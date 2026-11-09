Капкан для ВСУ в Запорожской области: МО РФ объяснило важность освобождения Василькового - 09.11.2026 Украина.ру
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Капкан для ВСУ в Запорожской области: МО РФ объяснило важность освобождения Василькового
Капкан для ВСУ в Запорожской области: МО РФ объяснило важность освобождения Василькового - 09.11.2026 Украина.ру
Капкан для ВСУ в Запорожской области: МО РФ объяснило важность освобождения Василькового
Министерство обороны РФ 9 ноября раскрыло тактические преимущества, которые получили российские подразделения после перехода под контроль населенного пункта Васильковое в Запорожской области
2026-11-09T14:12
2026-11-09T14:12
россия
запорожье
запорожская область
вооруженные силы украины
украина.ру
сво
спецоперация
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Освобождение этого села силами группировки войск "Восток" кардинально изменило обстановку на данном участке фронта.Как уточнили в оборонном ведомстве, успех штурмовых отрядов позволил взять в плотный фланговый обхват украинскую группировку, сосредоточенную в районе Барвиновки. Благодаря этому маневру российским бойцам удалось полностью перерезать ключевые маршруты снабжения и заблокировать пути, по которым противник мог перебрасывать свои резервы.Созданные на Запорожском направлении условия не только нарушили логистику украинской армии, но и заложили прочный фундамент для дальнейшего продвижения штурмовых подразделений вперед.О других успехах российских военных - в материале Возвращение "серой зоны": военный эксперт о том, куда ВС РФ ударят после Доброполья на сайте Украина.ру.
россия
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россия, запорожье, запорожская область, вооруженные силы украины, украина.ру, сво, спецоперация
Россия, Запорожье, Запорожская область, Вооруженные силы Украины, Украина.ру, СВО, Спецоперация

Капкан для ВСУ в Запорожской области: МО РФ объяснило важность освобождения Василькового

14:12 09.11.2026
 
© РИА Новости . Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкМинистерство обороны РФ
Министерство обороны РФ - РИА Новости, 1920, 09.11.2026
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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Министерство обороны РФ 9 ноября раскрыло тактические преимущества, которые получили российские подразделения после перехода под контроль населенного пункта Васильковое в Запорожской области
Освобождение этого села силами группировки войск "Восток" кардинально изменило обстановку на данном участке фронта.
Как уточнили в оборонном ведомстве, успех штурмовых отрядов позволил взять в плотный фланговый обхват украинскую группировку, сосредоточенную в районе Барвиновки. Благодаря этому маневру российским бойцам удалось полностью перерезать ключевые маршруты снабжения и заблокировать пути, по которым противник мог перебрасывать свои резервы.
Созданные на Запорожском направлении условия не только нарушили логистику украинской армии, но и заложили прочный фундамент для дальнейшего продвижения штурмовых подразделений вперед.
О других успехах российских военных - в материале Возвращение "серой зоны": военный эксперт о том, куда ВС РФ ударят после Доброполья на сайте Украина.ру.
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