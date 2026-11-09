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Европа собирается пролезть на переговоры в Абу-Даби
Европа собирается пролезть на переговоры в Абу-Даби - 09.11.2026 Украина.ру
Европа собирается пролезть на переговоры в Абу-Даби
Европа не оставляет попыток втиснуться в переговоры по Украине в Абу-Даби — теперь уже через советников по нацбезопасности. Как пишет Financial Times, в отдельных сегментах встречи 10–11 ноября собираются участвовать советники по нацбезопасности Франции, Германии и Великобритании, а также главы аппаратов председателя Еврокомиссии и генсека НАТО
2026-11-09T13:33
2026-11-09T13:33
2026-11-09T13:33
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По данным издания, европейцы зашевелились после заявлений президента США Дональда Трампа и его зятя Джареда Кушнера о том, что европейская система безопасности может стать частью сделки по Украине. При этом два чиновника признались: новую архитектуру безопасности с европейскими столицами никто заранее не обсуждал."Европейские правительства настаивают на том, что любые дискуссии по вопросам европейской безопасности за пределами вопроса Украины должны проводиться только после мирных переговоров с Киевом, а не одновременно с ними", — приводит FT слова источников.Кроме того, в европейских столицах, по данным газеты, считают неприемлемым, чтобы Россия имела право голоса по вопросам размещения войск НАТО или систем вооружений в Восточной Европе. Источники FT также утверждают, что целью участия европейцев в Абу-Даби является "срыв попыток России использовать переговоры под руководством США для пересмотра архитектуры безопасности Европы". Вот только детального плана переговоров пока нет — как и единой позиции самих европейцев.Заявления европейцев выглядят особенно странно на фоне того, что 9 ноября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков и вовсе захлопнул дверь перед Европой. Подробнее – в материале Песков заявил, что переговоры в Абу-Даби пройдут без европейцевВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, россия, европа, дмитрий песков, нато, financial times, джаред кушнер, дональд трамп, еврокомиссия
Новости, Украина, Россия, Европа, Дмитрий Песков, НАТО, Financial Times, Джаред Кушнер, Дональд Трамп, Еврокомиссия
Европа собирается пролезть на переговоры в Абу-Даби
Европа не оставляет попыток втиснуться в переговоры по Украине в Абу-Даби — теперь уже через советников по нацбезопасности. Как пишет Financial Times, в отдельных сегментах встречи 10–11 ноября собираются участвовать советники по нацбезопасности Франции, Германии и Великобритании, а также главы аппаратов председателя Еврокомиссии и генсека НАТО
По данным издания, европейцы зашевелились после заявлений президента США Дональда Трампа и его зятя Джареда Кушнера о том, что европейская система безопасности может стать частью сделки по Украине. При этом два чиновника признались: новую архитектуру безопасности с европейскими столицами никто заранее не обсуждал.
"Европейские правительства настаивают на том, что любые дискуссии по вопросам европейской безопасности за пределами вопроса Украины должны проводиться только после мирных переговоров с Киевом, а не одновременно с ними", — приводит FT слова источников.
Кроме того, в европейских столицах, по данным газеты, считают неприемлемым, чтобы Россия имела право голоса по вопросам размещения войск НАТО или систем вооружений в Восточной Европе.
Источники FT также утверждают, что целью участия европейцев в Абу-Даби является "срыв попыток России использовать переговоры под руководством США для пересмотра архитектуры безопасности Европы". Вот только детального плана переговоров пока нет — как и единой позиции самих европейцев.
Заявления европейцев выглядят особенно странно на фоне того, что 9 ноября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков и вовсе захлопнул дверь перед Европой. Подробнее – в материале Песков заявил, что переговоры в Абу-Даби пройдут без европейцев Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.