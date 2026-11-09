https://ukraina.ru/20261109/kapkan-dlya-vsu-v-zaporozhskoy-oblasti-mo-rf-obyasnilo-vazhnost-osvobozhdeniya-vasilkovogo-1084369562.html

Капкан для ВСУ в Запорожской области: МО РФ объяснило важность освобождения Василькового

Капкан для ВСУ в Запорожской области: МО РФ объяснило важность освобождения Василькового - 09.11.2026 Украина.ру

Капкан для ВСУ в Запорожской области: МО РФ объяснило важность освобождения Василькового

Министерство обороны РФ 9 ноября раскрыло тактические преимущества, которые получили российские подразделения после перехода под контроль населенного пункта Васильковое в Запорожской области

2026-11-09T14:12

2026-11-09T14:12

2026-11-09T14:12

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запорожье

запорожская область

вооруженные силы украины

украина.ру

сво

спецоперация

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Освобождение этого села силами группировки войск "Восток" кардинально изменило обстановку на данном участке фронта.Как уточнили в оборонном ведомстве, успех штурмовых отрядов позволил взять в плотный фланговый обхват украинскую группировку, сосредоточенную в районе Барвиновки. Благодаря этому маневру российским бойцам удалось полностью перерезать ключевые маршруты снабжения и заблокировать пути, по которым противник мог перебрасывать свои резервы.Созданные на Запорожском направлении условия не только нарушили логистику украинской армии, но и заложили прочный фундамент для дальнейшего продвижения штурмовых подразделений вперед.О других успехах российских военных - в материале Возвращение "серой зоны": военный эксперт о том, куда ВС РФ ударят после Доброполья на сайте Украина.ру.

россия

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россия, запорожье, запорожская область, вооруженные силы украины, украина.ру, сво, спецоперация