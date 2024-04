https://ukraina.ru/20240421/1054637477.html

Атака на Севастополь, освобождение Богдановки, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 21 апреля

Украина атаковала Севастополь. ВС РФ взяли под контроль Богдановку, что в ДНР. Украинские военные продолжают наносить удары по регионам России

Об украинской атаке на город сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев."Утром на одном из кораблей на Северной стороне военные отбили атаку противокорабельной ракеты. От упавших осколков произошло небольшое возгорание, которое оперативно ликвидировали. Доверяйте только информации из официальных источников", - написал он в своём телеграм-канале.Вооружённые силы Украины постоянно пытаются атаковать корабли Черноморского флота, а также город Севастополь — его главную базу. Как признавал генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг, для этого украинские войска использовали натовские ракеты.Кроме того, по утверждению газеты The Times, в разработке стратегии атак на корабли Киеву лично помогал начальник штаба обороны Вооружённых сил Великобритании адмирал Тони Радакин.В воскресенье, 14 апреля, британский таблоид The Sun со ссылкой на источники среди украинских военных сообщил о планируемой на середину июля украинским командованием атаке на Крымский мост. По данным источников издания, Украина может использовать для удара от 20 до 40 крылатых ракет Storm Shadow и SCALP.Как рассказали таблоиду опрошенные эксперты, для удара по дорожному полотну Крымского моста ВСУ могут использовать истребители F-16. По данным западных СМИ, эти истребители Украина получит как раз в июне-июле. А вот для подрыва опор моста Украина может применить морские ударные беспилотники, использованные во время предыдущих атак на мост.За несколько дней до этого, 10 апреля, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинское командование готовит план нового контрнаступления, в который входит разрушение Крымского моста. Незадолго до этого начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов* (внесён в список террористов и экстремистов — Ред.) говорил, что Крымский мост все еще представляет интерес для украинской армии. В то же время он признал, что мост хорошо защищён и именно поэтому его не удалось разрушить во время прошлых атак.За неделю до этого, 3 апреля, другое британское издание, The Guardian, сообщило со ссылкой на источники среди чиновников ГУР Минобороны Украины, что украинские военные хотят снова атаковать Крымский мост. По информации издания, согласно плану украинской разведки, удар по мосту должны нанести в первой половине 2024 года.Освобождение БогдановкиПодразделения "Южной" группировки российских войск взяли под контроль населенный пункт Богдановка ДНР, отразили две атаки ВСУ, потери Украины за сутки составили до 440 военных, сообщили в Минобороны РФ."Подразделения "Южной" группировки войск полностью освободили населенный пункт Богдановка Донецкой Народной Республики, улучшили положение по переднему краю и нанесли огневое поражение живой силе и технике 53-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Красногоровка Донецкой Народной Республики", - отмечалось в сводке Минобороны.Также были отражены две контратаки формирований 93-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Часов Яр и западнее населённого пункта Красное ДНР."Потери противника составили до 440 военнослужащих, три автомобиля и боевая машина зенитного ракетного комплекса "Оса-АКМ". В ходе контрбатарейной борьбы поражены: 152-мм орудие Д-20, боевая машина реактивной системы залпового огня "Град", две станции радиоэлектронной борьбы "Нота", а также пять полевых складов боеприпасов ВСУ", - сообщили в Минобороны.Ранее украинские СМИ сообщали о том, что Украина намерена удерживать Часов Яр любой ценой."Наш источник в ОП рассказал, что Зеленский поставил задачу Сырскому держать Часов Яр любыми способами, чтобы не испортить подготовку конференции в Швейцарии. На Банковой понимают, что утрата любых позиций на фронте обречет конференцию на провал, как было с Мюнхенской конференцией, когда мы утратили Авдеевку и переговоры превратились в обсуждение возможных компромиссов", - писал 15 апреля популярный на Украине телеграм-канал "Резидент".Позднее Зеленский посетил Часов Яр и Славянск, в чём усмотрели плохую примету: обычно, те населённые пункты на передовой, которые посещает украинских президент, позднее оставляет украинская армия.ОбстрелыКак сообщило представительство Донецкой Народной Республики в совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, в минувшие сутки Вооружённые силы Украины нанесли 19 ударов по этому региону России.На донецком направлении ВСУ осуществили 4 обстрела, на горловском — 15 обстрелов, выпустив в общей сложности 67 единиц различных боеприпасов.Поступили сведения о ранении гражданского лица. Огнём ВСУ было повреждено одно жилое домостроение.В следующие сутки обстрелы продолжились. К полудню ВСУ выпустили по Петровскому и Кировскому районам Донецка в общей сложности 8 снарядов калибром 155 мм.По информации канала "Таврия. Новости Херсонской области", вчера ВСУ выпустили по этому региону России 23 снаряда."ВСУ продолжают террор гражданской инфраструктуры левобережья Херсонской области. Вчера днём ВСУ выпустили 23 снаряда из ствольной артиллерии по населенным пунктам Херсонской области Российской Федерации: Алёшки — 4; Новая Каховка — 6; Каховка — 6; Корсунка — 4; Днепряны — 3", - указывалось в публикации.В течение ночи ВСУ продолжили артиллерийский террор Херсонской области, выпустив в общей сложности 19 снарядов из ствольной артиллерии. Обстрелам подверглись: Корсунка, Алёшки, Старая Збурьевка, Новая Каховка, Каховка.Позднее администрация городского округа Новая Каховка сообщила о новых обстрелах со стороны ВСУ."В результате ударов ВСУ, в Новой Каховке повреждены электропровода и частично отсутствует электроснабжение домов по ул.Толбухина, Куйбышева, Ленина, пр.Днепровский. Восстановительные работы приостановлены из за непрекращающихся обстрелов со стороны ВСУ", - указывалось в публикации.Обстановка в приграничных с Украиной регионах России остаётся крайне напряжённой.

