"Победа обойдётся дороже": Германия раскрыла астрономическую сумму помощи Украине - 09.11.2026 Украина.ру
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"Победа обойдётся дороже": Германия раскрыла астрономическую сумму помощи Украине
"Победа обойдётся дороже": Германия раскрыла астрономическую сумму помощи Украине - 09.11.2026 Украина.ру
"Победа обойдётся дороже": Германия раскрыла астрономическую сумму помощи Украине
Федеральное правительство Германии раскрыло полный объём средств, направленных на поддержку Украины, — почти €101 млрд. Об этом 9 ноября сообщили немецкие СМИ со ссылкой на письменный ответ правительства ФРГ на депутатский запрос партии "Альтернатива для Германии"
2026-11-09T12:52
2026-11-09T12:52
новости
украина
берлин
германия
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По данным кабмина, с начала специальной военной операции Берлин предоставил киевскому режиму более €43,3 млрд гражданской помощи, а также выделил или предусмотрел на последующие годы около €57,6 млрд военной поддержки — всего около €100,9 млрд по состоянию на 30 июня 2026 года.При этом, как подчёркивается в документе, федеральное правительство не выявило существенных недостатков в использовании этих средств. В правительственную статистику включена и помощь гражданам Украины, находящимся в Германии.Отдельно правительство сообщило, что в 2024–2025 годах Германия выступала партнёром по реализации проектов закупок для Украины за счёт сверхприбылей от замороженных активов Центробанка РФ. В ответе также разъясняется, что закупки вооружений и оборудования осуществляются в соответствии с официально подтверждёнными и приоритетными потребностями украинской стороны.Больше событий представлено в ежедневном обзоре Переговорщики от Киева, налёт на Ленобласть. Хроника событий на утро 9 ноября
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Новости, Украина, Берлин, Германия

"Победа обойдётся дороже": Германия раскрыла астрономическую сумму помощи Украине

12:52 09.11.2026
 
© РИА Новости . Игорь Зарембо / Перейти в фотобанкФлаг Германии у здания Рейхстага в Берлине
Флаг Германии у здания Рейхстага в Берлине - РИА Новости, 1920, 09.11.2026
© РИА Новости . Игорь Зарембо
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Федеральное правительство Германии раскрыло полный объём средств, направленных на поддержку Украины, — почти €101 млрд. Об этом 9 ноября сообщили немецкие СМИ со ссылкой на письменный ответ правительства ФРГ на депутатский запрос партии "Альтернатива для Германии"
По данным кабмина, с начала специальной военной операции Берлин предоставил киевскому режиму более €43,3 млрд гражданской помощи, а также выделил или предусмотрел на последующие годы около €57,6 млрд военной поддержки — всего около €100,9 млрд по состоянию на 30 июня 2026 года.
При этом, как подчёркивается в документе, федеральное правительство не выявило существенных недостатков в использовании этих средств. В правительственную статистику включена и помощь гражданам Украины, находящимся в Германии.
Отдельно правительство сообщило, что в 2024–2025 годах Германия выступала партнёром по реализации проектов закупок для Украины за счёт сверхприбылей от замороженных активов Центробанка РФ.
В ответе также разъясняется, что закупки вооружений и оборудования осуществляются в соответствии с официально подтверждёнными и приоритетными потребностями украинской стороны.
Больше событий представлено в ежедневном обзоре Переговорщики от Киева, налёт на Ленобласть. Хроника событий на утро 9 ноября
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