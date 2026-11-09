Под Брянском пенсионер погиб, пытаясь разобрать украинский дрон
В лесу рядом с селом Клюковники Навлинского района Брянской области погиб 70-летний мужчина. По предварительным данным, он пытался разобрать беспилотник и подорвался на нём. Об этом 9 ноября сообщил губернатор региона Егор Ковальчук
"Если вы обнаружили подозрительный предмет, ни в коем случае не приближайтесь к нему, не трогайте и не пытайтесь переместить", — призвал глава региона.
Он предупредил, что попытка самостоятельно обезвредить или переместить такой предмет может привести к гибели.
Это не первый трагический инцидент в Брянской области. Ранее Ковальчук сообщал о гибели мужчины в Жуковском районе. По его словам, тот подорвался на неустановленном взрывном устройстве, сброшенном с беспилотника самолётного типа. Об этом стало известно 11 октября.
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