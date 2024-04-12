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Глава оперативного командования ВСУ "Юг" уволен без объяснения причин

Глава оперативного командования ВСУ "Юг" уволен без объяснения причин - 12.04.2024 Украина.ру

Глава оперативного командования ВСУ "Юг" уволен без объяснения причин

Генерал-майор украинской армии Андрей Ковальчук уволен с должности командира оперативного командования ВСУ "Юг". Об этом свидетельствует его прощальное письмо, опубликованное в сети, в котором отсутствуют причины отставки

2024-04-12T21:09

2024-04-12T21:09

2024-04-12T21:09

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В частности, Ковальчук поблагодарил за службу и отметил, что два с половиной года стали непростым и насыщенным периодом его жизни. Он отметил, что якобы "остается в единой армейской семье" и в будущем будет заниматься воспитанием молодых офицеров ВСУ. Примечательно, что официально об увольнении Ковальчука не сообщалось. Напомним, теперь уже бывший глава оперативного командования ВСУ "Юг" Ковальчук занимал эту должность с 2021 года. Прежде он был первым заместителем командующего Десантно-штурмовыми войсками украинской армии. Также Ковальчук принимал участие в боях Славянск и Луганский аэропорт. Ранее в руководящем составе ВСУ произошла ещё одна отставка.

https://ukraina.ru/20240331/1054217036.html

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новости, юрий ковальчук, вооруженные силы украины, славянск, лнр, новые регионы, сво, спецоперация, всу, отставка