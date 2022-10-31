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Владимир Рогов: кто он

Владимир Рогов: кто он - 31.10.2022 Украина.ру

Владимир Рогов: кто он

Председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета военно-гражданской администрации (ВГА) Запорожской области. Украина.ру, 31.10.2022

2022-10-31T15:18

2022-10-31T15:18

2022-10-31T15:21

владимир рогов

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Председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета военно-гражданской администрации (ВГА) Запорожской области.Родился в 1976 году. По его словам, на свет появился в Индии, но вскоре родители переехали в Запорожье.В 1999 году получил высшее образование на факультете экономики и управления Запорожского национального технического университета по специальности "международные экономические отношения".С 1997 по 2000 гг. был главным редактором газеты "Деловой город".С 2000 по 2010 гг. занимался частным предпринимательством. Основное направление — интернет-бизнес и полиграфия.В 2006 (по другим данным — в 2007-м) году Роговым была основана молодежная организация "Славянская гвардия". В 2009 году он стал членом координационного совета организаций российских соотечественников (КСОРС). Тогда же его избрали в президиум. Был делегатом всемирного конгресса российских соотечественников.В 2022 году Рогов стал членом главного совета ВГА Запорожской области. Также он возглавил движение "Мы вместе с Россией".

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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владимир рогов