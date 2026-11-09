https://ukraina.ru/20261109/pod-bryanskom-pensioner-pogib-pytayas-razobrat-ukrainskiy-dron-1084369743.html

Под Брянском пенсионер погиб, пытаясь разобрать украинский дрон

Под Брянском пенсионер погиб, пытаясь разобрать украинский дрон - 09.11.2026 Украина.ру

Под Брянском пенсионер погиб, пытаясь разобрать украинский дрон

В лесу рядом с селом Клюковники Навлинского района Брянской области погиб 70-летний мужчина. По предварительным данным, он пытался разобрать беспилотник и подорвался на нём. Об этом 9 ноября сообщил губернатор региона Егор Ковальчук

2026-11-09T14:22

2026-11-09T14:22

2026-11-09T14:22

брянская область

юрий ковальчук

сво

спецоперация

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"Если вы обнаружили подозрительный предмет, ни в коем случае не приближайтесь к нему, не трогайте и не пытайтесь переместить", — призвал глава региона.Он предупредил, что попытка самостоятельно обезвредить или переместить такой предмет может привести к гибели.Это не первый трагический инцидент в Брянской области. Ранее Ковальчук сообщал о гибели мужчины в Жуковском районе. По его словам, тот подорвался на неустановленном взрывном устройстве, сброшенном с беспилотника самолётного типа. Об этом стало известно 11 октября.Ранее ПВО отразила массированную атаку ВСУВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

брянская область

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2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

брянская область, юрий ковальчук, сво, спецоперация