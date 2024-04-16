Назначен новый глава оперативного командования ВСУ "Юг"
Командующим ОК "Юг" стал бригадный генерал Шаповалов
Командующим войсками оперативного командования "Юг" назначен бригадный генерал Геннадия Шаповалова. Он сменил на этой должности генерал-майор украинской армии Андрея Ковальчука, который был уволен по неизвестным причинам
На минувшей неделе Ковальчук сообщил о своей отставке при помощи поста в сети. Официально об этом не объявлялось.
Как уточнила пресс-служба оперативного командования, глава Сухопутных войск ВСУ генерал-лейтенант Александр Павлюк уже представил личному составу оперкомандования нового командира.
Шаповалов родился в 1978 году в Кировоградской области. В 2000-ом он окончил Институт танковых войск при Харьковском государственном политехническом университете, а в 2012 году - Командно-штабной институт применения войск (сил) Национального университета обороны Украины. Прошел военную карьеру от командира танкового взвода до командира отдельной мотопехотной бригады имени Якова Гандзюка, в марте 2022 года получил звание бригадного генерала.
Ранее в руководящем составе ВСУ произошла ещё одна отставка.