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"Готовят мошенничество": политолог раскрыл, как Польша может зайти на Украину вместе с "Патриотами"
"Готовят мошенничество": политолог раскрыл, как Польша может зайти на Украину вместе с "Патриотами" - 18.04.2024 Украина.ру
"Готовят мошенничество": политолог раскрыл, как Польша может зайти на Украину вместе с "Патриотами"
Если польские ПВО будут работать со своей территории, им будет технически сложно закрыть небо над Западной Украины, для этого они должны там находиться. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру эксперт в сфере безопасности, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова Александр Перенджиев
2024-04-18T03:20
2024-04-18T03:20
2024-04-18T03:20
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Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Украина и Польша рассматривают сценарий защиты западных украинских областей польскими системами Patriot. При этом неизвестно, планирует ли Польша сбивать российские ракеты со своей территории.Если такая договорённость будет достигнута, это нужно рассматривать как официальный ввод контингента на Украину. Под видом отправки Patriot Варшава введет туда и войска. Это будет реальная оккупация западной Украины со стороны Польши, рассказал политолог.Если польские ПВО будут работать со своей территории, то для расчетов будет технически сложно закрыть небо над Западом Украины. Если комплексы Patriot и защищают Харьков и Одессу, то значит там они и находятся, добавил эксперт.Эти разговоры могут быть связаны с тем, что российские ВКС стали наносить удары по хранилищам газа на западной Украине. Но с помощью Patriot защищать хранилища бесполезно. В этом все убедились, когда хуситы атаковали нефтяную инфраструктуру Саудовской Аравии, заключил собеседник издания.Полный текст интервью Александр Перенджиев: Россия вытопит жирок из ВСУ в Часовом Яре, а Польша готовит мошенничество у Львова читайте на сайте Украина.ру
https://ukraina.ru/20240417/1054546850.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, польша, западная украина, александр перенджиев, вкс, всу, пво, зрк patriot, запад, граница
Новости, Украина, Польша, Западная Украина, Александр Перенджиев, ВКС, ВСУ, ПВО, ЗРК Patriot, Запад, граница
"Готовят мошенничество": политолог раскрыл, как Польша может зайти на Украину вместе с "Патриотами"
Если польские ПВО будут работать со своей территории, им будет технически сложно закрыть небо над Западной Украины, для этого они должны там находиться. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру эксперт в сфере безопасности, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова Александр Перенджиев
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Украина и Польша рассматривают сценарий защиты западных украинских областей польскими системами Patriot. При этом неизвестно, планирует ли Польша сбивать российские ракеты со своей территории.
Если такая договорённость будет достигнута, это нужно рассматривать как официальный ввод контингента на Украину. Под видом отправки Patriot Варшава введет туда и войска. Это будет реальная оккупация западной Украины со стороны Польши, рассказал политолог.
Если польские ПВО будут работать со своей территории, то для расчетов будет технически сложно закрыть небо над Западом Украины. Если комплексы Patriot и защищают Харьков и Одессу, то значит там они и находятся, добавил эксперт.
"То есть они готовят какое-то мошенничество. Если они говорят о защите территории, то они туда и должны ввести свои комплексы ПВО", - отметил Перенджиев.
Эти разговоры могут быть связаны с тем, что российские ВКС стали наносить удары по хранилищам газа на западной Украине. Но с помощью Patriot защищать хранилища бесполезно. В этом все убедились, когда хуситы атаковали нефтяную инфраструктуру Саудовской Аравии, заключил собеседник издания.