Под Брянском пенсионер погиб, пытаясь разобрать украинский дрон - 09.11.2026 Украина.ру
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Под Брянском пенсионер погиб, пытаясь разобрать украинский дрон
Под Брянском пенсионер погиб, пытаясь разобрать украинский дрон - 09.11.2026 Украина.ру
Под Брянском пенсионер погиб, пытаясь разобрать украинский дрон
В лесу рядом с селом Клюковники Навлинского района Брянской области погиб 70-летний мужчина. По предварительным данным, он пытался разобрать беспилотник и подорвался на нём. Об этом 9 ноября сообщил губернатор региона Егор Ковальчук
2026-11-09T14:22
2026-11-09T14:22
брянская область
юрий ковальчук
сво
спецоперация
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"Если вы обнаружили подозрительный предмет, ни в коем случае не приближайтесь к нему, не трогайте и не пытайтесь переместить", — призвал глава региона.Он предупредил, что попытка самостоятельно обезвредить или переместить такой предмет может привести к гибели.Это не первый трагический инцидент в Брянской области. Ранее Ковальчук сообщал о гибели мужчины в Жуковском районе. По его словам, тот подорвался на неустановленном взрывном устройстве, сброшенном с беспилотника самолётного типа. Об этом стало известно 11 октября.Ранее ПВО отразила массированную атаку ВСУВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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452
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брянская область, юрий ковальчук, сво, спецоперация
Брянская область, Юрий Ковальчук, СВО, Спецоперация

Под Брянском пенсионер погиб, пытаясь разобрать украинский дрон

14:22 09.11.2026
 
© РИА Новости . Павел ЛисицынАвтомобиль скорой медицинской помощи
Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 09.11.2026
© РИА Новости . Павел Лисицын
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В лесу рядом с селом Клюковники Навлинского района Брянской области погиб 70-летний мужчина. По предварительным данным, он пытался разобрать беспилотник и подорвался на нём. Об этом 9 ноября сообщил губернатор региона Егор Ковальчук
"Если вы обнаружили подозрительный предмет, ни в коем случае не приближайтесь к нему, не трогайте и не пытайтесь переместить", — призвал глава региона.
Он предупредил, что попытка самостоятельно обезвредить или переместить такой предмет может привести к гибели.
Это не первый трагический инцидент в Брянской области. Ранее Ковальчук сообщал о гибели мужчины в Жуковском районе. По его словам, тот подорвался на неустановленном взрывном устройстве, сброшенном с беспилотника самолётного типа. Об этом стало известно 11 октября.
Ранее ПВО отразила массированную атаку ВСУ
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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