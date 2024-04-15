https://ukraina.ru/20240415/1054509414.html

Новые дроны от СБУ и угроза Крымскому мосту. Главное на Украине на утро 15 апреля

Новые дроны от СБУ и угроза Крымскому мосту. Главное на Украине на утро 15 апреля - 15.04.2024 Украина.ру

Новые дроны от СБУ и угроза Крымскому мосту. Главное на Украине на утро 15 апреля

Служба безопасности Украины рассказала о характеристиках модернизированных морских беспилотников. Британские СМИ сообщили о дате новой атаки на Крымский мост

2024-04-15T09:40

2024-04-15T09:40

2024-04-15T11:08

эксклюзив

хроники

крымский мост

сбу

василий малюк

кирилл буданов

f-16

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/04/0f/1054509261_0:7:880:502_1920x0_80_0_0_19a368032152b744c2475f7ec7b19830.jpg

Модернизированные украинские дроны теперь могут доставить почти тонну взрывчатки на более чем 1 тыс. км."Это означает, что СБУ может достать цель практически в любой точке Чёрного моря", - заявил в эфире телемарафона пресс-секретарь Службы безопасности Украины Артём Дехтяренко.Он не стал раскрывать все технические характеристики, однако отметил, что это "новые поколения дронов", над совершенствованием которых совместно работают специалисты СБУ с МВД и другими структурами.Дехтяренко сообщил, что нынешний дрон Sea Baby отличается от прошлой модели внешним видом и техническими характеристиками, а также способен доставить почти тонну взрывчатки на более чем 1 тыс. км.По словам представителя СБУ, в 2022 году в мире не было альтернативы ударным морским дронам СБУ. Существующие западные беспилотники были большие, однако неманевренные, их легко могли обнаруживать российские РЛС."Сегодня дрон стоимостью в 8,5 млн грн. (около 20,12 млн руб. - Ред.) уничтожает военный корабль врага стоимостью в несколько десятков миллионов долларов", - указал Дехтяренко.Он заявил, что морские дроны СБУ якобы поразили уже 11 российских кораблей, а также Крымский мост.Ранее, 8 апреля, издание Naval News сообщило о том, что у берегов Румынии 3 апреля был найден морской беспилотник, плавающий вверх дном.Как отмечается, беспилотник был произведен американской компанией Silver Ships в Алабаме. Он был создан на основе катера, предназначенного для пожарно-спасательных работ, который потом модифицировали под дрон. Его длина около 9,5 м, что в два раза больше размеров, используемых СБУ морских беспилотников Magura и Sea Baby.Дрон был оснащен боеголовкой от советской противокорабельной ракеты П-15 "Термит" (по классификации НАТО SS-N-2 Styx). Ее масса — около 500 кг, что в два раза превышает размер боеголовки, которая используется в американских ракетах "Гарпун" или "Нептун".Спустя два дня после обнаружения дрона, 5 апреля, румынские военные взорвали его.Кому именно принадлежало судно, до сих не известно. Однако, как сообщило издание Naval News, производитель этого дрона, компания Silver Ships, ранее поставляла на Украину суда в рамках помощи США.В воскресенье, 14 апреля, британский таблоид The Sun со ссылкой на источники среди украинских военных сообщил о планируемой на середину июля украинским командованием атаке на Крымский мост. По данным источников издания, Украина может использовать для удара от 20 до 40 крылатых ракет Storm Shadow и SCALP.Как рассказали таблоиду опрошенные эксперты, для удара по дорожному полотну Крымского моста ВСУ могут использовать истребители F-16. По данным западных СМИ, эти истребители Украина получит как раз в июне-июле. А вот для подрыва опор моста Украина может применить морские ударные беспилотники, использованные во время предыдущих атак на мост.За несколько дней до этого, 10 апреля, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинское командование готовит план нового контрнаступления, в который входит разрушение Крымского моста. Незадолго до этого начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов* говорил, что Крымский мост все еще представляет интерес для украинской армии. В то же время он признал, что мост хорошо защищён и именно поэтому его не удалось разрушить во время прошлых атак.За неделю до этого, 3 апреля, другое британское издание, The Guardian, сообщило со ссылкой на источники среди чиновников ГУР Минобороны Украины, что украинские военные хотят снова атаковать Крымский мост. По информации издания, согласно плану украинской разведки, удар по мосту должны нанести в первой половине 2024 года.Ранее, 25 марта, глава СБУ Василий Малюк* рассказал о первом теракте на Крымском мосту, произошедшем 8 октября 2022 года."Разработкой данного оперативного замысла и реализацией мы занялись ещё в марте 22-го года и успешно мы его реализовали 8 октября того же года, на следующий день после дня рождения Путина. Это была непростая реализация, непростая разработка. Много тернистых путей нам пришлось пройти, чтобы всё успешно завершить. Работали мы СВП — самодельными взрывными устройствами, которые были закамуфлированы под рулоны с плёнками, — это та группа товаров, которая органично ехала сезонно в Крым осенью 22-го года, поскольку температура воздуха падала и люди в теплицах начинали выращивать какие-то свои овощи. Да, использовали мы гексогеновую смесь специальную. Её общий вес был 14 тонн. В тротиловом эквиваленте это 21 тонна. Была использована сверхсложная тройная взаимодублирующая система детонации. Кстати, сработала третья, поскольку первые две нам действительно РЭБами сбили русаки и поскольку там работали мощные РЭБы. И вы все помните то адское для врага утро, когда замысел мы реализовали. Это был первый этап той операции по Крымскому мосту. И я скажу откровенно: именно после этой операции топ-руководители западных спецслужб сказали: "Вы лучшие, мы снимаем шляпы", - указал Малюк*.Таким образом, он признал, что Запад одобрил удары по этой важнейшей инфраструктурной артерии России.Спустя три недели после той атаки, 29 октября 2022 года, украинские морские дроны атаковали Севастопольскую бухту. Как утверждали украинские СМИ, атакой руководил командующий ВМС Украины, вице-адмирал Алексей Неижпапа.Позднее, ночью 17 июля 2023 года киевские власти атаковали Крымский мост двумя надводными беспилотниками. СК России возбудил уголовное дело по статье "Террористический акт". Взрывом повредило автодорожную часть моста, пострадала девочка, её родители погибли. Полностью мост восстановили и открыли движение машин по всем четырём полосам 14 октября. СБУ в сообщении в своем телеграм-канале фактически признала ответственность за теракт на Крымском мосту.* Внесён в список террористов и экстремистов.

https://ukraina.ru/20240414/1054506054.html

https://ukraina.ru/20240414/1054502863.html

https://ukraina.ru/20240414/1054501307.html

крымский мост

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Егор Леев

Егор Леев

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Егор Леев

эксклюзив, хроники, крымский мост, сбу, василий малюк, кирилл буданов, f-16