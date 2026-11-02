"Убийца Starlink" стал невидимкой: РФ модернизировала комплекс "Волна-Купол-Гарант" - 02.11.2026 Украина.ру
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"Убийца Starlink" стал невидимкой: РФ модернизировала комплекс "Волна-Купол-Гарант"
"Убийца Starlink" стал невидимкой: РФ модернизировала комплекс "Волна-Купол-Гарант" - 02.11.2026 Украина.ру
"Убийца Starlink" стал невидимкой: РФ модернизировала комплекс "Волна-Купол-Гарант"
ВС РФ наращивают количество комплексов радиоэлектронной борьбы "Волна-Купол-Гарант", предназначенных для подавления спутниковой связи Starlink, и теперь применяют их модернизированные версии прямо вдоль линии фронта. Об этом заявил украинский эксперт по связи и РЭБ Сергей Бескрестнов (Флеш)
2026-11-02T17:54
2026-11-02T17:56
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По его словам, если раньше эти системы прикрывали исключительно важные объекты в Крыму, то теперь они стали мобильнее и опаснее для ВСУ. Существенно улучшена конструкция: оборудование можно установливать на три-шесть грузовиков среди десятков обычных машин или размещать по одной антенне на небольших прицепах к легковым автомобилям, которые разнесены по местности.По словам Бескрестнова, система создает купол помех на площади около 25 квадратных километров, работая в диапазоне частот 14,0–14,5 ГГц. Основу комплекса составляют прямофокусные спутниковые антенны диаметром около метра. "Многие пишут об огромной потребляемой мощности и необходимости установки комплекса вблизи силовых подстанций. Это не так. Комплекс может работать даже от генераторов. Судя по темпам модернизации, через год нас может ждать еще менее громоздкая и гораздо более сложная для обнаружения система", — посетовал Флеш.Ранее он заявлял, что примерно через полгода Россия может получить спутниковое покрытие над всей территорией Украины, которое позволит ВС РФ управлять ударными беспилотниками и ракетами в режиме реального времени. О том, как украинские системы РЭБ могут стать неэффективными – в материале "Опасность номер один": украинские эксперты бьют в набат и смотрят в небо на сайте Украина.ру.
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новости, россия, крым, украина, сергей бескрестнов ("флэш"), вооруженные силы украины, украина.ру
Новости, Россия, Крым, Украина, Сергей Бескрестнов ("Флэш"), Вооруженные силы Украины, Украина.ру

"Убийца Starlink" стал невидимкой: РФ модернизировала комплекс "Волна-Купол-Гарант"

17:54 02.11.2026 (обновлено: 17:56 02.11.2026)
 
© Фото : соцсетиВолна-Куполь-Гарант
Волна-Куполь-Гарант - РИА Новости, 1920, 02.11.2026
© Фото : соцсети
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ВС РФ наращивают количество комплексов радиоэлектронной борьбы "Волна-Купол-Гарант", предназначенных для подавления спутниковой связи Starlink, и теперь применяют их модернизированные версии прямо вдоль линии фронта. Об этом заявил украинский эксперт по связи и РЭБ Сергей Бескрестнов (Флеш)
По его словам, если раньше эти системы прикрывали исключительно важные объекты в Крыму, то теперь они стали мобильнее и опаснее для ВСУ. Существенно улучшена конструкция: оборудование можно установливать на три-шесть грузовиков среди десятков обычных машин или размещать по одной антенне на небольших прицепах к легковым автомобилям, которые разнесены по местности.
По словам Бескрестнова, система создает купол помех на площади около 25 квадратных километров, работая в диапазоне частот 14,0–14,5 ГГц. Основу комплекса составляют прямофокусные спутниковые антенны диаметром около метра.

"Многие пишут об огромной потребляемой мощности и необходимости установки комплекса вблизи силовых подстанций. Это не так. Комплекс может работать даже от генераторов. Судя по темпам модернизации, через год нас может ждать еще менее громоздкая и гораздо более сложная для обнаружения система", — посетовал Флеш.

Ранее он заявлял, что примерно через полгода Россия может получить спутниковое покрытие над всей территорией Украины, которое позволит ВС РФ управлять ударными беспилотниками и ракетами в режиме реального времени. О том, как украинские системы РЭБ могут стать неэффективными – в материале "Опасность номер один": украинские эксперты бьют в набат и смотрят в небо на сайте Украина.ру.
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