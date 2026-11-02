https://ukraina.ru/20261102/lubinets-raskryl-pochemu-zhiteley-aleshek-ne-evakuirovali-pryamo-v-kherson-1084235254.html
Лубинец раскрыл, почему жителей Алешек не эвакуировали прямо в Херсон
Лубинец раскрыл, почему жителей Алешек не эвакуировали прямо в Херсон - 02.11.2026 Украина.ру
Лубинец раскрыл, почему жителей Алешек не эвакуировали прямо в Херсон
На Украине объяснили, почему жителей Алешек вывозили не напрямую через Днепр в Херсон, а через Крым, Анапу и дальше самолетом в Гомель. Оказалось, что все дело в принципиальной позиции военных ВСУ, которые отказались разминировать более практичный маршрут даже для спасения мирных граждан, желающих попасть на Украину
2026-11-02T17:57
2026-11-02T17:57
2026-11-02T17:58
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Омбудсмен Дмитрий Лубинец рассказал, что логистический маршрут нарабатывался с учетом позиции ВСУ и главкома украинской армии Михаила Драпатого, которые сразу предупредили: "не принимать никаких предложений от русских разминировать направление в сторону Херсона". Получается, что Киеву было проще вывозить людей через Крым, Анапу и Гомель, только бы не разминировать дорогу. Легче потратить кучу ресурсов на долгую перевозку, чем на разминирование территории. Гуманитарная миссия, призванная вывезти мирных граждан с территории населенного пункта, завершилась 1 ноября в 23:59 мск. Уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова на пресс-конференции в Москве сообщила, что нарушений режима тишины не зафиксировано, помощь передана, жители, пожелавшие выехать на Украину, доставлены. По ее словам, ночью перед объявлением режима тишины она созвонилась с Лубинцом — верифицировали ситуацию, уточнили информацию у военных и постоянно были на связи. Лантратова также рассказала, что из Алешек обратно уехало довольно много пустых автобусов. Для эвакуации подготовили 750 мест, но многие жители не захотели оставлять дома и родственников. Одна женщина плакала и объясняла, что не может уехать, потому что ее мать после инсульта не доедет. У другой женщины муж лежит в больнице, у кого-то пожилые родители привыкли жить дома. Людей, которые пожелали выехать на Украину, сопровождали сотрудники аппарата омбудсмена, им предоставили медиков, питание, воду и обеспечили безопасность. Посчитать эвакуированных, по словам Лантратовой, было невозможно: приходило большое количество людей, не записавшихся в списки, люди боялись записываться. Гуманитарная колонна подбирала людей из других городов по пути. Некоторые, отметила Лантронова, хотели уехать в Россию, некоторые — на Украину, организация шла сразу. Гуманитарная помощь была передана не только в Алешки, но и в близлежащие населенные пункты. Сейчас обсуждается организация ежемесячной передачи гумпомощи в Алешки, которая будет проходить при координации и посредничестве первой леди США Мелании Трамп, выступившей и в прошедшей операции главным международным посредником. Алешки находятся на левом берегу Днепра напротив подконтрольного ВСУ Херсона. Президент России Владимир Путин указывал, что ВСУ минировали подходы к городу, создавая практически гуманитарную катастрофу. В связи с проведением гуманитарной операции армия России с 04:00 мск 27 октября прекратила огонь на Херсонском направлении. Российские военные разминировали дорогу в Алешки.
https://ukraina.ru/20261102/peskov-ne-isklyuchil-chto-vsu-ispolzovali-gumanitarnoe-peremirie-v-alshkakh-dlya-peregruppirovki-1084224245.html
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новости, украина, алешки, херсон, вооруженные силы украины, михаил драпатый, мелания трамп, владимир путин, россия
Лубинец раскрыл, почему жителей Алешек не эвакуировали прямо в Херсон
17:57 02.11.2026 (обновлено: 17:58 02.11.2026)
На Украине объяснили, почему жителей Алешек вывозили не напрямую через Днепр в Херсон, а через Крым, Анапу и дальше самолетом в Гомель. Оказалось, что все дело в принципиальной позиции военных ВСУ, которые отказались разминировать более практичный маршрут даже для спасения мирных граждан, желающих попасть на Украину
Омбудсмен Дмитрий Лубинец рассказал, что логистический маршрут нарабатывался с учетом позиции ВСУ и главкома украинской армии Михаила Драпатого, которые сразу предупредили: "не принимать никаких предложений от русских разминировать направление в сторону Херсона".
"Никто никогда даже не предлагал, наоборот, меня предостерегал <...>, что не вздумайте поддерживать предложение по разминированию и предоставлению этой возможности эвакуации с Алешек прямо в Херсон. Это линия фронта, мы на это не согласимся. Мы точно не сделаем ничего, чтобы ослабить оборону Украины", — сказал Лубинец.
Получается, что Киеву было проще вывозить людей через Крым, Анапу и Гомель, только бы не разминировать дорогу. Легче потратить кучу ресурсов на долгую перевозку, чем на разминирование территории.
Гуманитарная миссия, призванная вывезти мирных граждан с территории населенного пункта, завершилась 1 ноября в 23:59 мск. Уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова на пресс-конференции в Москве сообщила, что нарушений режима тишины не зафиксировано, помощь передана, жители, пожелавшие выехать на Украину, доставлены.
По ее словам, ночью перед объявлением режима тишины она созвонилась с Лубинцом — верифицировали ситуацию, уточнили информацию у военных и постоянно были на связи. Лантратова также рассказала, что из Алешек обратно уехало довольно много пустых автобусов.
Для эвакуации подготовили 750 мест, но многие жители не захотели оставлять дома и родственников. Одна женщина плакала и объясняла, что не может уехать, потому что ее мать после инсульта не доедет. У другой женщины муж лежит в больнице, у кого-то пожилые родители привыкли жить дома.
Людей, которые пожелали выехать на Украину, сопровождали сотрудники аппарата омбудсмена, им предоставили медиков, питание, воду и обеспечили безопасность. Посчитать эвакуированных, по словам Лантратовой, было невозможно: приходило большое количество людей, не записавшихся в списки, люди боялись записываться. Гуманитарная колонна подбирала людей из других городов по пути.
Некоторые, отметила Лантронова, хотели уехать в Россию, некоторые — на Украину, организация шла сразу. Гуманитарная помощь была передана не только в Алешки, но и в близлежащие населенные пункты.
Сейчас обсуждается организация ежемесячной передачи гумпомощи в Алешки, которая будет проходить при координации и посредничестве первой леди США Мелании Трамп, выступившей и в прошедшей операции главным международным посредником.
Алешки находятся на левом берегу Днепра напротив подконтрольного ВСУ Херсона. Президент России Владимир Путин указывал, что ВСУ минировали подходы к городу, создавая практически гуманитарную катастрофу. В связи с проведением гуманитарной операции армия России с 04:00 мск 27 октября прекратила огонь на Херсонском направлении. Российские военные разминировали дорогу в Алешки.