https://ukraina.ru/20240419/1054604275.html

Ядерный тупик. Здравый смысл на Ближнем Востоке живет на ракетах

Ядерный тупик. Здравый смысл на Ближнем Востоке живет на ракетах - 19.04.2024 Украина.ру

Ядерный тупик. Здравый смысл на Ближнем Востоке живет на ракетах

Пятница, 19 апреля 2024 года, началась с тревожного сообщения, что Израиль нанес-таки свой удар по Ирану. Иранское информагентство Fars сообщило, что произошёл взрыв в провинции Исфахан неподалеку от города Кехджаваристана, где находится аэропорт и 8-я база "Шекари" ВВС этой страны

2024-04-19T15:15

2024-04-19T15:15

2024-04-19T15:15

эксклюзив

израиль

иран

ближний восток

украина

владимир путин

сирия

сми

эбрахим (ибрахим) раиси

биньямин нетаньяху

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/04/13/1054605002_0:0:1024:576_1920x0_80_0_0_e34223e671a0019d22dc7282f0209409.jpg

По данным ABC News, так Израиль мог ответить на ответ Ирана, который, в свою очередь, 14 апреля массированным ударом ракет и беспилотников ответил за уничтожение Израилем иранского консульства в Сирии 1 апреля.Тревога оказалась ложной. Как потом оперативно сообщил Reuters неназванный иранский чиновник, никакого израильского удара не было ─ просто сработали иранские системы ПВО. Другой иранский правительственный чиновник, правда, заявил AFP, что объекты на территории страны все же могли быть атакованы дронами. Но и эта информация не подтвердилась, что, конечно, не может не радовать. Потому что в прежние дни военные Израиля и Ирана обменялись воинственными заявлениями, фактически обязавшись опять схлестнуться в ракетно-дроновых ударах. Например, по данным Bloomberg, израильские власти накануне предупредили США, что они планируют атаку на Иран в ближайшие 24–48 часов.А 16 апреля сего года газета Jerusalem Post со ссылкой на свои источники рассказала, что Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) определилась, как ответит на атаку Ирана, и нерешенным остался лишь вопрос по срокам."ЦАХАЛ решила, как она нанесет ответный удар по Ирану и его союзникам, но еще не определилась со сроками... Поскольку сроки все еще могут поменяться, а также в связи со всеми необходимыми сложными приготовлениями, текущее решение может измениться", — сказано в газете.Другие израильские и мировые СМИ утверждали: Израиль ударит по ядерным объектам Ирана. В ответ командующий подразделениями Корпуса стражей исламской революции (КСИР) по обеспечению безопасности иранских ядерных объектов Ахмад Хакталаб заявил, что Иран ответит зеркально."Если Израиль захочет принять меры против наших ядерных объектов, он обязательно столкнется с нашим ответом — Израиль и его ядерные объекты будут атакованы. ...Ядерные объекты Израиля выявлены, необходимая информация обо всех целях находится в нашем распоряжении, и чтобы отреагировать на их возможные агрессивные действия, наши руки находятся уже на спусковом крючке запуска мощных ракет для уничтожения выявленных целей", - сказал иранский военный.Более того, бригадный генерал Хакталаб предупредил, что после нападения Израиля Иран, который до этого публично заявлял, что он не намерен создавать ядерное оружие, а развитие атомной энергии носит исключительно мирный характер, может пересмотреть свою ядерную доктрину. А в подтверждение серьезности своих намерений Иран разместил в центре Тегерана, своей столицы, огромный баннер с издевательской надписью на персидском языке "Израиль слабее паутины".Однако стороны пока воздерживаются от новых столкновений, предпочитая "рубиться" словами и вполне мирными поступками. К примеру, по информации газеты The Wall Street Journal, Иран выводит из Сирии часть офицеров КСИР (высокопоставленных военных советников) из-за возможного удара Израиля. Однако офицеры среднего звена остаются в Сирии ─ просто меняют место дислокации.Газета The New York Times, в свою очередь, сообщила, что после разговора с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху с президентом США Джо Байденом Израиль передумал наносить ответный удар по Ирану. Однако прошла информация, что, по словам главы израильского оборонного ведомства Бени Ганца, Тель-Авив намерен создать региональную коалицию против угрозы, исходящей со стороны Ирана.Это выглядит по меньшей мере странно и вызывает главный вопрос: с кем коалиция? В противостоянии Израиля с Ираном сторону Тель-Авива приняла только Иордания: ее ВВС помогали отражать иранскую атаку 14 апреля. А так о своем нейтралитете в конфликте заявили Египет, Саудовская Аравия, ОАЭ. А Турция, Сирия, йеменские хуситы и ливанская Хезболла встали на сторону Ирана. В частности, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обвинил Израиль в попытке разжечь новый региональный конфликт на Ближнем Востоке и раскритиковал Запад за осуждение атаки Ирана."Нетаньяху и руководство страны несут полную ответственность за эскалацию напряженности на Ближнем Востоке. Израиль пытается спровоцировать региональный конфликт, а его нападение на посольство Ирана в Дамаске стало последней каплей", -- сказал Эрдоган.Постоянное представительство Ирана при ООН высказало официальную позицию страны: атака на Израиль является правом государства на самооборону после израильских ударов по консульству Ирана в Сирии, где погибли два генерала КСИР и пять сопровождавших их офицеров.Такую относительную взаимную сдержанность приветствовали в мире все – от ООН до США, стран коллективного Запада и Глобального юга, России, Китая. И у этой сдержанности и положительного отношения к ней есть свои веские причины. Первая, конечно же, геополитическая: не так и важно, если ли у Ирана ядерное оружие или нет, взаимные удары двух стран по ядерным объектам могут вызвать не только локальную ядерную катастрофу, но и глобальную Третью мировую войну. Тоже ядерную. А это чревато концом всего человечества.Есть чисто энергетические причины. Ближний Восток, Иран, Саудовская Аравия и монархии Персидского залива – это кладовые нефти и газа. И война в этом регионе может вызвать не только перебои с углеводородами, но и повышение цен на энергоносители, которое усугубит и ускорит приближающийся мировой кризис. В США, к примеру, происходящее способно спутать всю внутриполитическую борьбу на президентских выборах между республиканцами демократами ─ повышение цен на топливо способно привести к самому непредсказуемому политическому результату и окончательно деморализовать и дезорганизовать государственный организм мирового гегемона. Он и сейчас, что называется, на ладан дышит и работает с большими перебоями.И точно так же Китай, чья экономика, находясь в предстагнационном состоянии, может ускорить падение на дно без дешевой и обильной иранской нефти, если Тегеран втянется в войну, а его инфраструктура загнется под израильскими ударами.Могут возникнуть и серьезные логистические проблемы на мировых и региональных транспортных маршрутах. Например, война в Ирана однозначно прервет Международный транспортный коридор (МТК) "Север-Юг", идущий из Европы и России прямо в Индийский океан. И точно так же будут созданы проблемы для Срединного (Среднего) транспортного коридора (Транскаспийский международный транспортный маршрут -- TRACECA), в обход России через Турцию связывающего Китай с Европой. А также для морской и южной ветвей логистической системы "Один пояс – один путь" (ОПОП).Если хуситы из йеменской "Аснараллы", прокси-силы Ирана, прочно перекрыли Баб-эль-Мандебский пролив, выведя из торговой игры поддерживающего Израиль коллективного Запада Суэцкий канал, то в случае войны уже сам Иран перекроет все транспортные поставки через Ормузский пролив между Персидским и Оманским заливами.Но, пожалуй, самой главной причиной является военная. Израильская атака на консульство Ирана в Сирии, а потом и иранский налет на Израиль 14 апреля стали разведкой боем и пробным шаром, проверкой на прочность военного потенциала Земли Обетованной. И Израиль прошел этот экзамен в лучшем случае на троечку, если вообще не на двойку.По словам экс-советника Генштаба ЦАХАЛ по финансам бригадного генерала запаса Рама Аминаха, сказанных изданию Ynet, отражение иранской атаки в ночь на 14 апреля обошлось стране примерно в 4–5 млрд шекелей (1–1,3 млрд долл). А ликвидация одной баллистической ракеты, сказал генерал, оценивается примерно в 3,5 млн. долл, а крылатой – в 1 млн. Ирану же вся атака обошлась миллионов в сто.При этом представитель ЦАХАЛ Даниэль Хагари сообщил, что израильская система ПВО перехватила 99% целей из 170 беспилотников, 30 крылатых ракет и более 120 баллистических ракет, запущенных Ираном по Израилю. Согласно заявлениям иранского гостелевидения, КСИР для удара по Израилю задействовал беспилотники Shahed-136, баллистические ракеты "земля-земля" "Имад" (крупнейшие баллистические ракеты дальнего действия), а также свыше 30 крылатых ракет "Павех" семейства "Сомар". Другие спецы утверждают, что Иран бил и гиперзвуковыми ракетами "Фаттах" и "Фаттах-2".ЦАХАЛ, ясное дело, никто не поверил. И уже не поверит. Потому что за 20 предыдущих лет Иран основательно подготовился к войне с Израилем. И смог это показать 14 апреля.Причем глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан в тот же день довольно издевательски заявил, что удар по Израилю носил ограниченный характер. Потому что Тегеран-де не атаковал гражданских лиц. Но обязательно ударит по базам США в регионе, если Вашингтон будет помогать Тель-Авиву.А вот глава иранской службы безопасности Аболфазл Амуи сообщил, что Тегеран уже "готов использовать оружие, которое никогда раньше не применялось". И западные специалисты уже составили примерную карту того, чем располагает Иран по мощности и дальности применения.Как видим, многое у Ирана есть. И многое он может пустить в ход.Но вот что примечательно: после удара Израиля по иранскому консульству в Дамаске и ответных мер Тегерана президент Ирана Эбрахим Раиси позвонил президенту России Владимиру Путину, и главы государств обсудили обстановку на Ближнем Востоке. Причем Путин выразил надежду, что все стороны проявят разумную сдержанность и не допустят нового витка конфронтации. А Раиси заявил, что действия Ирана были вынужденными и носили ограниченный характер. Он подчеркнул незаинтересованность в дальнейшей эскалации.Об Украине стороны не говорили. Но как показывают характеристики иранского вооружения, на месте агрессивного неонацистского режима в Киеве не стоит так уж сильно поддерживать коллективный Запада в произраильских нападках на Иран. Многое из Ирана запросто долетает до Украины, если что…

https://ukraina.ru/20190305/1022896521.html

https://ukraina.ru/20240418/1054579332.html

https://ukraina.ru/20240415/1054520955.html

израиль

иран

ближний восток

украина

сирия

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Владимир Скачко https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/14/1038896702_346:0:900:554_100x100_80_0_0_24138653d035966949c638e79113075c.jpg

Владимир Скачко https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/14/1038896702_346:0:900:554_100x100_80_0_0_24138653d035966949c638e79113075c.jpg

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Владимир Скачко https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/14/1038896702_346:0:900:554_100x100_80_0_0_24138653d035966949c638e79113075c.jpg

эксклюзив, израиль, иран, ближний восток, украина, владимир путин, сирия, сми, эбрахим (ибрахим) раиси, биньямин нетаньяху, эрдоган, оон, владимир скачко