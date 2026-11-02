https://ukraina.ru/20261102/nashi-lyudi-o-kotorykh-zabyli-kharkovskikh-bezhentsev-vyselyayut-iz-pvr-v-krasnodare-1084226721.html

Наши люди, о которых забыли. Харьковских беженцев выселяют из ПВР в Краснодаре

Наши люди, о которых забыли. Харьковских беженцев выселяют из ПВР в Краснодаре - 02.11.2026 Украина.ру

Наши люди, о которых забыли. Харьковских беженцев выселяют из ПВР в Краснодаре

Эвакуация людей из Алешек в ходе международной гуманитарной акции неизбежно поднимает вопрос о других беженцах или вынужденных переселенцах, поскольку статус беженца не получает никто.

2026-11-02T16:37

2026-11-02T16:37

2026-11-02T16:37

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украинские беженцы

переселенцы

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Начиная с осени 2022 года в Россию начали бежать жители харьковского приграничья — из Купянска и других населенных пунктов, которые несколько месяцев были под контролем ВС РФ, а затем их снова заняла Украина. Жилищные сертификаты были положены только жителям правобережья Херсонской области, поэтому около сотни харьковчан до сих пор живут в ПВР, размещенном в краснодарской гостинице "Платан". В основном пожилые люди, которые не могут оплатить аренду квартиры из пенсии, но не только — те же студенты, для которых не нашлось мест в общежитиях вузов. Да и для работающих людей с обычными региональными зарплатами снять себе угол проблематично."Если взять нас всех, грубо говоря, 80 человек, в среднем зарплата — 30 тысяч. Жилье — 20 тысяч. Оплачивать коммуналку, детям учиться, старикам лечиться... Как?" — рассказала одна из беженок краснодарскому изданию 93.RU.Жизнь в ПВР — не сахар. Гостиничный номер — это 24 квадратным метра с двумя кроватями, столом, шкафом и маленькой ванной комнатой. Денег на бытовые расходы никто не выделяет. Когда в гостинице сломалась стиральная машина, беженцам пришлось покупать ее самим, так как у военно-гражданской администрации Харьковской области нет денег. И тем не менее, крыша над головой есть крыша над головой.Но этой осенью местные власти решили выселить беженцев не только из гостиницы, но и из города.Издание Украина.ру связалось с руководителем инициативной группы Геннадием Куксой, который переехал в ПВР вместе с пожилой матерью в 2024 году."Мы, жители Харьковской области, начали прибывать в Краснодарский край в экстренном массовом порядке осенью 2022 года, — сообщил он. — Все эти четыре года мы честно интегрируемся в российское правовое поле. Среди проживающих в ПВР много пожилых людей, студентов краснодарских вузов, граждан, нуждающихся в регулярной медицинской помощи, трудоспособных граждан". Недавно люди, продолжает Кукса, столкнулись с требованием в кратчайшие сроки освободить занимаемые помещения "в связи с бюрократической реорганизацией государственного учреждения". "Нам предложили переселение за пределы краевого центра, хотя в постановлении о реорганизации ничего не сказано о том, что будет с ПВР и нами. Инициативная группа граждан заняла четкую правовую позицию: мы действуем строго в рамках законодательства Российской Федерации и отстаиваем свои законные права на стабильные условия проживания. Наша позиция единогласна: ПВР для харьковчан должен быть сохранен строго в черте города Краснодара, чтобы не нарушать непрерывность обучения студентов и лечение тяжелобольных граждан, а также не потерять единственный источник дохода трудоспособным гражданам. При визите к нам ГО и ЧС, Департамента внутренний политики, Министерство курортов, туризма и Олимпийского наследия Краснодарского края, мы озвучили, что отказываемся переезжать за пределы города Краснодара, потому что это нарушает наши законные конституционные права", — рассказал собеседник Украина.ру.Беженцы обратились в прокуратуру Краснодарского края. Прокуратура провела проверку, нашла в гостинице нарушения санитарно-эпидемиологических требований и составила админпротокол, а касательно главного вопроса ответила, что из-за "реорганизации" гостиницы "возникла необходимость" переселить граждан в другое место за пределами Краснодара. Что все это значит, никто объяснять не стал. Пошли лишь слухи о переселении в небольшой городок в 100 км от Краснодара, откуда непонятно, как ездить на работу, учебу или в больницу, где уже лечатся пенсионеры, в том числе с онкологией.Для понимания конкретики, почему люди не могут позволить себе переселение, несколько примеров. Женщина с двумя дочерями получила маткапитал (успела получить, потому что сейчас беженцам из Украины его дают только при рождении детей на территории России) и использовала его для поступления девочек в вуз. Льгот для детей беженцев нет, общежитие они не получили. Если они переедут за 100 км от Краснодара, учебу придется бросить — аренду жилья для дочерей мать не потянет. Маткапитал, естественно, "сгорит". Другой пример — не желающей уезжать из Краснодара пенсионерке предложили альтернативу в виде дома престарелых. Но почему, если у нее было собственное жилье в Харьковской области? Несмотря на 40-летний стаж на Украине, в Россией ей (как и остальным) засчитали только работу до 1991 года и назначили минимальную пенсию в 16 тысяч рублей. Третий пример — женщина из Купянска потеряла оригиналы документов во время обстрелов города. Они остались в сумке на теле погибшего мужа. Мало того, что из-за этого женщина не может получить российский паспорт, так ей еще и предлагают обратиться к неизвестно выжившим или нет родственникам в Купянске, чтобы они поискали труп ее мужа с документами на улицах разрушенного города. Без российского паспорта нормальную работу женщина найти не может. Ответ на жалобы один — если что-то не устраивает, возвращайтесь на Украину.Но что с гостиницей? По одной из версий, ее собираются отдать под офисы. "Платан" расположен в центре Краснодара, поэтому интерес в возможной "реогранизации" ее под офисы понятен.О правовых основаниях переселения беженцев мы поговорили с юристом Денисом Коркуновым. Он известный правозащитник с Украины, который переселился в Россию так же, как и беженцы из Харьковской области. На Украине он критиковал законотворчество постмайданной власти, оказывал юридическую помощь политзаключенным и пострадавшим от действий националистических группировок, отстаивал права УПЦ. Сейчас Коркунов ведет юридическую деятельность в России. По его словам, ситуация требует проверки наличия законных оснований и полномочий региональной администрации."Отдельного документа, которым бы на официальном уровне подтверждалось принятие решения о переселении граждан из ПВР, нет, — говорит он. — Посещавшие ПВР сотрудники администрации города в устном порядке озвучивали необходимость и неизбежность переселения, давали людям подписывать странного вида уведомления о "невозможности дальнейшего проживания в гостинице в виду реорганизации с 30 октября 2026 года", без указания оснований, органа или должностного лица, принявшего такое решение. Косвенным подтверждением намерений органов власти провести переселение граждан, является сокращение штата работников гостиницы. Уведомления по этому поводу получили все без исключения сотрудники. То есть предполагается, что сама гостиница после ноября 2026 года функционировать не будет. Если некому будет обслуживать технические мощности здания, то проживание в нём окажется невозможным. Плюс ко всему, в гостинице на постоянной основе проводятся выездные проверки всевозможными контролирующими структурами, начиная с Роспотребнадзора и заканчивая Прокуратурой Краснодарского края — с целью установления фактов нецелевого использования денежных средств".Коркунов объясняет, что граждане России (а абсолютное большинство жителей ПВР — граждане России) обладают конституционным правом на свободу передвижения и выбора места пребывания. Мера социальной поддержки в виде размещения в ПВР и административное принуждение граждан к проживанию в другом месте с правовой точки зрения принципиально отличаются: у них разные правовые основания и последствия.Особо беспокоит то, подчеркивает юрист, что администрация города, края и самого ПВР не предъявили письменного решения и раскрытого правового основания переселения. "Президент России и федеральные органы власти неоднократно говорили о необходимости социальной поддержки переселенцев, медицинской помощи и обеспечения образования их детей. Эти заявления подчёркивают общественную значимость вопроса о том, насколько решения органов власти согласуются с задачами поддержки таких семей. Государственная политика поддержки вынужденно переселённых граждан предполагает помощь в адаптации и создании условий для нормальной жизни", — подчеркивает Коркунов.Правовой вопрос, уверен юрист, заключается не в том, вправе ли регион перераспределять места в пунктах временного размещения, а в том, на каком основании и каким способом это делается в отношении конкретных граждан. Если гражданам предписывают переехать без установленного законом основания, а их обращения не позволяют получить сведения о принятом решении, возникают основания для проверки законности действий региональной власти."Решение вопроса о переселении граждан из пункта временного размещения, — утверждает юрист, — не должно сводиться к выбору между гостиницей в Краснодаре и удалённым районным центром края. Если содержание гостиницы по каким-либо причинам становится невозможным, у органов власти остаются альтернативы: другое помещение в пределах города Краснодара, аренда жилья у частных собственников, временная компенсация арендной платы, использование доступных общежитий и иных пригодных объектов. В соответствии с Постановлением Губернатора Краснодарского края от 28.10.2022 № 770 на 2023 год на содержание одного человека (размещение и питание) расходовалось 1328 рублей в сутки. И это касалось краевых населенных пунктов, не города Краснодар. Сумма даже на сегодняшний день — довольно серьёзная. Если использовать хотя бы половину выделяемых средств на решение жилищного вопроса переселенцев указанными выше способами, это было бы намного эффективнее и продуктивнее", — рассказал собеседник издания Украина.ру.Такие меры решили бы сразу две проблемы. Во-первых, позволили бы избежать ситуации, в которой предоставление другого места для проживания формально решает жилищный вопрос, но одновременно создает препятствия для продолжения трудовой деятельности и образования детей и студентов. Во-вторых, превратили бы беженцев из получателей временного места размещения в людей, которые активно переходят к устойчивой самостоятельной жизни, к чему они все и стремятся.

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