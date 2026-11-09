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Песков заявил, что переговоры в Абу-Даби пройдут без европейцев
Песков заявил, что переговоры в Абу-Даби пройдут без европейцев - 09.11.2026 Украина.ру
Песков заявил, что переговоры в Абу-Даби пройдут без европейцев
Переговоры России, США и Украины в Абу-Даби будут трёхсторонними — представителей Европы на них не будет. Об этом 9 ноября заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
2026-11-09T13:00
2026-11-09T13:00
2026-11-09T13:00
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"То, что будет происходить в Абу-Даби в предстоящие дни – это трёхсторонние переговоры между Россией, Украиной при посредничестве Соединённых Штатов Америки. Что касается присутствия европейцев, вы знаете, что есть свои каналы общения у американцев с европейцами, у украинцев с европейцами. И уже они, по всей видимости, выстраивают свой механизм координации. Но ещё раз повторяю, речь идёт о трёхсторонних переговорах", — подчеркнул Песков.Заявление Пескова прозвучало на фоне попыток Европы втиснуться в процесс. Ранее глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро с пафосом сообщал, что Европа примет участие в переговорах в Абу-Даби. Правда, уточнить, кто именно будет представлять Париж, министр так и не смог. Теперь же в Кремле прямо дали понять: Европа остаётся за бортом, а все вопросы решают Москва, Вашингтон и Киев.Отдельно Песков прокомментировал вопрос о "несколько иной форме Украины", переадресовав его президенту США Дональду Трампу."Что касается формы Украины, то с точки зрения географии это уже другая страна. Реалии на земле очевидны, и вряд ли их кто-то может отрицать", — отметил пресс-секретарь. Таким образом, в Кремле фактически подтвердили: территориальные изменения — свершившийся факт, и обсуждать их с Европой никто не намерен.Кроме того, Песков сообщил, что Москва, Вашингтон и Пекин обмениваются мнениями по повестке предстоящих трёхсторонних переговоров в Шэньчжэне. "Могут быть самые разные вопросы. Встреча в любом случае будет интересна. И, конечно же, она будет притягивать к себе внимание всех в мире", — пояснил он.Подробнее – в материале Франция рвется за стол переговоров в Абу-Даби, но Европу там никто не ждёт. Итоги 8 ноябряВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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новости, европа, россия, дмитрий песков, мид, дональд трамп, украина
Песков заявил, что переговоры в Абу-Даби пройдут без европейцев
Переговоры России, США и Украины в Абу-Даби будут трёхсторонними — представителей Европы на них не будет. Об этом 9 ноября заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
"То, что будет происходить в Абу-Даби в предстоящие дни – это трёхсторонние переговоры между Россией, Украиной при посредничестве Соединённых Штатов Америки. Что касается присутствия европейцев, вы знаете, что есть свои каналы общения у американцев с европейцами, у украинцев с европейцами. И уже они, по всей видимости, выстраивают свой механизм координации. Но ещё раз повторяю, речь идёт о трёхсторонних переговорах", — подчеркнул Песков.
Заявление Пескова прозвучало на фоне попыток Европы втиснуться в процесс. Ранее глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро с пафосом сообщал, что Европа примет участие в переговорах в Абу-Даби. Правда, уточнить, кто именно будет представлять Париж, министр так и не смог. Теперь же в Кремле прямо дали понять: Европа остаётся за бортом, а все вопросы решают Москва, Вашингтон и Киев.
Отдельно Песков прокомментировал вопрос о "несколько иной форме Украины", переадресовав его президенту США Дональду Трампу.
"Что касается формы Украины, то с точки зрения географии это уже другая страна. Реалии на земле очевидны, и вряд ли их кто-то может отрицать", — отметил пресс-секретарь.
Таким образом, в Кремле фактически подтвердили: территориальные изменения — свершившийся факт, и обсуждать их с Европой никто не намерен.
Кроме того, Песков сообщил, что Москва, Вашингтон и Пекин обмениваются мнениями по повестке предстоящих трёхсторонних переговоров в Шэньчжэне.
"Могут быть самые разные вопросы. Встреча в любом случае будет интересна. И, конечно же, она будет притягивать к себе внимание всех в мире", — пояснил он.
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