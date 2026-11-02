https://ukraina.ru/20261102/ubiytsa-starlink-stal-nevidimkoy-rf-modernizirovala-kompleks-volna-kupol-garant-1084236832.html

"Убийца Starlink" стал невидимкой: РФ модернизировала комплекс "Волна-Купол-Гарант"

"Убийца Starlink" стал невидимкой: РФ модернизировала комплекс "Волна-Купол-Гарант" - 02.11.2026 Украина.ру

"Убийца Starlink" стал невидимкой: РФ модернизировала комплекс "Волна-Купол-Гарант"

ВС РФ наращивают количество комплексов радиоэлектронной борьбы "Волна-Купол-Гарант", предназначенных для подавления спутниковой связи Starlink, и теперь применяют их модернизированные версии прямо вдоль линии фронта. Об этом заявил украинский эксперт по связи и РЭБ Сергей Бескрестнов (Флеш)

2026-11-02T17:54

2026-11-02T17:54

2026-11-02T17:56

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По его словам, если раньше эти системы прикрывали исключительно важные объекты в Крыму, то теперь они стали мобильнее и опаснее для ВСУ. Существенно улучшена конструкция: оборудование можно установливать на три-шесть грузовиков среди десятков обычных машин или размещать по одной антенне на небольших прицепах к легковым автомобилям, которые разнесены по местности.По словам Бескрестнова, система создает купол помех на площади около 25 квадратных километров, работая в диапазоне частот 14,0–14,5 ГГц. Основу комплекса составляют прямофокусные спутниковые антенны диаметром около метра. "Многие пишут об огромной потребляемой мощности и необходимости установки комплекса вблизи силовых подстанций. Это не так. Комплекс может работать даже от генераторов. Судя по темпам модернизации, через год нас может ждать еще менее громоздкая и гораздо более сложная для обнаружения система", — посетовал Флеш.Ранее он заявлял, что примерно через полгода Россия может получить спутниковое покрытие над всей территорией Украины, которое позволит ВС РФ управлять ударными беспилотниками и ракетами в режиме реального времени. О том, как украинские системы РЭБ могут стать неэффективными – в материале "Опасность номер один": украинские эксперты бьют в набат и смотрят в небо на сайте Украина.ру.

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новости, россия, крым, украина, сергей бескрестнов ("флэш"), вооруженные силы украины, украина.ру