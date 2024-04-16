https://ukraina.ru/20240416/1054530190.html

Уловка Макрона, успехи россиян, утерянная справедливость. Главное на Украине на утро 16 апреля

Уловка Макрона, успехи россиян, утерянная справедливость. Главное на Украине на утро 16 апреля - 16.04.2024 Украина.ру

Уловка Макрона, успехи россиян, утерянная справедливость. Главное на Украине на утро 16 апреля

Украина.ру, 16.04.2024

2024-04-16T09:00

2024-04-16T09:00

2024-04-16T09:37

александр дубинский

хроники

эксклюзив

спецоперация

сво

украина

россия

киев

эммануэль макрон

владимир рогов

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В Крыму назвали идею Макрона об олимпийском перемирии уловкой, а Рогов — лицемерием. Российские военные ударили по складу ВСУ, а также в район аэродрома и военного аэропорта. Дубинский признал, что на Украине утеряна "справедливость во всем"Накануне французская радиостанция RMC сообщила, что президент Франции Эммануэль Макрон сохраняет надежду на "олимпийское перемирие" на время Игр в Париже и ожидает помощи в этом вопросе от председателя КНР Си Цзиньпина.Во вторник председатель Крымской межнациональной миссии Заур Смирнов назвал эту идею Макрона уловкой."Требование Макрона о перемирии — это не проявление миролюбивой политики, а стремление дать время киевскому режиму и ВСУ для передышки, чтобы вновь продолжать уничтожать мирное население. Его предложение — уловка", — сказал Смирнов.По его словам, Макрону следует прекратить поставки оружия Киеву и своим примером показать, что он действительно заинтересован в прекращении огня.Сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Общественной палаты РФ Владимир Рогов назвал предложение президента Франции лицемерием."Слышать о перемирии от персонажа, который накачивает режим Зеленского оружием, убивающим мирных жителей, - ракеты SCALP, САУ CAESAR и другие - и при этом одновременно грозится официально отправить своих французских боевиков на Украину – лицемерие", - сказал Рогов.По его словам, именно Макрон разжигает конфликт на постукраинском пространстве и по его вине гибнут мирные люди.Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа.Успехи ВС РФНа Украине звучит воздушная тревога. Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, ее объявили примерно в 07.20 утра в Сумской, Полтавской, Харьковской, Днепропетровской областях Украины, а также в подконтрольной Киеву части Запорожской области.Украинские СМИ написали о взрывах, раздающихся в Хмельницкой области.Также мощный взрыв прозвучал в подконтрольном ВСУ городе Херсон.Назначенный украинскими властями глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин сообщил во вторник о повреждении нескольких объектов критической инфраструктуры в подконтрольной ВСУ части Херсонской области."Были зафиксированы попадания в объекты критической инфраструктуры", - написал Прокудин в своем телеграм-канале.О каких именно объектах идет речь, Прокудин не уточнил.Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, ссылаясь на своих коллег, указал, что Вооруженные силы РФ ударили по складу железнодорожной станции города Умань Черкасской области."В полночь прилетело по Умани в склад возле ЖД", - сказал он.По данным подполья, в Умани большая перевалочная база, им ежедневно пересылают данные о передвижении фур из Винницы с грузами."Пару недель назад более 20 катеров и много лодок - это только одна колонна", - отметил подпольщик.Лебедев предоставил видео, на котором видна колонна, часть военных грузовых автомобилей перевозит лодки.Также он добавил, что были замечены перевозки танков и другой техники. Фиксируется в сутки от трех до ста единиц различной техники.Кроме того, по его словам, ВС РФ нанесли удар в район военного аэродрома в пригороде Староконстантинова в Хмельницкой области.На территории аэродрома проходят обучение летчики, проживают они там же в казармах, есть учебные заведения."Несколько уже разрушено, но не все", - добавил Лебедев.Аэродром в Староконстантинове постоянно выступает целью для ударов России. По данным подполья, аэродром готовят для принятия американских самолетов F-16. В этом районе расположены бомбовый склад, полигон, а также железобетонный и асфальтовый заводы, склады облпотребсоюза и электрическая подстанция.Накануне поздним вечером российские военные также ударили в направлении военного аэропорта в городе Миргород в Полтавской области."В район военного аэродрома, который расположен на юго-востоке города Миргород Полтавской области, было нанесено два удара в 22.50 и в 23.02 (понедельника)", - сказал тот же подпольщик.Он объяснил, что ВВС Украины используют этот аэродром как аэродром подскока, для ударов по Запорожской области и по крымскому направлению, аэродром в основном принимал самолеты Су-27. Подполье фиксировало большие борта на этом объекте. Помимо аэродрома там расположен тренажерный центр для пилотов, а рядом с аэродромом есть склады и автотранспортное предприятие.Чуть ранее в 22.20 россияне ударили по расположению ВСУ в городе Новый Буг Николаевской области."В 22.20 был нанесен удар по городу Новый Буг, прилетало очень серьезно, прямо в "располагу" (расположение ВСУ). Выезд из города блокирован, скорые мечутся, у военных истерика, врачей из дома жёстко выдергивали", - сказал Лебедев.Он добавил, что был второй удар, после которого начались перебои со светом, работала украинская ПВО. По его словам, подробности будут позже, пока известно, что в Новый Буг приехала "какая-то комиссия", именно она была целью удара.Утерянная справедливостьДепутат Верховной Рады Александр Дубинский, находящийся под стражей по подозрению в госизмене, заявил, что Украина переживает один из самых сложных периодов своей истории, так как народ потерял "справедливость во всем".В своем телеграм-канале депутат отметил, что к лету 2024 года власти Украины, ЕС и НАТО подорвали веру населения в "идею сопротивления" и справедливость.Дубинский добавил, что такая несправедливость полностью уничтожает "мотивацию быть в такой системе" и защищать ее, если человек не является "бенефициаром войны"."Удержать контроль над системой пытаются не обеспечением справедливости, а закручиванием гаек. Что приводит к формированию еще большей несправедливости в отношении ко всем и между всеми", - отметил депутат, подчеркнув, что не хочет предсказывать исход такого процесса.С начала спецоперации (февраль 2022года) Киев ввел военное положение, президент Владимир Зеленский также подписал указ о всеобщей мобилизации.С тех пор выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет запрещен.Вооруженным силам Украины (ВСУ) катастрофически не хватает бойцов и оружия. Боеприпасы и вооружение страна выпрашивает у Запада, впрочем поставки иссякли. А чтобы пополнить ряды ВСУ на днях приняли скандальный закон об ужесточении мобилизации.Против него выступали как депутаты, так и обычные граждане. На сайте Офиса президента зарегистрировали петицию, в которой его призывают не подписывать закон о мобилизации, по мнению автора документа принятие нарушающего права граждан и конституцию Украины закона не решит проблему с ротацией в ВСУ.Он отметил, что украинская нация и так находится на грани исчезновения, а принятие упомянутого закона сделает простых людей, работающих на экономику страны, "заложниками закона"."Военные… и силовые структуры Украины годами учившиеся военному делу, которые могли бы участвовать в ротациях боевых подразделений, подавляющее большинство скрываются или иными способами избегают защиты страны", - говорится в тексте петиции.Если обращение наберет 25 тысяч подписей граждан, его рассмотрит Зеленский.

https://ukraina.ru/20240415/1054514722.html

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Сергей Зуев

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