Эксперт рассказал, почему у ВСУ уже трещит Купянск, но они бросают "Челленджеры" в Курскую область
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Силы теробороны ВСУ, официальная страницаСолдат ВСУ
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Силы теробороны ВСУ, официальная страница
Восточная часть Купянска в обозримой перспективе будет освобождена. Но Украина продолжит до конца бодаться за плацдарм в Курской области. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру участник войны в Югославии, историк, автор книг о русских добровольцах на Балканах и в Донбассе, а также об истории наемников и ЧВК Михаил Поликарпов
Прорыв российских частей к Осколу и Купянску напрашивался уже несколько месяцев, потому что группировка ВСУ на левом берегу снабжается только через мосты, которые ВС РФ постоянно выбивают, рассказал эксперт.
"Это на плацдарме в Крынках можно было снабжать несколько десятков человек на лодках и сбрасыванием грузов с БПЛА. А у противника там все затрещало именно из-за серьезного нарушения логистики и невозможности снабжать целую группировку", — отметил Поликарпов.
Поэтому восточная часть Купянска в обозримой перспективе будет освобождена, добавил он.
Судя по тому, что в Курской области были замечены не только "Леопарды" и "Абрамсы", но и "Челленджеры", Украина решила бодаться за нее до конца и бросать в бой подразделения, оснащенные натовской техникой, указал историк.
"Я еще в сентябре говорил, что я бы на месте Украины делал то же самое. Причина проста: если мы [украинская армия] проигрываем, надо оставить кучу набитой натовской техники, а потом обвинять Запад в том, что они дали нам [Украине] плохую технику или дали ее недостаточно", — резюмировал собеседник издания.
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