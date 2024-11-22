ВС РФ скоро захлопнут Кураховский карман, но ВСУ будут "бодаться" до конца в Курской области — эксперт - 22.11.2024 Украина.ру
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ВС РФ скоро захлопнут Кураховский карман, но ВСУ будут "бодаться" до конца в Курской области — эксперт
ВС РФ скоро захлопнут Кураховский карман, но ВСУ будут "бодаться" до конца в Курской области — эксперт - 22.11.2024 Украина.ру
ВС РФ скоро захлопнут Кураховский карман, но ВСУ будут "бодаться" до конца в Курской области — эксперт
После Курахово боевые действия невольно передвинутся к границам Запорожской и Днепропетровской областей. Бои в Курской области будут идти еще долго. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру участник войны в Югославии, историк, автор книг о русских добровольцах на Балканах и в Донбассе, а также об истории наемников и ЧВК Михаил Поликарпов
2024-11-22T06:00
2024-11-22T06:00
новости
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курская область
курахово
покровск/красноармейск
наступление
запорожье
днепропетровск
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Российские военные обязательно захлопнут Кураховский карман, сейчас к этому все идет. Войска продвигаются со скоростью несколько километров в день, и остановить это наступление противник не в состоянии, потому что бойцы применяют хорошо отработанную тактику, рассказал эксперт.Да, кто-то до сих пор хочет, чтобы части ВС РФ прорвались в стиле блицкрига (100 километров за три дня), но сейчас так не получается ни у кого, указал он.После Курахово боевые действия невольно передвинутся ближе к границам Запорожской и Днепропетровской областей. Судя по всему, ВС РФ решили не штурмовать Покровск (Красноармейск), так как противник выстроил там серьезные укрепления, а обходить его с юга, отметил он."Бои в Курской области будут идти еще долго. Судя по тому, что там были замечены не только "Леопарды" и "Абрамсы", но и "Челленджеры", Украина решила бодаться за нее до конца и бросать в бой подразделения, оснащенные натовской техникой. Там уже все засветились", — резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Михаил Поликарпов: Россия отобрала у Украины "закарпатский офшор", а Польше придется эвакуировать Жешув на сайте Украина.ру.О том, как решаются проблемы жителей оккупированных районов Курской области — в интервью Роман Алехин: Россия накрыла Мукачево и нашла черниговскую дырку, чтобы отрезать ВСУ пути к отступлению на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20241121/1059104543.html
украина
россия
курская область
курахово
покровск/красноармейск
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новости, украина, россия, вс рф, курская область, курахово, покровск/красноармейск, наступление, запорожье, днепропетровск, леопард, бои, детали, сво, спецоперация
Новости, Украина, Россия, ВС РФ, Курская область, Курахово, Покровск/Красноармейск, наступление, Запорожье, Днепропетровск, леопард, бои, детали, СВО, Спецоперация

ВС РФ скоро захлопнут Кураховский карман, но ВСУ будут "бодаться" до конца в Курской области — эксперт

06:00 22.11.2024
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкРазведчики 25-й общевойсковой армии группировки войск "Запад"
Разведчики 25-й общевойсковой армии группировки войск Запад - РИА Новости, 1920, 22.11.2024
© РИА Новости . Евгений Биятов
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После Курахово боевые действия невольно передвинутся к границам Запорожской и Днепропетровской областей. Бои в Курской области будут идти еще долго. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру участник войны в Югославии, историк, автор книг о русских добровольцах на Балканах и в Донбассе, а также об истории наемников и ЧВК Михаил Поликарпов
Российские военные обязательно захлопнут Кураховский карман, сейчас к этому все идет. Войска продвигаются со скоростью несколько километров в день, и остановить это наступление противник не в состоянии, потому что бойцы применяют хорошо отработанную тактику, рассказал эксперт.
Да, кто-то до сих пор хочет, чтобы части ВС РФ прорвались в стиле блицкрига (100 километров за три дня), но сейчас так не получается ни у кого, указал он.
"Мы захлопнем Кураховский карман, а украинские генералы выведут оттуда войска. Не настолько они глупые люди. Вопрос лишь в том, всех ли они выведут", — подчеркнул Поликарпов.
После Курахово боевые действия невольно передвинутся ближе к границам Запорожской и Днепропетровской областей. Судя по всему, ВС РФ решили не штурмовать Покровск (Красноармейск), так как противник выстроил там серьезные укрепления, а обходить его с юга, отметил он.
"Бои в Курской области будут идти еще долго. Судя по тому, что там были замечены не только "Леопарды" и "Абрамсы", но и "Челленджеры", Украина решила бодаться за нее до конца и бросать в бой подразделения, оснащенные натовской техникой. Там уже все засветились", — резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью Михаил Поликарпов: Россия отобрала у Украины "закарпатский офшор", а Польше придется эвакуировать Жешув на сайте Украина.ру.
О том, как решаются проблемы жителей оккупированных районов Курской области — в интервью Роман Алехин: Россия накрыла Мукачево и нашла черниговскую дырку, чтобы отрезать ВСУ пути к отступлению на сайте Украина.ру.
Владимир Евсеев (СВО) - РИА Новости, 1920, 21.11.2024
Вчера, 16:46
Военный эксперт Владимир Евсеев: Россия нанесла по Днепропетровску комбинированный ракетный ударЧто сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев в комментарии изданию Украина.ру. Его комментарий сопровождается картами.
 
НовостиУкраинаРоссияВС РФКурская областьКураховоПокровск/КрасноармейскнаступлениеЗапорожьеДнепропетровсклеопардбоидеталиСВОСпецоперация
 
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