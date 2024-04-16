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Назначен новый глава оперативного командования ВСУ "Юг"

Назначен новый глава оперативного командования ВСУ "Юг" - 16.04.2024 Украина.ру

Назначен новый глава оперативного командования ВСУ "Юг"

Командующим войсками оперативного командования "Юг" назначен бригадный генерал Геннадия Шаповалова. Он сменил на этой должности генерал-майор украинской армии Андрея Ковальчука, который был уволен по неизвестным причинам

2024-04-16T17:29

2024-04-16T17:29

2024-04-16T17:29

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На минувшей неделе Ковальчук сообщил о своей отставке при помощи поста в сети. Официально об этом не объявлялось. Как уточнила пресс-служба оперативного командования, глава Сухопутных войск ВСУ генерал-лейтенант Александр Павлюк уже представил личному составу оперкомандования нового командира.Шаповалов родился в 1978 году в Кировоградской области. В 2000-ом он окончил Институт танковых войск при Харьковском государственном политехническом университете, а в 2012 году - Командно-штабной институт применения войск (сил) Национального университета обороны Украины. Прошел военную карьеру от командира танкового взвода до командира отдельной мотопехотной бригады имени Якова Гандзюка, в марте 2022 года получил звание бригадного генерала.Ранее в руководящем составе ВСУ произошла ещё одна отставка.

https://ukraina.ru/20230210/1043413495.html

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новости, украина, вооруженные силы украины, кадровые перестановки, владимир зеленский, всу, сво, спецоперация