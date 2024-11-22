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Владимир Евсеев: Россия доламывает Курахово и срезает Кореневский выступ, а ВСУ готовят удар на Брянск

Владимир Евсеев: Россия доламывает Курахово и срезает Кореневский выступ, а ВСУ готовят удар на Брянск - 22.11.2024 Украина.ру

Владимир Евсеев: Россия доламывает Курахово и срезает Кореневский выступ, а ВСУ готовят удар на Брянск

Сейчас во Франции завершается подготовка бригады, которая отправится на Украину до конца года. Обычных танков там мало, но там есть "Цезари" и колесная техника. Наверное, киевский режим хочет до инаугурации Трампа (до 20 января) начать некое наступление в Брянской области, чтобы оказать на него давление. Нужно подготовиться отразить эту угрозу

2024-11-22T05:59

2024-11-22T05:59

2024-11-22T05:59

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дональд трамп

владимир евсеев

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минобороны

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Исходя из этого, полное освобождение Курской области может дотянуться до весны. Но у нас будут серьезные успехи на других направлениях, считает военный эксперт Института стран СНГ Владимир ЕвсеевОб этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.- Владимир Валерьевич, Минобороны официально подтвердило, что в Курской области ВС РФ закончили разгром ВСУ в Ольговскому лесу. Как мы дальше будем освобождать нашу территорию? - Это очень важный успех.Мы должны были зачистить Ольговский лес, чтобы срезать Кореневский выступ ВСУ и выйти к Малой Локне. Мы и так подходили к Малой Локне со стороны Новоивановки и Погребков, а теперь подходим к ней со стороны Коренево.Кроме того, мы наконец-то разблокировали дорогу от Коренево до Зеленого Шляха, что позволит нам более эффективно снабжать нашу группировку войск, которая работает на этом направлении.У ВСУ есть еще один выступ, который находится за Суджей. Но хочу подчеркнуть, что никакого "выдавливания противника" из Курской области не будет. Враг будет окружаться. Посмотрите на карту боев. Мы приближаемся к Судже с юга. А если мы освободим Малую Локню, мы начнем двигаться к ней с севера и окружим ее.Да, это не будет полным освобождением Курской области. За противником еще останется 10 километров до границы. Но мы сможем ликвидировать все эти карманы, для обороны которых нам требуется много войск.У нас есть определенные успехи в Дарьино и в Плехово. Да, там есть укрепрайоны, которые нас сдерживают. Но мы их освободим и выйдем к Свердликово.- Сколько на это понадобится времени?- Если бы туда не было постоянной переброски украинских войск, мы бы ее давно освободили. Но сейчас противник направил в Сумскую область четыре бригады с ротации. Противник за сутки боев там теряет в среднем 450 военнослужащих – батальон в день. В бригаде пять батальонов. Но если в бригада теряет 50% личного состава, она становится небоеспособной. Если мы сохраним прежний темп уничтожения противника, за десять дней мы можем вывести из строя две украинские бригады.Но это не значит, что противник совсем уж слаб.Сейчас во Франции завершается подготовка бригады, которая отправится на Украину до конца года. Обычных танков там мало, но там есть "Цезари" и колесная техника. Наверное, киевский режим хочет до инаугурации Трампа (до 20 января) начать некое наступление в Брянской области, чтобы оказать на него давление. Не зря же мы постоянно отлавливаем там ДРГ. Они пытаются нащупать наши слабые места.Пять бригад противник наскрести сможет. Что-то не до конца обученное возьмет с Запада, что-то усилит сам. Но все работает против них. Украина никогда не наступала зимой. Ее колесная техника не пройдет по такой местности в зимних условиях. Надо просто быть готовыми к отражению этой угрозы.Исходя из этого, полное освобождение Курской области может дотянуться до весны. Но у нас будут серьезные успехи на других направлениях.- Минобороны официально сообщило об освобождении поселка Дальнее между Успеновкой и Курахово, которое приведет к тому, что какой-то из этих двух карманов обязательно захлопнется.- Карман в районе Успеновки обречен, потому что мы заняли высоты.Это чем-то напоминает ситуацию в Ольговском лесу, куда зашла украинская бригада. Ей не дали команду на выход, мы ей стали блокировать связь, и помощь к ней так и не подошла. Потому что даже тысячу человек нельзя снабжать с беспилотников. Это нереально.Знаете, в свое время люфтваффе в лице Геринга уверяла Гитлера, что они смогут обеспечить группировку Паулюса под Сталинградом всем необходимым, но немцы просто потеряли огромное количество авиации и ничего не смогли сделать. Так и здесь. Когда мы взяли Зеленый Шлях, мы перерезали основную дорогу снабжения ВСУ, а с Малой Локни им тоже было не пройти.И теперь то же самое повторяется в Курахово. Киевский режим там бросил хорошо подготовленную бригаду на произвол судьбы, а она теперь гибнет впустую. Может быть, противник пожертвовал одной бригадой, чтобы остальные пять совершили нападение на Россию до инаугурации Трампа. Но если вы постоянно будете оставлять бригады на убой, они у вас закончатся.При этом в самом Курахово наши бойцы совершили героический бросок и взяли элеватор. А когда мы зачистим все эти карманы, город не продержится больше недели, потому что дорога на Покровск будет отрезана.В направлении Великой Новоселки у нас тоже очень хорошее продвижение. Наверное, группировку ВСУ там тоже ждет судьба Курахово.- За счет чего нам удаются все эти успехи?- Наша армия стала себя вести креативно. Когда мы внезапно переправились на лодках и захватили элеватор в Курахово, ВСУ этого не ожидали. А насколько удачно мы зашли в Купянск и заняли три завода? Противник создавал там оборону, которая должна была помешать нам подойти, но мы подловили его на ротации. И такое происходит уже не первый раз. Это говорит о прекрасной работе нашей разведки и подготовке войск, которые смогли воспользоваться этой ситуацией.Причем если сравнивать промзону Купянска и Курахово, то в Курахово промзона маленькая. Там схорониться невозможно, ВСУ там уничтожат.В Торецке у нас тоже есть успехи, потому что нельзя одними и теми же бригадами затыкать все дыры. Они метались от Торецка к Часов Яру, пока не стали заканчиваться, что привело к серьезным нашим успехам в обоих городах.Еще мне очень приятно, что произошли изменения в руководстве наших войск, которые сражаются на Северском направлении. Я не понимал, почему столько раз было сказано об освобождении Белогоровки, хотя ее до сих пор не освободили. Да, там трудно воевать из-за местности. Да, оттуда забрали десантников. Но я надеюсь, что с новым руководством мы сможем освободить Северск и выйти к Славянску.Сами украинцы понимают, что режим Зеленского бросает своих солдат на смерть. В таких условиях их боевой дух будет постепенно ломаться. Никто их не спасет и не деблокирует.- Давайте как-то подытожим нашу беседу.- Я вам перечислил очень много задач, на которые потребуется время. Как военный эксперт я считаю, что война может продлиться еще два-три года. Нам надо готовиться к длительной войне с противником, которому не перестанет помогать Запад. Да, Трамп не будет финансировать Украину, как Байден. Но он с удовольствием будет продавать оружие европейцам, которые потом будут передавать его на Украину. И я даже не исключаю, что Южная Корея будет напрямую поставлять технику Киеву. Мы обязательно победим. Но это потребует от нас усилий, чтобы мы освободили всю украинскую территорию и не оставили эти проблемы нашим потомкам.О других аспектах СВО - в интервью Дмитрия Стешина: Когда Россия отыщет 250 тысяч дробовиков, фронт ВСУ рухнет как гнилая колода

https://ukraina.ru/20220411/1033732565.html

https://ukraina.ru/20241120/1059034508.html

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Кирилл Курбатов

Кирилл Курбатов

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Кирилл Курбатов

интервью, россия, украина, курахово, владимир зеленский, дональд трамп, владимир евсеев, вооруженные силы украины, минобороны, днепропетровск, брянская область, ракеты, танки, северск, бригада, франция