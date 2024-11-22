https://ukraina.ru/20241122/1059116631.html

Эксперт рассказал, почему у ВСУ уже трещит Купянск, но они бросают "Челленджеры" в Курскую область

Эксперт рассказал, почему у ВСУ уже трещит Купянск, но они бросают "Челленджеры" в Курскую область - 22.11.2024 Украина.ру

Эксперт рассказал, почему у ВСУ уже трещит Купянск, но они бросают "Челленджеры" в Курскую область

Восточная часть Купянска в обозримой перспективе будет освобождена. Но Украина продолжит до конца бодаться за плацдарм в Курской области. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру участник войны в Югославии, историк, автор книг о русских добровольцах на Балканах и в Донбассе, а также об истории наемников и ЧВК Михаил Поликарпов

2024-11-22T05:45

2024-11-22T05:45

2024-11-22T05:45

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Прорыв российских частей к Осколу и Купянску напрашивался уже несколько месяцев, потому что группировка ВСУ на левом берегу снабжается только через мосты, которые ВС РФ постоянно выбивают, рассказал эксперт.Поэтому восточная часть Купянска в обозримой перспективе будет освобождена, добавил он.Судя по тому, что в Курской области были замечены не только "Леопарды" и "Абрамсы", но и "Челленджеры", Украина решила бодаться за нее до конца и бросать в бой подразделения, оснащенные натовской техникой, указал историк."Я еще в сентябре говорил, что я бы на месте Украины делал то же самое. Причина проста: если мы [украинская армия] проигрываем, надо оставить кучу набитой натовской техники, а потом обвинять Запад в том, что они дали нам [Украине] плохую технику или дали ее недостаточно", — резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Михаил Поликарпов: Россия отобрала у Украины "закарпатский офшор", а Польше придется эвакуировать Жешув на сайте Украина.ру.О том, почему у Европы больше нет возможности оказывать быструю и серьезную помощь Украине — в интервью Ростислав Ищенко: Если Украина рухнет до 9 Мая, Европа покажет России кукиш из-за забора на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20241121/1059115330.html

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новости, украина, курская область, россия, всу, купянск, оборона, наступление, вс рф, challenger-2 (танк), военная техника, leopard-2 (танк), танки, мост, логистика