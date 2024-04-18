Удар по Чернигову и иранский Бендер. Как украинские политики платят аферистам за протекцию Вашингтона - 18.04.2024 Украина.ру
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Удар по Чернигову и иранский Бендер. Как украинские политики платят аферистам за протекцию Вашингтона
Удар по Чернигову и иранский Бендер. Как украинские политики платят аферистам за протекцию Вашингтона - 18.04.2024 Украина.ру
Удар по Чернигову и иранский Бендер. Как украинские политики платят аферистам за протекцию Вашингтона
В среду 17 апреля многие западные СМИ написали об ударе по центру Чернигова. Всплакнули Елена Зеленская и посол США Бриджит Бринк. Украинские власти сразу же использовали удар, чтобы активизировать просьбы дать им денег и новые системы ПВО.
2024-04-18T07:00
2024-04-18T07:00
эксклюзив
сша
украина
чернигов
елена зеленская
дональд трамп
игорь мосийчук
сбу
вооруженные силы украины
офис президента
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По предварительной информации, в Чернигове удар был нанесён по месту расположения офицеров ВСУ. Видео с места удара демонстрируют в разбитых окнах уничтоженного отеля двухъярусные кровати, которые обычно устанавливают в казармах. Экс-нардеп Игорь Мосийчук сообщил, что в отеле размещались военные: там много погибших и раненых. На одном из видео среди эвакуируемых раненых действительно виден украинский военнослужащий в форме."Потери среди военных Офис президента не озвучивал, делая из этого трагедию, которую хотят использовать для западных СМИ", - комментирует удар украинский telegram-канал "Картель".Удар по Чернигову моментально активизировал украинских лоббистов в США, где на лоббизме зарабатывают немалые деньги. Именно на этой неделе должна решиться судьба пакета помощи для Киева в американском Конгрессе, который на следующей неделе снова уходит на каникулы.Украинский telegram-канал "Резидент" на днях сообщал, что на Банковой работают с лоббистами из США, чтобы они подняли волну среди Республиканцев и продавили общий пакет помощи для Украины/Израиля/Тайваня на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке. Офис Президента выделил дополнительно 70 миллионов долларов на лоббистов в США, которые должны помочь Украине получить новый пакет финансирования.Издание "Страна" 17 апреля сообщило, что для лоббистской деятельности в США украинскими структурами были наняты ряд фирм и лиц, связанных с Республиканской партией. О том, что украинские организации нанимают эти структуры, следует также из информации Министерства юстиции США. Именно с их деятельностью отчасти связаны появившиеся последнее время в американских СМИ паникерские статьи о том, что Украина может проиграть, если ей не дадут ПВО.Примечательно, что в свете удара по Чернигову всплыла даже такая марионеточная фигура, как вице-президент иранской оппозиции Али Резазаде, который вслед за Зеленским пообещал обратиться к Конгрессу США с просьбой дать Киеву ПВО и разблокировать финансовую помощь.Далеко ему ездить не надо, так как марионеточный вице-президент Ирана проживает в Вашингтоне, хотя большую часть жизни прожил на Украине. В 2017 году Резазаде обещал украинцам, что их страна станет самой успешной и счастливой страной в Европе.В январе 2019-го года американское издание Polimedia.Press опубликовало разгромную статью о Резазаде. Авторы писали, что он представляется так, как ему выгодно в той или иной ситуации: правозащитник, политик, успешный инвестор или даже наследник иранского престола.По мнению американских авторов, украинские политики в целом наивны, а хитрый иранец этим активно пользуется.Украинский депутат Виталий Карпунцов, например, в свое время выразил желание лично познакомиться с Генпрокурором США. "Лидер иранской оппозиции" обещал это устроить, попросил круглую сумму, которая была потрачена на бронирование шикарной гостиницы. Но напрасно украинский депутат ждал в гостинице Генпрокурора США, тот на встречу не явился. И вообще вряд ли о ней знал. В западных СМИ Резазаде также обвиняли в торговле документами несуществующих НПО, которые якобы должны предоставить владельцу доступ в дипломатические круги США.В период Майдана, как вспоминает украинский адвокат Константин Бедовой, Резазаде привозил финики к киевскому Дому профсоюзов, представлялся чемпионом мира по MMA. "Он пришел ко мне и попросил 20 000 долларов взаймы - буквально на неделю. Я позвонил своему приятелю, у которого на дне рождения впервые встретился с господином Али. Спросил, что он из себя представляет, сказал, что деньги просит. На что тот ответил: он моему родственнику должен и не отдает", - цитировало адвоката издание "Комсомольская правда в Украине".Однако затем СМИ сообщали, что бывший глава СБУ (2015-2019) Василий Грицак поехал в США на молитвенный завтрак "вместе с известным всей Украине мошенником по имени Али Реза Резазаде". С тех пор Резазаде не раз козырял общей фотографией с главой СБУ. Ранее СМИ сообщали, что "уважаемый Али Резазаде должен денег 90 процентам своих знакомых, ведь основной род его занятий аферы различных масштабов"."Украинские национальные новости" в конце прошлого года писали, что иранский гражданин Али Реза Резазаде использует Украину в своих полезных целях и убегает от ответственности за многочисленные аферы."Чем ближе к выборам в США, тем больше приветов из прошлого возрождается в отечественной внутренней и внешней политике. В частности, один из известных "детей лейтенанта Шмидта", то есть "племянников иранского шаха" — Али Реза Резазаде, деятельность которого еще до войны достаточно тщательно освещалась в СМИ. В свое время он представлялся даже "советником Трампа", однако сам Трамп, скорее всего, об этом и не догадывался", - комментировал его деятельность украинский политолог Юрий Гаврилечко.Один из украинских военных, работавший в составе миссии в Пакистане, вспоминает, что этот лидер иранской оппозиции языка фарси не знал. "Он мне представился как Али Пехлеви – внебрачный сын шаха Пехлеви. Но после того как я заговорил с ним на фарси, он сразу сменил эту тему, прекратил представляться как Али Реза Пехлеви, а просто сказал, что работает в Украине – представляет интересы каких-то деловых кругов", - рассказывал военный.Могут проходить века, но "незаконнорожденные" отпрыски королей и султанов будут взимать крупные суммы с наивных бизнесменов и политиков, которые хотят воспользоваться связями в высших кругах для личной протекции.Украинский журналист Игорь Абраменко в 2021 году писал, что в случае с Резазаде просто один мошенник обирает других мошенников, имея в виду украинских политиков. Однако проблема в том, что на международной арене он зачастую действует от имени Украины, что не добавляет ей популярности.В связи с ударом по Чернигову Резазаде, вероятно, не упустит возможности вытянуть из украинских политиков очередную круглую сумму на свои "лоббистские услуги", пообещав лично поговорить с Конгрессом США.
https://ukraina.ru/20240414/1054505135.html
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украина
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Дмитрий Ковалевич
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эксклюзив, сша, украина, чернигов, елена зеленская, дональд трамп, игорь мосийчук, сбу, вооруженные силы украины, офис президента
Эксклюзив, США, Украина, Чернигов, Елена Зеленская, Дональд Трамп, Игорь Мосийчук, СБУ, Вооруженные силы Украины, Офис президента

Удар по Чернигову и иранский Бендер. Как украинские политики платят аферистам за протекцию Вашингтона

07:00 18.04.2024
 
Али Резазаде
Али Резазаде
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Дмитрий Ковалевич
Дмитрий Ковалевич
автор издания Украина.ру
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В среду 17 апреля многие западные СМИ написали об ударе по центру Чернигова. Всплакнули Елена Зеленская и посол США Бриджит Бринк. Украинские власти сразу же использовали удар, чтобы активизировать просьбы дать им денег и новые системы ПВО.
По предварительной информации, в Чернигове удар был нанесён по месту расположения офицеров ВСУ. Видео с места удара демонстрируют в разбитых окнах уничтоженного отеля двухъярусные кровати, которые обычно устанавливают в казармах. Экс-нардеп Игорь Мосийчук сообщил, что в отеле размещались военные: там много погибших и раненых. На одном из видео среди эвакуируемых раненых действительно виден украинский военнослужащий в форме.
"Потери среди военных Офис президента не озвучивал, делая из этого трагедию, которую хотят использовать для западных СМИ", - комментирует удар украинский telegram-канал "Картель".
Удар по Чернигову моментально активизировал украинских лоббистов в США, где на лоббизме зарабатывают немалые деньги. Именно на этой неделе должна решиться судьба пакета помощи для Киева в американском Конгрессе, который на следующей неделе снова уходит на каникулы.
Украинский telegram-канал "Резидент" на днях сообщал, что на Банковой работают с лоббистами из США, чтобы они подняли волну среди Республиканцев и продавили общий пакет помощи для Украины/Израиля/Тайваня на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке. Офис Президента выделил дополнительно 70 миллионов долларов на лоббистов в США, которые должны помочь Украине получить новый пакет финансирования.
Издание "Страна" 17 апреля сообщило, что для лоббистской деятельности в США украинскими структурами были наняты ряд фирм и лиц, связанных с Республиканской партией. О том, что украинские организации нанимают эти структуры, следует также из информации Министерства юстиции США. Именно с их деятельностью отчасти связаны появившиеся последнее время в американских СМИ паникерские статьи о том, что Украина может проиграть, если ей не дадут ПВО.
Примечательно, что в свете удара по Чернигову всплыла даже такая марионеточная фигура, как вице-президент иранской оппозиции Али Резазаде, который вслед за Зеленским пообещал обратиться к Конгрессу США с просьбой дать Киеву ПВО и разблокировать финансовую помощь.
Далеко ему ездить не надо, так как марионеточный вице-президент Ирана проживает в Вашингтоне, хотя большую часть жизни прожил на Украине. В 2017 году Резазаде обещал украинцам, что их страна станет самой успешной и счастливой страной в Европе.
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В январе 2019-го года американское издание Polimedia.Press опубликовало разгромную статью о Резазаде. Авторы писали, что он представляется так, как ему выгодно в той или иной ситуации: правозащитник, политик, успешный инвестор или даже наследник иранского престола.
По мнению американских авторов, украинские политики в целом наивны, а хитрый иранец этим активно пользуется.
Украинский депутат Виталий Карпунцов, например, в свое время выразил желание лично познакомиться с Генпрокурором США. "Лидер иранской оппозиции" обещал это устроить, попросил круглую сумму, которая была потрачена на бронирование шикарной гостиницы. Но напрасно украинский депутат ждал в гостинице Генпрокурора США, тот на встречу не явился. И вообще вряд ли о ней знал. В западных СМИ Резазаде также обвиняли в торговле документами несуществующих НПО, которые якобы должны предоставить владельцу доступ в дипломатические круги США.
В период Майдана, как вспоминает украинский адвокат Константин Бедовой, Резазаде привозил финики к киевскому Дому профсоюзов, представлялся чемпионом мира по MMA. "Он пришел ко мне и попросил 20 000 долларов взаймы - буквально на неделю. Я позвонил своему приятелю, у которого на дне рождения впервые встретился с господином Али. Спросил, что он из себя представляет, сказал, что деньги просит. На что тот ответил: он моему родственнику должен и не отдает", - цитировало адвоката издание "Комсомольская правда в Украине".
Однако затем СМИ сообщали, что бывший глава СБУ (2015-2019) Василий Грицак поехал в США на молитвенный завтрак "вместе с известным всей Украине мошенником по имени Али Реза Резазаде". С тех пор Резазаде не раз козырял общей фотографией с главой СБУ. Ранее СМИ сообщали, что "уважаемый Али Резазаде должен денег 90 процентам своих знакомых, ведь основной род его занятий аферы различных масштабов".
"Украинские национальные новости" в конце прошлого года писали, что иранский гражданин Али Реза Резазаде использует Украину в своих полезных целях и убегает от ответственности за многочисленные аферы.
"Чем ближе к выборам в США, тем больше приветов из прошлого возрождается в отечественной внутренней и внешней политике. В частности, один из известных "детей лейтенанта Шмидта", то есть "племянников иранского шаха" — Али Реза Резазаде, деятельность которого еще до войны достаточно тщательно освещалась в СМИ. В свое время он представлялся даже "советником Трампа", однако сам Трамп, скорее всего, об этом и не догадывался", - комментировал его деятельность украинский политолог Юрий Гаврилечко.
Один из украинских военных, работавший в составе миссии в Пакистане, вспоминает, что этот лидер иранской оппозиции языка фарси не знал. "Он мне представился как Али Пехлеви – внебрачный сын шаха Пехлеви. Но после того как я заговорил с ним на фарси, он сразу сменил эту тему, прекратил представляться как Али Реза Пехлеви, а просто сказал, что работает в Украине – представляет интересы каких-то деловых кругов", - рассказывал военный.
Могут проходить века, но "незаконнорожденные" отпрыски королей и султанов будут взимать крупные суммы с наивных бизнесменов и политиков, которые хотят воспользоваться связями в высших кругах для личной протекции.
Украинский журналист Игорь Абраменко в 2021 году писал, что в случае с Резазаде просто один мошенник обирает других мошенников, имея в виду украинских политиков. Однако проблема в том, что на международной арене он зачастую действует от имени Украины, что не добавляет ей популярности.
В связи с ударом по Чернигову Резазаде, вероятно, не упустит возможности вытянуть из украинских политиков очередную круглую сумму на свои "лоббистские услуги", пообещав лично поговорить с Конгрессом США.
 
ЭксклюзивСШАУкраинаЧерниговЕлена ЗеленскаяДональд ТрампИгорь МосийчукСБУВооруженные силы УкраиныОфис президента
 
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Заголовок открываемого материала
07:16Утро на Украине началось со взрывов, прилетело по пригороду Харькова и Хмельницкой области
07:00Удар по Чернигову и иранский Бендер. Как украинские политики платят аферистам за протекцию Вашингтона
06:37Андрей Ермолаев: кто он
06:36Вадим Карасев: кто он
06:35Дмитрий Спивак: кто он
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