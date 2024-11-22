https://ukraina.ru/20241122/1059103914.html

Поликарпов: посреди холодной зимы на Украину "придет Рагнарек", но элита обогреет свои семьи на виллах

Поликарпов: посреди холодной зимы на Украину "придет Рагнарек", но элита обогреет свои семьи на виллах - 22.11.2024 Украина.ру

Поликарпов: посреди холодной зимы на Украину "придет Рагнарек", но элита обогреет свои семьи на виллах

Жилые дома будут замерзать, но украинская элита обогреет семьи на виллах. Вероятность бабьего бунта есть, но процесс пока не принял системный характер. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру участник войны в Югославии, историк, автор книг о русских добровольцах на Балканах и в Донбассе, а также об истории наемников и ЧВК Михаил Поликарпов

2024-11-22T06:15

2024-11-22T06:15

2024-11-22T06:15

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Когда два года назад Россия начала наносить удары по энергетическим объектам противника, неожиданно оказалось, что энергетика Украины гораздо более устойчива, чем мы на это рассчитывали, рассказал эксперт.То есть тут не совсем понятно, ставят ли удары по энергетике Украины своей целью погасить ее полностью или это только политический ход. А когда не совсем понятно, проще ответить: "Как получится", отметил историк.Давайте исходить из того, что до 20 января Украина точно не пойдет ни на какие переговоры. Никто там "белый флаг выбрасывать не будет". До инаугурации избранного президента Дональда Трампа киевский режим будет собирать людей и отправлять их на фронт, добавил он."Да, жилые дома будут замерзать, но [украинская] элита свои семьи на виллах обогреет. В массовые протесты я тоже не верю. Мужчины будут сидеть по домам, прячась от ТЦК. Вероятность бабьего бунта есть, но этот процесс пока не принял системный характер", — резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Михаил Поликарпов: Россия отобрала у Украины "закарпатский офшор", а Польше придется эвакуировать Жешув на сайте Украина.ру.О том, как решаются проблемы жителей оккупированных районов Курской области — в интервью Роман Алехин: Россия накрыла Мукачево и нашла черниговскую дырку, чтобы отрезать ВСУ пути к отступлению на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20241121/1059098847.html

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новости, украина, россия, энергетика, дональд трамп, зима, отключение электричества, сво, отопление, спецоперация, киевский режим, детали