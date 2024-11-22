https://ukraina.ru/20241122/1059108236.html

ВС РФ скоро захлопнут Кураховский карман, но ВСУ будут "бодаться" до конца в Курской области — эксперт

ВС РФ скоро захлопнут Кураховский карман, но ВСУ будут "бодаться" до конца в Курской области — эксперт - 22.11.2024 Украина.ру

ВС РФ скоро захлопнут Кураховский карман, но ВСУ будут "бодаться" до конца в Курской области — эксперт

После Курахово боевые действия невольно передвинутся к границам Запорожской и Днепропетровской областей. Бои в Курской области будут идти еще долго. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру участник войны в Югославии, историк, автор книг о русских добровольцах на Балканах и в Донбассе, а также об истории наемников и ЧВК Михаил Поликарпов

2024-11-22T06:00

2024-11-22T06:00

2024-11-22T06:00

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Российские военные обязательно захлопнут Кураховский карман, сейчас к этому все идет. Войска продвигаются со скоростью несколько километров в день, и остановить это наступление противник не в состоянии, потому что бойцы применяют хорошо отработанную тактику, рассказал эксперт.Да, кто-то до сих пор хочет, чтобы части ВС РФ прорвались в стиле блицкрига (100 километров за три дня), но сейчас так не получается ни у кого, указал он.После Курахово боевые действия невольно передвинутся ближе к границам Запорожской и Днепропетровской областей. Судя по всему, ВС РФ решили не штурмовать Покровск (Красноармейск), так как противник выстроил там серьезные укрепления, а обходить его с юга, отметил он."Бои в Курской области будут идти еще долго. Судя по тому, что там были замечены не только "Леопарды" и "Абрамсы", но и "Челленджеры", Украина решила бодаться за нее до конца и бросать в бой подразделения, оснащенные натовской техникой. Там уже все засветились", — резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Михаил Поликарпов: Россия отобрала у Украины "закарпатский офшор", а Польше придется эвакуировать Жешув на сайте Украина.ру.О том, как решаются проблемы жителей оккупированных районов Курской области — в интервью Роман Алехин: Россия накрыла Мукачево и нашла черниговскую дырку, чтобы отрезать ВСУ пути к отступлению на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20241121/1059104543.html

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курская область

курахово

покровск/красноармейск

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