https://ukraina.ru/20240325/1054083139.html
В руководящем составе ВСУ произошла отставка — СМИ
В руководящем составе ВСУ произошла отставка — СМИ - 25.03.2024 Украина.ру
В руководящем составе ВСУ произошла отставка — СМИ
Командующий подготовкой командования сухопутных войск Украины Виктор Николюк уходит в отставку. Об этом 24 марта сообщил украинский телеканал ТСН
2024-03-25T07:19
2024-03-25T07:19
2024-03-25T07:23
кадры
кадровые перестановки
новости
всу
украина
владимир зеленский
вооруженные силы украины
юрий игнат
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Он переходит на другую должность.Недавно с поста представителя командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины был уволен Юрий Игнат. Отмечалось, что он останется в составе Воздушных сил, но будет работать на другом направлении.В начале месяца президент Украины Владимир Зеленский анонсировал ряд новых кадровых назначений в силах обороны Украины, при этом не указав, о каких именно перестановках идет речь.
https://ukraina.ru/20240305/1053703931.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
кадры, кадровые перестановки, новости, всу, украина, владимир зеленский, вооруженные силы украины, юрий игнат
кадры, кадровые перестановки, Новости, ВСУ, Украина, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины, Юрий Игнат
В руководящем составе ВСУ произошла отставка — СМИ
07:19 25.03.2024 (обновлено: 07:23 25.03.2024)
Командующий подготовкой командования сухопутных войск Украины Виктор Николюк уходит в отставку. Об этом 24 марта сообщил украинский телеканал ТСН
Он переходит на другую должность.
"Нынешнее время требует от каждого украинца, а особенно военного, прилагать максимум и больше усилий для победы… Все это планирую сделать, возглавив одно из соединений и одно из направлений фронта", – сказал Николюк.
Недавно с поста представителя командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины был уволен Юрий Игнат. Отмечалось, что он останется в составе Воздушных сил, но будет работать на другом направлении.
В начале месяца президент Украины Владимир Зеленский
анонсировал ряд новых кадровых назначений в силах обороны Украины, при этом не указав, о каких именно перестановках идет речь.