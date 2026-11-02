Серьезные цели в тылу врага: Самойлов рассказал, как реактивные дроны громят ВСУ - 02.11.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20261102/sereznye-tseli-v-tylu-vraga-samoylov-rasskazal-kak-reaktivnye-drony-gromyat-vsu-1084226249.html
Серьезные цели в тылу врага: Самойлов рассказал, как реактивные дроны громят ВСУ
Серьезные цели в тылу врага: Самойлов рассказал, как реактивные дроны громят ВСУ - 02.11.2026 Украина.ру
Серьезные цели в тылу врага: Самойлов рассказал, как реактивные дроны громят ВСУ
Реактивные беспилотники могут перейти на линию боевого соприкосновения (ЛБС), чтобы находить серьёзные цели в тылу врага — штабы и узлы связи ВСУ. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал кандидат географических наук, начальник аналитического отдела общественной организации "Другая Украина" Алексей Самойлов
2026-11-02T20:30
2026-11-02T20:30
новости
россия
киев
украина
самойлов
украина.ру
главные новости
главное
сво
дзен сво
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn.imgukraina.ru/img/07ea/0a/08/1083686644_0:339:1255:1044_1920x0_80_0_0_e37390a7adf40e48f59bf910e8d469ba.png
Отвечая на вопрос, можно ли использовать реактивные дроны для ударов по целям на линии боевого соприкосновения без применения российских самолётов с ФАБами, эксперт подтвердил: именно для этого отрабатываются такие системы."Конечно. Именно для этого отрабатываются все эти линейки крылатых ракет среднего и малого класса", — заявил Самойлов.Он отметил что, у "Герани-4" остаётся дельта-крыло, но она реактивная — дальность и скорость у неё вполне приемлемые. Именно эти беспилотники, отметил эксперт, могут перейти на линию боевого соприкосновения на уровень полка или бригады, чтобы работать вместо артиллерии или наравне с артиллерией."Они могут находить и определять серьезные цели в тылу врага в своей зоне ответственности: штабы или узлы связи", — подчеркнул он.Самойлов привёл пример: РСЗО "Ураган" бьёт на 100 километров — и сейчас серьёзные БПЛА с серьёзным боекомплектом будут работать так же."Кстати, я ожидаю, что и термобарические заряды будут применяться. Особенно при стрельбе по городским объектам", — отметил эксперт.По его словам, дальность стрельбы "Солнцепека" по нынешним меркам невелика, использовать его опасно, так как в малом небе господствуют fpv-дроны."И у нас есть уже термобарические боеприпасы для ряда беспилотников", — резюмировал собеседник издания.Полный текст материала "Алексей Самойлов: Россия изолирует Киев и готовится перебить ВСУ на фронте за счет реактивных "Гераней" на сайте Украина.ру.Про другие аспекты СВО и ситуацию на фронте — в материале "Борис Рожин: У России есть несколько месяцев, чтобы нанести Украине огромные потери в беспилотной войне" на сайте Украина.ру.
россия
киев
украина
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.imgukraina.ru/img/07ea/0a/08/1083686644_0:221:1255:1162_1920x0_80_0_0_347b175ec695473f412c3f006dec60dc.png
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, киев, украина, самойлов, украина.ру, главные новости, главное, сво, дзен сво, дзен новости сво, прогнозы сво, новости сво россия, новости сво, новости сво сейчас, бпла, герань, спецоперация, война, война на украине, новости украины, новости россии
Новости, Россия, Киев, Украина, Самойлов, Украина.ру, Главные новости, главное, СВО, дзен СВО, дзен новости СВО, прогнозы СВО, новости СВО Россия, новости СВО, новости СВО сейчас, БПЛА, Герань, Спецоперация, война, война на Украине, Новости Украины, новости России

Серьезные цели в тылу врага: Самойлов рассказал, как реактивные дроны громят ВСУ

20:30 02.11.2026
 
© Фото
- РИА Новости, 1920, 02.11.2026
© Фото
Читать в
ДзенTelegram
Реактивные беспилотники могут перейти на линию боевого соприкосновения (ЛБС), чтобы находить серьёзные цели в тылу врага — штабы и узлы связи ВСУ. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал кандидат географических наук, начальник аналитического отдела общественной организации "Другая Украина" Алексей Самойлов
Отвечая на вопрос, можно ли использовать реактивные дроны для ударов по целям на линии боевого соприкосновения без применения российских самолётов с ФАБами, эксперт подтвердил: именно для этого отрабатываются такие системы.
"Конечно. Именно для этого отрабатываются все эти линейки крылатых ракет среднего и малого класса", — заявил Самойлов.
Он отметил что, у "Герани-4" остаётся дельта-крыло, но она реактивная — дальность и скорость у неё вполне приемлемые. Именно эти беспилотники, отметил эксперт, могут перейти на линию боевого соприкосновения на уровень полка или бригады, чтобы работать вместо артиллерии или наравне с артиллерией.
"Они могут находить и определять серьезные цели в тылу врага в своей зоне ответственности: штабы или узлы связи", — подчеркнул он.
Самойлов привёл пример: РСЗО "Ураган" бьёт на 100 километров — и сейчас серьёзные БПЛА с серьёзным боекомплектом будут работать так же.
"Кстати, я ожидаю, что и термобарические заряды будут применяться. Особенно при стрельбе по городским объектам", — отметил эксперт.
По его словам, дальность стрельбы "Солнцепека" по нынешним меркам невелика, использовать его опасно, так как в малом небе господствуют fpv-дроны.
"И у нас есть уже термобарические боеприпасы для ряда беспилотников", — резюмировал собеседник издания.
Полный текст материала "Алексей Самойлов: Россия изолирует Киев и готовится перебить ВСУ на фронте за счет реактивных "Гераней" на сайте Украина.ру.
Про другие аспекты СВО и ситуацию на фронте — в материале "Борис Рожин: У России есть несколько месяцев, чтобы нанести Украине огромные потери в беспилотной войне" на сайте Украина.ру.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиРоссияКиевУкраинаСамойловУкраина.руГлавные новостиглавноеСВОдзен СВОдзен новости СВОпрогнозы СВОновости СВО Россияновости СВОновости СВО сейчасБПЛАГераньСпецоперациявойнавойна на УкраинеНовости Украиныновости России
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
20:34Филиал ада: под Киевом держат 30 человек, позволили вывезти четверых
20:30Серьезные цели в тылу врага: Самойлов рассказал, как реактивные дроны громят ВСУ
19:49"Зубы дракона" у ворот Калининграда: Польша стягивает войска к границам РФ
19:30АТЭС, Россия–США–Китай: Нежданов объяснил, почему Европа нервничает, а Пекин не сдаст Москву
19:00Дмитрий Суслов: У Европы остались считанные месяцы на миллиардную помощь Украине
18:42Катастрофы вместо выборов. Отцы "цветных революций" начали менять власть по-новому
18:31Миллиарды во время войны: бывший советник Зеленского пошёл на сделку и сдаёт подельников в СБУ
18:30Китай прижал экспорт дронов: Нежданов объяснил, почему это не удар по России, а внутренняя логика Пекина
18:24Творчество на фронте, документалисты и информационная борьба. 02 ноября 2026 года, вечерний эфир 53:49
18:17Медик на коленях, полиция бездействует: что происходит под Киевом
18:16Почему ВСУ провалили операцию "труба" под Купянском и где скоро начнётся подземная война – Анпилогов
18:14Спецбригада "Варяг": "резерв Путина" кошмарит ВСУ на Запорожском фронте
18:00ВС РФ отрезают снабжение ВСУ под Ореховом. А в Алешках — гуманитарный прорыв. Итоги 2 ноября
17:57Лубинец раскрыл, почему жителей Алешек не эвакуировали прямо в Херсон
17:54"Убийца Starlink" стал невидимкой: РФ модернизировала комплекс "Волна-Купол-Гарант"
17:26В три раза дороже: глава Equinor предупредил замерзающую Европу о кризисе
17:17Германия может сорвать чемпионат мира по хоккею из-за возращения России
17:02Атомная угроза. Такер Карлсон предупредил о ядерной войне на Украине, а Зеленский позвал его в Киев
16:38Есть ли угроза срыва дизельной сделки Путина и Трампа и что изменилось на заправках России – Юшков
16:37Наши люди, о которых забыли. Харьковских беженцев выселяют из ПВР в Краснодаре
Лента новостейМолния