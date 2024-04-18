https://ukraina.ru/20240418/1054589771.html

Зачистка "Правого сектора"*: распиаренных неонацистов отправляют на скамейку запасных

Зачистка "Правого сектора"*: распиаренных неонацистов отправляют на скамейку запасных - 18.04.2024 Украина.ру

Зачистка "Правого сектора"*: распиаренных неонацистов отправляют на скамейку запасных

У "Правого сектора"* (ПС) большие проблемы. Некогда мощная группировка практически потеряла всякое влияние на политическую жизнь страны, а теперь ее выдавливают еще и с фронта. Борьба украинских пауков в банке набирает обороты

2024-04-18T17:10

2024-04-18T17:10

2024-04-18T18:02

эксклюзив

правый сектор

добровольческий украинский корпус "правого сектора" (дук пс)

"азов"

русский добровольческий корпус

украина

всу

дмитрий ярош

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Майдан, АТО, раскол"Правый сектор"* — целиком и полностью порождение Евромайдана 2013–2014 гг. Именно тогдашние массовые протесты положили на время конец распрям в радикальном националистическом лагере.Изначально под этим брендом объединились такие организации, как "Тризуб"*, "Патриот Украины"*, активисты УНА-УНСО*, "Братства"*, праворадикальные футбольные фанаты и др.Их задача была поддерживать на Майдане нужный градус радикализма, не давая более умеренным силам пойти на компромисс с властями. После эскалации и перехода кризиса в силовое противостояние, ПС* стал играть роль основного тарана против "Беркута" и других подразделений милиции.К этому же времени относится появление на авансцене украинской политики Дмитрия Яроша** — русскоговорящего уроженца Днепродзержинска (ныне Каменское), который в какой-то момент примкнул к украинским националистам. Он считался неформальным лидером "Правого сектора"* и солировал от лица этой группировки на сцене Евромайдана.После госпереворота ПС* фактически оказался не у дел: Виктор Янукович был свергнут, однако "национальной революции", чаемой радикалами, так и не случилось.Второе дыхание открылось у этой организации с началом боевых действий на востоке Украины. Ярош сотоварищи предложили свои услуги новым властям, а также маячившим за их спинами олигархам, кровно заинтересованным в разгроме восстания русскоязычного населения.Именно на деньги бизнесменов, главным образом ныне опального Игоря Коломойского, и проходило вооружение подразделений "Правого сектора"*, которые были выделены в так называемый Добровольческий украинский корпус.В Донбассе это формирование в составе частей ВСУ с переменным успехом воевало до 2015 года, когда было отведено с фронта. В тот момент украинское командование вело борьбу с махновщиной и расплодившимися добробатами, которые все больше промышляли мародерством и рэкетом. "Правому сектору"* предложили окончательно перейти в ВСУ, однако те заключать контракты с армией не захотели и осели в тылу.Так или иначе, дело было сделано. Благодаря СМИ, "Правый сектор"* получил мощный пиар, а его лидер Дмитрий Ярош вскоре отпочковался от этой группировки, пытаясь выжать максимум из свалившейся на него известности и получить какое-нибудь теплое местечко во власти.Получилось это у него не слишком удачно. Он избрался в Верховную раду, заседания которой часто прогуливал, баллотировался в президенты (результат — 0,7%), создавал партии и движения, однако постепенно откатился в маргинальную нишу, из которой когда-то и вылез.Что касается "Правого сектора"*, то без Яроша организация быстро деградировала до уровня малочисленной националистической группы со вторичной идеологией и практически растворилась в общей массе подобных движений. По сути, от гремевшего когда-то названия осталась лишь франшиза, которой пользовались для саморекламы и вербовки партийные вожди на местах.Неподчинение и дедовщинаПосле начала СВО в украинскую армию потянулись многие националисты, которых ранее списали и отправили оттуда восвояси. Явились туда и представители Добровольческого украинского корпуса ПС*, который с бору по сосенке заново формировался из всевозможного местного наци-сброда.Под ультраправых по решению командования сформировали 67-ю механизированную бригаду, ДУК стал играть там роль первой скрипки. До этого многие бойцы "корпуса" служили в Силах специальных операций, они же и составили костяк новой бригады.Известно, что данная бригада была задействована в боях за Артемовск (Бахмут), а также дислоцировалась в Славянске. Недавно ее бросили в бои в районе населенного пункта Часов Яр, где и начались проблемы.По версии, которая циркулирует в украинских СМИ, командование ВСУ недовольно действиями "дуковцев" на данном направлении, так как подразделение откровенно проседает. Ревизоры из минобороны зачастили в 67-ю бригаду с проверками и обнаружили там множество нарушений.Наиболее диким из них выглядит решение командиров ДУК разделить националистов и пополнение, которое приходило в бригаду со стороны. Последних называли пиксельными, их направляли на передовую в первую очередь, из-за чего плохо обученные и слабо мотивированные бойцы оставляли позиции.Согласно информации британского аналитика Александра Меркуриса, недовольство Генштаба вызывает также самоуправство ДУК, который демонстрирует неподчинение приказам вышестоящих командиров. По его мнению, это связано с недавними перестановками в ВСУ.Эксперт называет бывшие добробаты, влившиеся в армейские структуры, креатурами бывшего главкома Валерия Залужного. При нем, утверждает Меркурис, националистам многое сходило с рук, однако при новом командующем Александре Сырском этой идиллии пришел конец."Во времена бывшего главкома Валерия Залужного костяку ДУК удавалось сохранять определенную автономию и иметь поддержку из Генштаба, но когда назначили Сырского, то "дуковцев" поставили перед фактом: они должны действовать как обычная армейская бригада", — написала "Украинская правда" со ссылкой на источники.С реализацией этого требования возникли сложности, так как многие националисты не имеют соответствующих воинских званий, в итоге такой нажим в ДУК сочли политическим преследованием.67-ю бригаду может ждать расформирование. Исход боевиков из нее уже начался. В феврале этого года батальон "Волки да Винчи" перешел в 59-ю мотопехотную бригаду им. Якова Гандзюка.Как рассказал Меркурис, кроме военного крыла "Правого сектора"*, такие же тучи могут сгущаться и над подразделениями, связанными с "Азовом"*."Мы также видели, что было похожее со стороны 3-й бригады, которая состоит из "Азова". Они отказались следовать приказу контратаковать в районе Авдеевки, когда Сырский отправил их туда. ...Они отказались передислоцироваться в Часов Яр, они все больше действуют как отдельная сила, и сегодня утром появились сообщения, что Сырский также решил расформировать 3-ю штурмовую бригаду, и что скоро будет об этом объявлено", — сказал аналитик.Нынешнее закручивание гаек в отношении националистических подразделений чем-то напоминает события 2015-го, когда добробаты были выдавлены с фронта или поглощены армией или же структурами Нацгвардии.Но как выясняется теперь, в профессиональной армии они тоже не хотят отказываться от своих замашек.Как видно по истории с ДУК, эксперимент по созданию полноценных войсковых соединений из идейных праворадикалов постепенно сворачивается, однако это не означает пересмотра позиции властей Украины к националистам. Они по-прежнему остаются подпоркой режима, которым всегда найдут чем заняться.Все эти "правосеки"* и "азовцы"* — большие "побратимы" неонацистов, сбежавших на Украину из России и сформировавших там т. н. Русский добровольческий корпус* (РДК). Известно, что из-за малочисленности этот "корпус" и другие подобные формирования из коллаборационистов доукомплектовываются за счет украинских националистов. В недавнем интервью начальник Главного управления разведки Украины Кирилл Буданов** анонсировал, что РДК продолжит совершать диверсии на российской территории. А это значит, что режим Владимира Зеленского еще найдет для боевиков опального ДУК работу. * Деятельность организации запрещена в РФ.** Включен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

https://ukraina.ru/20240417/1054567891.html

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Павел Котов

Павел Котов

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Павел Котов

эксклюзив, правый сектор, добровольческий украинский корпус "правого сектора" (дук пс), "азов", русский добровольческий корпус, украина, всу, дмитрий ярош