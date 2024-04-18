"Готовят мошенничество": политолог раскрыл, как Польша может зайти на Украину вместе с "Патриотами" - 18.04.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20240418/1054556145.html
"Готовят мошенничество": политолог раскрыл, как Польша может зайти на Украину вместе с "Патриотами"
"Готовят мошенничество": политолог раскрыл, как Польша может зайти на Украину вместе с "Патриотами" - 18.04.2024 Украина.ру
"Готовят мошенничество": политолог раскрыл, как Польша может зайти на Украину вместе с "Патриотами"
Если польские ПВО будут работать со своей территории, им будет технически сложно закрыть небо над Западной Украины, для этого они должны там находиться. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру эксперт в сфере безопасности, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова Александр Перенджиев
2024-04-18T03:20
2024-04-18T03:20
новости
украина
польша
западная украина
александр перенджиев
вкс
всу
пво
зрк patriot
запад
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/07/13/1048106495_0:162:3065:1886_1920x0_80_0_0_7e6ab607784f1ecb5e5c16bd5c3f03d0.jpg.webp
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Украина и Польша рассматривают сценарий защиты западных украинских областей польскими системами Patriot. При этом неизвестно, планирует ли Польша сбивать российские ракеты со своей территории.Если такая договорённость будет достигнута, это нужно рассматривать как официальный ввод контингента на Украину. Под видом отправки Patriot Варшава введет туда и войска. Это будет реальная оккупация западной Украины со стороны Польши, рассказал политолог.Если польские ПВО будут работать со своей территории, то для расчетов будет технически сложно закрыть небо над Западом Украины. Если комплексы Patriot и защищают Харьков и Одессу, то значит там они и находятся, добавил эксперт.Эти разговоры могут быть связаны с тем, что российские ВКС стали наносить удары по хранилищам газа на западной Украине. Но с помощью Patriot защищать хранилища бесполезно. В этом все убедились, когда хуситы атаковали нефтяную инфраструктуру Саудовской Аравии, заключил собеседник издания.Полный текст интервью Александр Перенджиев: Россия вытопит жирок из ВСУ в Часовом Яре, а Польша готовит мошенничество у Львова читайте на сайте Украина.ру
https://ukraina.ru/20240417/1054546850.html
украина
польша
западная украина
запад
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/07/13/1048106495_168:0:2899:2048_1920x0_80_0_0_42783d0a8c262248181ab4b8993799c6.jpg.webp
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, украина, польша, западная украина, александр перенджиев, вкс, всу, пво, зрк patriot, запад, граница
Новости, Украина, Польша, Западная Украина, Александр Перенджиев, ВКС, ВСУ, ПВО, ЗРК Patriot, Запад, граница

"Готовят мошенничество": политолог раскрыл, как Польша может зайти на Украину вместе с "Патриотами"

03:20 18.04.2024
 
© AP / Mindaugas Kulbis
- РИА Новости, 1920, 18.04.2024
© AP / Mindaugas Kulbis
Читать в
Если польские ПВО будут работать со своей территории, им будет технически сложно закрыть небо над Западной Украины, для этого они должны там находиться. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру эксперт в сфере безопасности, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова Александр Перенджиев
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Украина и Польша рассматривают сценарий защиты западных украинских областей польскими системами Patriot. При этом неизвестно, планирует ли Польша сбивать российские ракеты со своей территории.
Если такая договорённость будет достигнута, это нужно рассматривать как официальный ввод контингента на Украину. Под видом отправки Patriot Варшава введет туда и войска. Это будет реальная оккупация западной Украины со стороны Польши, рассказал политолог.
Если польские ПВО будут работать со своей территории, то для расчетов будет технически сложно закрыть небо над Западом Украины. Если комплексы Patriot и защищают Харьков и Одессу, то значит там они и находятся, добавил эксперт.
"То есть они готовят какое-то мошенничество. Если они говорят о защите территории, то они туда и должны ввести свои комплексы ПВО", - отметил Перенджиев.
Эти разговоры могут быть связаны с тем, что российские ВКС стали наносить удары по хранилищам газа на западной Украине. Но с помощью Patriot защищать хранилища бесполезно. В этом все убедились, когда хуситы атаковали нефтяную инфраструктуру Саудовской Аравии, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Александр Перенджиев: Россия вытопит жирок из ВСУ в Часовом Яре, а Польша готовит мошенничество у Львова читайте на сайте Украина.ру
Йохан Бекман интервью
Вчера, 06:43
Йохан Бекман: Если ВСУ заменят финские резервисты, это будет лишь часть бед, которые США готовят РоссииНАТО – это агрессивная антироссийская организация. Пока мы ее не ликвидируем, она будет способна на любые провокации, о которых может пострадать весь мир, считает финский политолог и правозащитник Йохан Бекман
 
НовостиУкраинаПольшаЗападная УкраинаАлександр ПеренджиевВКСВСУПВОЗРК PatriotЗападграница
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
04:30Наступление уже идет: Александр Перенджиев о том, когда события на фронтах раскрутятся "на всю катушку"
04:20"Опыта у нас достаточно": эксперт рассказал, почему для наступления армии РФ не нужна новая мобилизация
04:10Онуфриенко о том, как должна ударить армия РФ, чтобы растащить 100-тысячную группировку ВСУ на границе
04:00"Мясорубка в Крынках длится с сентября": эксперт раскрыл, почему Западу не нужна победа киевской хунты
03:50Военно-политический эксперт объяснил, почему армия ВСУ не останется без людей, танков и электричества
03:40Политолог рассказал, как ВСУ держатся "на старом жирке", но осенью можно надеяться на развал Украины
03:30Ненависть к Зеленскому и убийства военкомов: эксперт рассказал, почему Киев не доверяет западной Украине
03:20"Готовят мошенничество": политолог раскрыл, как Польша может зайти на Украину вместе с "Патриотами"
03:10"Красивый сценарий с высадкой в Приднестровье": эксперт предположил, как может измениться характер СВО
03:00Хотят спрятать "Патриоты" в Польше: политолог о том, будет ли Варшава сбивать ракеты ВКС РФ над Украиной
00:01Чиновника-коррупционера из Минобороны Украины посадили, но ненадолго
23:33В небе над Белгородской областью сбито 14 снарядов РСЗО Vampire
23:21"Укрэнерго" предупредило об ограничениях бизнес всей страны
23:01ВСУ атаковали Воронеж беспилотником самолетного типа, повреждено промышленное предприятие
22:43Буданов* анонсировал новые операции "РДК"** и атаки дронов по территории России
22:18Байден поддержал проекты помощи Украине и Израилю
22:00Минкульт разрешил снос Арки дружбы народов в Киеве из-за угрозы нацбезопасности
21:30США обещают Украине дальнобойные ракеты ATACMS, но есть нюансы
21:02Русские хакеры прервали вещание 39 украинских телеканалов
20:42Украина впервые присоединится к учениям НАТО по кибербезопасности
Лента новостейМолния