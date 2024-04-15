https://ukraina.ru/20240415/1054516935.html
Неочевидные выводы для Украины из иранского удара по Израилю
Неочевидные выводы для Украины из иранского удара по Израилю - 15.04.2024 Украина.ру
Неочевидные выводы для Украины из иранского удара по Израилю
Разумеется, самая очевидная реакция со стороны Украины на происходящее в Израиле – это очередное обострение международной ситуации, призванное отвлечь внимание от Украины. В "сочувствии", выраженном Зеленским Израилю, это было ясно видно между строк. Однако, выводы для Украины этим не исчерпываются
2024-04-15T14:57
2024-04-15T14:57
2024-04-15T14:57
мнения
иран
израиль
украина
война
разведка
дипломатия
сша
дональд трамп
джо байден
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https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0a/0b/1050080174_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_d0663dc31e21e6209ce654150c30958b.jpg
1. Многие отечественные публицисты и примкнувший к ним Дональд Трамп (шутка – Трамп руководствуется своими соображениями) поспешили заявить, что сам по себе конфликт демонстрирует ослабление доминирующей роли США в мире – ведь США были против операции Израиля и против ответного удара Ирана.На самом деле это заблуждение.США никогда не контролировали своих союзников в такой степени, чтобы в принципе исключить с их стороны какие-то действия, которые не укладываются в логику действий самих американцев. Достаточно вспомнить конфликт между Грецией и Турцией из-за Кипра или "тресковые войны" между Великобританией и Исландией. США совершенно не были заинтересованы в этих конфликтах, подрывающих единство НАТО.В то же время, при всей самостоятельности Израиля и неадекватности Нетаньяху влияния США пока что вполне хватает, чтобы исключить массированный ответный удар по Ирану, который наверняка привёл бы к войне.Что характерно, влияние США на сам Иран не стоит преувеличивать с самого 1979 года, когда США были вполне себе на коне. Сейчас, просто, большая война не в интересах самого Ирана (но тут стоит вспомнить I Мировую, которая никому не была нужна и в которую никто не верил, пока она не началась).Так что киевскому режиму всё же стоит помнить, что его выходки США терпят постольку поскольку Украина выполняет свои функции в системе американского глобального лидерства.2. Ирано-израильский конфликт приведёт к переключению потоков военной помощи в сторону Израиля.Оно, вроде бы, действительно так, но тут ситуация неоднозначная.С одной стороны, Израиль действительно выдвинулся в ряды первоочередных получателей высокотехнологичной дефицитной техники – РЛС, РЭБ, других средств ПВО. Но, например, о получении Израилем систем Patriot, на которые претендует Украина, речь вроде бы не идёт. Наиболее эффективным в отражении нынешней атаки стал ЗРК ПРО Arrow (он же – "Хец") американско-израильской разработки, на который Украина никогда не претендовала (в отличие от более известного "Железного купола").С другой стороны, именно этот конфликт вполне может разморозить американскую помощь Украине – во всяком случае так говорит лидер республиканского большинства в Сенате Чак Шумер. Это вполне может быть так – ведь раньше администрация Байдена протолкнуть помощь Украине одним пакетом с помощью Израилю. В условиях срочности ожидаемой реакции логично воспользоваться уже готовым проектом.3. С чисто военно-технической точки зрения интересным аспектом является то, что все БПЛА и крылатые ракеты, по утверждению Израиля, были сбиты до того, как вошли в воздушное пространство Израиля, причём в их уничтожении участвовали так же союзники – США, Великобритания и Иордания. Для Украины из этого следуют неприятные выводы.Во-первых, даже Израилю с его мощной системой ПВО и ПРО на маленькой территории потребовалась помощь союзников.Значительно большую территорию Украины своим ПВО никто покрывать не будет, хотя обсуждается возможность прикрытия западных регионов польскими средствами ПВО. Но и угроза втягивания в конфликт в этом случае больше, потому даже гонористые поляки предпочитают случайно залетающие в воздушное пространство Польши российские ракеты провожать грозными взглядами, не пытаясь их сбить.Во-вторых, сбить БПЛА и ракеты удалось потому, что Иран не граничит с Израилем. Сбивали их над нейтральными, относительно этого конфликта, Ираком и Сирией.Для Украины вывод плохой – если НАТО действительно оборонительный блок, то ему выгодно иметь Украину как относительно нейтральную территорию, над которой можно сбивать всё летящее.Другое дело, что НАТО – блок не оборонительный и агрессивный. Но сейчас, например, территория Украины используется как площадка, по которой наносятся ответные удары… И не факт, что в будущем НАТО захочет этот статус менять, хотя официальные лица не устают повторять, что двери НАТО широко открыты для Украины. Они и раньше были открыты – просто входить в них было нельзя.4. Байден, конечно, поздравил Израиль с тем, что тот послал "чёткий сигнал своим противникам, что они не могут эффективно угрожать безопасности Израиля". Но даже на Западе далеко не все согласны с такой оценкой.На "общественные организации", которые сопротивляются Израилю в соседних странах (вроде ХАМАСа) способность Израиля отражать удары со стороны Ирана неожиданностью не была. Скорее наоборот – отсутствие разрушительного ответного удара должна намекать на то, что такой Израиль страшный, как видно по Газе.Да и сам Иран вряд ли считает произошедшее поражением – своих политических целей иранский режим достиг. Мы видели и мобилизацию противников Израиля, при том, что большинство их них сунниты и шиитский Иран не жалуют. Была получена важная дипломатическая информация. Иордания, например, выступила на стороне Израиля, что Хашимитскому королевству, несомненно, ещё припомнят...Думается и военные результаты были получены, если считать, что под ними подразумевалось не нанесение Израилю сколько-нибудь значительного ущерба, а прощупывание его ПВО/ПРО.То же самое можно сказать и об СВО – независимо от того, чем она закончится, очевидно, что в ходе СВО России удалось определить своих союзников и противников, а также на практике выяснить как далеко те и другие готовы пойти. Не говоря об исключительной возможности пощупать пальцами дырки в броне разного западного wunderwaffe.
https://ukraina.ru/20240415/1054515442.html
https://ukraina.ru/20201022/1029358218.html
https://ukraina.ru/20240404/1054303905.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Василий Стоякин
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/0f/1038770508_413:51:865:503_100x100_80_0_0_90740e6cab3464d730d19c2e25400337.jpg
мнения, иран, израиль, украина, война, разведка, дипломатия, сша, дональд трамп, джо байден, владимир зеленский, нато, сенат, хамас
Неочевидные выводы для Украины из иранского удара по Израилю
Разумеется, самая очевидная реакция со стороны Украины на происходящее в Израиле – это очередное обострение международной ситуации, призванное отвлечь внимание от Украины. В "сочувствии", выраженном Зеленским Израилю, это было ясно видно между строк. Однако, выводы для Украины этим не исчерпываются
1.
Многие отечественные публицисты и примкнувший к ним Дональд Трамп
(шутка – Трамп руководствуется своими соображениями) поспешили заявить, что сам по себе конфликт демонстрирует ослабление доминирующей роли США в мире – ведь США были против операции Израиля и против ответного удара Ирана.
На самом деле это заблуждение.
США никогда не контролировали своих союзников в такой степени, чтобы в принципе исключить с их стороны какие-то действия, которые не укладываются в логику действий самих американцев. Достаточно вспомнить конфликт между Грецией и Турцией из-за Кипра или "тресковые войны" между Великобританией и Исландией. США совершенно не были заинтересованы в этих конфликтах, подрывающих единство НАТО.
В то же время, при всей самостоятельности Израиля и неадекватности Нетаньяху влияния США пока что вполне хватает, чтобы исключить массированный ответный удар по Ирану, который наверняка привёл бы к войне.
Что характерно, влияние США на сам Иран не стоит преувеличивать с самого 1979 года, когда США были вполне себе на коне. Сейчас, просто, большая война не в интересах самого Ирана (но тут стоит вспомнить I Мировую, которая никому не была нужна и в которую никто не верил, пока она не началась).
Так что киевскому режиму всё же стоит помнить, что его выходки США терпят постольку поскольку Украина выполняет свои функции в системе американского глобального лидерства.
2. Ирано-израильский конфликт приведёт к переключению потоков военной помощи в сторону Израиля.
Оно, вроде бы, действительно так, но тут ситуация неоднозначная.
С одной стороны, Израиль действительно выдвинулся в ряды первоочередных получателей высокотехнологичной дефицитной техники – РЛС, РЭБ, других средств ПВО. Но, например, о получении Израилем систем Patriot, на которые претендует Украина, речь вроде бы не идёт. Наиболее эффективным в отражении нынешней атаки стал ЗРК ПРО Arrow (он же – "Хец") американско-израильской разработки, на который Украина никогда не претендовала (в отличие от более известного "Железного купола").
С другой стороны, именно этот конфликт вполне может разморозить американскую помощь Украине – во всяком случае так говорит лидер республиканского большинства в Сенате Чак Шумер
. Это вполне может быть так – ведь раньше администрация Байдена
протолкнуть помощь Украине одним пакетом с помощью Израилю. В условиях срочности ожидаемой реакции логично воспользоваться уже готовым проектом.
3. С чисто военно-технической точки зрения интересным аспектом является то, что все БПЛА и крылатые ракеты, по утверждению Израиля, были сбиты до того, как вошли в воздушное пространство Израиля, причём в их уничтожении участвовали так же союзники – США, Великобритания и Иордания. Для Украины из этого следуют неприятные выводы.
Во-первых, даже Израилю с его мощной системой ПВО и ПРО на маленькой территории потребовалась помощь союзников.
Значительно большую территорию Украины своим ПВО никто покрывать не будет, хотя обсуждается возможность прикрытия западных регионов польскими средствами ПВО. Но и угроза втягивания в конфликт в этом случае больше, потому даже гонористые поляки предпочитают случайно залетающие в воздушное пространство Польши российские ракеты провожать грозными взглядами, не пытаясь их сбить.
Во-вторых, сбить БПЛА и ракеты удалось потому, что Иран не граничит с Израилем. Сбивали их над нейтральными, относительно этого конфликта, Ираком и Сирией.
Для Украины вывод плохой – если НАТО действительно оборонительный блок, то ему выгодно иметь Украину как относительно нейтральную территорию, над которой можно сбивать всё летящее.
Другое дело, что НАТО – блок не оборонительный и агрессивный. Но сейчас, например, территория Украины используется как площадка, по которой наносятся ответные удары… И не факт, что в будущем НАТО захочет этот статус менять, хотя официальные лица не устают повторять, что двери НАТО широко открыты для Украины. Они и раньше были открыты – просто входить в них было нельзя.
4. Байден, конечно, поздравил Израиль с тем, что тот послал "чёткий сигнал своим противникам, что они не могут эффективно угрожать безопасности Израиля". Но даже на Западе далеко не все согласны с такой оценкой.
На "общественные организации", которые сопротивляются Израилю в соседних странах (вроде ХАМАСа) способность Израиля отражать удары со стороны Ирана неожиданностью не была. Скорее наоборот – отсутствие разрушительного ответного удара должна намекать на то, что такой Израиль страшный, как видно по Газе.
Да и сам Иран вряд ли считает произошедшее поражением – своих политических целей иранский режим достиг. Мы видели и мобилизацию противников Израиля, при том, что большинство их них сунниты и шиитский Иран не жалуют. Была получена важная дипломатическая информация. Иордания, например, выступила на стороне Израиля, что Хашимитскому королевству, несомненно, ещё припомнят...
Думается и военные результаты были получены, если считать, что под ними подразумевалось не нанесение Израилю сколько-нибудь значительного ущерба, а прощупывание его ПВО/ПРО.
То же самое можно сказать и об СВО – независимо от того, чем она закончится, очевидно, что в ходе СВО России удалось определить своих союзников и противников, а также на практике выяснить как далеко те и другие готовы пойти. Не говоря об исключительной возможности пощупать пальцами дырки в броне разного западного wunderwaffe.