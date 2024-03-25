В руководящем составе ВСУ произошла отставка — СМИ - 25.03.2024 Украина.ру
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В руководящем составе ВСУ произошла отставка — СМИ
В руководящем составе ВСУ произошла отставка — СМИ - 25.03.2024 Украина.ру
В руководящем составе ВСУ произошла отставка — СМИ
Командующий подготовкой командования сухопутных войск Украины Виктор Николюк уходит в отставку. Об этом 24 марта сообщил украинский телеканал ТСН
2024-03-25T07:19
2024-03-25T07:23
кадры
кадровые перестановки
новости
всу
украина
владимир зеленский
вооруженные силы украины
юрий игнат
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Он переходит на другую должность.Недавно с поста представителя командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины был уволен Юрий Игнат. Отмечалось, что он останется в составе Воздушных сил, но будет работать на другом направлении.В начале месяца президент Украины Владимир Зеленский анонсировал ряд новых кадровых назначений в силах обороны Украины, при этом не указав, о каких именно перестановках идет речь.
https://ukraina.ru/20240305/1053703931.html
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кадры, кадровые перестановки, новости, всу, украина, владимир зеленский, вооруженные силы украины, юрий игнат
кадры, кадровые перестановки, Новости, ВСУ, Украина, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины, Юрий Игнат

В руководящем составе ВСУ произошла отставка — СМИ

07:19 25.03.2024 (обновлено: 07:23 25.03.2024)
 
© Zelenskiy / Official/Telegram
© Zelenskiy / Official/Telegram
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Командующий подготовкой командования сухопутных войск Украины Виктор Николюк уходит в отставку. Об этом 24 марта сообщил украинский телеканал ТСН
Он переходит на другую должность.
"Нынешнее время требует от каждого украинца, а особенно военного, прилагать максимум и больше усилий для победы… Все это планирую сделать, возглавив одно из соединений и одно из направлений фронта", – сказал Николюк.
Недавно с поста представителя командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины был уволен Юрий Игнат. Отмечалось, что он останется в составе Воздушных сил, но будет работать на другом направлении.
В начале месяца президент Украины Владимир Зеленский анонсировал ряд новых кадровых назначений в силах обороны Украины, при этом не указав, о каких именно перестановках идет речь.
5 марта, 09:00
Кадровые перестановки, принудительная эвакуация, передача Taurus. Главное на Украине на утро 5 марта
 
кадрыкадровые перестановкиНовостиВСУУкраинаВладимир ЗеленскийВооруженные силы УкраиныЮрий Игнат
 
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