https://ukraina.ru/20240418/1054574188.html

Удар по Чернигову и иранский Бендер. Как украинские политики платят аферистам за протекцию Вашингтона

Удар по Чернигову и иранский Бендер. Как украинские политики платят аферистам за протекцию Вашингтона - 18.04.2024 Украина.ру

Удар по Чернигову и иранский Бендер. Как украинские политики платят аферистам за протекцию Вашингтона

В среду 17 апреля многие западные СМИ написали об ударе по центру Чернигова. Всплакнули Елена Зеленская и посол США Бриджит Бринк. Украинские власти сразу же использовали удар, чтобы активизировать просьбы дать им денег и новые системы ПВО.

2024-04-18T07:00

2024-04-18T07:00

2024-04-18T07:00

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По предварительной информации, в Чернигове удар был нанесён по месту расположения офицеров ВСУ. Видео с места удара демонстрируют в разбитых окнах уничтоженного отеля двухъярусные кровати, которые обычно устанавливают в казармах. Экс-нардеп Игорь Мосийчук сообщил, что в отеле размещались военные: там много погибших и раненых. На одном из видео среди эвакуируемых раненых действительно виден украинский военнослужащий в форме."Потери среди военных Офис президента не озвучивал, делая из этого трагедию, которую хотят использовать для западных СМИ", - комментирует удар украинский telegram-канал "Картель".Удар по Чернигову моментально активизировал украинских лоббистов в США, где на лоббизме зарабатывают немалые деньги. Именно на этой неделе должна решиться судьба пакета помощи для Киева в американском Конгрессе, который на следующей неделе снова уходит на каникулы.Украинский telegram-канал "Резидент" на днях сообщал, что на Банковой работают с лоббистами из США, чтобы они подняли волну среди Республиканцев и продавили общий пакет помощи для Украины/Израиля/Тайваня на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке. Офис Президента выделил дополнительно 70 миллионов долларов на лоббистов в США, которые должны помочь Украине получить новый пакет финансирования.Издание "Страна" 17 апреля сообщило, что для лоббистской деятельности в США украинскими структурами были наняты ряд фирм и лиц, связанных с Республиканской партией. О том, что украинские организации нанимают эти структуры, следует также из информации Министерства юстиции США. Именно с их деятельностью отчасти связаны появившиеся последнее время в американских СМИ паникерские статьи о том, что Украина может проиграть, если ей не дадут ПВО.Примечательно, что в свете удара по Чернигову всплыла даже такая марионеточная фигура, как вице-президент иранской оппозиции Али Резазаде, который вслед за Зеленским пообещал обратиться к Конгрессу США с просьбой дать Киеву ПВО и разблокировать финансовую помощь.Далеко ему ездить не надо, так как марионеточный вице-президент Ирана проживает в Вашингтоне, хотя большую часть жизни прожил на Украине. В 2017 году Резазаде обещал украинцам, что их страна станет самой успешной и счастливой страной в Европе.В январе 2019-го года американское издание Polimedia.Press опубликовало разгромную статью о Резазаде. Авторы писали, что он представляется так, как ему выгодно в той или иной ситуации: правозащитник, политик, успешный инвестор или даже наследник иранского престола.По мнению американских авторов, украинские политики в целом наивны, а хитрый иранец этим активно пользуется.Украинский депутат Виталий Карпунцов, например, в свое время выразил желание лично познакомиться с Генпрокурором США. "Лидер иранской оппозиции" обещал это устроить, попросил круглую сумму, которая была потрачена на бронирование шикарной гостиницы. Но напрасно украинский депутат ждал в гостинице Генпрокурора США, тот на встречу не явился. И вообще вряд ли о ней знал. В западных СМИ Резазаде также обвиняли в торговле документами несуществующих НПО, которые якобы должны предоставить владельцу доступ в дипломатические круги США.В период Майдана, как вспоминает украинский адвокат Константин Бедовой, Резазаде привозил финики к киевскому Дому профсоюзов, представлялся чемпионом мира по MMA. "Он пришел ко мне и попросил 20 000 долларов взаймы - буквально на неделю. Я позвонил своему приятелю, у которого на дне рождения впервые встретился с господином Али. Спросил, что он из себя представляет, сказал, что деньги просит. На что тот ответил: он моему родственнику должен и не отдает", - цитировало адвоката издание "Комсомольская правда в Украине".Однако затем СМИ сообщали, что бывший глава СБУ (2015-2019) Василий Грицак поехал в США на молитвенный завтрак "вместе с известным всей Украине мошенником по имени Али Реза Резазаде". С тех пор Резазаде не раз козырял общей фотографией с главой СБУ. Ранее СМИ сообщали, что "уважаемый Али Резазаде должен денег 90 процентам своих знакомых, ведь основной род его занятий аферы различных масштабов"."Украинские национальные новости" в конце прошлого года писали, что иранский гражданин Али Реза Резазаде использует Украину в своих полезных целях и убегает от ответственности за многочисленные аферы."Чем ближе к выборам в США, тем больше приветов из прошлого возрождается в отечественной внутренней и внешней политике. В частности, один из известных "детей лейтенанта Шмидта", то есть "племянников иранского шаха" — Али Реза Резазаде, деятельность которого еще до войны достаточно тщательно освещалась в СМИ. В свое время он представлялся даже "советником Трампа", однако сам Трамп, скорее всего, об этом и не догадывался", - комментировал его деятельность украинский политолог Юрий Гаврилечко.Один из украинских военных, работавший в составе миссии в Пакистане, вспоминает, что этот лидер иранской оппозиции языка фарси не знал. "Он мне представился как Али Пехлеви – внебрачный сын шаха Пехлеви. Но после того как я заговорил с ним на фарси, он сразу сменил эту тему, прекратил представляться как Али Реза Пехлеви, а просто сказал, что работает в Украине – представляет интересы каких-то деловых кругов", - рассказывал военный.Могут проходить века, но "незаконнорожденные" отпрыски королей и султанов будут взимать крупные суммы с наивных бизнесменов и политиков, которые хотят воспользоваться связями в высших кругах для личной протекции.Украинский журналист Игорь Абраменко в 2021 году писал, что в случае с Резазаде просто один мошенник обирает других мошенников, имея в виду украинских политиков. Однако проблема в том, что на международной арене он зачастую действует от имени Украины, что не добавляет ей популярности.В связи с ударом по Чернигову Резазаде, вероятно, не упустит возможности вытянуть из украинских политиков очередную круглую сумму на свои "лоббистские услуги", пообещав лично поговорить с Конгрессом США.

https://ukraina.ru/20240414/1054505135.html

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эксклюзив, сша, украина, чернигов, елена зеленская, дональд трамп, игорь мосийчук, сбу, вооруженные силы украины, офис президента