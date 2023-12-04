https://ukraina.ru/20231204/1051673529.html

Дмитрий Ярош, биография

Дмитрий Ярош, биография - 04.12.2023 Украина.ру

Дмитрий Ярош, биография

Бывший лидер "Правого сектора"*

2023-12-04T16:26

2023-12-04T16:26

2023-12-04T16:29

биография

дмитрий ярош

украина

правый сектор

украинские националисты

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Детство и образованиеДмитрий родился 30 сентября 1971 в Днепродзержинске (сейчас Каменское) Днепропетровской области в русскоязычной семье простых работников промышленности. Отец трудился на Днепровском металлургическом комбинате, а мать – на вагоностроительном заводе.Учился в обычной общеобразовательной школе №24 в родном городе, был октябренком, пионером, состоял в комсомоле. Был участником экологического движения: в 1988 году выходил на протесты в Каменском против незаконно запущенной коксовой батареи.После школы вступил в движение "Народный рух", даже поднял национальный флаг Украины в родном Днепродзержинске, что в тот 1989 год было большим событием.Вскоре Дмитрий пошел в армию. С октября 1989 по ноябрь 1991 года Ярош служил в ракетных войсках Советской армии в Беларуси, а затем — под Иркутском.По возвращении из армии поступает на филфак Дрогобычского педагогического университета имени Франко, который оканчивает в 2001 году, овладев специальностью учитель украинского языка и литературы.КарьераПервое место работы Дмитрия никак не связано с прославившей его в дальнейшем политической и военной деятельностью. Сразу после школы он меньше года до армии работал на металлургическом комбинате – это единственная запись в его трудовой книжке до работы в парламенте Украины.В 1994 году Ярош становится сооснователем и членом организации "Тризуб"* имени Степана Бандеры. Ее всячески поддерживала Ярослава Стецько — вдова одного из лидеров ОУН* Ярослава Стецько. Организация получала гранты от западных проукраинских фондов и сотрудничала с европейскими и американскими спецслужбами.Здесь Ярош на протяжении 16 лет занимает разные должности и выполняет различную работу: руководит Каменский взводом, Сичеславским областным отрядом, Днепровским куренем, Надднепрянским кошем; с 1996 по 1999 год председательствует в Центральном Проводе организации; курирует внешнеполитическую деятельность; с января 2005 года исполняет обязанности Председателя Центрального Провода, а с 14 августа 2007 становится официальным Председателем Центрального Провода. В том же 2007 году Дмитрий инициирует создание Международного Антиимперского Фронта и становится его руководителем. 14 октября 2010 уходит с поста Председателя Центрального Провода "Тризуба"* создает единое Националистическое движение. Через два года становится Проводником "Тризуба"*.ПолитикаЧерез год, в 2013-м, Ярош становится помощником-консультантом депутата Верховной Рады от партии “УДАР” Валентина Наливайченко. А в ноябре того же года на базе "Тризуба"* он создал "Правый сектор"*, который стал известен после боестолкновений на Майдане. Тогда Дмитрий заявил, что он руководит третьей силой – она не подчиняется ни власти, ни оппозиции. "Правый сектор"* выступал за свержение Виктора Януковича и против любой деятельности "Партии регионов".Известно, что в феврале 2014 года Ярош встречался Виктором Януковичем, но отказался принять его предложение о перемирии. После свержения Януковича Дмитрию предложили занять пост заместителя секретаря СНБО, но он тогда хотел стать вице-премьером правительства, которое возглавлял Арсений Яценюк, по силовому блоку.В том же году Ярош принимал участие в президентских выборах, но набрал всего лишь 0,7% голосов. Избирается в Раду как депутат, но не принадлежит ни одной из партий, курирует комитет по вопросам нацбезопасности.Ярош участвовал в боевых действиях в Донбассе. Помогал в создании негосударственных военных отрядов: "Добровольческий украинский корпус"* и Украинская добровольческая армия*. Все они формировались на основе "Правого сектора"*. Дмитрий был ранен под Донецким аэропортом.В 2015 году он уходит с поста руководителя "Правого сектора"*, якобы из-за разногласий в организации. Тогда же Дмитрий создает новую организацию - "Государственную инициативу Яроша" (ГИЯ)("Державницька ініціатива Яроша" (ДІЯ).В 2019 году Ярош снова пытался пройти в Верховную Раду. Тогда партии "Национальный корпус"*, "Правый сектор"*, "Свобода", а также ветеранские и общественные организации объединились в один блок. Дмитрий хоть и вошел в пятерку от этого блока, но народным депутатом ему стать не удалось.2 ноября 2021 года Ярош опубликовал в запрещенной на территории России сети Facebook информацию, что стал советником главнокомандующего Вооруженными силами Украины Валерия Залужного. Однако через месяц в ВСУ эту информацию не подтвердили, оказалось, что такая должность ныне отсутствует. Правда, теперь вся информация по этому поводу вовсе засекречена: Управление связей с общественностью ВСУ сообщило, что разглашение может принести вред. Так что доподлинно связь Яроша с Залужным не известна. Отношения и детиЖену Яроша зовут Ольга, она носит фамилию мужа. Познакомились супруги сразу после возвращения Дмитрия из армии и поженились через год. Ольга работала оператором на почте, а после замужества посвятила себя семье.У пары родилось трое детей: Дмитрий, Анастасия и Ирина. Дочери Дмитрия замужем. Сейчас у него четверо внуков: Назар, Устим, София и Ольга.Интересные факты:1. На досуге Ярош занимается писательством. Среди его произведений – труды "Украинская революция: ХХІ век", "Нация и революция", "Путь нации", "Слово к побратимам".2. В декларации Дмитрия есть не только материальные ценности, но и комбинированный знак – визитка Яроша.*Деятельность организации на территории Российской Федерации запрещена.

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биография, дмитрий ярош, украина, правый сектор, украинские националисты