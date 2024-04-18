Зачистка "Правого сектора"*: распиаренных неонацистов отправляют на скамейку запасных - 18.04.2024 Украина.ру
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Зачистка "Правого сектора"*: распиаренных неонацистов отправляют на скамейку запасных
Зачистка "Правого сектора"*: распиаренных неонацистов отправляют на скамейку запасных - 18.04.2024 Украина.ру
Зачистка "Правого сектора"*: распиаренных неонацистов отправляют на скамейку запасных
У "Правого сектора"* (ПС) большие проблемы. Некогда мощная группировка практически потеряла всякое влияние на политическую жизнь страны, а теперь ее выдавливают еще и с фронта. Борьба украинских пауков в банке набирает обороты
2024-04-18T17:10
2024-04-18T18:02
эксклюзив
правый сектор
добровольческий украинский корпус "правого сектора" (дук пс)
"азов"
русский добровольческий корпус
украина
всу
дмитрий ярош
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Майдан, АТО, раскол"Правый сектор"* — целиком и полностью порождение Евромайдана 2013–2014 гг. Именно тогдашние массовые протесты положили на время конец распрям в радикальном националистическом лагере.Изначально под этим брендом объединились такие организации, как "Тризуб"*, "Патриот Украины"*, активисты УНА-УНСО*, "Братства"*, праворадикальные футбольные фанаты и др.Их задача была поддерживать на Майдане нужный градус радикализма, не давая более умеренным силам пойти на компромисс с властями. После эскалации и перехода кризиса в силовое противостояние, ПС* стал играть роль основного тарана против "Беркута" и других подразделений милиции.К этому же времени относится появление на авансцене украинской политики Дмитрия Яроша** — русскоговорящего уроженца Днепродзержинска (ныне Каменское), который в какой-то момент примкнул к украинским националистам. Он считался неформальным лидером "Правого сектора"* и солировал от лица этой группировки на сцене Евромайдана.После госпереворота ПС* фактически оказался не у дел: Виктор Янукович был свергнут, однако "национальной революции", чаемой радикалами, так и не случилось.Второе дыхание открылось у этой организации с началом боевых действий на востоке Украины. Ярош сотоварищи предложили свои услуги новым властям, а также маячившим за их спинами олигархам, кровно заинтересованным в разгроме восстания русскоязычного населения.Именно на деньги бизнесменов, главным образом ныне опального Игоря Коломойского, и проходило вооружение подразделений "Правого сектора"*, которые были выделены в так называемый Добровольческий украинский корпус.В Донбассе это формирование в составе частей ВСУ с переменным успехом воевало до 2015 года, когда было отведено с фронта. В тот момент украинское командование вело борьбу с махновщиной и расплодившимися добробатами, которые все больше промышляли мародерством и рэкетом. "Правому сектору"* предложили окончательно перейти в ВСУ, однако те заключать контракты с армией не захотели и осели в тылу.Так или иначе, дело было сделано. Благодаря СМИ, "Правый сектор"* получил мощный пиар, а его лидер Дмитрий Ярош вскоре отпочковался от этой группировки, пытаясь выжать максимум из свалившейся на него известности и получить какое-нибудь теплое местечко во власти.Получилось это у него не слишком удачно. Он избрался в Верховную раду, заседания которой часто прогуливал, баллотировался в президенты (результат — 0,7%), создавал партии и движения, однако постепенно откатился в маргинальную нишу, из которой когда-то и вылез.Что касается "Правого сектора"*, то без Яроша организация быстро деградировала до уровня малочисленной националистической группы со вторичной идеологией и практически растворилась в общей массе подобных движений. По сути, от гремевшего когда-то названия осталась лишь франшиза, которой пользовались для саморекламы и вербовки партийные вожди на местах.Неподчинение и дедовщинаПосле начала СВО в украинскую армию потянулись многие националисты, которых ранее списали и отправили оттуда восвояси. Явились туда и представители Добровольческого украинского корпуса ПС*, который с бору по сосенке заново формировался из всевозможного местного наци-сброда.Под ультраправых по решению командования сформировали 67-ю механизированную бригаду, ДУК стал играть там роль первой скрипки. До этого многие бойцы "корпуса" служили в Силах специальных операций, они же и составили костяк новой бригады.Известно, что данная бригада была задействована в боях за Артемовск (Бахмут), а также дислоцировалась в Славянске. Недавно ее бросили в бои в районе населенного пункта Часов Яр, где и начались проблемы.По версии, которая циркулирует в украинских СМИ, командование ВСУ недовольно действиями "дуковцев" на данном направлении, так как подразделение откровенно проседает. Ревизоры из минобороны зачастили в 67-ю бригаду с проверками и обнаружили там множество нарушений.Наиболее диким из них выглядит решение командиров ДУК разделить националистов и пополнение, которое приходило в бригаду со стороны. Последних называли пиксельными, их направляли на передовую в первую очередь, из-за чего плохо обученные и слабо мотивированные бойцы оставляли позиции.Согласно информации британского аналитика Александра Меркуриса, недовольство Генштаба вызывает также самоуправство ДУК, который демонстрирует неподчинение приказам вышестоящих командиров. По его мнению, это связано с недавними перестановками в ВСУ.Эксперт называет бывшие добробаты, влившиеся в армейские структуры, креатурами бывшего главкома Валерия Залужного. При нем, утверждает Меркурис, националистам многое сходило с рук, однако при новом командующем Александре Сырском этой идиллии пришел конец."Во времена бывшего главкома Валерия Залужного костяку ДУК удавалось сохранять определенную автономию и иметь поддержку из Генштаба, но когда назначили Сырского, то "дуковцев" поставили перед фактом: они должны действовать как обычная армейская бригада", — написала "Украинская правда" со ссылкой на источники.С реализацией этого требования возникли сложности, так как многие националисты не имеют соответствующих воинских званий, в итоге такой нажим в ДУК сочли политическим преследованием.67-ю бригаду может ждать расформирование. Исход боевиков из нее уже начался. В феврале этого года батальон "Волки да Винчи" перешел в 59-ю мотопехотную бригаду им. Якова Гандзюка.Как рассказал Меркурис, кроме военного крыла "Правого сектора"*, такие же тучи могут сгущаться и над подразделениями, связанными с "Азовом"*."Мы также видели, что было похожее со стороны 3-й бригады, которая состоит из "Азова". Они отказались следовать приказу контратаковать в районе Авдеевки, когда Сырский отправил их туда. ...Они отказались передислоцироваться в Часов Яр, они все больше действуют как отдельная сила, и сегодня утром появились сообщения, что Сырский также решил расформировать 3-ю штурмовую бригаду, и что скоро будет об этом объявлено", — сказал аналитик.Нынешнее закручивание гаек в отношении националистических подразделений чем-то напоминает события 2015-го, когда добробаты были выдавлены с фронта или поглощены армией или же структурами Нацгвардии.Но как выясняется теперь, в профессиональной армии они тоже не хотят отказываться от своих замашек.Как видно по истории с ДУК, эксперимент по созданию полноценных войсковых соединений из идейных праворадикалов постепенно сворачивается, однако это не означает пересмотра позиции властей Украины к националистам. Они по-прежнему остаются подпоркой режима, которым всегда найдут чем заняться.Все эти "правосеки"* и "азовцы"* — большие "побратимы" неонацистов, сбежавших на Украину из России и сформировавших там т. н. Русский добровольческий корпус* (РДК). Известно, что из-за малочисленности этот "корпус" и другие подобные формирования из коллаборационистов доукомплектовываются за счет украинских националистов. В недавнем интервью начальник Главного управления разведки Украины Кирилл Буданов** анонсировал, что РДК продолжит совершать диверсии на российской территории. А это значит, что режим Владимира Зеленского еще найдет для боевиков опального ДУК работу. * Деятельность организации запрещена в РФ.** Включен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.
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Павел Котов
Павел Котов
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эксклюзив, правый сектор, добровольческий украинский корпус "правого сектора" (дук пс), "азов", русский добровольческий корпус, украина, всу, дмитрий ярош
Эксклюзив, Правый сектор, Добровольческий украинский корпус "Правого сектора" (ДУК ПС), "Азов", Русский добровольческий корпус, Украина, ВСУ, Дмитрий Ярош

Зачистка "Правого сектора"*: распиаренных неонацистов отправляют на скамейку запасных

17:10 18.04.2024 (обновлено: 18:02 18.04.2024)
 
© РИА Новости . Александр Максименко / Перейти в фотобанкНародное вече в Киеве
Народное вече в Киеве - РИА Новости, 1920, 18.04.2024
© РИА Новости . Александр Максименко
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Павел Котов
автор издания Украина.ру
Все материалы
У "Правого сектора"* (ПС) большие проблемы. Некогда мощная группировка практически потеряла всякое влияние на политическую жизнь страны, а теперь ее выдавливают еще и с фронта. Борьба украинских пауков в банке набирает обороты
Майдан, АТО, раскол
"Правый сектор"* — целиком и полностью порождение Евромайдана 2013–2014 гг. Именно тогдашние массовые протесты положили на время конец распрям в радикальном националистическом лагере.
Изначально под этим брендом объединились такие организации, как "Тризуб"*, "Патриот Украины"*, активисты УНА-УНСО*, "Братства"*, праворадикальные футбольные фанаты и др.
Их задача была поддерживать на Майдане нужный градус радикализма, не давая более умеренным силам пойти на компромисс с властями. После эскалации и перехода кризиса в силовое противостояние, ПС* стал играть роль основного тарана против "Беркута" и других подразделений милиции.
© Цензор.нет"Правый сектор" против "Марша равенства" в Киеве
Правый сектор против Марша равенства в Киеве
© Цензор.нет
"Правый сектор" против "Марша равенства" в Киеве
К этому же времени относится появление на авансцене украинской политики Дмитрия Яроша** — русскоговорящего уроженца Днепродзержинска (ныне Каменское), который в какой-то момент примкнул к украинским националистам. Он считался неформальным лидером "Правого сектора"* и солировал от лица этой группировки на сцене Евромайдана.
© РИА Новости . Андрей Стенин / Перейти в фотобанкСитуация на Украине
Ситуация на Украине - РИА Новости, 1920, 18.04.2024
© РИА Новости . Андрей Стенин
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Ситуация на Украине
После госпереворота ПС* фактически оказался не у дел: Виктор Янукович был свергнут, однако "национальной революции", чаемой радикалами, так и не случилось.
Второе дыхание открылось у этой организации с началом боевых действий на востоке Украины. Ярош сотоварищи предложили свои услуги новым властям, а также маячившим за их спинами олигархам, кровно заинтересованным в разгроме восстания русскоязычного населения.
Именно на деньги бизнесменов, главным образом ныне опального Игоря Коломойского, и проходило вооружение подразделений "Правого сектора"*, которые были выделены в так называемый Добровольческий украинский корпус.
В Донбассе это формирование в составе частей ВСУ с переменным успехом воевало до 2015 года, когда было отведено с фронта. В тот момент украинское командование вело борьбу с махновщиной и расплодившимися добробатами, которые все больше промышляли мародерством и рэкетом. "Правому сектору"* предложили окончательно перейти в ВСУ, однако те заключать контракты с армией не захотели и осели в тылу.
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкНародное вече организации "Правый сектор" в Киеве
Народное вече организации Правый сектор в Киеве - РИА Новости, 1920, 18.04.2024
© РИА Новости . Стрингер
Перейти в фотобанк
Народное вече организации "Правый сектор" в Киеве
Так или иначе, дело было сделано. Благодаря СМИ, "Правый сектор"* получил мощный пиар, а его лидер Дмитрий Ярош вскоре отпочковался от этой группировки, пытаясь выжать максимум из свалившейся на него известности и получить какое-нибудь теплое местечко во власти.
Получилось это у него не слишком удачно. Он избрался в Верховную раду, заседания которой часто прогуливал, баллотировался в президенты (результат — 0,7%), создавал партии и движения, однако постепенно откатился в маргинальную нишу, из которой когда-то и вылез.
Что касается "Правого сектора"*, то без Яроша организация быстро деградировала до уровня малочисленной националистической группы со вторичной идеологией и практически растворилась в общей массе подобных движений. По сути, от гремевшего когда-то названия осталась лишь франшиза, которой пользовались для саморекламы и вербовки партийные вожди на местах.
© УНИАН
© УНИАН
Неподчинение и дедовщина
После начала СВО в украинскую армию потянулись многие националисты, которых ранее списали и отправили оттуда восвояси. Явились туда и представители Добровольческого украинского корпуса ПС*, который с бору по сосенке заново формировался из всевозможного местного наци-сброда.
Под ультраправых по решению командования сформировали 67-ю механизированную бригаду, ДУК стал играть там роль первой скрипки. До этого многие бойцы "корпуса" служили в Силах специальных операций, они же и составили костяк новой бригады.
Вчера, 18:41
Почему Сырский решил зачистить националистов в рядах ВСУВ элитном подразделении ВСУ "Добровольческий украинский корпус" (Правый сектор*) начались проверки. Из официального заявления штурмовой бригады понятно, что командование украинской армии ищет виноватых в сложной ситуации в районе населенного пункта Часов Яр.
Известно, что данная бригада была задействована в боях за Артемовск (Бахмут), а также дислоцировалась в Славянске. Недавно ее бросили в бои в районе населенного пункта Часов Яр, где и начались проблемы.
По версии, которая циркулирует в украинских СМИ, командование ВСУ недовольно действиями "дуковцев" на данном направлении, так как подразделение откровенно проседает. Ревизоры из минобороны зачастили в 67-ю бригаду с проверками и обнаружили там множество нарушений.
Наиболее диким из них выглядит решение командиров ДУК разделить националистов и пополнение, которое приходило в бригаду со стороны. Последних называли пиксельными, их направляли на передовую в первую очередь, из-за чего плохо обученные и слабо мотивированные бойцы оставляли позиции.

"Сообщаем, что высшее командование ВСУ начало процесс перевода в другие воинские части всех командиров и бойцов ДУК ПС, которые формировали бригаду и являются ее боевым остовом. Мы не знаем мотивов этих действий. Все попытки остановить этот процесс и выяснить причины не дали результатов", — прокомментировали на странице подразделения в соцсетях.

Согласно информации британского аналитика Александра Меркуриса, недовольство Генштаба вызывает также самоуправство ДУК, который демонстрирует неподчинение приказам вышестоящих командиров. По его мнению, это связано с недавними перестановками в ВСУ.
Эксперт называет бывшие добробаты, влившиеся в армейские структуры, креатурами бывшего главкома Валерия Залужного. При нем, утверждает Меркурис, националистам многое сходило с рук, однако при новом командующем Александре Сырском этой идиллии пришел конец.
"Во времена бывшего главкома Валерия Залужного костяку ДУК удавалось сохранять определенную автономию и иметь поддержку из Генштаба, но когда назначили Сырского, то "дуковцев" поставили перед фактом: они должны действовать как обычная армейская бригада", — написала "Украинская правда" со ссылкой на источники.
С реализацией этого требования возникли сложности, так как многие националисты не имеют соответствующих воинских званий, в итоге такой нажим в ДУК сочли политическим преследованием.
67-ю бригаду может ждать расформирование. Исход боевиков из нее уже начался. В феврале этого года батальон "Волки да Винчи" перешел в 59-ю мотопехотную бригаду им. Якова Гандзюка.
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / ТМ МілітаристДУК Правый сектор националисты
ДУК Правый сектор националисты - РИА Новости, 1920, 18.04.2024
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / ТМ Мілітарист
ДУК Правый сектор националисты
Как рассказал Меркурис, кроме военного крыла "Правого сектора"*, такие же тучи могут сгущаться и над подразделениями, связанными с "Азовом"*.
"Мы также видели, что было похожее со стороны 3-й бригады, которая состоит из "Азова". Они отказались следовать приказу контратаковать в районе Авдеевки, когда Сырский отправил их туда. ...Они отказались передислоцироваться в Часов Яр, они все больше действуют как отдельная сила, и сегодня утром появились сообщения, что Сырский также решил расформировать 3-ю штурмовую бригаду, и что скоро будет об этом объявлено", — сказал аналитик.
Нынешнее закручивание гаек в отношении националистических подразделений чем-то напоминает события 2015-го, когда добробаты были выдавлены с фронта или поглощены армией или же структурами Нацгвардии.
Но как выясняется теперь, в профессиональной армии они тоже не хотят отказываться от своих замашек.
Как видно по истории с ДУК, эксперимент по созданию полноценных войсковых соединений из идейных праворадикалов постепенно сворачивается, однако это не означает пересмотра позиции властей Украины к националистам. Они по-прежнему остаются подпоркой режима, которым всегда найдут чем заняться.
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанк"Марш в вышиванках" во Львове
Марш в вышиванках во Львове - РИА Новости, 1920, 18.04.2024
© РИА Новости . Стрингер
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"Марш в вышиванках" во Львове
Все эти "правосеки"* и "азовцы"* — большие "побратимы" неонацистов, сбежавших на Украину из России и сформировавших там т. н. Русский добровольческий корпус* (РДК).
Известно, что из-за малочисленности этот "корпус" и другие подобные формирования из коллаборационистов доукомплектовываются за счет украинских националистов.
В недавнем интервью начальник Главного управления разведки Украины Кирилл Буданов** анонсировал, что РДК продолжит совершать диверсии на российской территории. А это значит, что режим Владимира Зеленского еще найдет для боевиков опального ДУК работу.
* Деятельность организации запрещена в РФ.
** Включен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.
 
ЭксклюзивПравый секторДобровольческий украинский корпус "Правого сектора" (ДУК ПС)"Азов"Русский добровольческий корпусУкраинаВСУДмитрий Ярош
 
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