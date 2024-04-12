Глава оперативного командования ВСУ "Юг" уволен без объяснения причин
Глава оперативного командования ВСУ "Юг" уволен
Генерал-майор украинской армии Андрей Ковальчук уволен с должности командира оперативного командования ВСУ "Юг". Об этом свидетельствует его прощальное письмо, опубликованное в сети, в котором отсутствуют причины отставки
В частности, Ковальчук поблагодарил за службу и отметил, что два с половиной года стали непростым и насыщенным периодом его жизни.
Он отметил, что якобы "остается в единой армейской семье" и в будущем будет заниматься воспитанием молодых офицеров ВСУ.
Примечательно, что официально об увольнении Ковальчука не сообщалось.
Напомним, теперь уже бывший глава оперативного командования ВСУ "Юг" Ковальчук занимал эту должность с 2021 года. Прежде он был первым заместителем командующего Десантно-штурмовыми войсками украинской армии. Также Ковальчук принимал участие в боях Славянск и Луганский аэропорт.
Ранее в руководящем составе ВСУ произошла ещё одна отставка.
31 марта, 17:11Эти увольнения напоминают шасси афганского самолета: новые перестановки в команде ЗеленскогоВ субботу 30 марта появились несколько указов Зеленского об отставке важных влиятельных советников с громкими именами. Так в отставку уйдет ближайший соратник президента Сергей Шефир, которого называли "кошельком" Зеленского еще во времена "Квартала-95" и первые годы пребывания в политике.