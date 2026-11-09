"Нас затронула война": супруга посла Украины сбежала, завидев россиянку - 09.11.2026 Украина.ру
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"Нас затронула война": супруга посла Украины сбежала, завидев россиянку
"Нас затронула война": супруга посла Украины сбежала, завидев россиянку - 09.11.2026 Украина.ру
"Нас затронула война": супруга посла Украины сбежала, завидев россиянку
Украинская дипломатия добралась до женского клуба в Канберре и даже там нашла “нетерпимость". Жена посла Украины в Австралии Лиана Мирошниченко покинула Международный женский клуб столицы после того, как в него приняли супругу российского дипломата Ирину Петракову
2026-11-09T13:35
2026-11-09T13:35
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Когда президент клуба Сэнди Кейн назвала эту выходку "нетерпимостью", посол Украины в Австралии Василий Мирошниченко разразился гневным постом в своих соцсетях. Он заявил, что его супруга стала далеко не единственной, кто принял такое “волевое” решение.По словам Мирошниченко, после того, как Петракову приняли в клуб, трое представительниц дипломатического сообщества — супруги послов Украины, Италии и Эстонии — в знак протеста вышли из него.Уже позднее, на недавнем ежегодном собрании, Кейн назвала трех женщин "нетерпимыми людьми". Мирошниченко возмутился: отказ общаться с представительницей России, "ведущей войну против Украины", нетерпимостью, по его мнению, называть категорически нельзя.Мирошниченко заявил, что такой шаг является “вопросом совести, достоинства и солидарности с жертвами агрессии". Он добавил, что полностью поддерживает супругу в ее взглядах: вступление Петраковой в клуб возмущает его не меньше на фоне "чрезвычайной солидарности и поддержки", которую Австралия проявляет Украине."Такое пренебрежительное отношение президента клуба к личной боли и принципиальной позиции людей, которых эта война напрямую затронула, вызывает глубокое разочарование", — заявил посол.После того, как скандал привлек внимание СМИ, в сети тут же отметили, что супруги далеко не те люди, которых "война затронула напрямую". Истории, когда украинские власти, пытаются вызвать к себе жалость, сравнивая себя с простыми гражданами не новы. Так, например, слезливые слова Зеленского о детях взбесили украинцев.Между тем практика демонстративно отказываться от совместного присутствия с россиянами давно стала для Украины системной. В марте 2022 года дипломаты десятков стран синхронно покинули зал во время выступления Сергея Лаврова на Совете ООН по правам человека в Женеве — украинская делегация шла в первых рядах. Аналогичный случай повторился на министерской встрече G20 в Вашингтоне. В апреле 2022 года представители Украины, США, Великобритании, Канады и Франции вышли из зала, как только слово перешло к министру финансов РФ Антону Силуанову. На саммите АТЭС в Бангкоке наблюдалась та же картина: представители пяти государств покинули зал во время доклада министра экономического развития Максима Решетникова. А в ноябре 2023 года главы МИД Украины, Польши, Эстонии, Латвии и Литвы бойкотировали министерскую встречу ОБСЕ в Скопье из-за присутствия на ней российской делегации. Такой наглости украинских властей, предложили комментаторы, научил сам Владимир Зеленский, который совсем недавно сам попал в несколько скандалов из-за своего "хамоватого поведения". Подробности в публикации Что будет дальше? Наглость Зеленского оттолкнула от Киева уже двух союзников.
https://ukraina.ru/20261022/gopnik-v-politike-goblin-pripechatal-zelenskogo-1083990868.html
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Новости, Украина, Австралия, Италия, Россия, СВО, Эстония, Владимир Зеленский, АТЭС, ОБСЕ, ООН

"Нас затронула война": супруга посла Украины сбежала, завидев россиянку

13:35 09.11.2026
 
© Instagram* (*деятельность Meta по реализации Instagram запрещена в России как экстремистская) / wonder.ukraine_
- РИА Новости, 1920, 09.11.2026
© Instagram* (*деятельность Meta по реализации Instagram запрещена в России как экстремистская) / wonder.ukraine_
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Украинская дипломатия добралась до женского клуба в Канберре и даже там нашла “нетерпимость". Жена посла Украины в Австралии Лиана Мирошниченко покинула Международный женский клуб столицы после того, как в него приняли супругу российского дипломата Ирину Петракову
Когда президент клуба Сэнди Кейн назвала эту выходку "нетерпимостью", посол Украины в Австралии Василий Мирошниченко разразился гневным постом в своих соцсетях. Он заявил, что его супруга стала далеко не единственной, кто принял такое “волевое” решение.
По словам Мирошниченко, после того, как Петракову приняли в клуб, трое представительниц дипломатического сообщества — супруги послов Украины, Италии и Эстонии — в знак протеста вышли из него.
Уже позднее, на недавнем ежегодном собрании, Кейн назвала трех женщин "нетерпимыми людьми". Мирошниченко возмутился: отказ общаться с представительницей России, "ведущей войну против Украины", нетерпимостью, по его мнению, называть категорически нельзя.
Мирошниченко заявил, что такой шаг является “вопросом совести, достоинства и солидарности с жертвами агрессии". Он добавил, что полностью поддерживает супругу в ее взглядах: вступление Петраковой в клуб возмущает его не меньше на фоне "чрезвычайной солидарности и поддержки", которую Австралия проявляет Украине.
"Такое пренебрежительное отношение президента клуба к личной боли и принципиальной позиции людей, которых эта война напрямую затронула, вызывает глубокое разочарование", — заявил посол.
После того, как скандал привлек внимание СМИ, в сети тут же отметили, что супруги далеко не те люди, которых "война затронула напрямую". Истории, когда украинские власти, пытаются вызвать к себе жалость, сравнивая себя с простыми гражданами не новы. Так, например, слезливые слова Зеленского о детях взбесили украинцев.
- РИА Новости, 1920, 22.10.2026
22 октября, 12:05
"Гопник в политике": Гоблин припечатал ЗеленскогоРоссийский блогер и переводчик Дмитрий Пучков, известный под псевдонимом Гоблин, не стал церемониться в оценке внешнеполитического стиля Владимира Зеленского. В эфире радиостанции Sputnik он назвал поведение главы киевского режима в отношении Запада откровенно наглым
Между тем практика демонстративно отказываться от совместного присутствия с россиянами давно стала для Украины системной. В марте 2022 года дипломаты десятков стран синхронно покинули зал во время выступления Сергея Лаврова на Совете ООН по правам человека в Женеве — украинская делегация шла в первых рядах.
Аналогичный случай повторился на министерской встрече G20 в Вашингтоне. В апреле 2022 года представители Украины, США, Великобритании, Канады и Франции вышли из зала, как только слово перешло к министру финансов РФ Антону Силуанову.
На саммите АТЭС в Бангкоке наблюдалась та же картина: представители пяти государств покинули зал во время доклада министра экономического развития Максима Решетникова. А в ноябре 2023 года главы МИД Украины, Польши, Эстонии, Латвии и Литвы бойкотировали министерскую встречу ОБСЕ в Скопье из-за присутствия на ней российской делегации.
Такой наглости украинских властей, предложили комментаторы, научил сам Владимир Зеленский, который совсем недавно сам попал в несколько скандалов из-за своего "хамоватого поведения". Подробности в публикации Что будет дальше? Наглость Зеленского оттолкнула от Киева уже двух союзников.
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