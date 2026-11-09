https://ukraina.ru/20261109/pobeda-oboydtsya-dorozhe-germaniya-raskryla-astronomicheskuyu-summu-pomoschi-ukraine--1084367265.html

"Победа обойдётся дороже": Германия раскрыла астрономическую сумму помощи Украине

"Победа обойдётся дороже": Германия раскрыла астрономическую сумму помощи Украине - 09.11.2026 Украина.ру

"Победа обойдётся дороже": Германия раскрыла астрономическую сумму помощи Украине

Федеральное правительство Германии раскрыло полный объём средств, направленных на поддержку Украины, — почти €101 млрд. Об этом 9 ноября сообщили немецкие СМИ со ссылкой на письменный ответ правительства ФРГ на депутатский запрос партии "Альтернатива для Германии"

2026-11-09T12:52

2026-11-09T12:52

2026-11-09T12:52

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По данным кабмина, с начала специальной военной операции Берлин предоставил киевскому режиму более €43,3 млрд гражданской помощи, а также выделил или предусмотрел на последующие годы около €57,6 млрд военной поддержки — всего около €100,9 млрд по состоянию на 30 июня 2026 года.При этом, как подчёркивается в документе, федеральное правительство не выявило существенных недостатков в использовании этих средств. В правительственную статистику включена и помощь гражданам Украины, находящимся в Германии.Отдельно правительство сообщило, что в 2024–2025 годах Германия выступала партнёром по реализации проектов закупок для Украины за счёт сверхприбылей от замороженных активов Центробанка РФ. В ответе также разъясняется, что закупки вооружений и оборудования осуществляются в соответствии с официально подтверждёнными и приоритетными потребностями украинской стороны.Больше событий представлено в ежедневном обзоре Переговорщики от Киева, налёт на Ленобласть. Хроника событий на утро 9 ноября

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новости, украина, берлин, германия