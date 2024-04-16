Уловка Макрона, успехи россиян, утерянная справедливость. Главное на Украине на утро 16 апреля - 16.04.2024 Украина.ру
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Уловка Макрона, успехи россиян, утерянная справедливость. Главное на Украине на утро 16 апреля
Уловка Макрона, успехи россиян, утерянная справедливость. Главное на Украине на утро 16 апреля - 16.04.2024 Украина.ру
Уловка Макрона, успехи россиян, утерянная справедливость. Главное на Украине на утро 16 апреля
Украина.ру, 16.04.2024
2024-04-16T09:00
2024-04-16T09:37
александр дубинский
хроники
эксклюзив
спецоперация
сво
украина
россия
киев
эммануэль макрон
владимир рогов
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В Крыму назвали идею Макрона об олимпийском перемирии уловкой, а Рогов — лицемерием. Российские военные ударили по складу ВСУ, а также в район аэродрома и военного аэропорта. Дубинский признал, что на Украине утеряна "справедливость во всем"Накануне французская радиостанция RMC сообщила, что президент Франции Эммануэль Макрон сохраняет надежду на "олимпийское перемирие" на время Игр в Париже и ожидает помощи в этом вопросе от председателя КНР Си Цзиньпина.Во вторник председатель Крымской межнациональной миссии Заур Смирнов назвал эту идею Макрона уловкой."Требование Макрона о перемирии — это не проявление миролюбивой политики, а стремление дать время киевскому режиму и ВСУ для передышки, чтобы вновь продолжать уничтожать мирное население. Его предложение — уловка", — сказал Смирнов.По его словам, Макрону следует прекратить поставки оружия Киеву и своим примером показать, что он действительно заинтересован в прекращении огня.Сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Общественной палаты РФ Владимир Рогов назвал предложение президента Франции лицемерием."Слышать о перемирии от персонажа, который накачивает режим Зеленского оружием, убивающим мирных жителей, - ракеты SCALP, САУ CAESAR и другие - и при этом одновременно грозится официально отправить своих французских боевиков на Украину – лицемерие", - сказал Рогов.По его словам, именно Макрон разжигает конфликт на постукраинском пространстве и по его вине гибнут мирные люди.Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа.Успехи ВС РФНа Украине звучит воздушная тревога. Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, ее объявили примерно в 07.20 утра в Сумской, Полтавской, Харьковской, Днепропетровской областях Украины, а также в подконтрольной Киеву части Запорожской области.Украинские СМИ написали о взрывах, раздающихся в Хмельницкой области.Также мощный взрыв прозвучал в подконтрольном ВСУ городе Херсон.Назначенный украинскими властями глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин сообщил во вторник о повреждении нескольких объектов критической инфраструктуры в подконтрольной ВСУ части Херсонской области."Были зафиксированы попадания в объекты критической инфраструктуры", - написал Прокудин в своем телеграм-канале.О каких именно объектах идет речь, Прокудин не уточнил.Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, ссылаясь на своих коллег, указал, что Вооруженные силы РФ ударили по складу железнодорожной станции города Умань Черкасской области."В полночь прилетело по Умани в склад возле ЖД", - сказал он.По данным подполья, в Умани большая перевалочная база, им ежедневно пересылают данные о передвижении фур из Винницы с грузами."Пару недель назад более 20 катеров и много лодок - это только одна колонна", - отметил подпольщик.Лебедев предоставил видео, на котором видна колонна, часть военных грузовых автомобилей перевозит лодки.Также он добавил, что были замечены перевозки танков и другой техники. Фиксируется в сутки от трех до ста единиц различной техники.Кроме того, по его словам, ВС РФ нанесли удар в район военного аэродрома в пригороде Староконстантинова в Хмельницкой области.На территории аэродрома проходят обучение летчики, проживают они там же в казармах, есть учебные заведения."Несколько уже разрушено, но не все", - добавил Лебедев.Аэродром в Староконстантинове постоянно выступает целью для ударов России. По данным подполья, аэродром готовят для принятия американских самолетов F-16. В этом районе расположены бомбовый склад, полигон, а также железобетонный и асфальтовый заводы, склады облпотребсоюза и электрическая подстанция.Накануне поздним вечером российские военные также ударили в направлении военного аэропорта в городе Миргород в Полтавской области."В район военного аэродрома, который расположен на юго-востоке города Миргород Полтавской области, было нанесено два удара в 22.50 и в 23.02 (понедельника)", - сказал тот же подпольщик.Он объяснил, что ВВС Украины используют этот аэродром как аэродром подскока, для ударов по Запорожской области и по крымскому направлению, аэродром в основном принимал самолеты Су-27. Подполье фиксировало большие борта на этом объекте. Помимо аэродрома там расположен тренажерный центр для пилотов, а рядом с аэродромом есть склады и автотранспортное предприятие.Чуть ранее в 22.20 россияне ударили по расположению ВСУ в городе Новый Буг Николаевской области."В 22.20 был нанесен удар по городу Новый Буг, прилетало очень серьезно, прямо в "располагу" (расположение ВСУ). Выезд из города блокирован, скорые мечутся, у военных истерика, врачей из дома жёстко выдергивали", - сказал Лебедев.Он добавил, что был второй удар, после которого начались перебои со светом, работала украинская ПВО. По его словам, подробности будут позже, пока известно, что в Новый Буг приехала "какая-то комиссия", именно она была целью удара.Утерянная справедливостьДепутат Верховной Рады Александр Дубинский, находящийся под стражей по подозрению в госизмене, заявил, что Украина переживает один из самых сложных периодов своей истории, так как народ потерял "справедливость во всем".В своем телеграм-канале депутат отметил, что к лету 2024 года власти Украины, ЕС и НАТО подорвали веру населения в "идею сопротивления" и справедливость.Дубинский добавил, что такая несправедливость полностью уничтожает "мотивацию быть в такой системе" и защищать ее, если человек не является "бенефициаром войны"."Удержать контроль над системой пытаются не обеспечением справедливости, а закручиванием гаек. Что приводит к формированию еще большей несправедливости в отношении ко всем и между всеми", - отметил депутат, подчеркнув, что не хочет предсказывать исход такого процесса.С начала спецоперации (февраль 2022года) Киев ввел военное положение, президент Владимир Зеленский также подписал указ о всеобщей мобилизации.С тех пор выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет запрещен.Вооруженным силам Украины (ВСУ) катастрофически не хватает бойцов и оружия. Боеприпасы и вооружение страна выпрашивает у Запада, впрочем поставки иссякли. А чтобы пополнить ряды ВСУ на днях приняли скандальный закон об ужесточении мобилизации.Против него выступали как депутаты, так и обычные граждане. На сайте Офиса президента зарегистрировали петицию, в которой его призывают не подписывать закон о мобилизации, по мнению автора документа принятие нарушающего права граждан и конституцию Украины закона не решит проблему с ротацией в ВСУ.Он отметил, что украинская нация и так находится на грани исчезновения, а принятие упомянутого закона сделает простых людей, работающих на экономику страны, "заложниками закона"."Военные… и силовые структуры Украины годами учившиеся военному делу, которые могли бы участвовать в ротациях боевых подразделений, подавляющее большинство скрываются или иными способами избегают защиты страны", - говорится в тексте петиции.Если обращение наберет 25 тысяч подписей граждан, его рассмотрит Зеленский.
https://ukraina.ru/20240415/1054514722.html
https://ukraina.ru/20240415/1054509414.html
https://ukraina.ru/20240414/1054502863.html
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Сергей Зуев
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александр дубинский, хроники, эксклюзив, спецоперация, сво, украина, россия, киев, эммануэль макрон, владимир рогов, вооруженные силы украины, верховная рада, всу, вс рф, аэродромы, аэропорт, военные, удары
Александр Дубинский, Хроники, Эксклюзив, Спецоперация, СВО, Украина, Россия, Киев, Эммануэль Макрон, Владимир Рогов, Вооруженные силы Украины, Верховная Рада, ВСУ, ВС РФ, аэродромы, аэропорт, военные, удары

Уловка Макрона, успехи россиян, утерянная справедливость. Главное на Украине на утро 16 апреля

09:00 16.04.2024 (обновлено: 09:37 16.04.2024)
 
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Сергей Зуев
автор издания Украина.ру
Все материалы
В Крыму назвали идею Макрона об олимпийском перемирии уловкой, а Рогов — лицемерием. Российские военные ударили по складу ВСУ, а также в район аэродрома и военного аэропорта. Дубинский признал, что на Украине утеряна "справедливость во всем"
Накануне французская радиостанция RMC сообщила, что президент Франции Эммануэль Макрон сохраняет надежду на "олимпийское перемирие" на время Игр в Париже и ожидает помощи в этом вопросе от председателя КНР Си Цзиньпина.
Во вторник председатель Крымской межнациональной миссии Заур Смирнов назвал эту идею Макрона уловкой.
"Требование Макрона о перемирии — это не проявление миролюбивой политики, а стремление дать время киевскому режиму и ВСУ для передышки, чтобы вновь продолжать уничтожать мирное население. Его предложение — уловка", — сказал Смирнов.
По его словам, Макрону следует прекратить поставки оружия Киеву и своим примером показать, что он действительно заинтересован в прекращении огня.
последствия обстрела села Глотово - РИА Новости, 1920, 15.04.2024
Вчера, 13:00
Телемарафон вместо ВСУ, Макроново перемирие, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 15 апреляПремьер-министр Украины Денис Шмыгаль прокомментировал идею передать деньги от финансирования телемарафона на ВСУ. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил о том, что предложит перемирие на время проведения Олимпийских игр. Украинские военные продолжают наносить удары по регионам России
Сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Общественной палаты РФ Владимир Рогов назвал предложение президента Франции лицемерием.
"Слышать о перемирии от персонажа, который накачивает режим Зеленского оружием, убивающим мирных жителей, - ракеты SCALP, САУ CAESAR и другие - и при этом одновременно грозится официально отправить своих французских боевиков на Украину – лицемерие", - сказал Рогов.
По его словам, именно Макрон разжигает конфликт на постукраинском пространстве и по его вине гибнут мирные люди.

"Именно по вине Макрона не ищется мир, а у Зеленского появляется иллюзия оттянуть свой конец еще дальше. Макрон прекрасно понимает, что если подобное перемирие было бы введено на период Олимпиады, то он выиграл бы пару недель для своего подельника в лице режима Зеленского", - объяснил Рогов.

Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа.
Успехи ВС РФ
На Украине звучит воздушная тревога.
Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, ее объявили примерно в 07.20 утра в Сумской, Полтавской, Харьковской, Днепропетровской областях Украины, а также в подконтрольной Киеву части Запорожской области.
Украинские СМИ написали о взрывах, раздающихся в Хмельницкой области.
Также мощный взрыв прозвучал в подконтрольном ВСУ городе Херсон.
Назначенный украинскими властями глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин сообщил во вторник о повреждении нескольких объектов критической инфраструктуры в подконтрольной ВСУ части Херсонской области.
"Были зафиксированы попадания в объекты критической инфраструктуры", - написал Прокудин в своем телеграм-канале.
О каких именно объектах идет речь, Прокудин не уточнил.
морской дрон СБУ - РИА Новости, 1920, 15.04.2024
Вчера, 09:40
Новые дроны от СБУ и угроза Крымскому мосту. Главное на Украине на утро 15 апреляСлужба безопасности Украины рассказала о характеристиках модернизированных морских беспилотников. Британские СМИ сообщили о дате новой атаки на Крымский мост
Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, ссылаясь на своих коллег, указал, что Вооруженные силы РФ ударили по складу железнодорожной станции города Умань Черкасской области.
"В полночь прилетело по Умани в склад возле ЖД", - сказал он.
По данным подполья, в Умани большая перевалочная база, им ежедневно пересылают данные о передвижении фур из Винницы с грузами.
"Пару недель назад более 20 катеров и много лодок - это только одна колонна", - отметил подпольщик.
Лебедев предоставил видео, на котором видна колонна, часть военных грузовых автомобилей перевозит лодки.
Также он добавил, что были замечены перевозки танков и другой техники. Фиксируется в сутки от трех до ста единиц различной техники.
Кроме того, по его словам, ВС РФ нанесли удар в район военного аэродрома в пригороде Староконстантинова в Хмельницкой области.
"В районе трех часов ночи в Староконстантинове опять в районе аэродрома военного прилетело. Конкретики пока нет, была детонация, скорые", - сказал Лебедев.
На территории аэродрома проходят обучение летчики, проживают они там же в казармах, есть учебные заведения.
"Несколько уже разрушено, но не все", - добавил Лебедев.
Аэродром в Староконстантинове постоянно выступает целью для ударов России. По данным подполья, аэродром готовят для принятия американских самолетов F-16. В этом районе расположены бомбовый склад, полигон, а также железобетонный и асфальтовый заводы, склады облпотребсоюза и электрическая подстанция.
Накануне поздним вечером российские военные также ударили в направлении военного аэропорта в городе Миргород в Полтавской области.
"В район военного аэродрома, который расположен на юго-востоке города Миргород Полтавской области, было нанесено два удара в 22.50 и в 23.02 (понедельника)", - сказал тот же подпольщик.
Он объяснил, что ВВС Украины используют этот аэродром как аэродром подскока, для ударов по Запорожской области и по крымскому направлению, аэродром в основном принимал самолеты Су-27. Подполье фиксировало большие борта на этом объекте. Помимо аэродрома там расположен тренажерный центр для пилотов, а рядом с аэродромом есть склады и автотранспортное предприятие.
Чуть ранее в 22.20 россияне ударили по расположению ВСУ в городе Новый Буг Николаевской области.
"В 22.20 был нанесен удар по городу Новый Буг, прилетало очень серьезно, прямо в "располагу" (расположение ВСУ). Выезд из города блокирован, скорые мечутся, у военных истерика, врачей из дома жёстко выдергивали", - сказал Лебедев.
Он добавил, что был второй удар, после которого начались перебои со светом, работала украинская ПВО. По его словам, подробности будут позже, пока известно, что в Новый Буг приехала "какая-то комиссия", именно она была целью удара.
Утерянная справедливость
Депутат Верховной Рады Александр Дубинский, находящийся под стражей по подозрению в госизмене, заявил, что Украина переживает один из самых сложных периодов своей истории, так как народ потерял "справедливость во всем".
В своем телеграм-канале депутат отметил, что к лету 2024 года власти Украины, ЕС и НАТО подорвали веру населения в "идею сопротивления" и справедливость.
"С точки зрения гражданина справедливость сегодня утеряна во всем. Мобилизация – не справедлива. ...Закрытые границы – не справедливо. Коррупция власти – чудовищно не справедливо", - написал депутат.
Дубинский добавил, что такая несправедливость полностью уничтожает "мотивацию быть в такой системе" и защищать ее, если человек не является "бенефициаром войны".
"Удержать контроль над системой пытаются не обеспечением справедливости, а закручиванием гаек. Что приводит к формированию еще большей несправедливости в отношении ко всем и между всеми", - отметил депутат, подчеркнув, что не хочет предсказывать исход такого процесса.
С начала спецоперации (февраль 2022года) Киев ввел военное положение, президент Владимир Зеленский также подписал указ о всеобщей мобилизации.
С тех пор выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет запрещен.
Вооруженным силам Украины (ВСУ) катастрофически не хватает бойцов и оружия. Боеприпасы и вооружение страна выпрашивает у Запада, впрочем поставки иссякли. А чтобы пополнить ряды ВСУ на днях приняли скандальный закон об ужесточении мобилизации.
Против него выступали как депутаты, так и обычные граждане.
На сайте Офиса президента зарегистрировали петицию, в которой его призывают не подписывать закон о мобилизации, по мнению автора документа принятие нарушающего права граждан и конституцию Украины закона не решит проблему с ротацией в ВСУ.
Он отметил, что украинская нация и так находится на грани исчезновения, а принятие упомянутого закона сделает простых людей, работающих на экономику страны, "заложниками закона".
"Военные… и силовые структуры Украины годами учившиеся военному делу, которые могли бы участвовать в ротациях боевых подразделений, подавляющее большинство скрываются или иными способами избегают защиты страны", - говорится в тексте петиции.
Если обращение наберет 25 тысяч подписей граждан, его рассмотрит Зеленский.
последствия обстрела Токмака - РИА Новости, 1920, 14.04.2024
14 апреля, 13:03
Очереди за паспортами, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 14 апреляВ Европе в украинских центрах выдачи документов образовались большие очереди. Украинские военные продолжают наносить удары по регионам России
 
Александр ДубинскийХроникиЭксклюзивСпецоперацияСВОУкраинаРоссияКиевЭммануэль МакронВладимир РоговВооруженные силы УкраиныВерховная РадаВСУВС РФаэродромыаэропортвоенныеудары
 
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Заголовок открываемого материала
09:00Уловка Макрона, успехи россиян, утерянная справедливость. Главное на Украине на утро 16 апреля
08:20Главное за ночь 16 апреля
06:48Украинцев в Польше ценят работодатели, но всё больше не любят поляки
06:36Хроника энергетической войны. Россия восстанавливает НПЗ и включается в строительство газопровода в Индию
06:15Мобилизация — это смерть армии и смерть Украины. Украинские эксперты о коварстве русской разведки
05:45Сергей Беляк: Апелляция Малюка* - политический стёб, а Лефортово еще нужно заслужить
05:36Михаил Онуфриенко: Если Россия комбинированно не накроет ВСУ прямо на марше, Франция заменит их на Волыни
05:19Александр Перенджиев: Россия вытопит жирок из ВСУ в Часовом Яре, а Польша готовит мошенничество у Львова
05:07Фархад Ибрагимов: Большая война Ирана и Израиля станет гуманитарным коллапсом для России
00:01Белый дом не поддержит разделение проекта о помощи Украине и Израилю
23:48Российская армия накрыла огнем расположение ВСУ в Николаеве, сообщает подполье
23:30Киев шантажирует Вашингтон ударами по российским НПЗ
23:03Греция не передаст Украине истребители F-16 - власти
22:31Байден впервые прокомментировал субботнюю атаку Ирана на Израиль
22:08В Херсонской области при обстреле ранение получил мирный житель
21:50Киев получит пять противоминных кораблей от союзников
21:29В Раде заявили, что закона о демобилизации для военнослужащих не будет
21:10Украинцы за границей больше не смогут оформить паспорта, когда захотят
20:50В Кривом Роге после российских ударов ввели аварийное отключение света
20:25Нетаньяху поручил найти цели для атаки в Иране, чтобы "послать сигнал"
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