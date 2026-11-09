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Капкан для ВСУ в Запорожской области: МО РФ объяснило важность освобождения Василькового
Капкан для ВСУ в Запорожской области: МО РФ объяснило важность освобождения Василькового - 09.11.2026 Украина.ру
Капкан для ВСУ в Запорожской области: МО РФ объяснило важность освобождения Василькового
Министерство обороны РФ 9 ноября раскрыло тактические преимущества, которые получили российские подразделения после перехода под контроль населенного пункта Васильковое в Запорожской области
2026-11-09T14:12
2026-11-09T14:12
2026-11-09T14:12
россия
запорожье
запорожская область
вооруженные силы украины
украина.ру
сво
спецоперация
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Освобождение этого села силами группировки войск "Восток" кардинально изменило обстановку на данном участке фронта.Как уточнили в оборонном ведомстве, успех штурмовых отрядов позволил взять в плотный фланговый обхват украинскую группировку, сосредоточенную в районе Барвиновки. Благодаря этому маневру российским бойцам удалось полностью перерезать ключевые маршруты снабжения и заблокировать пути, по которым противник мог перебрасывать свои резервы.Созданные на Запорожском направлении условия не только нарушили логистику украинской армии, но и заложили прочный фундамент для дальнейшего продвижения штурмовых подразделений вперед.О других успехах российских военных - в материале Возвращение "серой зоны": военный эксперт о том, куда ВС РФ ударят после Доброполья на сайте Украина.ру.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
россия, запорожье, запорожская область, вооруженные силы украины, украина.ру, сво, спецоперация
Россия, Запорожье, Запорожская область, Вооруженные силы Украины, Украина.ру, СВО, Спецоперация
Капкан для ВСУ в Запорожской области: МО РФ объяснило важность освобождения Василькового
Министерство обороны РФ 9 ноября раскрыло тактические преимущества, которые получили российские подразделения после перехода под контроль населенного пункта Васильковое в Запорожской области
Освобождение этого села силами группировки войск "Восток" кардинально изменило обстановку на данном участке фронта.
Как уточнили в оборонном ведомстве, успех штурмовых отрядов позволил взять в плотный фланговый обхват украинскую группировку, сосредоточенную в районе Барвиновки. Благодаря этому маневру российским бойцам удалось полностью перерезать ключевые маршруты снабжения и заблокировать пути, по которым противник мог перебрасывать свои резервы.
Созданные на Запорожском направлении условия не только нарушили логистику украинской армии, но и заложили прочный фундамент для дальнейшего продвижения штурмовых подразделений вперед.