Две недели в темноте: Киев, Одесса и Днепропетровск без связи с энергосистемой - 09.11.2026 Украина.ру
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Две недели в темноте: Киев, Одесса и Днепропетровск без связи с энергосистемой
Две недели в темноте: Киев, Одесса и Днепропетровск без связи с энергосистемой - 09.11.2026 Украина.ру
Две недели в темноте: Киев, Одесса и Днепропетровск без связи с энергосистемой
В Киеве, Одессе и Днепропетровске высока вероятность блэкаута до двух недель в случае потери связи с энергосистемой из-за российских ударов, сообщил руководитель энергетических программ "Украинского института будущего" Андриан Прокип
2026-11-09T15:32
2026-11-09T15:21
новости
киев
одесса
днепропетровск
приднепровская тэс
вооруженные силы украины
украина.ру
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Российская армия ставит целью уничтожение всех соединений, через которые Киев получает электроэнергию из объединённой энергосистемы, утверждает Прокип. "Аналогичная ситуация в Одессе. Если им удастся отрезать города, блэкаут может продлиться три дня, пять дней, неделю или даже две недели", — заявил эксперт по вопросам энергетики. В зоне риска также находятся Чернигов, Сумы и Харьков, а Приднепровская ТЭС, обеспечивавшая Днепропретровск и область, фактически выведена из строя. При этом импорта газа зимой, по предположению Прокипа, возможно, удастся избежать. Он считает, что Украина проделала значительную работу для обеспечения зимнего отопительного сезона 2026-2027 годов, но российские силы все равно будут искать слабые и уязвимые места. "Если говорить о зиме, то есть основания полагать, что первая половина зимы будет довольно теплой. У нас часто бывает так, что морозы начинаются уже во второй половине зимы, но, как мы помним, прошлой зимой были рекордные за 20 лет морозы и рекордные за 10 лет снегопады", — сказал он. Если вся зима будет теплой, то проблемы для населения, связанные с ударами по энергетической инфраструктуре, будут в значительной степени нивелированы, добавил эксперт. Сегодня ночью в Киевской области была атакована электроподстанция в районе Белой Церкви, а в Днепропетровской — аналогичный объект под Кривым Рогом. Также из строя выведены электроподстанция возле Черкасс и тяговая подстанция в Винницкой области. По информации Минобороны РФ, эти узлы обеспечивали работу оборонных предприятий и снабжение подразделений ВСУ. Подробнее — в материале Ночной погром на Украине: ВС РФ поразили четыре электроподстанции и цеха БПЛА на сайте Украина.ру.
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новости, киев, одесса, днепропетровск, приднепровская тэс, вооруженные силы украины, украина.ру
Новости, Киев, Одесса, Днепропетровск, Приднепровская ТЭС, Вооруженные силы Украины, Украина.ру

Две недели в темноте: Киев, Одесса и Днепропетровск без связи с энергосистемой

15:32 09.11.2026
 
© REUTERS / Gleb Garanich
- РИА Новости, 1920, 09.11.2026
© REUTERS / Gleb Garanich
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В Киеве, Одессе и Днепропетровске высока вероятность блэкаута до двух недель в случае потери связи с энергосистемой из-за российских ударов, сообщил руководитель энергетических программ "Украинского института будущего" Андриан Прокип
Российская армия ставит целью уничтожение всех соединений, через которые Киев получает электроэнергию из объединённой энергосистемы, утверждает Прокип.

"Аналогичная ситуация в Одессе. Если им удастся отрезать города, блэкаут может продлиться три дня, пять дней, неделю или даже две недели", — заявил эксперт по вопросам энергетики.

В зоне риска также находятся Чернигов, Сумы и Харьков, а Приднепровская ТЭС, обеспечивавшая Днепропретровск и область, фактически выведена из строя.

При этом импорта газа зимой, по предположению Прокипа, возможно, удастся избежать. Он считает, что Украина проделала значительную работу для обеспечения зимнего отопительного сезона 2026-2027 годов, но российские силы все равно будут искать слабые и уязвимые места.

"Если говорить о зиме, то есть основания полагать, что первая половина зимы будет довольно теплой. У нас часто бывает так, что морозы начинаются уже во второй половине зимы, но, как мы помним, прошлой зимой были рекордные за 20 лет морозы и рекордные за 10 лет снегопады", — сказал он.
Если вся зима будет теплой, то проблемы для населения, связанные с ударами по энергетической инфраструктуре, будут в значительной степени нивелированы, добавил эксперт.

Сегодня ночью в Киевской области была атакована электроподстанция в районе Белой Церкви, а в Днепропетровской — аналогичный объект под Кривым Рогом. Также из строя выведены электроподстанция возле Черкасс и тяговая подстанция в Винницкой области. По информации Минобороны РФ, эти узлы обеспечивали работу оборонных предприятий и снабжение подразделений ВСУ. Подробнее — в материале Ночной погром на Украине: ВС РФ поразили четыре электроподстанции и цеха БПЛА на сайте Украина.ру.
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