Владимир Рогов: кто он - 31.10.2022 Украина.ру
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Владимир Рогов: кто он
Владимир Рогов: кто он - 31.10.2022 Украина.ру
Владимир Рогов: кто он
Председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета военно-гражданской администрации (ВГА) Запорожской области. Украина.ру, 31.10.2022
2022-10-31T15:18
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владимир рогов
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Председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета военно-гражданской администрации (ВГА) Запорожской области.Родился в 1976 году. По его словам, на свет появился в Индии, но вскоре родители переехали в Запорожье.В 1999 году получил высшее образование на факультете экономики и управления Запорожского национального технического университета по специальности "международные экономические отношения".С 1997 по 2000 гг. был главным редактором газеты "Деловой город".С 2000 по 2010 гг. занимался частным предпринимательством. Основное направление — интернет-бизнес и полиграфия.В 2006 (по другим данным — в 2007-м) году Роговым была основана молодежная организация "Славянская гвардия". В 2009 году он стал членом координационного совета организаций российских соотечественников (КСОРС). Тогда же его избрали в президиум. Был делегатом всемирного конгресса российских соотечественников.В 2022 году Рогов стал членом главного совета ВГА Запорожской области. Также он возглавил движение "Мы вместе с Россией".
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владимир рогов
Владимир Рогов

Владимир Рогов: кто он

15:18 31.10.2022 (обновлено: 15:21 31.10.2022)
 
© РИА Новости . Владимир Трефилов / Перейти в фотобанк Владимир Рогов
 Владимир Рогов - РИА Новости, 1920, 31.10.2022
© РИА Новости . Владимир Трефилов
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Председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета военно-гражданской администрации (ВГА) Запорожской области.
Родился в 1976 году. По его словам, на свет появился в Индии, но вскоре родители переехали в Запорожье.
В 1999 году получил высшее образование на факультете экономики и управления Запорожского национального технического университета по специальности "международные экономические отношения".
С 1997 по 2000 гг. был главным редактором газеты "Деловой город".
С 2000 по 2010 гг. занимался частным предпринимательством. Основное направление — интернет-бизнес и полиграфия.
В 2006 (по другим данным — в 2007-м) году Роговым была основана молодежная организация "Славянская гвардия".
В 2009 году он стал членом координационного совета организаций российских соотечественников (КСОРС). Тогда же его избрали в президиум. Был делегатом всемирного конгресса российских соотечественников.
В 2022 году Рогов стал членом главного совета ВГА Запорожской области. Также он возглавил движение "Мы вместе с Россией".
 
Владимир Рогов
 
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