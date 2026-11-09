Европа собирается пролезть на переговоры в Абу-Даби - 09.11.2026 Украина.ру
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Европа собирается пролезть на переговоры в Абу-Даби
Европа собирается пролезть на переговоры в Абу-Даби - 09.11.2026 Украина.ру
Европа собирается пролезть на переговоры в Абу-Даби
Европа не оставляет попыток втиснуться в переговоры по Украине в Абу-Даби — теперь уже через советников по нацбезопасности. Как пишет Financial Times, в отдельных сегментах встречи 10–11 ноября собираются участвовать советники по нацбезопасности Франции, Германии и Великобритании, а также главы аппаратов председателя Еврокомиссии и генсека НАТО
2026-11-09T13:33
2026-11-09T13:33
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По данным издания, европейцы зашевелились после заявлений президента США Дональда Трампа и его зятя Джареда Кушнера о том, что европейская система безопасности может стать частью сделки по Украине. При этом два чиновника признались: новую архитектуру безопасности с европейскими столицами никто заранее не обсуждал."Европейские правительства настаивают на том, что любые дискуссии по вопросам европейской безопасности за пределами вопроса Украины должны проводиться только после мирных переговоров с Киевом, а не одновременно с ними", — приводит FT слова источников.Кроме того, в европейских столицах, по данным газеты, считают неприемлемым, чтобы Россия имела право голоса по вопросам размещения войск НАТО или систем вооружений в Восточной Европе. Источники FT также утверждают, что целью участия европейцев в Абу-Даби является "срыв попыток России использовать переговоры под руководством США для пересмотра архитектуры безопасности Европы". Вот только детального плана переговоров пока нет — как и единой позиции самих европейцев.Заявления европейцев выглядят особенно странно на фоне того, что 9 ноября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков и вовсе захлопнул дверь перед Европой. Подробнее – в материале Песков заявил, что переговоры в Абу-Даби пройдут без европейцевВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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новости, украина, россия, европа, дмитрий песков, нато, financial times, джаред кушнер, дональд трамп, еврокомиссия
Новости, Украина, Россия, Европа, Дмитрий Песков, НАТО, Financial Times, Джаред Кушнер, Дональд Трамп, Еврокомиссия

Европа собирается пролезть на переговоры в Абу-Даби

13:33 09.11.2026
 
© РИА Новости . Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкАбу-Даби накануне трехсторонних переговорах России, США и Украины
Абу-Даби накануне трехсторонних переговорах России, США и Украины - РИА Новости, 1920, 09.11.2026
© РИА Новости . Григорий Сысоев
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Европа не оставляет попыток втиснуться в переговоры по Украине в Абу-Даби — теперь уже через советников по нацбезопасности. Как пишет Financial Times, в отдельных сегментах встречи 10–11 ноября собираются участвовать советники по нацбезопасности Франции, Германии и Великобритании, а также главы аппаратов председателя Еврокомиссии и генсека НАТО
По данным издания, европейцы зашевелились после заявлений президента США Дональда Трампа и его зятя Джареда Кушнера о том, что европейская система безопасности может стать частью сделки по Украине. При этом два чиновника признались: новую архитектуру безопасности с европейскими столицами никто заранее не обсуждал.
"Европейские правительства настаивают на том, что любые дискуссии по вопросам европейской безопасности за пределами вопроса Украины должны проводиться только после мирных переговоров с Киевом, а не одновременно с ними", — приводит FT слова источников.
Кроме того, в европейских столицах, по данным газеты, считают неприемлемым, чтобы Россия имела право голоса по вопросам размещения войск НАТО или систем вооружений в Восточной Европе.
Источники FT также утверждают, что целью участия европейцев в Абу-Даби является "срыв попыток России использовать переговоры под руководством США для пересмотра архитектуры безопасности Европы". Вот только детального плана переговоров пока нет — как и единой позиции самих европейцев.
Заявления европейцев выглядят особенно странно на фоне того, что 9 ноября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков и вовсе захлопнул дверь перед Европой. Подробнее – в материале Песков заявил, что переговоры в Абу-Даби пройдут без европейцев
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