ВС РФ скоро захлопнут Кураховский карман, но ВСУ будут "бодаться" до конца в Курской области — эксперт
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкРазведчики 25-й общевойсковой армии группировки войск "Запад"
После Курахово боевые действия невольно передвинутся к границам Запорожской и Днепропетровской областей. Бои в Курской области будут идти еще долго. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру участник войны в Югославии, историк, автор книг о русских добровольцах на Балканах и в Донбассе, а также об истории наемников и ЧВК Михаил Поликарпов
Российские военные обязательно захлопнут Кураховский карман, сейчас к этому все идет. Войска продвигаются со скоростью несколько километров в день, и остановить это наступление противник не в состоянии, потому что бойцы применяют хорошо отработанную тактику, рассказал эксперт.
Да, кто-то до сих пор хочет, чтобы части ВС РФ прорвались в стиле блицкрига (100 километров за три дня), но сейчас так не получается ни у кого, указал он.
"Мы захлопнем Кураховский карман, а украинские генералы выведут оттуда войска. Не настолько они глупые люди. Вопрос лишь в том, всех ли они выведут", — подчеркнул Поликарпов.
После Курахово боевые действия невольно передвинутся ближе к границам Запорожской и Днепропетровской областей. Судя по всему, ВС РФ решили не штурмовать Покровск (Красноармейск), так как противник выстроил там серьезные укрепления, а обходить его с юга, отметил он.
"Бои в Курской области будут идти еще долго. Судя по тому, что там были замечены не только "Леопарды" и "Абрамсы", но и "Челленджеры", Украина решила бодаться за нее до конца и бросать в бой подразделения, оснащенные натовской техникой. Там уже все засветились", — резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью Михаил Поликарпов: Россия отобрала у Украины "закарпатский офшор", а Польше придется эвакуировать Жешув на сайте Украина.ру.
О том, как решаются проблемы жителей оккупированных районов Курской области — в интервью Роман Алехин: Россия накрыла Мукачево и нашла черниговскую дырку, чтобы отрезать ВСУ пути к отступлению на сайте Украина.ру.