ - 02.11.2026 Украина.ру

Серьезные цели в тылу врага: Самойлов рассказал, как реактивные дроны громят ВСУ

Реактивные беспилотники могут перейти на линию боевого соприкосновения (ЛБС), чтобы находить серьёзные цели в тылу врага — штабы и узлы связи ВСУ. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал кандидат географических наук, начальник аналитического отдела общественной организации "Другая Украина" Алексей Самойлов

2026-11-02T20:30

2026-11-02T20:30

2026-11-02T20:30

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Отвечая на вопрос, можно ли использовать реактивные дроны для ударов по целям на линии боевого соприкосновения без применения российских самолётов с ФАБами, эксперт подтвердил: именно для этого отрабатываются такие системы."Конечно. Именно для этого отрабатываются все эти линейки крылатых ракет среднего и малого класса", — заявил Самойлов.Он отметил что, у "Герани-4" остаётся дельта-крыло, но она реактивная — дальность и скорость у неё вполне приемлемые. Именно эти беспилотники, отметил эксперт, могут перейти на линию боевого соприкосновения на уровень полка или бригады, чтобы работать вместо артиллерии или наравне с артиллерией."Они могут находить и определять серьезные цели в тылу врага в своей зоне ответственности: штабы или узлы связи", — подчеркнул он.Самойлов привёл пример: РСЗО "Ураган" бьёт на 100 километров — и сейчас серьёзные БПЛА с серьёзным боекомплектом будут работать так же."Кстати, я ожидаю, что и термобарические заряды будут применяться. Особенно при стрельбе по городским объектам", — отметил эксперт.По его словам, дальность стрельбы "Солнцепека" по нынешним меркам невелика, использовать его опасно, так как в малом небе господствуют fpv-дроны."И у нас есть уже термобарические боеприпасы для ряда беспилотников", — резюмировал собеседник издания.Полный текст материала "Алексей Самойлов: Россия изолирует Киев и готовится перебить ВСУ на фронте за счет реактивных "Гераней" на сайте Украина.ру.Про другие аспекты СВО и ситуацию на фронте — в материале "Борис Рожин: У России есть несколько месяцев, чтобы нанести Украине огромные потери в беспилотной войне" на сайте Украина.ру.

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