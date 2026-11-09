https://ukraina.ru/20261109/rezhim-ze-bez-prosrochennogo-kto-zamenit-zelenskogo-1084371764.html

"Режим Зе" без просроченного: кто заменит Зеленского

"Режим Зе" без просроченного: кто заменит Зеленского - 09.11.2026 Украина.ру

"Режим Зе" без просроченного: кто заменит Зеленского

Чтобы понять, как неонацистская Украина готовится к возобновлению трехсторонних переговоров о возможном мире в конфликте между Киевом и Москвой, нужно вспомнить сообщение Минобороны России: за ночь на 9 ноября 2026 года над регионами России сбили 430 украинских беспилотников.

2026-11-09T15:45

2026-11-09T15:45

2026-11-09T15:45

мнения

весь скачко

владимир скачко

россия

украина

запад

владимир зеленский

адольф гитлер

иосиф сталин

"азов"

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn.imgukraina.ru/img/07ea/0b/09/1084371188_0:243:3072:1971_1920x0_80_0_0_b22c8cebff943287347c1bd9a7d2c534.jpg

Это много. То есть за день до начала консультаций Украина наращивала удары и поддерживала эскалацию. Война точно остается в повестке дня двух из трех переговаривающихся сторон – Украины и США. А Россия вынуждена отвечать, чтобы зарвавшуюся первую поставить на место, а вторых, высокомерно думающих, что они самые хитрые и могут творить все, что захотят, – просто предупредить, что им рано расслабляться и мечтать о превращении России в бензоколонку с ядерными ракетами. Она сама может превратить кого угодно во что захочет.Следовательно, именно поэтому и разошлись ожидания от встречи представителей России, Украины и США в Абу-Даби 10-11 ноября. Самая трезвая оценка сводится к тому, что оптимистам не надо раскатывать губу, предвкушая мир, – ничего конкретного в этом направлении не будет и быть не может. Пока.Ну, а пессимистам следует понимать, что в этой встрече хорошо уже то, что она вообще состоится. Что лед тронулся, и люди, может быть, со временем поймут очевидное: лучше переговариваться, чем перестреливаться, а потом пересчитываться.Сегодня можно говорить, что только Россия точно знает, чего она хочет и от специальной военной операции (СВО), которая медленнее, чем хотелось бы, но уверенно раскатывает Украину и ее союзников. И от переговоров с тем, кто собрался на войну, чтобы нанести России стратегическое поражение и раздерибанить ее.С декабря 2021 года, за два месяца до начала СВО, Россия сформулировала условия – обеспечение национальной безопасности России, угроза которой исходит от вестернизированной Украины, готовой забыть про свой безъядерный, внеблоковый и нейтральный статус, разместить у себя базы НАТО и оттуда грозить ракетами и Москве, и другим городам и весям России.Кому ж такое понравится? И России не понравилось, но Запад решил, что она шутит. Оказалось, что нет, и началась СВО.А еще в ходе СВО и с учетом поведения Запада за время ее проведения Россия сформулировала илавное условие: ей нужен мир, долгосрочный, устойчивый и учитывающий именно ее национальные интересы и надолго, а то и вообще навсегда гарантирующий национальную безопасность. На украинском направлении.Еще месяц назад, например, зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в интервью иранскому государственному телевидению расширенно уточнил еще три условия России для достижения такого устойчивого мира:– независимый, нейтральный и неядерный статус Украины, который предусмотрен в ее основополагающих документах – Конституции и Декларации о суверенитете 1990 года;– отказ от националистического и русофобского курса, включающий осуждение практики запрета русского языка и всего связанного с Россией, гонений на православную церковь, преследования русских и русскоориентированных граждан Украины;– признание российского суверенитета над соответствующими новыми регионами, закрепленными в Конституции России, включая Крым, республики Донбасса и две области Новороссии.То есть ничего нового. Об этом в России говорят все: от президента Владимира Путина до государственных деятелей рангом пониже, военных и чиновников, ведающих украинским направлением.И все это укладывается в требования денацификации и демилитаризации, что вырывает ядовитое жало у неонацистской Украины, сеющей зло. При этом тот же Медведев напомнил, что все условия России могут быть достигнуты дипломатическим путем, однако если это окажется невозможным, Россия "достигнет этого военным способом". Что здесь непонятного?И к этому все и идет: нациствующая Украина в конце концов будет разгромлена и закончит капитуляцией вкупе с наказанием тех, кто был повинен в превращении ее в человеконенавистническое и милитаристское образование, в инструмент в чужих руках, направленный против России и проливший много крови двух народов.Это та базовая установка Москвы, на основе которой и будет работать российская делегация в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ).Но вот именно здесь и возникает главная проблема всего переговорного процесса: киевский режим во главе с Зеленским (как его называют, "режим Зе") вообще о российских условиях слышать не хочет. А сейчас, когда Зеленскому кажется, что после выборов 3 ноября сего года в Конгресс США тамошний президент Дональд Трамп, выступающий за замирение сторон, превратился в "хромую утку" и не может в полную силу давить на Киев, Украине можно опять вернуться к требованию денег и помощи, усиления общего давления Запада на Москву.Сегодня Зеленский фактически отказался даже от тех прежних слабых намеков на понимание сложившейся ситуации и учет взглядов и позиций сторон, в первую очередь России и США. Зеленский опять закусил удила и уже не просит, а требует, чтобы Запад помог ему победить Россию. Причем плюет на Россию, игнорирует и бросает вызовы США, а опирается на европейских "ястребов войны", которые после 3 ноября тоже, похоже, переживают эйфорию от провала Трампа.Это обстоятельство и подводит США и Россию, с одной стороны, к необходимости что-то делать с Зеленским. А с другой – к пониманию, что с ним, увы, ничего сделать нельзя. Точнее – не с самим Зеленским, а с его режимом. И это страшнее, чем устранение зарвавшегося клоуна, ставшего президентом, по этому поводу почувствовавшего себя неким пупом земли и ведущего себя именно так нагло, несмотря на то, что он просрочил свое пребывание у власти.Сегодняшняя негласная дискуссия на тему, что делать с Зеленским, в основном сводится к двум взаимоисключающим мнениям. Одни утверждают, что Зеленского нужно "просто убрать", и это внесет сумятицу в ряды украинских неонацистов, среди них начнется открытая грызня за власть, что окончательно и дезорганизует режим Зе и приведет к его падению. И даже западные союзники, подпитавшие и воспитавшие своих сменщиков на место Зеленского, тоже быстро договориться о "номере 2" не смогут и не помогут навести нужный порядок в Киеве. И, следовательно, не организуют обеспеченное всем продолжение войны и политики русофобии на должном уровне.Это и ослабит общее давление Запада на Россию, сделав напрасными все прежние усилия и траты по уничтожению российского потенциала.Другие – наоборот: утверждают, что уничтожение персонально Зеленского ничего никому – ни погибающей на войне Украине, ни России, ни "голубям мира" на Западе – не даст, так как после его устранения на освободившееся место придет кандидат еще хуже.В пример приводят решение Иосифа Сталина, который отказался от идеи покушения на Адольфа Гитлера, потому что опасался, что на его место придет новый фюрер, который подпишет мир с западными союзниками и вместе они нападут на СССР.И что самое удивительное: Сталин оказался прав – с Гитлером никто не хотел иметь дело, он довел войну до конца и угробил "третий рейх" на полях сражений. Но даже при таком изводе лидер Великобритании Уинстон Черчилль, как стало потом известно, вынашивал план "Немыслимое": вооружить пленных немцев и направить их на новую войну против СССР сразу после победы в 1945 году.И ситуация как бы зависает в своей неопределенности. На первый план по-любому выходят два обстоятельства. Первое: даже с учетом того, что по своей неонацистской мерзопакостности Зеленский недалеко ушел от Гитлера, он все же – не Гитлер, а его мелкая и гнусная копия.Но, с другой стороны, устранение Зеленского в политическом плане не даст Украине ничего ни хорошего, ни даже нового. Потому что на Украине практически отсутствует оппозиция, которая могла бы предложить стране альтернативный курс развития.Нет, оппозиция Зеленскому имеется. Но только лично ему и должности. На Украине полно политиканов, готовых умножить Зеленского на ноль и занять его место. Экс-президент Петр Порошенко*, экс-главком ВСУ Валерий Залужный, нынешний глава Офиса президента (ОПУ) и экс-разведчик Кирилл Буданов*, лидер неонацистов из "Азова"** Андрей Билецкий* и даже экс-спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков – все они ничуть не лучше Зеленского. И потому, что или у всех у них руки в крови по локоть, или руки эти они приложили к тому, чтобы Зеленский стал таким, как он есть, – русофобом, политическим авантюристом-каннибалом, экстремистом и террористом. Они все вместе его подтолкнули в политику, а потом поддержали и выпестовали, превращая в главный инструмент зачистки и подавления любого несогласия.В результате жестоких и кровавых репрессий любая иная точка зрения или политическая позиция в Украине неонацистами зачищена и нивелирована, а ее деятели либо сидят в тюрьмах, либо навсегда выдавлены из страны и потеряли свою актуальность и популярность.И вы не поверите, но, как сегодня кажется, это понимают не только в России, но и на Западе, и в самой Украине. Если Россия просто требует, чтобы переговоры с нею вели легитимные представители, а возможные документы о мире подписывал легитимный же президент, и потому требует подтверждения легитимации даже от Зеленского, то в самой Украине и среди союзников нынешнего главаря режима Зе держат на своем месте, чтобы было кому отвечать за содеянное со страной. И чтобы именно Зеленский собрал на себя весь кровавый негатив происходящего в стране и со страной.Понимает ли это Зеленский? Может быть. Но он-то, кроме прочего, надеется на личные гарантии безопасности, выданные ему, когда он начинал эту кровавую русофобскую баню. Да и выбора-то особого у него уже нет: как говорится, добежать до канадской границы ему крайне непросто: и свои порвут, и союзники уберут по принципу "мальчик слишком много знал", и чужие спровадят на скамью подсудимых…Так что для Зеленского переговоры у арабов 10 ноября начнутся веселые. И Украина их дождалась, а он заслужил. Особенно их вердикта на скамье подсудимых.*признан в России террористом и экстремитсом**организация в России признана террористическойО судьбе Зеленского еще читайте в статье Владимира Скачко Почему Зеленский еще жив? Как Сталин запретил Урсуле Кучински ликвидировать Гитлера

https://ukraina.ru/20261108/peregovory-rossiya-ukraina-ssha-kak-budut-reshat-sudbu-kieva-1084354805.html

https://ukraina.ru/20261013/te-zhe-upyri-i-oborotni-zapad-khochet-obnovit-kievskiy-rezhim-tolko-kosmeticheski-1083777994.html

https://ukraina.ru/20261019/stefanchuk-protiv-zelenskogo-vmesto-prosrochennogo--bodipozitivnyy-1083919394.html

https://ukraina.ru/20261030/zakrytyy-vozdukh-voyny-ukraina-sama-provotsiruet-sobstvennoe-unichtozhenie-pod-udarami-rf-1084182746.html

россия

украина

запад

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Владимир Скачко https://cdn.imgukraina.ru/img/07e6/09/14/1038896702_346:0:900:554_100x100_80_0_0_24138653d035966949c638e79113075c.jpg

Владимир Скачко https://cdn.imgukraina.ru/img/07e6/09/14/1038896702_346:0:900:554_100x100_80_0_0_24138653d035966949c638e79113075c.jpg

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Владимир Скачко https://cdn.imgukraina.ru/img/07e6/09/14/1038896702_346:0:900:554_100x100_80_0_0_24138653d035966949c638e79113075c.jpg

мнения, весь скачко, владимир скачко, россия, украина, запад, владимир зеленский, адольф гитлер, иосиф сталин, "азов", вооруженные силы украины, нато