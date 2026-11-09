С точностью до метра: советник Зеленского раскрыл, как ВС РФ крушат киевские мосты вопреки глушилкам - 09.11.2026 Украина.ру
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С точностью до метра: советник Зеленского раскрыл, как ВС РФ крушат киевские мосты вопреки глушилкам
С точностью до метра: советник Зеленского раскрыл, как ВС РФ крушат киевские мосты вопреки глушилкам - 09.11.2026 Украина.ру
С точностью до метра: советник Зеленского раскрыл, как ВС РФ крушат киевские мосты вопреки глушилкам
Российские военные применяют высокотехнологичные оптические и радиолокационные головки самонаведения для достижения максимальной точности при ударах баллистическими ракетами по украинским мостам, заявил советник Владимира Зеленского, специалист по радиотехнологиям Сергей Бескрестнов с позывным "Флэш"
2026-11-09T13:34
2026-11-09T13:34
новости
киев
днепр
сергей бескрестнов ("флэш")
владимир зеленский
украина.ру
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Он признал, что российские ракеты поражают объекты с точностью до метра, несмотря на тотальное подавление спутниковой навигации во время воздушных тревог. Бескрестнов объяснил, что обычная инерциальная система не способна обеспечить такой результат, поэтому на баллистических ракетах комплекса "Искандер-М" используются специализированные системы коррекции. При пикировании боеголовки встроенная электроника за несколько секунд сканирует местность под собой и мгновенно вносит поправки в траекторию полета.Применение этих технологий уже привело к серьезным повреждениям транспортной инфраструктуры. В минувшие выходные под массированный удар попал Северный мост в Киеве — из шести выпущенных баллистических ракет четыре достигли цели. Ранее, в конце октября, аналогичной атаке подвергся киевский Южный мост, где в результате прилетов было зафиксировано разрушение мостового полотна.О проблемах Киева - в материале Днепр непреодолим: Киев сковал транспортный коллапс из-за кризиса с мостами на сайте Украина.ру.
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новости, киев, днепр, сергей бескрестнов ("флэш"), владимир зеленский, украина.ру
Новости, Киев, Днепр, Сергей Бескрестнов ("Флэш"), Владимир Зеленский, Украина.ру

С точностью до метра: советник Зеленского раскрыл, как ВС РФ крушат киевские мосты вопреки глушилкам

13:34 09.11.2026
 
© РИА Новости . Пресс-служба Минобороны РоссииРакета, выпущенная оперативно-тактическим комплексом "Искандер"
Ракета, выпущенная оперативно-тактическим комплексом Искандер - РИА Новости, 1920, 09.11.2026
© РИА Новости . Пресс-служба Минобороны России
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Российские военные применяют высокотехнологичные оптические и радиолокационные головки самонаведения для достижения максимальной точности при ударах баллистическими ракетами по украинским мостам, заявил советник Владимира Зеленского, специалист по радиотехнологиям Сергей Бескрестнов с позывным "Флэш"
Он признал, что российские ракеты поражают объекты с точностью до метра, несмотря на тотальное подавление спутниковой навигации во время воздушных тревог.
Бескрестнов объяснил, что обычная инерциальная система не способна обеспечить такой результат, поэтому на баллистических ракетах комплекса "Искандер-М" используются специализированные системы коррекции. При пикировании боеголовки встроенная электроника за несколько секунд сканирует местность под собой и мгновенно вносит поправки в траекторию полета.
Применение этих технологий уже привело к серьезным повреждениям транспортной инфраструктуры. В минувшие выходные под массированный удар попал Северный мост в Киеве — из шести выпущенных баллистических ракет четыре достигли цели. Ранее, в конце октября, аналогичной атаке подвергся киевский Южный мост, где в результате прилетов было зафиксировано разрушение мостового полотна.
О проблемах Киева - в материале Днепр непреодолим: Киев сковал транспортный коллапс из-за кризиса с мостами на сайте Украина.ру.
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НовостиКиевДнепрСергей Бескрестнов ("Флэш")Владимир ЗеленскийУкраина.ру
 
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