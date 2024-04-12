Глава оперативного командования ВСУ "Юг" уволен без объяснения причин - 12.04.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20240412/1054489651.html
Глава оперативного командования ВСУ "Юг" уволен без объяснения причин
Глава оперативного командования ВСУ "Юг" уволен без объяснения причин - 12.04.2024 Украина.ру
Глава оперативного командования ВСУ "Юг" уволен без объяснения причин
Генерал-майор украинской армии Андрей Ковальчук уволен с должности командира оперативного командования ВСУ "Юг". Об этом свидетельствует его прощальное письмо, опубликованное в сети, в котором отсутствуют причины отставки
2024-04-12T21:09
2024-04-12T21:09
новости
юрий ковальчук
вооруженные силы украины
славянск
лнр
новые регионы
сво
спецоперация
всу
отставка
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/04/0c/1054489531_0:0:945:532_1920x0_80_0_0_0d2570bae04dc45c1e072fd581d9884e.jpg
В частности, Ковальчук поблагодарил за службу и отметил, что два с половиной года стали непростым и насыщенным периодом его жизни. Он отметил, что якобы "остается в единой армейской семье" и в будущем будет заниматься воспитанием молодых офицеров ВСУ. Примечательно, что официально об увольнении Ковальчука не сообщалось. Напомним, теперь уже бывший глава оперативного командования ВСУ "Юг" Ковальчук занимал эту должность с 2021 года. Прежде он был первым заместителем командующего Десантно-штурмовыми войсками украинской армии. Также Ковальчук принимал участие в боях Славянск и Луганский аэропорт. Ранее в руководящем составе ВСУ произошла ещё одна отставка.
https://ukraina.ru/20240331/1054217036.html
славянск
лнр
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/04/0c/1054489531_105:0:945:630_1920x0_80_0_0_ed376ec31f6516cda477f5fa54cfe8bb.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, юрий ковальчук, вооруженные силы украины, славянск, лнр, новые регионы, сво, спецоперация, всу, отставка
Новости, Юрий Ковальчук, Вооруженные силы Украины, Славянск, ЛНР, Новые регионы, СВО, Спецоперация, ВСУ, отставка

Глава оперативного командования ВСУ "Юг" уволен без объяснения причин

21:09 12.04.2024
 
Глава оперативного командования ВСУ "Юг" уволен
Глава оперативного командования ВСУ Юг уволен
Читать в
Генерал-майор украинской армии Андрей Ковальчук уволен с должности командира оперативного командования ВСУ "Юг". Об этом свидетельствует его прощальное письмо, опубликованное в сети, в котором отсутствуют причины отставки
В частности, Ковальчук поблагодарил за службу и отметил, что два с половиной года стали непростым и насыщенным периодом его жизни.
Он отметил, что якобы "остается в единой армейской семье" и в будущем будет заниматься воспитанием молодых офицеров ВСУ.
Примечательно, что официально об увольнении Ковальчука не сообщалось.
Напомним, теперь уже бывший глава оперативного командования ВСУ "Юг" Ковальчук занимал эту должность с 2021 года. Прежде он был первым заместителем командующего Десантно-штурмовыми войсками украинской армии. Также Ковальчук принимал участие в боях Славянск и Луганский аэропорт.
Ранее в руководящем составе ВСУ произошла ещё одна отставка.
31 марта, 17:11
Эти увольнения напоминают шасси афганского самолета: новые перестановки в команде ЗеленскогоВ субботу 30 марта появились несколько указов Зеленского об отставке важных влиятельных советников с громкими именами. Так в отставку уйдет ближайший соратник президента Сергей Шефир, которого называли "кошельком" Зеленского еще во времена "Квартала-95" и первые годы пребывания в политике.
 
НовостиЮрий КовальчукВооруженные силы УкраиныСлавянскЛНРНовые регионыСВОСпецоперацияВСУотставка
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала