Назначен новый глава оперативного командования ВСУ "Юг" - 16.04.2024 Украина.ру
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Назначен новый глава оперативного командования ВСУ "Юг"
Назначен новый глава оперативного командования ВСУ "Юг" - 16.04.2024 Украина.ру
Назначен новый глава оперативного командования ВСУ "Юг"
Командующим войсками оперативного командования "Юг" назначен бригадный генерал Геннадия Шаповалова. Он сменил на этой должности генерал-майор украинской армии Андрея Ковальчука, который был уволен по неизвестным причинам
2024-04-16T17:29
2024-04-16T17:29
новости
украина
вооруженные силы украины
кадровые перестановки
владимир зеленский
всу
сво
спецоперация
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На минувшей неделе Ковальчук сообщил о своей отставке при помощи поста в сети. Официально об этом не объявлялось. Как уточнила пресс-служба оперативного командования, глава Сухопутных войск ВСУ генерал-лейтенант Александр Павлюк уже представил личному составу оперкомандования нового командира.Шаповалов родился в 1978 году в Кировоградской области. В 2000-ом он окончил Институт танковых войск при Харьковском государственном политехническом университете, а в 2012 году - Командно-штабной институт применения войск (сил) Национального университета обороны Украины. Прошел военную карьеру от командира танкового взвода до командира отдельной мотопехотной бригады имени Якова Гандзюка, в марте 2022 года получил звание бригадного генерала.Ранее в руководящем составе ВСУ произошла ещё одна отставка.
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новости, украина, вооруженные силы украины, кадровые перестановки, владимир зеленский, всу, сво, спецоперация
Новости, Украина, Вооруженные силы Украины, кадровые перестановки, Владимир Зеленский, ВСУ, СВО, Спецоперация

Назначен новый глава оперативного командования ВСУ "Юг"

17:29 16.04.2024
 
Командующим ОК "Юг" стал бригадный генерал Шаповалов
Командующим ОК Юг стал бригадный генерал Шаповалов
Читать в
Командующим войсками оперативного командования "Юг" назначен бригадный генерал Геннадия Шаповалова. Он сменил на этой должности генерал-майор украинской армии Андрея Ковальчука, который был уволен по неизвестным причинам
На минувшей неделе Ковальчук сообщил о своей отставке при помощи поста в сети. Официально об этом не объявлялось.
Как уточнила пресс-служба оперативного командования, глава Сухопутных войск ВСУ генерал-лейтенант Александр Павлюк уже представил личному составу оперкомандования нового командира.
Шаповалов родился в 1978 году в Кировоградской области. В 2000-ом он окончил Институт танковых войск при Харьковском государственном политехническом университете, а в 2012 году - Командно-штабной институт применения войск (сил) Национального университета обороны Украины. Прошел военную карьеру от командира танкового взвода до командира отдельной мотопехотной бригады имени Якова Гандзюка, в марте 2022 года получил звание бригадного генерала.
Ранее в руководящем составе ВСУ произошла ещё одна отставка.
Зеленский и начальство (Сунак) - РИА Новости, 1920, 10.02.2023
10 февраля 2023, 05:00
Зеленскому оставят роль клоуна - Скориков о кадровых перестановках на УкраинеВ военно-стратегическом плане кадровые перестановки на Украине ничего не изменят. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал заведующий отделом Украины Института стран СНГ Иван Скориков
 
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