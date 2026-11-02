Лубинец раскрыл, почему жителей Алешек не эвакуировали прямо в Херсон - 02.11.2026 Украина.ру
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Лубинец раскрыл, почему жителей Алешек не эвакуировали прямо в Херсон
Лубинец раскрыл, почему жителей Алешек не эвакуировали прямо в Херсон - 02.11.2026 Украина.ру
Лубинец раскрыл, почему жителей Алешек не эвакуировали прямо в Херсон
На Украине объяснили, почему жителей Алешек вывозили не напрямую через Днепр в Херсон, а через Крым, Анапу и дальше самолетом в Гомель. Оказалось, что все дело в принципиальной позиции военных ВСУ, которые отказались разминировать более практичный маршрут даже для спасения мирных граждан, желающих попасть на Украину
2026-11-02T17:57
2026-11-02T17:58
новости
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Омбудсмен Дмитрий Лубинец рассказал, что логистический маршрут нарабатывался с учетом позиции ВСУ и главкома украинской армии Михаила Драпатого, которые сразу предупредили: "не принимать никаких предложений от русских разминировать направление в сторону Херсона". Получается, что Киеву было проще вывозить людей через Крым, Анапу и Гомель, только бы не разминировать дорогу. Легче потратить кучу ресурсов на долгую перевозку, чем на разминирование территории. Гуманитарная миссия, призванная вывезти мирных граждан с территории населенного пункта, завершилась 1 ноября в 23:59 мск. Уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова на пресс-конференции в Москве сообщила, что нарушений режима тишины не зафиксировано, помощь передана, жители, пожелавшие выехать на Украину, доставлены. По ее словам, ночью перед объявлением режима тишины она созвонилась с Лубинцом — верифицировали ситуацию, уточнили информацию у военных и постоянно были на связи. Лантратова также рассказала, что из Алешек обратно уехало довольно много пустых автобусов. Для эвакуации подготовили 750 мест, но многие жители не захотели оставлять дома и родственников. Одна женщина плакала и объясняла, что не может уехать, потому что ее мать после инсульта не доедет. У другой женщины муж лежит в больнице, у кого-то пожилые родители привыкли жить дома. Людей, которые пожелали выехать на Украину, сопровождали сотрудники аппарата омбудсмена, им предоставили медиков, питание, воду и обеспечили безопасность. Посчитать эвакуированных, по словам Лантратовой, было невозможно: приходило большое количество людей, не записавшихся в списки, люди боялись записываться. Гуманитарная колонна подбирала людей из других городов по пути. Некоторые, отметила Лантронова, хотели уехать в Россию, некоторые — на Украину, организация шла сразу. Гуманитарная помощь была передана не только в Алешки, но и в близлежащие населенные пункты. Сейчас обсуждается организация ежемесячной передачи гумпомощи в Алешки, которая будет проходить при координации и посредничестве первой леди США Мелании Трамп, выступившей и в прошедшей операции главным международным посредником. Алешки находятся на левом берегу Днепра напротив подконтрольного ВСУ Херсона. Президент России Владимир Путин указывал, что ВСУ минировали подходы к городу, создавая практически гуманитарную катастрофу. В связи с проведением гуманитарной операции армия России с 04:00 мск 27 октября прекратила огонь на Херсонском направлении. Российские военные разминировали дорогу в Алешки.
https://ukraina.ru/20261102/peskov-ne-isklyuchil-chto-vsu-ispolzovali-gumanitarnoe-peremirie-v-alshkakh-dlya-peregruppirovki-1084224245.html
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новости, украина, алешки, херсон, вооруженные силы украины, михаил драпатый, мелания трамп, владимир путин, россия
Новости, Украина, Алешки, Херсон, Вооруженные силы Украины, Михаил Драпатый, Мелания Трамп, Владимир Путин, Россия

Лубинец раскрыл, почему жителей Алешек не эвакуировали прямо в Херсон

17:57 02.11.2026 (обновлено: 17:58 02.11.2026)
 
© Фото : БелТА / Перейти в фотобанкГуманитарная миссия по эвакуации жителей Алешек из Херсонской области
Гуманитарная миссия по эвакуации жителей Алешек из Херсонской области - РИА Новости, 1920, 02.11.2026
© Фото : БелТА
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На Украине объяснили, почему жителей Алешек вывозили не напрямую через Днепр в Херсон, а через Крым, Анапу и дальше самолетом в Гомель. Оказалось, что все дело в принципиальной позиции военных ВСУ, которые отказались разминировать более практичный маршрут даже для спасения мирных граждан, желающих попасть на Украину
Омбудсмен Дмитрий Лубинец рассказал, что логистический маршрут нарабатывался с учетом позиции ВСУ и главкома украинской армии Михаила Драпатого, которые сразу предупредили: "не принимать никаких предложений от русских разминировать направление в сторону Херсона".

"Никто никогда даже не предлагал, наоборот, меня предостерегал <...>, что не вздумайте поддерживать предложение по разминированию и предоставлению этой возможности эвакуации с Алешек прямо в Херсон. Это линия фронта, мы на это не согласимся. Мы точно не сделаем ничего, чтобы ослабить оборону Украины", — сказал Лубинец.

Получается, что Киеву было проще вывозить людей через Крым, Анапу и Гомель, только бы не разминировать дорогу. Легче потратить кучу ресурсов на долгую перевозку, чем на разминирование территории.
Гуманитарная миссия, призванная вывезти мирных граждан с территории населенного пункта, завершилась 1 ноября в 23:59 мск. Уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова на пресс-конференции в Москве сообщила, что нарушений режима тишины не зафиксировано, помощь передана, жители, пожелавшие выехать на Украину, доставлены.
По ее словам, ночью перед объявлением режима тишины она созвонилась с Лубинцом — верифицировали ситуацию, уточнили информацию у военных и постоянно были на связи. Лантратова также рассказала, что из Алешек обратно уехало довольно много пустых автобусов.
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Для эвакуации подготовили 750 мест, но многие жители не захотели оставлять дома и родственников. Одна женщина плакала и объясняла, что не может уехать, потому что ее мать после инсульта не доедет. У другой женщины муж лежит в больнице, у кого-то пожилые родители привыкли жить дома.
Людей, которые пожелали выехать на Украину, сопровождали сотрудники аппарата омбудсмена, им предоставили медиков, питание, воду и обеспечили безопасность. Посчитать эвакуированных, по словам Лантратовой, было невозможно: приходило большое количество людей, не записавшихся в списки, люди боялись записываться. Гуманитарная колонна подбирала людей из других городов по пути.
Некоторые, отметила Лантронова, хотели уехать в Россию, некоторые — на Украину, организация шла сразу. Гуманитарная помощь была передана не только в Алешки, но и в близлежащие населенные пункты.
Сейчас обсуждается организация ежемесячной передачи гумпомощи в Алешки, которая будет проходить при координации и посредничестве первой леди США Мелании Трамп, выступившей и в прошедшей операции главным международным посредником.
Алешки находятся на левом берегу Днепра напротив подконтрольного ВСУ Херсона. Президент России Владимир Путин указывал, что ВСУ минировали подходы к городу, создавая практически гуманитарную катастрофу. В связи с проведением гуманитарной операции армия России с 04:00 мск 27 октября прекратила огонь на Херсонском направлении. Российские военные разминировали дорогу в Алешки.
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