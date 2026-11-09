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"Размечтался о космосе": Рада создаёт Космические силы ВСУ —Зеленский хочет свои спутники вместо Starlink

"Размечтался о космосе": Рада создаёт Космические силы ВСУ —Зеленский хочет свои спутники вместо Starlink - 09.11.2026 Украина.ру

"Размечтался о космосе": Рада создаёт Космические силы ВСУ —Зеленский хочет свои спутники вместо Starlink

Верховная рада Украины приняла в первом чтении законопроект о создании Космических сил в составе Вооружённых сил страны. Об этом 9 ноября сообщила пресс-служба украинского парламента

2026-11-09T14:52

2026-11-09T14:52

2026-11-09T14:52

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За документ проголосовали 252 депутата. Речь идёт о законопроекте №13255 о внесении изменений в закон "О Вооружённых силах Украины", который уточняет структуру ВСУ. Документ предусматривает создание организационных, правовых, институциональных и военно-технических возможностей для противодействия "потенциальным противникам из космоса".Согласно законопроекту, Украина намерена развивать космические технологии для укрепления обороноспособности. Среди задач — создание собственной системы раннего предупреждения о запусках ракет, разработка средств противодействия таким атакам и формирование защищённой спутниковой связи для сектора безопасности и обороны. В пояснительной записке говорится, что для создания Космических сил у Украины якобы есть научный, инженерный и производственный потенциал. В частности, страна может разрабатывать собственные спутники и средства их выведения на орбиту.Новый род сил должен развивать собственные разведывательные спутники и независимую спутниковую связь, чтобы снизить зависимость Украины от партнёров, в том числе от Starlink. В документе также упоминаются космические проекты, начатые Украиной совместно с Люксембургом, Польшей, Чехией и Швецией. Сейчас украинские военные используют услуги оптико-электронной и радиолокационной съёмки, а также радиоэлектронной разведки, которые предоставляют государственные и частные компании, в том числе NGA, SAG-U и Maxar.О сбоях работы Starlink – в материале "Колоссальный скандал": эксперт раскрыл, кто стоит за отключением Starlink для Украины на сайте Украина.руВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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новости, украина, люксембург, польша, вооруженные силы украины, верховная рада, украина.ру