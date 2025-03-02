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Режим беспилотной опасности отменён в Дагестане
Режим беспилотной опасности отменён в Дагестане - 02.03.2025 Украина.ру
Режим беспилотной опасности отменён в Дагестане
Режим беспилотной опасности был объявлен в Дагестане утром 2 марта из-за появления беспилотников вблизи границ республики. Об этом сообщил глава республики Сергей Меликов
2025-03-02T11:10
2025-03-02T11:10
2025-03-02T11:10
новости
дагестан
сергей меликов
пво
бпла
авиасообщение
беспилотники
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"В связи с тем, что вблизи границ нашей республики замечены БПЛА, у нас объявлен режим беспилотной опасности. Принимаются все необходимые меры для безопасности граждан и объектов. Принимаются все необходимые меры для безопасности граждан и объектов. Органы власти работают в режиме оперативного штаба", – сообщил Меликов.Он отметил, что благоразумие и спокойствие – это главное при таких обстоятельствах.Меликов призвал граждан не верить слухам, доверять только официальным источникам и ни в коем случае не участвовать в распространении противоправной информации, к которой относятся фото и видеоматериалы с мест событий.В конце прошлого года, 25 декабря близ казахстанского город Актау произошла катастрофа азербайджанского пассажирского самолёта. Лайнер выполнял рейс из Баку в Грозный и вынужденно изменил курс, не сумев приземлиться в аэропорту чеченской столицы из-за угрозы атак БПЛА. Подробности в публикации Что известно об авиакатастрофе в США
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, дагестан, сергей меликов, пво, бпла, авиасообщение, беспилотники
Новости, Дагестан, Сергей Меликов, ПВО, БПЛА, авиасообщение, беспилотники
Режим беспилотной опасности отменён в Дагестане
Режим беспилотной опасности был объявлен в Дагестане утром 2 марта из-за появления беспилотников вблизи границ республики. Об этом сообщил глава республики Сергей Меликов
"В связи с тем, что вблизи границ нашей республики замечены БПЛА, у нас объявлен режим беспилотной опасности. Принимаются все необходимые меры для безопасности граждан и объектов. Принимаются все необходимые меры для безопасности граждан и объектов. Органы власти работают в режиме оперативного штаба", – сообщил Меликов.
Он отметил, что благоразумие и спокойствие – это главное при таких обстоятельствах.
Меликов призвал граждан не верить слухам, доверять только официальным источникам и ни в коем случае не участвовать в распространении противоправной информации, к которой относятся фото и видеоматериалы с мест событий.
"Режим беспилотной опасности отменен! Оперативный штаб продолжает работать в круглосуточном режиме. Всем хорошего дня!",- сообщил Меликов спустя четверть часа.
В конце прошлого года, 25 декабря близ казахстанского город Актау произошла катастрофа азербайджанского пассажирского самолёта. Лайнер выполнял рейс из Баку
в Грозный
и вынужденно изменил курс, не сумев приземлиться в аэропорту чеченской столицы из-за угрозы атак БПЛА. Подробности в публикации Что известно об авиакатастрофе в США