Эксперт рассказал, почему у ВСУ уже трещит Купянск, но они бросают "Челленджеры" в Курскую область - 22.11.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20241122/1059116631.html
Эксперт рассказал, почему у ВСУ уже трещит Купянск, но они бросают "Челленджеры" в Курскую область
Эксперт рассказал, почему у ВСУ уже трещит Купянск, но они бросают "Челленджеры" в Курскую область - 22.11.2024 Украина.ру
Эксперт рассказал, почему у ВСУ уже трещит Купянск, но они бросают "Челленджеры" в Курскую область
Восточная часть Купянска в обозримой перспективе будет освобождена. Но Украина продолжит до конца бодаться за плацдарм в Курской области. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру участник войны в Югославии, историк, автор книг о русских добровольцах на Балканах и в Донбассе, а также об истории наемников и ЧВК Михаил Поликарпов
2024-11-22T05:45
2024-11-22T05:45
новости
украина
курская область
россия
всу
купянск
оборона
наступление
вс рф
challenger-2 (танк)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0b/07/1058718118_0:31:1598:930_1920x0_80_0_0_fb780ec8a9a0208ba2a39d12c7d70516.jpg
Прорыв российских частей к Осколу и Купянску напрашивался уже несколько месяцев, потому что группировка ВСУ на левом берегу снабжается только через мосты, которые ВС РФ постоянно выбивают, рассказал эксперт.Поэтому восточная часть Купянска в обозримой перспективе будет освобождена, добавил он.Судя по тому, что в Курской области были замечены не только "Леопарды" и "Абрамсы", но и "Челленджеры", Украина решила бодаться за нее до конца и бросать в бой подразделения, оснащенные натовской техникой, указал историк."Я еще в сентябре говорил, что я бы на месте Украины делал то же самое. Причина проста: если мы [украинская армия] проигрываем, надо оставить кучу набитой натовской техники, а потом обвинять Запад в том, что они дали нам [Украине] плохую технику или дали ее недостаточно", — резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Михаил Поликарпов: Россия отобрала у Украины "закарпатский офшор", а Польше придется эвакуировать Жешув на сайте Украина.ру.О том, почему у Европы больше нет возможности оказывать быструю и серьезную помощь Украине — в интервью Ростислав Ищенко: Если Украина рухнет до 9 Мая, Европа покажет России кукиш из-за забора на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20241121/1059115330.html
украина
курская область
россия
купянск
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0b/07/1058718118_205:0:1598:1045_1920x0_80_0_0_a0e5bdbeacab0b258bfc12ad3f090e7f.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, украина, курская область, россия, всу, купянск, оборона, наступление, вс рф, challenger-2 (танк), военная техника, leopard-2 (танк), танки, мост, логистика
Новости, Украина, Курская область, Россия, ВСУ, Купянск, оборона, наступление, ВС РФ, Challenger-2 (танк), военная техника, Leopard-2 (танк), танки, мост, логистика

Эксперт рассказал, почему у ВСУ уже трещит Купянск, но они бросают "Челленджеры" в Курскую область

05:45 22.11.2024
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Силы теробороны ВСУ, официальная страницаСолдат ВСУ
Солдат ВСУ - РИА Новости, 1920, 22.11.2024
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Силы теробороны ВСУ, официальная страница
Читать в
Восточная часть Купянска в обозримой перспективе будет освобождена. Но Украина продолжит до конца бодаться за плацдарм в Курской области. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру участник войны в Югославии, историк, автор книг о русских добровольцах на Балканах и в Донбассе, а также об истории наемников и ЧВК Михаил Поликарпов
Прорыв российских частей к Осколу и Купянску напрашивался уже несколько месяцев, потому что группировка ВСУ на левом берегу снабжается только через мосты, которые ВС РФ постоянно выбивают, рассказал эксперт.
"Это на плацдарме в Крынках можно было снабжать несколько десятков человек на лодках и сбрасыванием грузов с БПЛА. А у противника там все затрещало именно из-за серьезного нарушения логистики и невозможности снабжать целую группировку", — отметил Поликарпов.
Поэтому восточная часть Купянска в обозримой перспективе будет освобождена, добавил он.
Судя по тому, что в Курской области были замечены не только "Леопарды" и "Абрамсы", но и "Челленджеры", Украина решила бодаться за нее до конца и бросать в бой подразделения, оснащенные натовской техникой, указал историк.
"Я еще в сентябре говорил, что я бы на месте Украины делал то же самое. Причина проста: если мы [украинская армия] проигрываем, надо оставить кучу набитой натовской техники, а потом обвинять Запад в том, что они дали нам [Украине] плохую технику или дали ее недостаточно", — резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью Михаил Поликарпов: Россия отобрала у Украины "закарпатский офшор", а Польше придется эвакуировать Жешув на сайте Украина.ру.
О том, почему у Европы больше нет возможности оказывать быструю и серьезную помощь Украине — в интервью Ростислав Ищенко: Если Украина рухнет до 9 Мая, Европа покажет России кукиш из-за забора на сайте Украина.ру.
Юрий Кнутов интервью
Вчера, 20:54
Юрий Кнутов: Пуск "Орешника" показал, что Россия может нанести сокрушающий удар по Парижу и ЛондонуНо подобная демонстрация силы со стороны России нейтрализует козырь, который получил Трамп после того, как Байден неофициально разрешил использовать американскую армию для войны против России.
 
НовостиУкраинаКурская областьРоссияВСУКупянскоборонанаступлениеВС РФChallenger-2 (танк)военная техникаLeopard-2 (танк)танкимостлогистика
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
06:53Авдеевская нирвана. Что сейчас происходит в освобожденном пригороде Донецка?
06:31Связались с самой опасной страной в мире. Украинские эксперты и политики о близящемся Армагеддоне
06:30Таких ударов не было два месяца: Поликарпов раскрыл, какие цели поразили ракеты и "Герани" на Украине
06:15Поликарпов: посреди холодной зимы на Украину "придет Рагнарек", но элита обогреет свои семьи на виллах
06:00ВС РФ скоро захлопнут Кураховский карман, но ВСУ будут "бодаться" до конца в Курской области — эксперт
05:59Владимир Евсеев: Россия доламывает Курахово и срезает Кореневский выступ, а ВСУ готовят удар на Брянск
05:54Шереметьевские судьбы. Почему СВО — это гражданская война, у людей два дома и оба для них закрыты
05:45Эксперт рассказал, почему у ВСУ уже трещит Купянск, но они бросают "Челленджеры" в Курскую область
05:30Центры принятия решений и оборонные заводы: Малинин о том, чем ответит Россия на удары западными ракетами
05:15Поликарпов: удар по подстанции в Мукачево — сигнал о том, что Закарпатье не будет безопасным офшором
05:00Выходить из-под Курска 30-тысячная группировка ВСУ будет под ударами российской авиации и БПЛА — эксперт
04:45Подлесный: чтобы победить быстро и малой кровью, нужно бить по пунктам входа из Европы на Украину
04:45Удары нужно продолжать: эксперт о том, сколько нужно ракет, чтобы вывести из строя энергетику Украины
04:30Эксперт объяснил, как власти США идут на эскалацию, поддерживая удары по России дальнобойными ракетами
04:15Это не мост "из палок" в США: Поликарпов раскрыл, почему на Кременчугскую ГЭС не хватит и 10 "Искандеров"
04:00Петр Скоробогатый: США собирают козыри к переговорам для Трампа, пока Россия гибкой тактикой бьет ВСУ
03:45"Это не вундерваффе": историк о том, почему Украина выла из-за "Гераней", а потом к ним приспособилась
03:30Политолог: Запад перестал бояться Россию и считает, что она не решится ударить по Жешуву и Констанце
03:15Украина сама не вывозит: Поликарпов о том, почему Запад снял ограничения на ракетные удары по России
03:00Эксперт: утверждение ядерной доктрины — это сигнал того, что Россия готова защищать свои интересы
Лента новостейМолния