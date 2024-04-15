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Неочевидные выводы для Украины из иранского удара по Израилю

Неочевидные выводы для Украины из иранского удара по Израилю - 15.04.2024 Украина.ру

Неочевидные выводы для Украины из иранского удара по Израилю

Разумеется, самая очевидная реакция со стороны Украины на происходящее в Израиле – это очередное обострение международной ситуации, призванное отвлечь внимание от Украины. В "сочувствии", выраженном Зеленским Израилю, это было ясно видно между строк. Однако, выводы для Украины этим не исчерпываются

2024-04-15T14:57

2024-04-15T14:57

2024-04-15T14:57

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1. Многие отечественные публицисты и примкнувший к ним Дональд Трамп (шутка – Трамп руководствуется своими соображениями) поспешили заявить, что сам по себе конфликт демонстрирует ослабление доминирующей роли США в мире – ведь США были против операции Израиля и против ответного удара Ирана.На самом деле это заблуждение.США никогда не контролировали своих союзников в такой степени, чтобы в принципе исключить с их стороны какие-то действия, которые не укладываются в логику действий самих американцев. Достаточно вспомнить конфликт между Грецией и Турцией из-за Кипра или "тресковые войны" между Великобританией и Исландией. США совершенно не были заинтересованы в этих конфликтах, подрывающих единство НАТО.В то же время, при всей самостоятельности Израиля и неадекватности Нетаньяху влияния США пока что вполне хватает, чтобы исключить массированный ответный удар по Ирану, который наверняка привёл бы к войне.Что характерно, влияние США на сам Иран не стоит преувеличивать с самого 1979 года, когда США были вполне себе на коне. Сейчас, просто, большая война не в интересах самого Ирана (но тут стоит вспомнить I Мировую, которая никому не была нужна и в которую никто не верил, пока она не началась).Так что киевскому режиму всё же стоит помнить, что его выходки США терпят постольку поскольку Украина выполняет свои функции в системе американского глобального лидерства.2. Ирано-израильский конфликт приведёт к переключению потоков военной помощи в сторону Израиля.Оно, вроде бы, действительно так, но тут ситуация неоднозначная.С одной стороны, Израиль действительно выдвинулся в ряды первоочередных получателей высокотехнологичной дефицитной техники – РЛС, РЭБ, других средств ПВО. Но, например, о получении Израилем систем Patriot, на которые претендует Украина, речь вроде бы не идёт. Наиболее эффективным в отражении нынешней атаки стал ЗРК ПРО Arrow (он же – "Хец") американско-израильской разработки, на который Украина никогда не претендовала (в отличие от более известного "Железного купола").С другой стороны, именно этот конфликт вполне может разморозить американскую помощь Украине – во всяком случае так говорит лидер республиканского большинства в Сенате Чак Шумер. Это вполне может быть так – ведь раньше администрация Байдена протолкнуть помощь Украине одним пакетом с помощью Израилю. В условиях срочности ожидаемой реакции логично воспользоваться уже готовым проектом.3. С чисто военно-технической точки зрения интересным аспектом является то, что все БПЛА и крылатые ракеты, по утверждению Израиля, были сбиты до того, как вошли в воздушное пространство Израиля, причём в их уничтожении участвовали так же союзники – США, Великобритания и Иордания. Для Украины из этого следуют неприятные выводы.Во-первых, даже Израилю с его мощной системой ПВО и ПРО на маленькой территории потребовалась помощь союзников.Значительно большую территорию Украины своим ПВО никто покрывать не будет, хотя обсуждается возможность прикрытия западных регионов польскими средствами ПВО. Но и угроза втягивания в конфликт в этом случае больше, потому даже гонористые поляки предпочитают случайно залетающие в воздушное пространство Польши российские ракеты провожать грозными взглядами, не пытаясь их сбить.Во-вторых, сбить БПЛА и ракеты удалось потому, что Иран не граничит с Израилем. Сбивали их над нейтральными, относительно этого конфликта, Ираком и Сирией.Для Украины вывод плохой – если НАТО действительно оборонительный блок, то ему выгодно иметь Украину как относительно нейтральную территорию, над которой можно сбивать всё летящее.Другое дело, что НАТО – блок не оборонительный и агрессивный. Но сейчас, например, территория Украины используется как площадка, по которой наносятся ответные удары… И не факт, что в будущем НАТО захочет этот статус менять, хотя официальные лица не устают повторять, что двери НАТО широко открыты для Украины. Они и раньше были открыты – просто входить в них было нельзя.4. Байден, конечно, поздравил Израиль с тем, что тот послал "чёткий сигнал своим противникам, что они не могут эффективно угрожать безопасности Израиля". Но даже на Западе далеко не все согласны с такой оценкой.На "общественные организации", которые сопротивляются Израилю в соседних странах (вроде ХАМАСа) способность Израиля отражать удары со стороны Ирана неожиданностью не была. Скорее наоборот – отсутствие разрушительного ответного удара должна намекать на то, что такой Израиль страшный, как видно по Газе.Да и сам Иран вряд ли считает произошедшее поражением – своих политических целей иранский режим достиг. Мы видели и мобилизацию противников Израиля, при том, что большинство их них сунниты и шиитский Иран не жалуют. Была получена важная дипломатическая информация. Иордания, например, выступила на стороне Израиля, что Хашимитскому королевству, несомненно, ещё припомнят...Думается и военные результаты были получены, если считать, что под ними подразумевалось не нанесение Израилю сколько-нибудь значительного ущерба, а прощупывание его ПВО/ПРО.То же самое можно сказать и об СВО – независимо от того, чем она закончится, очевидно, что в ходе СВО России удалось определить своих союзников и противников, а также на практике выяснить как далеко те и другие готовы пойти. Не говоря об исключительной возможности пощупать пальцами дырки в броне разного западного wunderwaffe.

https://ukraina.ru/20240415/1054515442.html

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мнения, иран, израиль, украина, война, разведка, дипломатия, сша, дональд трамп, джо байден, владимир зеленский, нато, сенат, хамас