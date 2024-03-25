https://ukraina.ru/20240325/1054083139.html

В руководящем составе ВСУ произошла отставка — СМИ

В руководящем составе ВСУ произошла отставка — СМИ - 25.03.2024 Украина.ру

В руководящем составе ВСУ произошла отставка — СМИ

Командующий подготовкой командования сухопутных войск Украины Виктор Николюк уходит в отставку. Об этом 24 марта сообщил украинский телеканал ТСН

2024-03-25T07:19

2024-03-25T07:19

2024-03-25T07:23

кадры

кадровые перестановки

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владимир зеленский

вооруженные силы украины

юрий игнат

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Он переходит на другую должность.Недавно с поста представителя командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины был уволен Юрий Игнат. Отмечалось, что он останется в составе Воздушных сил, но будет работать на другом направлении.В начале месяца президент Украины Владимир Зеленский анонсировал ряд новых кадровых назначений в силах обороны Украины, при этом не указав, о каких именно перестановках идет речь.

https://ukraina.ru/20240305/1053703931.html

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кадры, кадровые перестановки, новости, всу, украина, владимир зеленский, вооруженные силы украины, юрий игнат