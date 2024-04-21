https://ukraina.ru/20240421/1054632457.html

Западная Украина за минувшую неделю: Фарион планирует возвращение, в Черновцах "прессуют" людей Яценюка

Западная Украина за минувшую неделю: Фарион планирует возвращение, в Черновцах "прессуют" людей Яценюка - 21.04.2024 Украина.ру

Западная Украина за минувшую неделю: Фарион планирует возвращение, в Черновцах "прессуют" людей Яценюка

В регионе, несмотря на военное положение, началась подготовка к общенациональным выборам. Об этом свидетельствует активность как политиков типа Ирины Фарион, так и антикоррупционных органов.

2024-04-21T07:55

2024-04-21T07:55

2024-04-21T07:55

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Скандалистка Фарион собирается в тур по Украине. Предвыборный?В четверг, 18 апреля, в стенах Апелляционного суда Львова собрались люди, чтобы поддержать Ирину Фарион. Суд должен рассматривать дело о восстановлении Фарион в должности профессора кафедры украинского языка Национального университета "Львовская политехника".Напомним, что в начале ноября 2023 года бывшая депутат Верховной Рады Украины от партии "Свобода" Ирина Фарион в одном из телеинтервью заявила, что не считает русскоязычных военных ВСУ украинцами, и посоветовала им называть себя "русскими". На это отреагировали заместитель командира 3-й ОШБр (бывший полк "Азов"*) Максим Жорин, призвавший правоохранителей отреагировать на заявления языковеда, поскольку она "раскалывает украинское общество по ФСБ-шным методичкам".Омбудсмен Дмитрий Лубинец обратился в СБУ, полицию и Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания, и призвал правоохранителей принять меры по высказываниям экс-депутата. "Львовская политехника" отмежевалась от скандальных высказываний преподавательницы и подчеркнула, что не несет ответственности за высказывания работников вне университета. А 23 ноября 2023 года Ирина Фарион была уволена с должности профессора кафедры украинского языка "за совершение аморального проступка". При этом на кафедре не осталось вообще ни одного профессора – как и на кафедре философии "Львовской политехники".Фарион обжаловала приказ о своем увольнении, требуя, в частности, объяснить, что именно является тем аморальным проступком, за совершение которого она была уволена. Однако в начале апреля 2024 года Галицкий районный суд Львова отказал ей в удовлетворении иска, отметив, что увольнение ее с работы имеет признаки вмешательства в право на уважение к частной жизни. Вместе с тем суд пришел к выводу, что такое вмешательство произошло в соответствии с законом, поскольку цель была достаточно важной для оправдания такого ограничения прав преподавательницы.Ирина Фарион использовала решение суда для своего пиара, написав в своем Телеграмм-канале, что "судья Стрельбицкий В.В. в этом "Решении именем Украины" сделал по меньшей мере 150!!!! грамматических и стилистических ошибок". "Даже самый плохой студент за более 30 лет моего преподавания в Политехнике не способен был на такой рекорд грамматической безграмотности", – отметила она.Преподаватель обжаловала решение первой инстанции во Львовском апелляционном суде, и слушание дела 18 апреля могло превратиться в политическую акцию, ведь на него собралось несколько десятков человек со всей Украины. Однако через несколько минут после начала суд перенес заседание по делу на 9 мая из-за того, что не было представителей "Львовской политехники".Ирина Фарион после этого заявила, что "Львовская политехника" падает очень глубоко, не чувствуя дна. "Львовская политехника последовательна в своем ничтожестве. Потому что я не была уведомлена ни о своем увольнении, у меня не было возможности ни на каких их комиссиях сказать о том, что на самом деле происходило. И неявка Политехники в суд свидетельствует о том, что на их стороне нет никаких аргументов, кроме одного – политического давления", – объяснила она свое возмущение.По словам языковеда, представители "Львовской политехники" настолько загнаны в тупик, что у них нет другого выбора и они пока выбирают способ затягивания дела, чтобы не выставить себя в полном и абсолютном поражении.Стоит отметить, что накануне заседания Львовского апелляционного суда Ирина Фарион дала обширное интервью информационному агентству "Українські новини", в котором сообщила о своем намерении вернуться к политической деятельности. По словам Фарион, ей предлагали работу в другом учебном заведении, но она отказалась. Она отметила, что может работать как гостевой профессор для определенного цикла лекций с широким спектром тематических изложений, и уже это делает."Боже борони от зачетов и экзаменов. Это уж, простите, как забава в песочнице. Я давно вышла за пределы учебной аудитории. Я хочу максимально сосредоточиться на своих научных и медийных проектах, и системном общении с украинцами по всей стране. Впереди возобновление тура по Украине. Моя цель – идеологическое изменение страны на основе украинского национализма. Именно этого больше всего боится власть – на Украине и не на Украине тоже, потому что всем можно быть националистами, а украинцам – НЕТ! Нужно нам делаться националистами МАССОВО. И я это буду делать", – заявила Фарион.Во Львове связывают подобные планы экс-депутата от националистической партии "Свобода" с тем, что на Украине, несмотря на военное положение, началась подготовка к общенациональным выборам. В первую очередь, речь идет о выборах президента, ведь полномочия Владимира Зеленского согласно Конституции истекут 20 мая 2024 года. Однако осенью такая же участь ожидает и действующий состав Верховной Рады.На Буковине задержали бизнес-партнеров Арсения ЯценюкаЕщё одна история с политическим подтекстом произошла в Черновицкой области. Здесь 16 апреля Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) объявило о разоблачении и прекращении деятельности преступной организации. По информации НАБУ, она состояла из трёх организованных групп, действовавших на Черновицкой таможне, и нанесла государству ущерб в 290 миллионов гривен. Вот только ключевые обвиняемые оказались давними партнёрами экс-премьера Арсения Яценюка и его ближайшего соратника, экс-министра транспорта Максима Бурбака.Как сообщили в НАБУ, в состав преступной организации входили 11 человек, в том числе бывший начальник таможни, бывший депутат Черновицкого областного совета и ещё два руководителя таможни. Один организатор и четыре участника преступной организации задержаны в порядке ст. 208 УПК РФ, то есть немедленно.По информации НАБУ, в течение 2017-2019 годов через пункт пропуска на румынско-украинской границе грузовыми автомобилями ввозились коммерческие товары на основании поддельных документов, что приводило к применению более низких ставок ввозной пошлины, в том числе нулевых. В некоторых случаях транспортные средства с товарами при въезде на таможенную территорию Украины заявлялись пустыми. При этом руководство таможни обеспечило внеочередной пропуск таких автомобилей и беспрепятственное таможенное оформление задекларированных товаров "группы прикрытия".В НАБУ подчеркнули, что эти схемы действовали длительное время, а их участники вели себя цинично и вызывающе. Когда журналисты пытались разоблачить деятельность преступной организации, руководство таможни организовало их жестокое избиение.В период 2017-2019 годов, о котором идет речь, Черновицкой таможней руководил Николай Салагор. Службу в таможенных органах начал в марте 1988 года, был и депутатом Черновицкого областного совета. Неоднократно был начальником Черновицкой таможни, в очередной раз вступил в должность после "майдана" в 2014 году, когда Арсений Яценюк стал премьер-министром Украины.В июле 2019 года во время совещания в Ужгороде пришедший к власти президент Владимир Зеленский призвал Николая Салагора уволиться по собственному желанию из-за "ненадлежащей борьбы с контрабандой". Сам Салагор позже заявил, что претензий по работе к нему не было. "Там претензия была такова: "Вы Бурбака Максима знаете?" Я ответил, что знаю... Особых больше вопросов мне не было", – сказал он в эфире черновицкого телеканала ТВА, принадлежащего Бурбаку и Яценюку.Салагора уволили в конце декабря 2019 года, аргументируя это отрицательной оценкой его работы. "В связи с получением государственным служащим негативной оценки по результатам оценки служебной деятельности в 2019 году", говорилось в приказе. С тех пор Николай Салагор неоднократно успешно обжаловал свое увольнение, называя его безосновательным. Он уволился из таможни только в 2021 году после очередного восстановления в должности.Кроме Николая Салагора, задержаны два действующих чиновника Черновицкой таможни – Николай Никулеску и Геннадий Поцелуйко, а также черновицкий бизнесмен и бывший депутат Черновицкого областного совета Юрий Кушнир. Последнего называли ключевым партнером Максима Бурбака в нелегальной вырубке и вывозе буковинского леса за границу. Однако у Кушнира был и собственный бизнес, связанный прежде всего с контрабандой.В 2020 году Кушнир был фигурантом по делу о взятке в размере 200 тысяч долларов. В постановлении Высшего антикоррупционного суда было сказано, что тогдашний председатель Черновицкого областного совета Иван Мунтян за деньги Кушнира должен был способствовать передаче в аренду коммунального санатория "Брусника" и источников минеральной воды на 49 лет.В апреле 2021 года Совет национальной безопасности и обороны Украины наложил санкции на двух бизнесменов из Черновицкой области – Юрия Кушнира и Александра Еримичука. Владимир Зеленский в своем обращении назвал их "топ-контрабандистами". А через три года, 5 апреля 2024 года, президент Украины внес Кушнира и Еримичука ещё в один санкционный список. Ходили слухи, что их обоих лишили гражданства Украины за наличие румынских паспортов, однако официального подтверждения этой информации нет.Хотя Арсений Яценюк и Максим Бурбак после 2019 года исчезли с украинского политического небосвода, ещё один их соратник, тоже бывший черновчанин Андрей Пышный, принадлежит к орбите главы Офиса президента Андрея Ермака. Пышный не только возглавляет Национальный банк Украины, но и добился назначения своего бывшего сотрудника из "Ощадбанка" Руслана Запаранюка губернатором Буковины. При этом Пышный регулярно встречается с Бурбаком, который, судя по всему, исполняет роль связного с Яценюком.17 апреля следователи судьи ВАКС избрали меру пресечения для двух задержанных НАБУ – содержание под стражей до 14 июня с альтернативой внесения залога. При этом Николай Салагор может выйти из-за решетки за 60 миллионов гривен, а Николай Никулеску – за 6 миллионов гривен. О судьбе еще одного таможенника, Геннадия Поцелуйко, а также Юрия Кушнира пока ничего не известно.Черновицкие комментаторы рассматривают две версии происходящего. Первая – намек Яценюку, что попытка выдвинуть свою кандидатуру на президентских выборах (когда бы они не состоялись) может закончиться для него большими неприятностями. Вторая – попытка США, полностью контролирующих НАБУ, ударить по налаженным схемам контрабанды. Ведь процент от них сейчас получает не только группа Яценюка-Бурбака-Пышного, но и Андрей Ермак, которого на Западе все чаще обвиняют в коррупции.* Организация, деятельность которой запрещена на территории РФ

https://ukraina.ru/20210819/1032091346.html

https://ukraina.ru/20231204/1051661700.html

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эксклюзив, украина, львов, буковина, ирина фарион, яценюк, набу, верховная рада, вооруженные силы украины