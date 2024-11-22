Поликарпов: посреди холодной зимы на Украину "придет Рагнарек", но элита обогреет свои семьи на виллах
Жилые дома будут замерзать, но украинская элита обогреет семьи на виллах. Вероятность бабьего бунта есть, но процесс пока не принял системный характер. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру участник войны в Югославии, историк, автор книг о русских добровольцах на Балканах и в Донбассе, а также об истории наемников и ЧВК Михаил Поликарпов
Когда два года назад Россия начала наносить удары по энергетическим объектам противника, неожиданно оказалось, что энергетика Украины гораздо более устойчива, чем мы на это рассчитывали, рассказал эксперт.
"Похоже, сейчас мы хотим показать, что Рагнарёк (в скандинавская мифологии — уничтожение богов и всего сущего в финальной битве со злыми силами. — Ред.) придет на Украину посреди холодной зимы, когда им придется отапливать дома от генераторов. Хотя в целом этих генераторов хватит, чтобы пережить массовые отключения", — подчеркнул Поликарпов.
То есть тут не совсем понятно, ставят ли удары по энергетике Украины своей целью погасить ее полностью или это только политический ход. А когда не совсем понятно, проще ответить: "Как получится", отметил историк.
Давайте исходить из того, что до 20 января Украина точно не пойдет ни на какие переговоры. Никто там "белый флаг выбрасывать не будет". До инаугурации избранного президента Дональда Трампа киевский режим будет собирать людей и отправлять их на фронт, добавил он.
"Да, жилые дома будут замерзать, но [украинская] элита свои семьи на виллах обогреет. В массовые протесты я тоже не верю. Мужчины будут сидеть по домам, прячась от ТЦК. Вероятность бабьего бунта есть, но этот процесс пока не принял системный характер", — резюмировал собеседник издания.
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